Лацио — Зенит прогноз на матч от пользователя Lucky Luchiano
Прогноз основан на простых фактах. Зенит не в лучшей форме. Ничья с Лацио в первом матче, лишь везение. Лацио вернуло всех своих игроков, и выходит на поле практически без потерь. Лацио необходимо набирать очки, поэтому они будут делать все, для того чтобы победить. Если кто хочет перестраховаться, то можно взять 1х, но я уверен в победе Лацио, да и кэф на 1х что-то сильно маловат. Немного воды и доводов: Лацио занимает далеко не последнее место в таблице в Серии А. Показывает хоть и не стабильную, но все же довольно неплохую игру. Игра в чемпионате перед этим матчем у них была не сложная, да и не думаю я, что Зенит является уж сильно большим конкурентом. Вспоминая, как они играли с тем же Брюгге, ну вопросов не возникает. Отыграли они матчи 21 числа обе, но Зениту еще надо долететь, так что в том плане Лацио полегче. Да и просто сама ситуация в таблице в группе, где на пятки наступает Брюгге и надо догонять Боруссию, показывает на то, что победа Лацио просто необходима. Для Зенита что-то тут ловить уже бессмысленно, надеяться на 3 победы подряд, конечно, не приходится. Следующие игры у Лацио с Боруссией и затем только Брюгге. Лацио выиграло Боруссию один раз, сможет и второй. Поэтому я думаю они нацелены в предстоящем матче только на победу и ничью не допустят. Поражение их я лично вообще не рассматриваю даже. Но в любом случае, думайте сами, решайте сами. Я желаю вам счастливых игр, и пусть удача всегда будет с вами!
Лацио — Зенит прогноз на матч от пользователя Юрий Розанов
Упорнейшая по очкам борьба в группе. Где даже Брюгге в лидерах. С Дортмундом им будет, конечно, тяжело. Но возможная победа Зенита сильно поправит его положение. Вот только где ее взять, победу-то? Лацио выправил свою игру, навел порядок в обороне, традиционно резво бежит в контратаки. Учитывая больше чем вероятную победу над Брюгге в последнем туре, легко предположить, что на худой конец, римлян устроит и ничью. А Зенит сейчас смотрится совсем неважнецки. И я не очень верю, что он сумеет римлян затоптать. Наоборот - верил бы. А так - нет. Увы. Буду рад ошибиться. Но больших шансов не вижу. Источник: Олимп
Лацио — Зенит прогноз на матч от пользователя Sergey Furianec
Ну что,попаним? Прямо ставка дня, зенит никакой, Лацио игроки вернулись, одни домашними другие невыездные. В общем Лацио конечно лучше и к тому же мотивирован - ведь терять очки с аутсайдером группы дома чревато невыходом из группы. Зенит традиционно теряет форму в ноябре и вряд-ли сможет что то сделать. Конечно все бывает, но слабо верится что зенит здесь хоть очко зацепит. Всем удачи кроме буков.