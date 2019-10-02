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Зенит — Бенфика прогнозы на матч 02.10.2019

Зенит — Бенфика
  •  Лига чемпионов УЕФА
Зенит
05:52:40
до начала матча
Бенфика
КоэффициентыСтатистикаПрогнозы
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Зенит — Бенфика прогноз на матч от пользователя
Ставлю на двойной шанс Зенит ввиду того, что не сильно уверен в игре команды с берегов Невы! Не уверенно играет вратарь, защита иногда не справляется! При таком наборе игроков Зенит обязан показывать топ-игру! Устают впереди, не доигрывают эпизоды около ворот! Ждут когда им пенальти преподнесут на блюдечке !!! Есть игроки как Жирков, они и тащат игру, другой фланг тоже должен работать также! Ждём победы от Зенита!!!
Зенит — Бенфика прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на обе забьют в матче Зенит — Бенфика. Вот его доводы: Матч, привлекающий большое интерес, особенно учитывая, что «Зенит» потерял лидерство в чемпионате России. Складывается впечатление, что состояние «Зенита» сейчас не очень хорошее. Все помним, как «Зенит» играл с «Бенфикой» в последние разы, правда, это был плей-офф Лиги чемпионов, а не групповой турнир. Но все равно португальская команда — очень неприятный соперник. «Зениту» придется приложить колоссальные усилия, чтобы добиться успеха в этой встрече. Стоит выбрать ставку «обе забьют». Естественно, и «Зенит» пойдет вперед при своих трибунах, и «Бенфика» будет иметь возможности на контратаках. Источник: РБ
Зенит — Бенфика прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на обе забьют, П1 и ТБ (2,5) в матче Зенит – Бенфика. Вот его доводы: Португальские команды сами в футбол играют и другим дают. Была бы на месте «Бенфики», например, ведущая команда испанского чемпионата, «Зениту» ловить было бы нечего. Но «Бенфика» не представляется непроходимым соперником. Совсем недавно «Краснодар», например, обыграл «Порту» в гостях. Это говорит о том, что даже с лидерами португальского чемпионата играть можно и бояться их не стоит. Да, «Бенфика», безусловно, хорошая опытная команда, которая каждый год играет в Лиге чемпионов. Но у «Зенита» настрой будет соответствующий. Команда Семака может где-то недонастроиться во внутреннем чемпионате, но на Лигу чемпионов она выйдет максимально мобилизованной. Нужно проявлять себя на международной арене. Скорее всего, «Зениту» по силам выиграть в этой встрече. Источник: РБ
Прогнозы 1949
Равиль Шамсутдинов|ROI 1.3
Равиль Шамсутдинов|ROI 1.3
1.41Победит Зенит или ничья
Зенит — Бенфика|Лига чемпионов УЕФА
Зенит — Бенфика|Лига чемпионов УЕФА
Ставлю на двойной шанс Зенит ввиду того, что не сильно уверен в игре команды с берегов Невы!
Не уверенно играет вратарь, защита иногда не справляется! При таком наборе игроков Зенит обязан показывать топ-игру! Устают впереди, не доигрывают эпизоды около ворот! Ждут когда им пенальти преподнесут на блюдечке !!! Есть игроки как Жирков, они и тащат игру, другой фланг тоже должен работать также! Ждём победы от Зенита!!!
0
Повторить за 1.42
Алексей Андронов|ROI -2.23
Алексей Андронов|ROI -2.23
1.71Обе команды забьют - Да
Зенит — Бенфика|Лига чемпионов УЕФА
Зенит — Бенфика|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на обе забьют в матче Зенит — Бенфика. Вот его доводы:

Матч, привлекающий большое интерес, особенно учитывая, что «Зенит» потерял лидерство в чемпионате России. Складывается впечатление, что состояние «Зенита» сейчас не очень хорошее.

Все помним, как «Зенит» играл с «Бенфикой» в последние разы, правда, это был плей-офф Лиги чемпионов, а не групповой турнир. Но все равно португальская команда — очень неприятный соперник. «Зениту» придется приложить колоссальные усилия, чтобы добиться успеха в этой встрече.

Стоит выбрать ставку «обе забьют». Естественно, и «Зенит» пойдет вперед при своих трибунах, и «Бенфика» будет иметь возможности на контратаках.

Источник: РБ
1
Повторить за 1.71
Евгений Ловчев|ROI -0.14
Евгений Ловчев|ROI -0.14
3.38Победа Зенит и тотал больше 2.5 - Да
Зенит — Бенфика|Лига чемпионов УЕФА
Зенит — Бенфика|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на обе забьют, П1 и ТБ (2,5) в матче Зенит – Бенфика. Вот его доводы:

Португальские команды сами в футбол играют и другим дают. Была бы на месте «Бенфики», например, ведущая команда испанского чемпионата, «Зениту» ловить было бы нечего. Но «Бенфика» не представляется непроходимым соперником.

Совсем недавно «Краснодар», например, обыграл «Порту» в гостях. Это говорит о том, что даже с лидерами португальского чемпионата играть можно и бояться их не стоит.

