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Лион — Зенит прогнозы на матч 09/17/2019

Лион — Зенит
  •  Лига чемпионов УЕФА
Лион
00:35:24
до начала матча
Зенит
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Бесплатный прогноз на «Лион» – «Зенит» сегодня

Группа G по итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов получилась одной из самых равных. Несмотря на то, что в квартете нет грандов, следить за ним будет крайне любопытно. В группе «Лион», «Бенфика», «Зенит» и «Лейпциг». 

В первом туре французы примут команду из Санкт-Петербурга. Составляя прогноз на «Лион» – «Зенит», и говоря о ставке на матч, здесь не все так однозначно. Хозяева представляются фаворитами в большей степени из-за домашнего поля. «Зенит» в свою очередь понимает, что ему необходимо набирать очки во Франции, чтобы претендовать на выход в плей-офф. Матчи с «Лионом» могут оказаться решающими. Команды дважды встречались между собой в официальных встречах, и в обоих случаях побеждал «Зенит».

«Лион» летом значительно преобразился. Команду покинуло несколько лидеров, среди которых Ндомбеле, Менди, Фекир. Все они были проданы за солидные деньги, и клуб получил возможность приобрести новичков. Акцент был сделан на линию защиты и опорную зону. Один из самых значимых трансферов – Тиаго Мендес. Бразилец призван заменить в центре полузащиты Ндомбеле. Несмотря на то, что команду покинул Набиль Фекир, атака по-прежнему выглядит солидно. Депай, Дембеле, Траоре, Террье – ждать опасности от этих парней можно в любую секунду. Делая прогноз на матч «Лион» – «Зенит», необходимо это учитывать. 

«Ткачи» предпочитают активный футбол, правда, в последнее время испытывают некоторые трудности. После четырех сыгранных туров команда идет на пятом месте в Лиге 1, набрав семь очков. После двух разгромов в матчах с «Монако» (3:0) и «Анже» (6:0), поединок с «Монпелье» стал в некотором роде холодным душем. В гостях «Лион» потерпел поражение (0:1), а Коне заработал удаление. Не обошлось без удаления и в игре с «Бордо». На этот раз Мендес получил красную карточку, но гола Мемфиса Депая хватило для того, чтобы сыграть вничью (1:1). Давая на «Лион» – «Зенит» прогноз 17 сентября, нужно обратить внимание на ошибки французов в последних матчах. 

Клуб из Санкт-Петербурга также отлично поработал на трансферном рынке. Если покупку Малкома уже все обсудили, то состоявшийся в последний день трансферного окна переход Вячеслава Караваева из «Витесса» может стать не менее важным. Вячеслав отлично зарекомендовал себя в чемпионате Нидерландов, получив возможность вернуться в Россию, и являясь воспитанником московского ЦСКА, будет выступать за «Зенит». Караваев умеет здорово подключаться к атакам, создавая численное большинство при наступлении.  Группа в Лиге чемпионов «Зениту» досталась рабочая, но ничего не гарантированно, и нужно с первого же тура демонстрировать свой максимум. 

В чемпионате России сине-бело-голубые делят лидерство с «Краснодаром» и «Ростовом», имея по 17 очков. В поединке со «Спартаком» Сергей Семак, вероятно, наигрывал стиль под Лигу чемпионов. Команда внимательно играла в обороне, и использовала ошибку соперника, одержав викторию (1:0). Гол забил Юрий Жирков. Последние игры клуба также помогут сделать правильный прогноз на «Лион» – «Зенит».

В текущем сезоне «Лион» провел четыре официальных матча и отличился в трех из них. Причем забила команда в общей сложности уже десять мячей. С атакой у «Зенита» также порядок. В строй должны вернуться Малком и Дриусси, что значительно усилит группу нападения. Учитывая не самую образцовую игру «Лиона» в обороне, и огромную мотивацию со стороны питерцев, прогноз на «Лион» – «Зенит» сегодня наводит на мысли о большом количестве забитых мячей. Как минимум по разу команды должны отличиться. 

  • «Лион» – «Зенит» прогноз 17.09: обе забьют за коэффициент 1,91.
Прогнозы 4133
Константин Генич|ROI 0.26
Константин Генич|ROI 0.26
1.43Тотал меньше 3.5
Лион — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Лион — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на 1Х и ТМ (3,5) в матче «Лион» — «Зенит». Вот его доводы:

Эксперт вспоминает, что питерцы уже играли с «Лионом» и выиграли на этом самом стадионе. Тогда Дзюба забил два, и оба раза ему ассистировал Халк. Дзюба остается в «Зените», Халка уже нет, но есть другие герои.

