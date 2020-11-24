Упорнейшая по очкам борьба в группе. Где даже Брюгге в лидерах. С Дортмундом им будет, конечно, тяжело. Но возможная победа Зенита сильно поправит его положение. Вот только где ее взять, победу-то? Лацио выправил свою игру, навел порядок в обороне, традиционно резво бежит в контратаки. Учитывая больше чем вероятную победу над Брюгге в последнем туре, легко предположить, что на худой конец, римлян устроит и ничью. А Зенит сейчас смотрится совсем неважнецки. И я не очень верю, что он сумеет римлян затоптать. Наоборот - верил бы. А так - нет. Увы. Буду рад ошибиться. Но больших шансов не вижу.
Прогноз основан на простых фактах. Зенит не в лучшей форме. Ничья с Лацио в первом матче, лишь везение. Лацио вернуло всех своих игроков, и выходит на поле практически без потерь. Лацио необходимо набирать очки, поэтому они будут делать все, для того чтобы победить. Если кто хочет перестраховаться, то можно взять 1х, но я уверен в победе Лацио, да и кэф на 1х что-то сильно маловат.
Немного воды и доводов: Лацио занимает далеко не последнее место в таблице в Серии А. Показывает хоть и не стабильную, но все же довольно неплохую игру. Игра в чемпионате перед этим матчем у них была не сложная, да и не думаю я, что Зенит является уж сильно большим конкурентом. Вспоминая, как они играли с тем же Брюгге, ну вопросов не возникает. Отыграли они матчи 21 числа обе, но Зениту еще надо долететь, так что в том плане Лацио полегче. Да и просто сама ситуация в таблице в группе, где на пятки наступает Брюгге и надо догонять Боруссию, показывает на то, что победа Лацио просто необходима. Для Зенита что-то тут ловить уже бессмысленно, надеяться на 3 победы подряд, конечно, не приходится. Следующие игры у Лацио с Боруссией и затем только Брюгге. Лацио выиграло Боруссию один раз, сможет и второй. Поэтому я думаю они нацелены в предстоящем матче только на победу и ничью не допустят. Поражение их я лично вообще не рассматриваю даже.
Но в любом случае, думайте сами, решайте сами. Я желаю вам счастливых игр, и пусть удача всегда будет с вами!
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТБ (2,5) в матче Лацио - Зенит. Вот его доводы:
««Зенит» отправляется в Рим — в гости к «Лацио». Здесь вроде бы есть хорошие новости из стана «Зенита». Поехали в Рим и Азмун, и Малком, и Дриусси. У них всех были проблемы в последнее время. Пожалуй, не сыграет только Вендел.
Но у «Лацио» свои задачи, свои цели в этой Лиге чемпионов. И этот матч во многом ключевой для «Лацио». «Боруссия» играет с «Брюгге». Наверняка римляне надеются на победу Дортмунда. Тогда «Лацио» в случае успеха во встрече с «Зенитом» сможет оторваться от бельгийцев.
Для «Зенита» же сейчас последний шанс, последняя гастроль. Надо постараться зацепиться хотя бы за Лигу Европы, попробовать что-то выжать из этой группы. А то может так получиться, что «Зенит» второй год подряд никуда из группы не выйдет. Пока всего 1 очко и лишь 2 забитых мяча. Надо рисковать. Надеюсь, что Семак не только тактически подготовит команду, а постарается внушить, что против этого «Лацио» надо действовать смело.
У «Лацио» хватает своих проблем. Коронавирус у Милинковича-Савича. Луис Фелипе тоже пока не готов после коронавируса. В остальном состав боеспособный.
Должен получиться хороший футбол — дерзкий, агрессивный, результативный. Попробую предположить смелую игру от «Зенита», а «Лацио» этот футбол подхватит. Как минимум три забитых мяча мы увидим».
Источник: РБ / «Лацио» — «Зенит»: прогноз и ставка Константина Генича
🏆⚽️ЛИГА ЧЕМПИОНОВ - Тур 4. 🇮🇹 ЛАЦИО - ЗЕНИТ 🇷🇺 К нам приходит Лига Чемпионов и это значит что сегодня нас ждёт вечер супер футбола! Сегодня мы увидим как два наших клуба будут бороться с европейскими грандами, в одной игре сойдутся Севилья - Краснодар , а во второй Лацио - Зенит вот как раз на вторую игру и хочу обратить своё внимание. Зенит проводит эту Лиги Чемпионов очень плохо имея за 3 тура лишь одно очко и занимает последнюю строчку в группе. Загнав сами себя в такую ситуацию Зениту остаётся теперь играть только на победу и не только этот матч , а все отставшие 3 игры и только тогда будет шанс попасть в плей-офф Лиги Чемпионов ну тли хотя бы Лиги Европы. Задача конечно очень тяжелая, но терять уже нечего и надо в каждом матче выкладываться по полной и добиваться результата, а ещё усложняет эту задачу нехватка некоторых игроков основы : Вендел, Караваев, Оздоев, Круговой и под вопросом Дриусси. У Лацио тоже есть кадровые потери и игроков 7 сегодня не будет хватать в распоряжении Индзаги. Конечно Лацио явный лидер встречи к тому же вернулся их лидер Чиро Иммобиле который забивает практически в каждом матча , но все же Зенит тоже не стоит недооценивать. В этой игре я хочу сыграть ставку обе забьют ! Из последних 10 игр Лацио во всех турнирах эта ставка сыграла 8 раз , у Зенита эта ставка сыграла 7 раз за последнии 10 игр. Команды довольно забивные и ситуация обязывает идти вперёд практически обоих , только одних немного меньше , а других больше! Думаю обе забьют здесь самая оптимальная ставка и вполне проходимая! Всем удачи!!
