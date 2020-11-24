Лацио — Зенит прогноз на матч от пользователя Lucky Luchiano

Прогноз основан на простых фактах. Зенит не в лучшей форме. Ничья с Лацио в первом матче, лишь везение. Лацио вернуло всех своих игроков, и выходит на поле практически без потерь. Лацио необходимо набирать очки, поэтому они будут делать все, для того чтобы победить. Если кто хочет перестраховаться, то можно взять 1х, но я уверен в победе Лацио, да и кэф на 1х что-то сильно маловат. Немного воды и доводов: Лацио занимает далеко не последнее место в таблице в Серии А. Показывает хоть и не стабильную, но все же довольно неплохую игру. Игра в чемпионате перед этим матчем у них была не сложная, да и не думаю я, что Зенит является уж сильно большим конкурентом. Вспоминая, как они играли с тем же Брюгге, ну вопросов не возникает. Отыграли они матчи 21 числа обе, но Зениту еще надо долететь, так что в том плане Лацио полегче. Да и просто сама ситуация в таблице в группе, где на пятки наступает Брюгге и надо догонять Боруссию, показывает на то, что победа Лацио просто необходима. Для Зенита что-то тут ловить уже бессмысленно, надеяться на 3 победы подряд, конечно, не приходится. Следующие игры у Лацио с Боруссией и затем только Брюгге. Лацио выиграло Боруссию один раз, сможет и второй. Поэтому я думаю они нацелены в предстоящем матче только на победу и ничью не допустят. Поражение их я лично вообще не рассматриваю даже. Но в любом случае, думайте сами, решайте сами. Я желаю вам счастливых игр, и пусть удача всегда будет с вами!