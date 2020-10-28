Продолжаю не верить в российские клубы , Зениту достался хороший по стилю соперник перед игрой со шмелями , тем не менее проверку провалили и нет никаких предпосылок , что ошибки так быстро исправятся, Кресло Семака начало качаться после Брюгге и неудача с боруссией породит много новых слухов, в Германии шансов не будет, семак сыграет от обороны, его задача более менее приличный счёт, ничья идеально, но суперталантливая Боруссия разгромит Зенит , чья сыгранность в обороне оставляет желать лучшего
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на П1 в матче Боруссия Д — Зенит. Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что Зенит находится кризисе. Питерцы проиграли два матча подряд, показав очень плохой футбол. От того, как команда сумеет преодолеть эту ситуацию, зависит будущее Семака.
Своих проблем хватает и у Боруссии. Однако великолепный подбор футболистов и домашний стадион делают Дортмунд безоговорочным фаворитом предстоящей игры. Вряд ли Зенит сможет что-либо противопоставить такому сопернику.
Пережившему крайне неприятную по результатам неделю «Зениту» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов предстоит очень сложный выезд в Дортмунд.
«Боруссия» стартовала в группе с поражения в Риме от «Лацио» (1:3), а вот в национальном первенстве была значительно лучше забывшего о победах «Шальке» (3:0). В Бундеслиге команда Люсьена Фавра по набранным очкам идёт вровень с «Баварией» и уступает одно очко лидирующему «Лейпцигу» (4-0-1 11:2 12). На своём поле «Боруссия» во всех встречах победила, причём с сухим счётом (3-0-0 10:0). Единственное поражение в чемпионате клуб из Дортмунда потерпел в гостях от «Аугсбурга» (0:2).
«Зенит» в стартовом матче Лиги чемпионов игрой и результатом разочаровал своих поклонников. Команда Сергея Семака уступила в родных стенах «Брюгге» (1:2), продолжила она в том же духе и в матче РПЛ. Питерцы оказались слабее казанского «Рубина» на своём поле (1:2), после этой осечки «Зенит» упустил лидерство в чемпионате России (7-3-2 25:9 24) и пропустил вперёд себя столичный «Спартак».
«Боруссия» традиционно опасна на своём поле и имеет очень приличную статистику, а вот «Зенит» на выезде в Лиге чемпионов в последних пяти встречах не побеждал (0-1-4). Эти команды встречались в 1/8 финала ЛЧ в 2014 году, по сумме двух встреч в 1/4 прошла немецкая команда (1:2 и 4:2).
Ясно, что «Зениту» будет очень тяжело в Дортмунде. Российский клуб, что показали последние матчи, находится не в лучшем состоянии, есть кадровые потери, а ближайший соперник силён, мотивирован и опасен. Команде Сергея Семака необходимо быстро и правильно реагировать на неудачи, ей сейчас не до красоты футбола, ей нужен результат, впрочем, как и команде Люсьена Фавра, начавшей турнир с поражения в Риме. Жду от питерцев высочайшей самоотдачи, понимания того, что от них ждёт высшее клубное руководство и многочисленные болельщики, но в футбол сейчас лучше играет «Боруссия», поэтому поставлю на хозяев, но с форой.
Опять расценю шансы нашего клуба как невеликие. Два раза по 1-2, оба дома (Брюгге и Рубин), оба по игре. А тут в противниках Дортмунд. Который проиграл Лацио. Но который все равно многие считают (и я согласен), сильнейшей командой в группе. Иначе говоря, возможной ничьей я буду очень рад. Хотя верю в это довольно мало. Есть надежда на крупную плюсовую фору. Но платят за это копейки. А вот «обе забьют» (а почему бы и нет)? - это дело другого рода.
Зенит дома уступил типо ауцайдеру группы,а Дортмунд на выезде проиграл конкуренту за первое место,Дортмунд более классная команда,и должна обыгрывать зенит,доркмунд заслуживает играть в плей оф лч,зенит нет,Боруссии нужны очки,тем более матч дома,хотя она и на выезде сможет обыграть зенит,вообще прогнозирую победу докмндской Боруссии возможно даже с формой,всем удачных ставок,и приятного просмотра под пивко.
Не буду ни в кого кидаться камнями, но здесь все понятно. Кому не понятно, пожайлуста, пересмотрите матч с "Брюгге" за ********* Увы, очередной евросезон богатый питерский клуб провалит. Но это даже не самое страшное. А самое страшное то, что этому уже никто не удивляется...
«Зенит», как подобает заслуженному лидеру чемпионата России, чуть расслабился. Сначала питерцы проиграли в Лиге Чемпионов самой слабой команде в группе, а потом и упустили лидерство во внутреннем первенстве. В матче с «Боруссией» «Зениту» нужна победа, значит, на один мяч питерцы наиграть обязаны. «Зенит» забьет —да.
Предполагаю увидеть что то похожее, как было в матче Боруссия - Шальке. Зенит сможет держаться первый тайм, а во втором плане на первое место выйдет физика и исполнительское мастерство. При всей силе Боруссии - Зенит всё таки команда, которая умеет оборонятся. Надеюсь, что больше 2-ух они пропустят, но забить 1 мяч могут. Особо рискованным советую попробовать Х2 за 3,54