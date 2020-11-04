«Зенит» в очередном туре группового этапа Лиги чемпионов будет выяснять отношения с римским «Лацио».
Чемпион России на старте групповой стадии не смог порадовать игрой и результатами. «Зенит» после двух туров очков не имеет и замыкает турнирную таблицу (0-0-2 1:4). Команда Сергея Семака уступила обиднейшим образом на своём поле «Брюгге» (1:2) и безвольно в гостях «Боруссии» (0:2). В чемпионате России клуб с берегов Невы после домашнего поражения от казанского «Рубина» (1:2) потерял лидерство (8-3-2 27:9 27) и в данный момент отстаёт на одно очко от ЦСКА. В последнем матче РПЛ питерцы на выезде одолели ФК «Химки» (2:0).
«Лацио» начал еврокубковую кампанию с победы в Риме над дортмундской «Боруссией» (3:1), а затем «орлы» поделили очки в гостях с «Брюгге» (1:1). После двух туров команда Симоне Индзаги делит лидерство в группе с бельгийским клубом (1-1-0 4:2 4). В Серии А римляне играют с переменным успехом и занимают восьмую позицию (3-1-2 10:12 10). В последних двух встречах чемпионата Италии команда из «вечного города» одержала две победы: над «Болоньей» (2:1) и «Торино» (4:3).
Турнирная ситуация заставляет питерский клуб полностью мобилизоваться, включить все внутренние ресурсы и, даже несмотря на внутренние и кадровые проблемы, сыграть с итальянской командой значительно сильнее, чем в первых двух турах: духовито, понимая, что отступать уже некуда. Четвёртый клуб Серии А по итогам прошлого сезона серьёзный и при этом очень непредсказуемый соперник. «Орлы» любят лететь в атаку, но часто забывают об охране своего «гнезда». У римлян в обойме много игроков хорошо заточенных на атаку, но часто не хватает баланса в линиях. Кадровые проблемы, усталость, коронавирус и прочее, конечно, мешают, и эти трудности серьёзно влияют на состояние команд, но мне видится, что вопреки ситуации оба коллектива сумеют проявить себя в атаке.
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на ничью в матче Зенит — Лацио. Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что Зенит крайне неудачно стартовал в Лиге чемпионов, поэтому команда настроена решительно. Питерцам крайне важно занять хотя бы 3 место в группе и продолжить свое выступление в Лиге Европы.
Лацио находится в хорошей форме. Римский клуб много забивает, но и пропускает тоже.
Зенит наверняка сможет забить в предстоящей игре. Лацио же, в свою очередь, постарается внимательно действовать в обороне и поймать соперника на контратаках.
Известный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на Обе забьют + ТБ (2,5) в матче Зенит - Лацио. Вот его доводы:
«Зенит» после серии неудач, все же выиграл. Психологически это должно помочь команде Семака. Всем понятно, что соперник был не из самых мощных, но этот успех не стоит недооценивать. У «Лацио» же был невероятно турбулентный матч в чемпионате Италии, где они на последних минутах вырвали победу. Если смотреть со стороны психологии, то ситуация достаточно интересная.
«Зениту» некуда отступать. Этот домашний матч является последним шансом зацепиться хоть за какую-то борьбу в еврокубках. Поэтому, петербуржцы не позволят себе играть в «автобус». Итальянцы отлично контратакуют, поэтому российскому клубу будет довольно трудно набрать очки.
Зениту деваться некуда. Надо побеждать. А Лацио при всей прелести своей контратакующей игры (не успели забыть матч с Торино?) все же обороняется не очень. Да и поражение (возможное) для римлян не означает приговор. Думаю, они пригласят Зенит на атаку и будут встречать, как мушкетеры. Чисто интуитивно чувствую: Зенит сыграет хорошо. Насколько хорошо? И будет ли соответствовать линии? Это каждый решит сам. Тем более, что линия ровная. Даже с микроскопическим перевесом гостей.
Известный эксперт Егор Титов предлагает поставить ТМ (2.5) в матче Зенит — Лацио. Вот его доводы:
Эксперт отмечает, что у Зенита не самая приятная ситуация. Команда не сумела взять ни одного очка в стартовых матчах. Матч против Лацио - последняя возможность навязать борьбу в группе.
Вряд ли в этой игре зрители увидят большое количество голов. Скорее наоборот - будет тяжелая игра от обороны с обеих сторон. Зенит не в том состоянии, чтобы бежать всеми силами в атаку. А Лацио постарается как можно внимательнее сыграть у своих ворот. Хотя оборона у римлян - не самое сильное звено.
«Зенит» примет дома «Лацио» в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.
«Зенит», конечно, очень неудачно начал групповую стадию этой ЛЧ. Он сейчас единственный в группе находится в безвыходном положении. Неудача в этом матче может поставить под сомнение очень многое. Вплоть до нахождения Сергея Семака у руля этого клуба.
Поэтому ситуация такова, что питерцам здесь деваться некуда. Уже два матча проиграны. Уже отставание от соперников есть. Надо только побеждать и набирать очки. «Зенит» по ситуации должен играть с «Лацио», как в своем последнем матче.
И я считаю, что нельзя назвать «Лацио» безоговорочным фаворитом этой встречи. Как минимум, ситуация в группе не подталкивает римлян к тому, чтобы оставлять все силы на поле и добывать победу любыми жертвами.
Есть у «Лацио», конечно, свои проблемы и в игре, и с коронавирусом. Играет эта команда не всегда стабильно. Отталкивается она часто от своих лидеров, нейтрализовав которых, можно довольно успешно провести матч.
Но не стоит забывать, что «Лацио» уже победил суператакующую «Боруссию» Дортмунд. Причем победил не случайно, а по делу. Да и совсем спустя рукава команда Индзаги играть, точно, не будет. Очки нужны всем, ведь это только середина группового этапа.
Но я буду оптимистичен в своем прогнозе. Предложу поставить на победу «Зенита» с форой (0). Думаю, питерцы приложат все силы, чтобы получить три очка в этой домашней игре.
Всем привет,зенит лацио. В этом матче прогнозирую что зенит не проиграет на домашней арене.мотивация моя проста,у лацио не приедет ряд ключевых футболистов,пол основы не будет играть,во вторых уже в эти выходные у Орлов намечается сеча с туринтусом в сериале.к зениту я отношусь не особо,но я считаю что пора зениту набрать очки,в целом я считаю что зенит должен одержать победу над обезкровленым лацио,но возьму с подстраховкой 1х.
В данном поединке необходимо учесть несколько моментов, которые очень важны. Во-первых, питерцы не набрали еще ни одного очка в рамках этого турнира, поэтому, есть определенная мотивация, чтобы наконец-таки это сделать. Во-вторых, итальянцы выглядят на выезде не самым лучшим образом, потому что, ну, есть свои проблемы, есть свои погрешности и не всегда у них, получается, показать свой футбол. Букмекеры считают, что игра должна быть примерно равной, мы тоже с этим согласны и считаем, что много голов в этом поединке мы не увидим.
Лацио возглавляет группу F с четырьмя очками, а вот команда Зенита напротив - её замыкает (0 баллов). Итальянской команде нужно побеждать в обоих встречах с питерской командой, чтобы практически снять все возникающие вопросы о выходе в плей-офф.
Ровно тоже самое нужно делать и Зениту, чтобы остаться в еврокубках на ближайшую весну. В каком именно турнире — вопрос не столь важный на данный момент.