«Зениту» будет непросто, считает Генич. «Зенит» пока в поисках своей оптимальной игры. Здесь, как правильно заметил Сергей Семак, можно выйти из группы, а можно и не выйти из группы. Потому что можно обыграть «Бенфику» или уступить «Лейпцигу». Или обыграть тот же «Лейпциг» и уступить «Лиону». В этой группе однозначного фаворита нет. Несмотря на то что «Зенит» по жребию шел из первой корзины. Вряд ли питерцы серьезно превосходят «Бенфику», «Лейпциг» или тот же «Лион».

Эксперту кажется, что «Зениту» в приоритете важно сыграть качественно в обороне. Впереди шанс у «Зенита» будет, но выиграть в Лионе очень непросто.

Источник: РБ
13
Повторить за 1.48
Алексей Андронов|ROI 0.54
Алексей Андронов|ROI 0.54
1.68Обе команды забьют - Да
Лион — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Лион — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на обе забьют в матче «Лион» — «Зенит». Вот его доводы:

Как считает эксперт, «Зенит» попал в непростую группу – там все команды считают, что у них есть шансы, чтобы пройти дальше. Самих петербуржцев давно не было в Лиге чемпионов. Все хотят, чтобы команда прошла в плей-офф, но очевидного превосходства над соперниками по группе у «Зенита» Андронов не видит.

Эксперт уверен, первая игра должна задать тон всему турниру. Для «Зенита» важно быть конкурентоспособным во Франции.

Он не считает, что «Зенит» будет защищаться. Однако осознает, что «Лион» однозначный фаворит, ставки принимаются с коэффициентом 1,7 на его победу. Но Андронов выбирает вариант «обе забьют».

Источник: РБ
3
Повторить за 1.62
PopanOFF|ROI -1.33
PopanOFF|ROI -1.33
1.188Победит Лион или ничья
Лион — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Лион — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
✔️Ставка на миллион✔️
Начальный банк - 1 000 000 руб.
Текущий банк - 1 494 000 руб.
Чистая прибыль - 494 000 долларов

Ну вот, чтоб отдать все долги, бабки у меня есть, я чуть больше, чем за неделю заработал 500 000 р. даже путин столько не зарабатывает. В Афганистане меня уже хотят выбрать человеком года а конторы нанимают киллеров, чтоб меня убрали. Но теперь я ничего никому не должен, к тому же у меня на кармане целая хата стоимостью в миллион, если я вдруг её проиграю, что очень маловероятно, ничего страшного не произойдёт, на крайняк поживём у нашего деда в колодце, зато не в кредит.

Кто впервые меня видит, объясняю - я заложил батину хату за лям и ставлю его на свои железо бетонные прогнозы, с ошеломительно, неприлично большими кэфами, чтоб вы понимали, насколько я компитентен в беттинге, знайте я очень тщательно анализирую события на которые ставлю, порой анализ занимает у меня от 2 до 3 минут, а порой даже секунд.

Сегодня я снова иду на ху...
Сегодня я снова иду на риск, буду поднимать порядка 188 тыщ. Я конечно все понимаю, у зенита есть молодой и перспективный Жирков, надежда и будущее нашей сборной, кстати кто нибудь скажите ему, что ему уже 96 лет. Сколько можно играть на таком высоком уровне. Так же я понимаю, что в команде прекрасное нападение в лице Артёма Дзюборосяна, Данни, Халка и Аршавина, но все таки мне кажется Лион чуть сильнее, чем зенит. К тому же легушатники ещё и дома играют, а это заявка на победу. Но если вдруг семак победит - это будет прикол, Азмуном за щеку укол.
13
Повторить за 1.22
БК "ОЛИМП"|ROI -5.16
БК "ОЛИМП"|ROI -5.16
1.85Обе команды забьют - Да
Лион — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Лион — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Групповой этап Лиги чемпионов: “Зенит” в гостях у “Лиона”
Санкт-петербургский “Зенит” спустя три года возвращается в
главный европейский турнир: подопечные Сергея Семака в первом
туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 на выезде
сыграют против французского “Лиона”. Российский клуб считается
аутсайдером предстоящего противостояния, однако клуб с берегов
Невы может показать зубы и забить гол. Аналитики БК “Олимп”
считают, что встреча получится результативной и предлагают
поставить на тотал больше 2,5 за 1.99.

“Зенит” как чемпион России был посеян в первой корзине во время
жеребьевки группового этапа ЛЧ. Таким образом, команда сразу
избежала матчей против таких грандов европейского футбола, как
“Барселона”, “Ливерпуль” или “Манчестер Сити”. Вообще, с
первого взгляда может показаться, что питерцам повезло с
жеребьевкой: “Бенфика”, “Лион” и “Лейпциг” – клубы одного
класса с “Зенитом”, которые можно и нужно обыгрывать. Но у
российских клубов традиционно возникают серьезные проблемы,
когда жеребьевка кажется удачной. Главная проблема “Зенита” в
нынешнем сезоне Лиги чемпионов – отсутствие регулярных матчей
с топ-соперниками. Если в национальном чемпионате питерцы
могут чувствовать себя спокойно, то на международной арене
недостаток конкуренции всегда играет злую шутку. Поэтому уже в
первом матче против “Лиона” подопечным Сергея Семака придется
попотеть, чтобы увезти хотя бы одно очко.