Да, «Бенфика», безусловно, хорошая опытная команда, которая каждый год играет в Лиге чемпионов. Но у «Зенита» настрой будет соответствующий. Команда Семака может где-то недонастроиться во внутреннем чемпионате, но на Лигу чемпионов она выйдет максимально мобилизованной. Нужно проявлять себя на международной арене. Скорее всего, «Зениту» по силам выиграть в этой встрече.

Источник: РБ
0
Повторить за 3.45
A Bola e Futbola|ROI 17.86
A Bola e Futbola|ROI 17.86
2.18Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Зенит — Бенфика|Лига чемпионов УЕФА
Зенит — Бенфика|Лига чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Зенит - Бенфика
Беру тут тотал больше так как сам иду на матч и хочу посмотреть красивый матч с множеством мячей.
Первый матч ЛЧ на Крестовском, атмосфера что надо.
В личных встречах в ЛЧ Зенит два раза побеждал на групповом этапе (3:2 и 1:0)а вот в плей-офф уступил дома 1:2.
Первый матч с Лионом показал, что Зениту по силам занять вторую строчку, с другой стороны проявились и недостатки команды.
После поражения от Локо в чемпионате, футболисты будут злее, в этом тоже есть свои плюсы.
С составом порядок, нет только Малкома.
Бенфика проиграла в первом туре РБ, но это отнюдь не делает её аутсайдером.
До 70-й минуты на Эштадиу да Луш продержался счёт 0:0, а затем Лейпциг дожал лиссабонцев.
В чемпионате Бенфика идёт на втором месте, уступая Фамаликану.
После матча в ЛЧ, Бенфика на последней минуте вырвала победу у скромного Морейренси, затем скатала нули с Гимарайншем, и тускло победила Сетубал 1:0. Так что не особо даются голы команде Бруну Лаге.
Не исключаю здесь и низового футбола, просто хочется увидеть голы и эмоции.
Выбор за вами.
3
Повторить за 2.18
Митя Митяев|ROI 2.78
Митя Митяев|ROI 2.78
1.71Обе команды забьют - Да
Зенит — Бенфика|Лига чемпионов УЕФА
Зенит — Бенфика|Лига чемпионов УЕФА
Матч, привлекающий большой интерес, особенно учитывая, что «Зенит» потерял лидерство в чемпионате России. Но мне кажется, состояние «Зенита» сейчас не очень хорошее.
Все помним, как «Зенит» играл с «Бенфикой» в последние разы, правда, это был плей-офф Лиги чемпионов, а не групповой турнир. Но всё равно, на мой взгляд, португальская команда — очень неприятный соперник. «Зениту» придётся приложить колоссальные усилия, чтобы добиться успеха в этой встрече.
Выберу ставку «обе забьют» с коэффициентом 1,7. Естественно, и «Зенит» пойдёт вперёд при своих трибунах, и «Бенфика» будет иметь возможности на контратаках.ов «Чемпионата».
0
Повторить за 1.71
BingoBoom|ROI 0.79
BingoBoom|ROI 0.79
1.92Тотал больше 2.5
Зенит — Бенфика|Лига чемпионов УЕФА
Зенит — Бенфика|Лига чемпионов УЕФА
У футбольного клуба “Зенит” больше шансов на успех в матче Лиги чемпионов
УЕФА с португальской “Бенфикой”. Аналитики букмекерской компании BingoBoom
предлагают на победу коллектива Сергея Семака коэффициент 2.33.

“Зенит и “Бенфика” встречались шесть раз, одержав в очных противостояниях по
три победы. Коэффициент на успех подопечных Бруну Лажи в предстоящем матче
представлен в линиях БК Бинго Бум с коэффициентом 3.2. Шансы на ничью
оцениваются 3.4 пунктами.

В четырех предыдущих встречах из шести футбольные клубы забивали минимум
по два мяча. Ожидается, что такая тенденция сохранится и в предстоящем матче.
Заключить пари на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.91, меньше 2.5 -
1.93.

Хорошие шансы забить  среди игроков “Зенита” у нападающего Артема Дзюбы. В
прошлой игре ЛЧ с французским “Лионом” футболист отметился голевой
передачей на Сердана Азмуна. Гол Дзюбы в предстоящем матче оценивается
коэффициентом 2.25. У “Бенфики” основные надежды в атаке связаны с
нападающим Харисом Сеферовичем. Гол форварда представлен в линиях БК
БингоБум - 2.75.

