Бесплатный прогноз на «Лион» – «Зенит» сегодня

Группа G по итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов получилась одной из самых равных. Несмотря на то, что в квартете нет грандов, следить за ним будет крайне любопытно. В группе «Лион», «Бенфика», «Зенит» и «Лейпциг».

В первом туре французы примут команду из Санкт-Петербурга. Составляя прогноз на «Лион» – «Зенит», и говоря о ставке на матч, здесь не все так однозначно. Хозяева представляются фаворитами в большей степени из-за домашнего поля. «Зенит» в свою очередь понимает, что ему необходимо набирать очки во Франции, чтобы претендовать на выход в плей-офф. Матчи с «Лионом» могут оказаться решающими. Команды дважды встречались между собой в официальных встречах, и в обоих случаях побеждал «Зенит».

«Лион» летом значительно преобразился. Команду покинуло несколько лидеров, среди которых Ндомбеле, Менди, Фекир. Все они были проданы за солидные деньги, и клуб получил возможность приобрести новичков. Акцент был сделан на линию защиты и опорную зону. Один из самых значимых трансферов – Тиаго Мендес. Бразилец призван заменить в центре полузащиты Ндомбеле. Несмотря на то, что команду покинул Набиль Фекир, атака по-прежнему выглядит солидно. Депай, Дембеле, Траоре, Террье – ждать опасности от этих парней можно в любую секунду. Делая прогноз на матч «Лион» – «Зенит», необходимо это учитывать.

«Ткачи» предпочитают активный футбол, правда, в последнее время испытывают некоторые трудности. После четырех сыгранных туров команда идет на пятом месте в Лиге 1, набрав семь очков. После двух разгромов в матчах с «Монако» (3:0) и «Анже» (6:0), поединок с «Монпелье» стал в некотором роде холодным душем. В гостях «Лион» потерпел поражение (0:1), а Коне заработал удаление. Не обошлось без удаления и в игре с «Бордо». На этот раз Мендес получил красную карточку, но гола Мемфиса Депая хватило для того, чтобы сыграть вничью (1:1). Давая на «Лион» – «Зенит» прогноз 17 сентября, нужно обратить внимание на ошибки французов в последних матчах.

Клуб из Санкт-Петербурга также отлично поработал на трансферном рынке. Если покупку Малкома уже все обсудили, то состоявшийся в последний день трансферного окна переход Вячеслава Караваева из «Витесса» может стать не менее важным. Вячеслав отлично зарекомендовал себя в чемпионате Нидерландов, получив возможность вернуться в Россию, и являясь воспитанником московского ЦСКА, будет выступать за «Зенит». Караваев умеет здорово подключаться к атакам, создавая численное большинство при наступлении. Группа в Лиге чемпионов «Зениту» досталась рабочая, но ничего не гарантированно, и нужно с первого же тура демонстрировать свой максимум.

В чемпионате России сине-бело-голубые делят лидерство с «Краснодаром» и «Ростовом», имея по 17 очков. В поединке со «Спартаком» Сергей Семак, вероятно, наигрывал стиль под Лигу чемпионов. Команда внимательно играла в обороне, и использовала ошибку соперника, одержав викторию (1:0). Гол забил Юрий Жирков. Последние игры клуба также помогут сделать правильный прогноз на «Лион» – «Зенит».

В текущем сезоне «Лион» провел четыре официальных матча и отличился в трех из них. Причем забила команда в общей сложности уже десять мячей. С атакой у «Зенита» также порядок. В строй должны вернуться Малком и Дриусси, что значительно усилит группу нападения. Учитывая не самую образцовую игру «Лиона» в обороне, и огромную мотивацию со стороны питерцев, прогноз на «Лион» – «Зенит» сегодня наводит на мысли о большом количестве забитых мячей. Как минимум по разу команды должны отличиться.