"Зенит" находится в очень сложном положении: необходимо набирать очки для продолжения борьбы в еврокубках, но кто будет играть в стартовом составе – непонятно. Основные проблемы – отсутствие профильных правых защитников в ростере и форма игроков атаки, пропустивших более месяца каждый. Определённые сомнения, что Дриусси, Азмун и Малком могут выдержать нагрузки еврокубкового матча, есть. Что точно понятно – "Зенит" будет играть вторым номером, как это было при Сергее Семаке в гостевых матчах ЛЧ всегда.
"Лацио", несмотря на все трудности, стабильно набирает очки как в Серии А, так и в Лиге чемпионов. Символично, что рваный ритм игр не сказался на форме Чиро Иммобиле никоим образом – форвард забивает на протяжении четырёх матчей подряд, несмотря на то, что они были сыграны в промежутке одного календарного месяца с перерывами на карантины. Это говорит о том, что его как ударную силу соперника "Зениту" опасаться ой как стоит. Однако и без него есть люди, способные пробить оборону "сине-бело-голубых".
В трудном турнирном положении "Зениту" нужно не только тупо отсиживаться в обороне, но и искать шансы в атаке. "Лацио" во встрече явный фаворит, но чемпион России может и ничью увести, тем более она может помочь немного поправить ситуацию, но при одном условии – "Брюгге" проиграет в Дортмунде. Но при нынешних данных предположим, что "Лацио" победит в один-два гола.
📝Орлы неплохо играют в последнее время, выиграв 2 игры 3 сыграв ничьи из 5. Две последнии заканчивались с одинаковым счетом (1:1), ге Лацио отыгрывался, сначала с Зенитом на 82 минуте, потом с Ювентусом на 90+5 мин, команда с характером. Зенит все еще сохраняет шансы чтобы пройти дальше, надо набрать 7 очков, для этого надо забивать голы, без голов не бывает побед, Лацио чевидный фаворит в этой игре, но Зениту отступать некуда, поэтому жду упорной борьбы, где никто не захочет терять очки и где 0:0 по окончанию игры остаться не должно.
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Известный эксперт Илья Казаков предлагает поставить на ТМ (2,5) и ИТМ2 (0,5) в матче Лацио - Зенит. Вот его доводы:
«Очень сложно поверить в «Зенит», даже если бы команда играла в оптимальной составе . Без всех этих травм, проблем. Потому что конец ноябрь – это вообще не наше время. Хотя и исключения бывают.
В свете переполненного лазарета и первой игры между соперниками в Санкт-Петербурге прогнозы неутешительные.
Я думаю, что в этом матче надо играть два случай. Первый, что игра получится низовой. Потому что «Зенит» постарается закрыться и караулить свой момент. «Лацио» тоже вряд ли будет раскрываться. «Лацио» тоже будет играть достаточно сдержанно. Здесь, может быть, судьбу встречи решит единственный мяч.
Однако я бы не стал закладываться на такой счет. Я бы поставил на то, что одна из команд не забьет. К сожалению, это будет «Зенит»».
Зенит выглядит сейчас очень неважнецки,команда просто не бежит,процент точных передач и навесов тоже оставляет желать лучшего,одним словом Зенит сегодня играет далеко не в своём стиле,да как назло ещё выбыл Азмун,ну а про Малкома если честно,даже говорить не хочется. Лично я бы тех кто провернул такую аферу с покупкой всего поломанного Малкома,не то что уволил,а привлёк бы к ответственности.ведь на эти огромные деньги можно было купить двух хороших средних футболистов,которые бы бегали все 90 минут по полю и приносили пользу для команды в ЛЧ. Но,что касаемо сегодняшней игры,Зенит вряд ли уйдёт с поля без забитого гола.по этому Обе Забьют хорошая ставка и как вариант ОЗ+ТБ 2.5
🔔⚽️⚽️✅Решил ещевыложить мысли на групповой этап ЛЧ 😀👈 Лацио - Зенит. Наши клубы вообще никакущие в данном розыгрыше ЛЧ, в общем, как и во всех других. Прошлую игру очную провели в Питере команды, где Лацио даже без половины основы выглядел на голову лучше. Теперь игра в Италии и у Лацио часть лидеров вернулась в строй. У Зенита же в лазарете Дриусси и Азмун - сильные игроки основы. Думаю, что тут без шансов для Зенита. Всем удачи и побед‼️🔥🔥
Российские клубы в еврокубаках это лакмусовая бумага которая показывает какой уровень РПЛ, что не тур то возникают вопросы к судейству. Вот так и играется наш чемпионат, не редко судьи решают исход матча, в стране они "львые" а в европе " @@@ простые". Вот так год за годом и играют наши футбол, зарплата хорошая задница в тепле. И как итог, в сентябре эксперты пишут что группа у нас ровная и мы можем выйти в плей-офф, а весной ищут слова оправдания почему наши снова заняли последние места в группе