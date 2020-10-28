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Боруссия Д — Зенит прогнозы на матч 28.10.2020

Боруссия Д — Зенит
  •  Лига чемпионов УЕФА
Боруссия Д
21:56:46
до начала матча
Зенит
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Прогнозы 267
Все
Платные
Егор Ципрес50% WR1.94% ROI
2.04Боруссия Дортмунд фора (-1.5)
Боруссия Д — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Боруссия Д — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Продолжаю не верить в российские клубы , Зениту достался хороший по стилю соперник перед игрой со шмелями , тем не менее проверку провалили и нет никаких предпосылок , что ошибки так быстро исправятся, Кресло Семака начало качаться после Брюгге и неудача с боруссией породит много новых слухов, в Германии шансов не будет, семак сыграет от обороны, его задача более менее приличный счёт, ничья идеально, но суперталантливая Боруссия разгромит Зенит , чья сыгранность в обороне оставляет желать лучшего
0
Повторить за 1.98
Алексей Андронов45.5% WR-6.05% ROI
1.98Боруссия Дортмунд фора (-1.5)
Боруссия Д — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Боруссия Д — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на Ф1 (-1.5) в матче Боруссия Д — Зенит. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что Зенит в последних матчах выглядит неубедительно.

У Боруссии тоже есть определенные игровые проблемы, но класс футболистов позволяет набирать очки.

Поражение от Лацио в первом туре Лиги чемпионов должно еще больше мотивировать немецкий клуб. Терять очки в этом матче команда себе позволить не может.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.98
Евгений Ловчев44.1% WR-4.66% ROI
2Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Боруссия Д — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Боруссия Д — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на П1, обе забьют и ТБ (2.5) в матче Боруссия Д — Зенит. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что Холланд может доставить серьезные проблемы Зениту. У команды Сергея Семака довольно медленный центр обороны - Ловрен и Ракицкий вряд ли будут успевать за быстрым норвежцем.

Зенит наверняка возьмет себя в руки после двух поражений подряд, но в матче с Боруссией питерский клуб, скорее всего, уступит.

Источник: РБ
0
Повторить за 2
Kирилл Дементьев45.5% WR-1.86% ROI
1.36Победит Боруссия Дортмунд
Боруссия Д — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Боруссия Д — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на П1 в матче Боруссия Д — Зенит. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что Зенит находится кризисе. Питерцы проиграли два матча подряд, показав очень плохой футбол. От того, как команда сумеет преодолеть эту ситуацию, зависит будущее Семака.

Своих проблем хватает и у Боруссии. Однако великолепный подбор футболистов и домашний стадион делают Дортмунд безоговорочным фаворитом предстоящей игры. Вряд ли Зенит сможет что-либо противопоставить такому сопернику.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.35
Владислав Батурин52.5% WR-5.9% ROI
1.52Боруссия Дортмунд фора (-1)
Боруссия Д — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Боруссия Д — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Пережившему крайне неприятную по результатам неделю «Зениту» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов предстоит очень сложный выезд в Дортмунд.

«Боруссия» стартовала в группе с поражения в Риме от «Лацио» (1:3), а вот в национальном первенстве была значительно лучше забывшего о победах «Шальке» (3:0). В Бундеслиге команда Люсьена Фавра по набранным очкам идёт вровень с «Баварией» и уступает одно очко лидирующему «Лейпцигу» (4-0-1 11:2 12). На своём поле «Боруссия» во всех встречах победила, причём с сухим счётом (3-0-0 10:0). Единственное поражение в чемпионате клуб из Дортмунда потерпел в гостях от «Аугсбурга» (0:2).

«Зенит» в стартовом матче Лиги чемпионов игрой и результатом разочаровал своих поклонников. Команда Сергея Семака уступила в родных стенах «Брюгге» (1:2), продолжила она в том же духе и в матче РПЛ. Питерцы оказались слабее казанского «Рубина» на своём поле (1:2), после этой осечки «Зенит» упустил лидерство в чемпионате России (7-3-2 25:9 24) и пропустил вперёд себя столичный «Спартак».

