Зенит почти бесперебойно идет по дистанции Чемпионата России. При этом пропуская почти в каждом матче. И в каждом же матче чередуя отличные отрезки с очень неровной игрой. Потому, будучи (конечно) фаворитами в матче с Брюгге, питерцы вряд ли могут утверждать, что победа их - дело решенное. Брюгге клуб опытный, умеющий время от времени передвигать игру к чужим воротам. А Зенит этого не любит. А выигрывать надо: если не у Брюгге, то у кого тогда?
В связи с отсутствием трёх основных игроков в составе Брюгге из-за коронавируса, считаю, что питерская команда сможет добиться положительного результата в этой игре. Как это часто бывает в еврокубковых матчах с участием наших команд, российские клубы не выигрывают с крупным счётом. Считаю, что так будет и в этой игре. Зенит поведёт в счете в один-два мяча и спокойно попробует доиграть матч. Предполагаемый счёт 2:0. Всем удачи!
Лига Чемпионов возвращается, дорогие друзья. Мы откроем наш новый сезон Лиги Чемпионов с довольно таки интересного матча. Питерский Зенит будет принимать Брюгге. Сразу перейдём к анализу. Зенит сейчас находится в хорошей форме. Занимает первую строчку в РПЛ. Дома стабильно забивает. В среднем - 1,67 мяча за игру. Единственная кадровая проблема перед игрой с Брюгге - отсутствие Малкома из-за травмы. Но даже без бразильца Зенит показывает достойную игру. Питерцы обязаны забивать ослабленному Брюгге, как минимум дважды, а то и трижды. Почему ослабленному? Расскажу дальше. Брюгге. Команда довольно таки неплохо выступает в Бельгийском чемпионате. Так же занимает первую строчку. Забивает тоже довольно таки много. Назвал "Брюгге" ослабленным из-за потери довольно таки важных игроков. Это 2 защитника из Кот'д-Дивуара - Дели и Коссуну. Вдобавок к этому будет отсутствовать основной голкипер - Миньоле. "Зенит" обязан пользоваться этим, а "Брюгге" в свое время вряд ли станет отсиживаться в обороне, ведь команда исповедует исключительно атакующий стиль игры. Думаю, голов в этом матче будет не мало. Мой прогноз ОЗ + ТБ 2.5 за приятный коэффициент 2+ 🍀Удачи нам.💰
Силы не равны и это достоверный факт. Оба клуба играют в совершенно разный футбол: питерцы более вязкие и медленные, предпочитают на классе обыгрывать своих соперников, а бельгийцы стараются держать мяч, постоянно бежат вперёд, много атакуют и немало забивают. В родной стране «Брюгге» — серьёзный соперник, но в ЛЧ будет всё по-другому. «Зенит» не должен допустить ошибки прошлого сезона и обязан побеждать дома дружину Клемана. Победа лёгкой и уверенной не будет — «Брюгге» сможет сопротивляться и забьёт свой гол, но в итоге, Дзюба и компания дожмут бельгийцев. На воротах у «Брюгге» стоит Симон Миньоле, который оказался не нужен Юргену Клоппу в Ливерпуле из-за своих ошибок. Миньоле часто ошибается и этим должны пользоваться российские футболисты.
С вами снова я, парень подающий надежды в мире беттинга. Скоро стартует групповая стадия лиги чемпионов. Это зрелищная лига и самое главное - прибыльная. Матч между зенитом и Брюгге обещает быть очень интересным. Зенит ставит перед собой самые высокие задачи и безусловно не выход из группы будет считаться неудачей. И то, что игра дома это своего рода давление. Команда будет играть под эмоциональным прессингом, учтём ещё и то, что большинство игроков зенита играло в сборных, что тоже не может сказаться. Если смотреть на результаты игр, то и тут есть проблемы. Не берём матч с Сочи, зенит очень много ошибается в защите, в атаке не всегда все получается. Ну и состав... Не надо преувеличивать, но зенит не превосходит бельгийского соперника в этом компоненте. Брюгге сейчас на ходу, команда уверенно чувствует себя во внутреннем чемпионате, показывает качественный, атакующий футбол, не смотря на провальный старт. В этом матче слишком много нюансов, но все же большинство из них против зенита.
