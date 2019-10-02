Зенит — Бенфика прогноз на матч от пользователя Равиль Шамсутдинов Ставлю на двойной шанс Зенит ввиду того, что не сильно уверен в игре команды с берегов Невы! Не уверенно играет вратарь, защита иногда не справляется! При таком наборе игроков Зенит обязан показывать топ-игру! Устают впереди, не доигрывают эпизоды около ворот! Ждут когда им пенальти преподнесут на блюдечке !!! Есть игроки как Жирков, они и тащат игру, другой фланг тоже должен работать также! Ждём победы от Зенита!!!

Зенит — Бенфика прогноз на матч от пользователя Алексей Андронов Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на обе забьют в матче Зенит — Бенфика. Вот его доводы: Матч, привлекающий большое интерес, особенно учитывая, что «Зенит» потерял лидерство в чемпионате России. Складывается впечатление, что состояние «Зенита» сейчас не очень хорошее. Все помним, как «Зенит» играл с «Бенфикой» в последние разы, правда, это был плей-офф Лиги чемпионов, а не групповой турнир. Но все равно португальская команда — очень неприятный соперник. «Зениту» придется приложить колоссальные усилия, чтобы добиться успеха в этой встрече. Стоит выбрать ставку «обе забьют». Естественно, и «Зенит» пойдет вперед при своих трибунах, и «Бенфика» будет иметь возможности на контратаках. Источник: РБ