«Боруссия» традиционно опасна на своём поле и имеет очень приличную статистику, а вот «Зенит» на выезде в Лиге чемпионов в последних пяти встречах не побеждал (0-1-4). Эти команды встречались в 1/8 финала ЛЧ в 2014 году, по сумме двух встреч в 1/4 прошла немецкая команда (1:2 и 4:2).

Ясно, что «Зениту» будет очень тяжело в Дортмунде. Российский клуб, что показали последние матчи, находится не в лучшем состоянии, есть кадровые потери, а ближайший соперник силён, мотивирован и опасен. Команде Сергея Семака необходимо быстро и правильно реагировать на неудачи, ей сейчас не до красоты футбола, ей нужен результат, впрочем, как и команде Люсьена Фавра, начавшей турнир с поражения в Риме. Жду от питерцев высочайшей самоотдачи, понимания того, что от них ждёт высшее клубное руководство и многочисленные болельщики, но в футбол сейчас лучше играет «Боруссия», поэтому поставлю на хозяев, но с форой.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.49
Юрий Розанов46.1% WR-7.32% ROI
1.48Зенит фора (2)
Боруссия Д — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Боруссия Д — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Опять расценю шансы нашего клуба как невеликие. Два раза по 1-2, оба дома (Брюгге и Рубин), оба по игре. А тут в противниках Дортмунд. Который проиграл Лацио. Но который все равно многие считают (и я согласен), сильнейшей командой в группе. Иначе говоря, возможной ничьей я буду очень рад. Хотя верю в это довольно мало. Есть надежда на крупную плюсовую фору. Но платят за это копейки. А вот «обе забьют» (а почему бы и нет)? - это дело другого рода.

Источник: Olimp
0
Повторить за 1.52
БУЛЬДОЗЕР36100% WR0.45% ROI
1.35Победит Боруссия Дортмунд
Боруссия Д — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Боруссия Д — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Зенит дома уступил типо ауцайдеру группы,а Дортмунд на выезде проиграл конкуренту за первое место,Дортмунд более классная команда,и должна обыгрывать зенит,доркмунд заслуживает играть в плей оф лч,зенит нет,Боруссии нужны очки,тем более матч дома,хотя она и на выезде сможет обыграть зенит,вообще прогнозирую победу докмндской Боруссии возможно даже с формой,всем удачных ставок,и приятного просмотра под пивко.
0
Повторить за 1.35
Снеговик Боговик55.9% WR-3.09% ROI
1.51Боруссия Дортмунд фора (-1)
Боруссия Д — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Боруссия Д — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Не буду ни в кого кидаться камнями, но здесь все понятно. Кому не понятно, пожайлуста, пересмотрите матч с "Брюгге" за ********* Увы, очередной евросезон богатый питерский клуб провалит. Но это даже не самое страшное. А самое страшное то, что этому уже никто не удивляется...
0
Повторить за 1.49
Эдуард Емелев45.5% WR-8.4% ROI
1.727Обе команды забьют - Да
Боруссия Д — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Боруссия Д — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
«Зенит», как подобает заслуженному лидеру чемпионата России, чуть расслабился. Сначала питерцы проиграли в Лиге Чемпионов самой слабой команде в группе, а потом и упустили лидерство во внутреннем первенстве. В матче с «Боруссией» «Зениту» нужна победа, значит, на один мяч питерцы наиграть обязаны.
«Зенит» забьет —да.
0
Повторить за 1.74
rzhewkin46.8% WR1.05% ROI
1.727Тотал меньше 3.5
Боруссия Д — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Боруссия Д — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Предполагаю увидеть что то похожее, как было в матче Боруссия - Шальке.
Зенит сможет держаться первый тайм, а во втором плане на первое место выйдет физика и исполнительское мастерство.
При всей силе Боруссии - Зенит всё таки команда, которая умеет оборонятся. Надеюсь, что больше 2-ух они пропустят, но забить 1 мяч могут. Особо рискованным советую попробовать Х2 за 3,54
0
Повторить за 1.74
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 34%
  • 18%
  • 7%
  • 5%
  • 5%

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