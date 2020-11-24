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Лацио — Зенит прогнозы на матч 24.11.2020

Лацио — Зенит
  •   Лига чемпионов УЕФА
Лацио
23:15:29
до начала матча
Зенит
Лацио — Зенит прогноз на матч от пользователя
Прогноз основан на простых фактах. Зенит не в лучшей форме. Ничья с Лацио в первом матче, лишь везение. Лацио вернуло всех своих игроков, и выходит на поле практически без потерь. Лацио необходимо набирать очки, поэтому они будут делать все, для того чтобы победить. Если кто хочет перестраховаться, то можно взять 1х, но я уверен в победе Лацио, да и кэф на 1х что-то сильно маловат. Немного воды и доводов: Лацио занимает далеко не последнее место в таблице в Серии А. Показывает хоть и не стабильную, но все же довольно неплохую игру. Игра в чемпионате перед этим матчем у них была не сложная, да и не думаю я, что Зенит является уж сильно большим конкурентом. Вспоминая, как они играли с тем же Брюгге, ну вопросов не возникает. Отыграли они матчи 21 числа обе, но Зениту еще надо долететь, так что в том плане Лацио полегче. Да и просто сама ситуация в таблице в группе, где на пятки наступает Брюгге и надо догонять Боруссию, показывает на то, что победа Лацио просто необходима. Для Зенита что-то тут ловить уже бессмысленно, надеяться на 3 победы подряд, конечно, не приходится. Следующие игры у Лацио с Боруссией и затем только Брюгге. Лацио выиграло Боруссию один раз, сможет и второй. Поэтому я думаю они нацелены в предстоящем матче только на победу и ничью не допустят. Поражение их я лично вообще не рассматриваю даже. Но в любом случае, думайте сами, решайте сами. Я желаю вам счастливых игр, и пусть удача всегда будет с вами!
Лацио — Зенит прогноз на матч от пользователя
Упорнейшая по очкам борьба в группе. Где даже Брюгге в лидерах. С Дортмундом им будет, конечно, тяжело. Но возможная победа Зенита сильно поправит его положение. Вот только где ее взять, победу-то? Лацио выправил свою игру, навел порядок в обороне, традиционно резво бежит в контратаки. Учитывая больше чем вероятную победу над Брюгге в последнем туре, легко предположить, что на худой конец, римлян устроит и ничью. А Зенит сейчас смотрится совсем неважнецки. И я не очень верю, что он сумеет римлян затоптать. Наоборот - верил бы. А так - нет. Увы. Буду рад ошибиться. Но больших шансов не вижу. Источник: Олимп
Лацио — Зенит прогноз на матч от пользователя
Ну что,попаним? Прямо ставка дня, зенит никакой, Лацио игроки вернулись, одни домашними другие невыездные. В общем Лацио конечно лучше и к тому же мотивирован - ведь терять очки с аутсайдером группы дома чревато невыходом из группы. Зенит традиционно теряет форму в ноябре и вряд-ли сможет что то сделать. Конечно все бывает, но слабо верится что зенит здесь хоть очко зацепит. Всем удачи кроме буков.
Прогнозы 284
Все
Платные
Lucky Luchiano88.9% WR1.52% ROI
1.72Победит Лацио
Лацио — Зенит| Лига чемпионов УЕФА
Лацио — Зенит| Лига чемпионов УЕФА
Прогноз основан на простых фактах.
Зенит не в лучшей форме. Ничья с Лацио в первом матче, лишь везение.
Лацио вернуло всех своих игроков, и выходит на поле практически без потерь.
Лацио необходимо набирать очки, поэтому они будут делать все, для того чтобы победить.
Если кто хочет перестраховаться, то можно взять 1х, но я уверен в победе Лацио, да и кэф на 1х что-то сильно маловат.

Немного воды и доводов:
Лацио занимает далеко не последнее место в таблице в Серии А. Показывает хоть и не стабильную, но все же довольно неплохую игру. Игра в чемпионате перед этим матчем у них была не сложная, да и не думаю я, что Зенит является уж сильно большим конкурентом. Вспоминая, как они играли с тем же Брюгге, ну вопросов не возникает.
Отыграли они матчи 21 числа обе, но Зениту еще надо долететь, так что в том плане Лацио полегче. Да и просто сама ситуация в таблице в группе, где на пятки наступает Брюгге и надо догонять Боруссию, показывает на то, что победа Лацио просто необходима. Для Зенита что-то тут ловить уже бессмысленно, надеяться на 3 победы подряд, конечно, не приходится.
Следующие игры у Лацио с Боруссией и затем только Брюгге. Лацио выиграло Боруссию один раз, сможет и второй. Поэтому я думаю они нацелены в предстоящем матче только на победу и ничью не допустят. Поражение их я лично вообще не рассматриваю даже.

