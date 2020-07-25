Зениту очень интересен золотой дубль в этом году. Они хотят закончить этот сезон красиво и у них есть для этого абсолютно всё. Химки же вышли в РПЛ. И мало того, что Химки будут биться за выживание в этом году, дак ещё и в Лиге Европы придётся играть. Я думаю, что Химкам этого не нужнои они это прекрасно понимают, но за Кубок всё же биться будут. Поэтому у Зенита мотивация победить больше чем у Химок. И я думаю, что победить Зенит Химки смогут только в случае, если Зенит потеряет концентрацию или недооценит соперника. Моя ставка - победа Зенита.
Были времена когда я действительно симпатизировал питерцам. Молодые Аршавин, Быстров, Кержаков, Денисов.. могли влюбить в себя абсолютно любую публику, но на вот это что сейчас происходит и газпром-премьер-лигой невозможно без отвращения смотреть, хоть Федун и ..., но он прав без судейского и административного произвола Зенит в Лиге Чемпионов порвут как тузик кепку, в этой лиге чемпионов группа была что ни есть легкая, итог плачевный.
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П1 и ТМ (3,5) в матче Химки - Зенит. Вот его доводы:
Разумеется, в этом матче «Зенит» на опыте должен брать свое и делать золотой дубль. У «Зенита» все для этого есть, у него практически нет травмированных, разве что Андрей Лунев, но Кержаков тоже вполне достойная альтернатива.
У «Химок» после удачного матча с «Уралом» в полуфинале сразу три игрока из-за дисквалификации финал Кубка пропустят. Это Тихий, Дядюн и Мартусевич. Ресурс ограничен у «Химок». Понятно, что выход в финал для команды из первого дивизиона – это огромное событие, это очень круто, но только за счет какой-то самоотдачи, какого-то героизма, удачи «Химки» могут что-то противопоставить мощному и крепкому «Зениту».
Вряд ли в этом матче будет разгром, но, скорее всего, «Зенит» свое возьмет. Помните, был как-то матч в Ростове в финале Кубка «Зенит» обыграл 1:0 «Сибирь». Тогда «Сибирь» тоже была однозначным андердогом, «Зенит» только с пенальти забил. Не стоит исключать, что и здесь будет тяжелая и вязкая игра, «Химки» будут отбиваться и сидеть в обороне, а «Зенит» за счет индивидуального класса игроков попытается что-то реализовать. Поэтому победа «Зенита» через тотал меньше 3,5 за коэффициент 1,9 – это прогноз эксперта.
Выбирайте сами, думайте сами, решайте сами. То, что выберете вы – исключительно ваше решение.
Пользуюсь моментом как и многие другие и за такой прекрасный коэффициент заплетаю на победу Зенита. Надеюсь что в будущем не исправят😂😂😂
Зенит должен оформлять золотой дубль и заканчивать эпопею в свою пользу. Химки и так прыгнули выше головы, что дошли до финала Кубка. Могут порадоваться и на этом закончить. Не думаю что Зенит будет тянуть до доп времени, а закончит в основное, всем удачи!😂
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на Обе забьют и ТБ (2,5) в матче Зенит - Химки. Вот его доводы:
«Зенит» будет играть второй выезд за неделю. Финал для него будет проходить на фоне большой усталости от тяжелого графика. Был выезд в «Ростов». Да, там был второй состав. Но и Дзюба и Азмун летали, соревновались за звание лучшего бомбардира. Поэтому вылет в Екатеринбург сразу после Ростова – большая нагрузка. Понятно, что есть мотивация сделать Золотой дубль.
Но ведь и у «Химок» мотивации не меньше. Сергей Юран умеет правильно настроить игроков. А парни из его команды будут играть против действующего чемпиона.
К тому же нейтральное поле в некотором смысле нивелирует преимущество «Зенита». И возможно, что «Химки» могут попробовать поймать «Зенит» на усталости и несобранности.
Если вспомнить полуфинальный матч «Зенита» против «Спартака», то там у Соболева был стопроцентный момент, когда он просто не попал в створ ворот. В том эпизоде опытные защитники «Зенита» бросили Соболева совершенно одного в центральной зоне. Это накопившаяся усталость дает о себе знать.
Резюмируя, можно отталкиваться от гола «Химок». Забьют химчане, но забьет и «Зенит». Однозначно с таким нападением и с таким подбором игроков голы у петербургского клуба будут.
За последний месяц Зенит одержал всего одну крупную победу — над Оренбургом, де-факто бросившим бороться за место в РПЛ ещё зимой. А вот у подмосковной команды их целых три! Правда, все в спаррингах, но это не отменяет отличного настроения, в котором подопечные Юрана вернутся в Екатеринбург спустя неделю после своей исторической победы над Уралом. Преимущество в классе, безусловно, на стороне питерского клуба, преимущество в мотивации, напротив, у Химок. Это означает, что кубок уедет в Санкт-Петербург, но разгрома не случится.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Сегодня я предлагаю вам прогноз на долгожданный финал розыгрыша Кубка России по футболу. 25 июля сыграют "Химки" и "Зенит".