Источник: БК BingoBoom
0
Повторить за 1.93
ALeksandr|ROI -0.42
ALeksandr|ROI -0.42
3.45Победа Зенит и тотал больше 2.5 - Да
Зенит — Бенфика|Лига чемпионов УЕФА
Зенит — Бенфика|Лига чемпионов УЕФА
Зенит возвращается в Лигу Чемпионов спустя четыре года.
Вся команда в полной боевой готовности, среди травмированных только новичок команды - Малком.
Безусловно, домашний матч станет лакмусовой бумажкой, способной показать, насколько обоснованы притязания петербуржцев на выход из группы. В первом матче добыта гостевая ничья, при добротной игре, а Зенит действовал довольно уверенно и не боялся соперника.
Зениту совершенно необходимо набирать три очка в домашнем матче, команда Семака будет действовать первым номером и пойдет вперед, рискуя при этом нарваться на контратаку португальцев. Учитывая форму Лунева и его нервозную игру в последних матчах, можно предполагать гол Бенфики.
Так же следует обратить внимание на довольно большое количество травмированных в стане "орлов", по меньшей мере против Зенита не сыграет шесть игроков.
Первый матч Бенфики в лиге чемпионов завершился поражением от главного фаворита группы РБ Лейпцига со счетом 1:2. Бенфика выглядела не плохо, в атаке, но в обороне давала довольно много свободы немцам.
В этом матче отдам предпочтение футболистам Зенита, думаю хозяева победят, но и Бенфика без гола не должна остаться.
Заманчиво выглядит ставка П1 и ТБ 2.5 с очень высоким коэффициентом, так же можно взять ТБ 1.5 от петербуржцев.
0
Повторить за 3.45
Денис Казанский|ROI -0.17
Денис Казанский|ROI -0.17
1.98Тотал меньше 2.5
Зенит — Бенфика|Лига чемпионов УЕФА
Зенит — Бенфика|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить на ТМ (2,5) в матче Зенит — Бенфика. Вот его доводы:

Эти команды друг с другом играют часто – 6 раз они встречались за последнее время. Надо сказать, что там верхов не наблюдается – в четырех этих матчах низы. Прямо сейчас они тоже играют низовые встречи у себя в чемпионатах. Мы видели, что было у «Зенита» в матче с «Локомотивом», а «Бенфика» сыграла 4 игры из 6 на ноль – это круто. Там тоже сплошные низы.

В этом матче «Бенфика» приедет не проиграть. «Зенит» сделает все возможное, чтобы получить три очка, но скорее всего, прямо сейчас нас ожидает очень вязкий футбол. Судя по форме команд, судя по истории их противостояний, здесь будет мало забитых мячей. Так что стоит сыграть низ в матче «Зенит» — «Бенфика».

Источник: РБ
0
Повторить за 1.97
ISKA STAVIТ|ROI -9.88
ISKA STAVIТ|ROI -9.88
3.14Победит Бенфика
Зенит — Бенфика|Лига чемпионов УЕФА
Зенит — Бенфика|Лига чемпионов УЕФА
В прошлом матче ЛЧ "зенитчики" на выезде играли против Лиона, которых находится в плохой форме. Россияне вполне могли победить, но не реализовали свои моменты, а также не смогли удержать преимущество в 1 гол, которое возникло еще в первой половине встречи, благодаря голу Азмуна.

Для Бенфики старт нынешней Лиги Чемпионов можно назвать неудачным. Дома команда уступила РБ Лейпцигу со счетом 1:2. Что самое интересное, опыта в еврокубках у немцев не так уже и много, но они все равно оказались лучше, чем "красно-белые", которые из года в год стабильно играют то в Лиге Чемпионов, то в Лиге Европы.

Думаю поражение от РБ Лейпцига ещё больше смативировала Бенфику к матчу против Зенита .

Мой прогноз на данный матч победит Бенфика КФ 3 ну или для тех кто испугался такого КФ советую тогда взять 2х .
0
Повторить за 3.15
Константин Генич|ROI -2.78
Константин Генич|ROI -2.78
1.97Тотал меньше 2.5
Зенит — Бенфика|Лига чемпионов УЕФА
Зенит — Бенфика|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТМ (2,5) в матче Зенит - Бенфика. Вот его доводы:

«Зенит» очень плохо выглядел в матче против «Локомотива» в чемпионате. По каким причинам? Это пусть разбирается Сергей Семак со своим тренерским штабом. В атаке ничего толком создать не получилось. А когда что-то получалось, вмешивался VAR, как это было в эпизоде с ударом Мака.

«Бенфика» в последних двух матчах не пропускала, но почти ничего и не забивала. В последнем туре победили только 1:0.

В Лиге чемпионов на старте «Бенфика» дома проиграла «Лейпцигу» — 1:2. Но она не должна была проигрывать, моментов было много.

Соперник не совсем понятный для «Зенита», хотя вроде бы известный. Команды играли не так давно. Воспоминания не самые приятные у «Зенита».

А непонятный, потому что «Бенфика» перестроилась в атаке. У нее новые исполнители. Пришел Рауль де Томас и пока ни одного мяча не забил. Но «Зениту» бы со своей игрой разобраться.

Будет полный стадион, гимн Лиги чемпионов — все это будет дополнительно возбуждать и мотивировать «Зенит». Но «Бенфика» команда достаточно опытная, она неплохо изучит нынешний «Зенит». Первый тайм наверняка будет тяжелым, тягучим, без открытого футбола. Стоит сыграть низ в этой встрече — «тотал меньше 2,5 мяча». Он напрашивается. Но также отличной ставкой будет — «тотал первого тайма меньше 1 мяча» за почти двойку.

Источник: РБ
1
Повторить за 1.97
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
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