Но в любом случае, думайте сами, решайте сами. Я желаю вам счастливых игр, и пусть удача всегда будет с вами!
0
Повторить за 1.71
Юрий Розанов46.4% WR-5.91% ROI
1.72Лацио тотал больше 1.5
Лацио — Зенит| Лига чемпионов УЕФА
Лацио — Зенит| Лига чемпионов УЕФА
Упорнейшая по очкам борьба в группе. Где даже Брюгге в лидерах. С Дортмундом им будет, конечно, тяжело. Но возможная победа Зенита сильно поправит его положение. Вот только где ее взять, победу-то? Лацио выправил свою игру, навел порядок в обороне, традиционно резво бежит в контратаки. Учитывая больше чем вероятную победу над Брюгге в последнем туре, легко предположить, что на худой конец, римлян устроит и ничью. А Зенит сейчас смотрится совсем неважнецки. И я не очень верю, что он сумеет римлян затоптать. Наоборот - верил бы. А так - нет. Увы. Буду рад ошибиться. Но больших шансов не вижу.

Источник: Олимп
0
Повторить за 1.71
Sergey Furianec55.9% WR-4.72% ROI
1.9Лацио фора (-0.75)
Лацио — Зенит| Лига чемпионов УЕФА
Лацио — Зенит| Лига чемпионов УЕФА
Ну что,попаним? Прямо ставка дня, зенит никакой, Лацио игроки вернулись, одни домашними другие невыездные. В общем Лацио конечно лучше и к тому же мотивирован - ведь терять очки с аутсайдером группы дома чревато невыходом из группы. Зенит традиционно теряет форму в ноябре и вряд-ли сможет что то сделать. Конечно все бывает, но слабо верится что зенит здесь хоть очко зацепит. Всем удачи кроме буков.
0
Повторить за 1.85
Максим Розенцвайг57.9% WR-2.93% ROI
1.71Победит Лацио
Лацио — Зенит| Лига чемпионов УЕФА
Лацио — Зенит| Лига чемпионов УЕФА
Для «Зенита» этот матч тоже своего рода финал, только победа в этой игре даст шансы на мысли о выходе из группы, но сделать это будет очень сложно, так как у «Лацио» будет уже совсем другой состав, не тот, что приезжал в Питер, и который, к слову, Зенит не смог обыграть.
Матч будет совсем не похож на первый, «Лацио» будет играть основой, римлянам также нужна победа в этом матче, и я не вижу каких-то серьезных причин для того, чтобы «Лацио» не смог победить в этом матче.
0
Повторить за 1.71
Косс Косс40% WR0.01% ROI
1.81Победит Лацио
Лацио — Зенит| Лига чемпионов УЕФА
Лацио — Зенит| Лига чемпионов УЕФА
Тут без вариантов Лацио дома наш веселый Зенит обыграет даже не знаю что может произойти тут ещё вероятно что будет оз, но 2-ку как минимум нам отгрузят и Зенит спокойно поедет доигрывать РПЛ с нашими правилами, с нашим ВАРом, с нашим ,, не предвзятым,, судейством, быстро на верстает отставание и с Большой вероятностью станет чемпионом как не странно. 😅
0
Повторить за 1.71
Бахадыр Ержанов0% WR0% ROI
1.72Победит Лацио
Лацио — Зенит| Лига чемпионов УЕФА
Лацио — Зенит| Лига чемпионов УЕФА
Победы Лацио! Зенит не уверенна играют тем более в лигу чемпионов! Думаю Лацио не оставит никаких шансов! Опасно ставит на тотал! Увереннее победа Лацио
0
Повторить за 1.71
slavik92820% WR0% ROI
2.33Победит Лацио
Лацио — Зенит| Лига чемпионов УЕФА
Лацио — Зенит| Лига чемпионов УЕФА
Победит Лацио!!! Тем более по последним событиям возможно Дзюба играть не будет, а вся игра в основном у Зенита идет пасом на Дзюбу
0
Повторить за 1.71
Sergey Boss147.6% WR-3.65% ROI
1.71Лацио тотал больше 1.5
Лацио — Зенит| Лига чемпионов УЕФА
Лацио — Зенит| Лига чемпионов УЕФА
Повторить за 1.71
Ulugbek Matchanov43.4% WR2.22% ROI
1.71Победит Лацио
Лацио — Зенит| Лига чемпионов УЕФА
Лацио — Зенит| Лига чемпионов УЕФА
Повторить за 1.71
Сергей Рассказов257% WR-2.93% ROI
1.71Победит Лацио
Лацио — Зенит| Лига чемпионов УЕФА
Лацио — Зенит| Лига чемпионов УЕФА
Повторить за 1.71
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