Забавно, обе команды в течение месяца одержали победы со счётом 6:0. Питерцы обыграли «Уфу», а «Брюгге» отправил на дно «Зюлте-Варегем». Дома «Зенит» начинает ЛЧ, как правило, не проигрывая. Правда, потом это ему не помогает, так что и на этот раз, думаю, питерцы забьют. И не проиграют точно. Но «Зенит» хорош для РПЛ. Для Европы он все равно средний заштатный клуб. Его предел - плей-офф ЛЕ. Даже не сам трофей. Если в ЛЕ будут попадать клубы уровня «Интера» или «Севильи», МЮ или «Наполи», то и трофея питерский клуб не получит. Да ему и до четвертьфинала не дойти.
Новая попытка «Зенита» взобраться на гору Лиги чемпионов. Хотят попытаться питерцы, если не дойти до вершины, то хотя бы добраться до середины.
Стартует групповой этап еврокубка. В его первом туре «Зенит» принимает дома «Брюгге» из Бельгии. Матч пройдет на «Газпром Арене» без зрителей.
Снова подходит «Зенит» к Лиге чемпионов в неплохой форме и с огромными ожиданиями. Снова эксперты разделились на два лагеря: одни считают, что группа несложная у питерцев и в плей-офф они должны выходить, другие, что шансов у «Зенита» почти нет.
В любом случае, первый матч в ЛЧ дает шанс команде Сергея Семака показать свои силы и настрой. Соперник приезжает самый легкий в группе. Пока «Лацио» и «Боруссия» грызут друг друга в Риме, у питерцев есть шанс заработать столь необходимые очки дома.
Хотя назвать «Брюгге» проходным соперником точно нельзя. Бельгийский клуб – завсегдатай еврокубков последних лет. Сейчас эта команда находится в неплохой форме.
До последнего тура в чемпионате Бельгии была у нее серия из пяти побед подряд. Причем побеждал «Брюгге» уверенно, часто много забивая. В последнем туре вот сыграл вничью со «Стандардом».
А вот «Зенит», если смотреть на статистику, не может похвастаться такой серией побед. Питерцы буксуют в каждом втором туре РПЛ, часто играя вничью. Из-за этого они все не могут оторваться от «Спартака», с которым идут бок о бок в гонке за лидерство в чемпионате.
Подопечные Семака иногда тоже много забивают, но уже в следующем туре могут сыграть вничью – 1:1. Поэтому точно прогнозировать счет или количество голов в их игре с «Брюгге» я не собираюсь.
Выберу более надежную и простую ставку: «Зенит» выиграет в этом матче.
Букмекеры считают, что питерцы являются главным фаворитом этой встречи, причем, дают довольно-таки невысокий коэффициент на победу в основное время, что довольно странно. Сейчас же если говорить о том, кто сильнее в данном противостоянии, то по составу и командным действиям, скорее всего, небольшое преимущество есть у питерцев, но, никто не знает, как сложится поединок. Брюгге является мощным, крепким клубом, который может доставить неудобства, поэтому, списывать со счетов их раньше времени не стоит, тем более, что Зенит не такой уж и стабильный клуб в европейских турнирах. Посмотрим, лично мы определились с исходом на эту встречу, который является наиболее оптимальным и проходимым.
Привет всем! Ставка 1. После ужасного старта сезона - два поражения в трех матчах в Высшей лиге - Брюгге набрал чемпионский ход. Команда Филиппа Клемана выиграла пять из шести встреч и ворвалась на первое место в таблице. Этой осенью черно-синие потеряли очки только в одной игре. В последнем туре чемпионата Бельгии они скатали ничью со Стандардом (1-1), а Клеман дал отдохнуть лидерам. Без трех игроков основы Брюгге гонит в Санкт-Петербург. В клубе вспышка коронавируса. Уже заболели Симоне Миньоле, Одилон Коссун и Михаэль Крменчике. То же самое можно сказать о результатах Зенита. Сине-бело-голубые остаются единственной командой РПЛ, которая не теряла очки дома. Она выиграла все пять матчей в Санкт-Петербурге с общим счётом 18:4. Ожидаю увидеть в этом матче 2-1. Думаю, Зенит начнёт групповой этап с домашней победы. Ставка на 20% от банка. В последних 6 матчах Брюгге забивает в первом тайме. В последних 5 выездных матчах Брюгге забивает в первом тайме. Зенит забивает более 1 мяча в 6 последних домашних матчах. Всем удачи!