“Лион” грандиозно начал сезон в Лиге 1, одержав в двух стартовых
турах победы с общим счетом 9:0. Однако в последних трех
встречах команда набрала лишь два очка и опустилась на восьмое
место в таблице. “Лион” продолжает лидировать в чемпионате по
количеству забитых мячей (12), атака команды выглядит крайне
острой и разнообразной. Учитывая тот факт, что в обороне
“Зенита” в последнее время царит хаос и неразбериха, дерзкие
форварды “Лиона” с большой долей вероятности будут разрывать
защитные редуты соперника. Кроме того, последний официальный
очный матч команда провели также во Франции в рамках группы
ЛЧ: в сезоне-2015/2016 петербуржцы добились уверенной победы

со счетом 2:0. Можно не сомневаться, что “Лион” приложит
максимум усилий, чтобы взять реванш.
Очевидным фаворитом противостояния является “Лион”, поэтому
ставка на его победу выглядит закономерной. В БК “Олимп” на
“викторию” хозяев можно поставить за 1.75. Оба клуба отличаются
приличной атакующей линией, поэтому ставка “обе забьют” может
сыграть. В БК “Олимп” на это предлагается коэффициент 1.93.

Источник: БК «ОЛИМП»
5
Повторить за 1.62
Виктор Гусев|ROI 1.07
Виктор Гусев|ROI 1.07
1.75Победит Лион
Лион — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Лион — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Питерский “Зенит” стартует в новом розыгрыше кубка Лиги чемпионов. Первый матч состоится 17 сентября во Франции с “Лионом”.

Мне кажется, на данный момент соперники очень близки друг к другу по классу. Давайте посмотрим что происходит в чемпионатах Франции и России. До этого матча 17 сентября, “Зенит” выиграл свой матч с “Арсеналом” из Тулы со счетом 3:1, “Лион” сыграл 13 сентября с “Амьеном” 1:1. На данный момент девять туров позади в xемпионате России и пять в чемпионате Франции. Интересно, что по статистике прошлого тура за четыре матча “Лион” забил ровно столько, сколько “Зенит” за восемь - десять мячей. Сейчас же ситуация чуть выровнялась. А вообще, “Лион” начал за здравие: две интересные победы у него были с крупным счетом, разошелся во всю Депай, раззабивался. Но после двух побед поражение, а затем ничья с “Бордо” 1:1 и следом такая же ничья с “Амьеном”. И постепенно пыл угас. Но тем не менее, крепкий орешек - очень сильный соперник, а этот самый “Лион”, что тут говорить.

Что в прошлом сезоне мы наблюдали? В ⅛ “Лион” проиграл “Барселоне” без всяких шансов, но если в голове воскресить детали, то “Лион” дома сыграл с “Барселоной” 0:0. Затем было поражение 1:5, но это уже в гостях.

Новый тренер, бразилец Силвиньо, перестраивает команду. Ушел ряд лидеров французской команды, но мне кажется, что это некритично.

Вспомним, когда играли между собой “Лион” и “Зенит”. Это было в Лиге чемпионов, в группе турнира 2014-2015 годов. И “Зенит” выиграл два раза. Была победа во Франции с сухим счетом 2:0, а затем и дома 3:1.

Многое изменилось в составе “Зенита” с тех пор. Если не все, то многое. Но Дзюба в тех матчах забил в общей сложности три мяча. Поэтому снова надежда на Дзюбу.

Примерное равенство я вижу между этими командами. Но вижу и преимущество “Лиона” за счет своего поля. Хотя, знаете, я посмотрел, что дома “Лион” не может победить уже в шести матчах Лиги чемпионов подряд. Так что факт своего поля сомнительный.

Еще интересная статистика. В семи из восьми последних матчей Лиги чемпионов “Лион” пропускал. А “Зенит” в семи из восьми аналогичных матчей забивал в ворота соперника.