Довольно неожиданная пара. Ожидалось, что выйдет "Урал" дома в Екатеринбурге и сыграет с "Зенитом" или "Спартаком". Но "Химки" одержали неожиданную победу 3:1 над уральцами, эта команда показала, что у нее характер своего тренера Сергея Юрана. Она такая же веселая, атакующая и непредсказуемая. Мне предстоит спрогнозировать эту игру.
При всех хороших словах, что я сказал "Химкам", и при том, что сам я живу в Подмосковье, особых шансов я команде, будущее которой еще не ясно - ФНЛ это или РПЛ, не даю. Мне кажется, что здесь сенсации не будет. Фактическим финалом был полуфинальный матч в Санкт-Петербурге. "Зенит" победил "Спартак".
"Химки" уже прыгнули выше головы. Может быть, какие-то локальные успехи по ходу встречи у них и будут, но я бы даже не поставил бы на забитый мяч в ворота "Зенита". "Зенит" будет сконцентрирован, стимул хороший - золотой дубль. Они хотят великолепно завершить сезон, добавить Кубок. Иногда можно делать ставку на конкретный счет.
Мне кажется, ход этого матча будет таким:"Химки" будут сопротивляться, но "Зенит" в конце концов сломает это сопротивление, забьет один мяч, тогда "Химки" пойдут вперед и получат еще один гол в свои ворота. На этом, думаю, все закончится. Не думаю, что будет какой-то разгром в Подмосковье. Рассказал вам суть своего прогноза. В матче "Химки" - "Зенит" я поставлю на точный счет 2:0 в пользу "Зенита".
«Химки» меня удивили в полуфинале: не имея условий для подготовки, команда проводит матч с первой до последней минуты, играет в атаку. Я считаю, в большей степени это из-за того, что так им позволил сыграть соперник. Да, «Химки» были хорошо мотивированы: игроки знали, что делать. Главный тренер Сергей Юран отмечал, что его подопечные правильно реагируют на требования.
Но в финале более серьёзный соперник – «Зенит» готов претендовать на второй титул в этом сезоне. Этот фаворит и выиграет Кубок России.
Не думаю, что будет много голов, хотя если «Зенит» забьёт быстрый гол, возможно, тогда он сможет ещё как минимум один раз отличиться. «Химки» побегут отыгрываться, а «Зенит» этим воспользуется. Я бы хотел, чтобы «Химки» забили первыми, тогда была бы феерия, но такое вряд ли случится.
«Зенит» в этом году силён тем, что он не уступает тем командам, которые уровнем ниже него. Не вижу у соперника слабых мест в игре против «Химок». Единственное, что можно отметить, «Зениту» не хватает скорости ведения игры, скоростных качеств игроков. Но всё равно, как вполне реалистичный вариант, он забьёт два мяча в ворота «Химок». А «Химки», я уверен, не смогут забить, так как «Зенит» отнесётся к сопернику серьёзно.
Здорова, бродяги! С вами Сява, и я приветствую всех спортсменов. Сегодня обосную вам все нюансы финала Кубка России "Химки" - "Зенит".
Уже в эту субботу, 25 июля, химари вообще не слишком понятно как оказались в финале. Загибающийся клубешник, который собирается отказаться от участия в РПЛ и заставляет разочароваться во всем российском футбольчике.
Зато "Зенит" - огромная газовая махина, которой пофиг с кем играть в России. Они, как старшаки в школе, всех пинают и что-нибудь отбирают.
Им точно можно все. Но не забывайте, где мы живем. Когда тебе терять нечего и ты в полной заднице, играется даже легче. А от "Зенита" все ждут разгрома, что сильно давит на газососов.
Думаю, что можно взять победу "Химок" с форой (+2). Надеюсь, хоть в финале все не закончится полным разгромом.
Добрый день, добрый день. С вами Игорь Гамула. Вот и завершается наш сезон. Завершается он финалом Кубка России "Зенит" - "Химки".
Думаю, что здесь будет матч учеников против учителей, как говорил Доменико Тедеско. Хотя "Химки" в прошлые выходные доказали, что у них боеспособная команда, обыграв в Екатеринбурге "Урал" со счетом 3:1.
Можно сказать, что встречаются представители ФНЛ и Премьер-Лиги, но в следующем сезоне "Химки" уже будут выступать в Премьер-лиге.
"Химки" в игре с "Уралом" показали очень уверенную игру и даже вели после первого тайма со счетом 3:0. Сергей Николаевич Юран поставил хороший футбол. Видно, что игроки прогрессируют и хотят играть в футбол. Думаю, их ждет хорошее будущее в РПЛ.
Что касается "Зенита", то питерцы набрали ход. После рестарта "Зенит" не проиграл ни одного матча, он стал чемпионом за четыре тура до финиша. В среду "сине-бело-голубые" вторым составом обыграли "Ростов" 2:1. Видно, что "Зенит" готов к триумфальному золотому дублю.
Думаю, "Химки" будут играть от обороны и искать шанс в контратаках. Ставлю "обе забьют" с коэффициентом 2.12.