Я сказал, что достаточно достойно “Лион” сыграл с “Барселоной”. А вот вспомним, как в группе Лиги чемпионов чувствовала себя эта команда. Они заняли второе место в группе, после “Манчестер Сити” - это очень весомый результат, и при этом не потерпели ни одного поражения. Была одна победа и пять ничьих у “Лиона”. Наверное, вы заметили, что говоря о “Лионе”, я постоянно употребляю слово “ничья”. Может быть, я бы даже сделал такую ставку. Но все-таки, мне кажется, что в данной ситуации на своем поле “Лион” будет иметь свое преимущество. Поэтому я рискну, при всем уважении и любви к “Зениту”, поставить на победу “Лиона” в этом матче с коэффициентом 1,85.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.75
Sergey Furianec|ROI -1.5
Sergey Furianec|ROI -1.5
1.72Победит Лион
Лион — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Лион — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Зенит всегда плохо играет с французским и командами, они ему по стилю не подходят что ли. В этой группе есть ещё Бенфика и Лейпциг так что рассла***ся нельзя- это я о Лионе.Форма зенита также не впечатляет как и игра на выезде. У него жуткая статистика выездных матчей в еврокубках. Лион более менее в порядке, тоже домашний и понимает что в матче с аутсайдером зенитом надо брать 3 очка. Думаю ему это удастся. Всем удачи кроме буков.
1
Повторить за 1.75
Иван Пахомов|ROI 0.22
Иван Пахомов|ROI 0.22
1.98Тотал больше 2.5
Лион — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Лион — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Зенит в 15 два раза натянул Лион, но это был другой Зенит. Сейчас мне кажется питерцы уступают классом французам.
Зенит показывает стабильную неплохую игру, даже без новичка бразильца. Лион же наоборот последнее время лихорадит.
Нельзя не учитывать Дембеле который с 5 голами за 5 матчей значительно усиливает нападение французов.
Депай 6 голов за 7 игр. Нападение у французов что надо.
Бомбардиры зенита таким соотношением похвастаться не могут. Дзюба 6 голов за 12 матчей. Азмун 5 за 11. Тоже неплохо, но не так.
Несмотря на неудачи в игре на родине, Лион серьезно относится к матчу и хорошо готовится.
Искренне болею за Зенит, считаю е ть шансы. Но ставить на исход не буду. Учитывая все факты шансы равны на победу обеих команд.
А вот голы будут, обе команды забивать умеют. Отставание в атаке зенита может компенсироваться осечками в обороне у французов.
Моя ставка тб2,5. Коэф 1,98.
Кто хочет меньше рискнуть ставим тб2
9
Повторить за 1.71
Александр Дорский|ROI 4.47
Александр Дорский|ROI 4.47
2.44Победа Лион и тотал больше 2.5 - Да
Лион — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Лион — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
В прошлом еврокубковом сезоне «Зенит» был ужасен в гостях – только ничьи с «Копенгагеном» и «Бордо». Сегодня – новый матч во Франции, а соперник гораздо сильнее.

«Лион» ищет себя после продаж Фекира, Ндомбеле и Менди, а 1-е место по результативности во Франции не должно смущать (половину голов закинули «Анжеру»), но все-таки поставлю на индивидуальное мастерство Депая (Смольникову будет особенно трудно), Траоре и Ауара.

Но и «Зенит» должен забить: Дриусси вернулся в старт и сразу добавил движения и остроты, а кроссы Дугласа Сантоса становятся все более опасными.
3
Повторить за 2.44
Евгений Ловчев|ROI 4.25
Евгений Ловчев|ROI 4.25
5.15Победит Зенит
Лион — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Лион — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Евгений Ловчев предлагает поставить на П2, обе забьют и ТБ (2,5) в матче «Лион» – «Зенит». Вот его доводы:

Эксперт вспоминает, что у «Зенита» был не самый удачный отрезок. Пропала игра, в обороне много проблем было. Пара нападающих смотрелась как-то неуверенно. Но этот период, на его взгляд, прошел.

Ему кажется, «Зенит» готов к противостоянию с «Лионом». Да, французский коллектив очень неплох. У него богатый еврокубковый опыт. Плюс команда играет дома. Казалось бы, шансов у «Зенита» немного. Но его представляется, что команда Семака, восстановившись после неудач с «Ахматом» и «Уфой», способна выиграть во Франции.

Источник: РБ
3
Повторить за 4.9
Petr77ru|ROI -3.6
Petr77ru|ROI -3.6
1.727Победит Лион
Лион — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Лион — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Привет дорогие соратники! Сегодня хочу уделить пару строк Лиги Чемпионов.
Поговорим о Российской команде Питерском Зените которому достался французский Лион. Я думаю лирику разводить особого не нужно, Лион конечно вынесет этот мешок с деньгами. На лигу чемпионов подкупить уже не получится.
Я думаю Ростов или ЦСКА, Локомотив вот команды которые смогли бы противостоять французскому Лиону. У зенита( к сожалению) нет шансов.

Думаю Леон отгрузит на своем поле 2-4 гола, зенит 0-1
Ох , как я хочу ошебится.
Моя ставка П1 за 1,75 фонбет
0
Повторить за 1.75
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
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