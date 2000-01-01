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Прогнозы на спорт
Прогнозы и ставки на спорт
17 часов назад
Андронов
|
ROI 5.18
2.47
•
Манчестер Юнайтед фора (0)
•
Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
|
Англия. Кубок
Меня немного смущает вера букмекеров в то, что «Тоттенхэм» сильнее. Перекос коэффициентов в сторону лондонского клуба достаточно большой. Мне кажется, что это матч равных соперников. В кубковых играх стратегия, которую традиционно применяет Жозе Моуринью, обычно работает лучше. Понятно, что «Тоттенхэм» кому-то покажется командой, которая просто лучше играет в футбол, но в решающих стадиях кубковых турниров может сказаться умение не только играть в футбол, а как раз закрытая стратегия Моуринью. Думаю, что у «Манчестера» шансы никак не хуже, чем у «Тоттенхэма». Просто, исходя из коэффициентов, предлагаю ставить проход «Манчестер Юнайтед» в следующую стадию Кубка, то есть выход в финал.
38
6
Повторить за 2.39
день назад
FIREBET
|
ROI 21.81
8.6
•
Победит Барселона
•
Севилья — Барселона
|
Испания. Кубок
Здесь без вариантов, Барселона должна брать кубок. После того, как провалили Лигу Чемпионов, проиграть внутренний кубок они не могут. Или их ждёт жёсткое порево от тренеров, оно им надо? Думаю нет. Победа Барселоны.
9
8
Повторить за 7.8
13 часов назад
Александр Ганов
|
ROI 0
2.2
•
Тотал больше 2.5
•
ЦСКА — Краснодар
|
Россия. Премьер-лига
В последние годы сложился стереотип, что в играх ЦСКА голов много не бывает, однако это не совсем так. Армейцы очень мало реализуют свои моменты, но несмотря на это в 4х из 5 последних встреч РФПЛ тб2.5 пробит был, а добавить матчи с Лионом и Арсеналом и получается 7 из 9, неплохо. Но оборона ЦСКА говорит сама за себя, Динамо показало, как надо играть, отдали мяч и просто бегали в контратаку, могли забить еще больше, но снова спасибо Игорю. Считаю, что матч получится результативным, ЦСКА будет владеть инициативой, забьет, но и Краснодар сумеет отличиться. Мой прогноз ТБ 2.5.
4
0
Повторить за 2.2
8 минут назад
Победа
|
ROI 6.25
1.77
•
Победит Рома
•
СПАЛ — Рома
|
Италия. Серия А
Обе команды нуждаются в очках. Считаю что Рома должна выиграть в данной встречи за счёт своего класса. При этом я исключаю возможность ничьей из-за того что 7 встреча подряд для хозяев с равным счётом это уже из области фантастики, я считаю....да это теория вероятности идёт в ход, но она не редко даёт плюс в линии, если её применять. Шанс того что хозяева выиграют я тоже исключаю, потому что у хозяев страдает атака, в среднем меньше мяча забивают за игру. В последней очной встречи гости уверенно победили 3:1 на своем поле. Думаю счёт будет в том же диапазоне.
0
0
Повторить за 1.77
16 часов назад
Дима Абрамов1
|
ROI 0
2.84
•
Победит Барселона или ничья
•
Севилья — Барселона
|
Испания. Кубок
Думаю, что Барса должна брать кубок, ибо им нужна реабилитация перед болельщиками за вылет из ЛЧ. Так же эта победа простимулирует команду на хорошее выступление в оставшихся матчах примеры. Но почему не взять победу в основное время- Севилья соперник не из самых простых, и для них это шанс взять трофей, а при всех нынешних реалиях обороны каталонцев, это реально. Только при условии, что Барса будет играть в свой задорный футбол принесет им успех.
4
0
Повторить за 2.96
17 часов назад
Betting Expert2000
|
ROI 3
1.53
•
Победит Кардифф Сити
•
Кардифф — Ноттингем Форест
|
Англия. Чемпионшип
Победа в этом матче позволит Кардиффу уйти в отрыв от занимающего третье место Фулхэма, который к тому же сыграл на один матч больше. Сейчас на единственную оставшуюся прямую путевку реально претендуют только эти две команды. Разрыв между ними всего одно очко. В семи последних домашних матчах Кардифф выиграл шесть раз, проиграл последнюю игру - Вулверхэмптону, который уже вышел в премьер-лигу. Ноттингем Форест проиграл четыре последних матча, находится на 17 месте и доигрывает чемпионат.
3
0
Повторить за 1.51
25 минут назад
Илья Гребенюк
|
ROI 0
2.42
•
Урал фора (0)
•
Анжи — Урал
|
Россия. Премьер-лига
В данный момент, Урал находится в очень хорошей форме (Обыграли Спартак, взяли очки в Питере у Тосно, вырвали ничью у Рубина и довольно буднично победи СКА). Анжи сейчас демонстрирует не самый привлекательный футбол ( 3 матча без побед + 2 поражения подряд). Уральцам в Дагестане будет сложно, но я думаю подопечные Тарханова справятся. На всякий случай страхуемся, и в случае ничьи получаем возврат. Кэф 2.42 - это круто для такого матча!
2
0
Повторить за 2.42
16 часов назад
gradus
|
ROI 0
2.4
•
Ливерпуль фора (-1.5)
•
Вест Бромвич — Ливерпуль
|
Англия. Премьер-лига
Вест Бромвич не интересен, бледен и полностью зависим от выступления соперника. Ливерпуль решает совершенно другие задачи и будет использовать предстоящий матч, как тренировочную базу для подготовки к матчу в Лиге Чемпионов. Понимая всю зыбкость положения (все-таки это Ливерпуль, детка), Клопп выставил на поле в обороне всех тех, кого считает лучшими, поставив перед ними одну единственную задачу – уничтожить все живое у ворот Кариуса. Сколько забьет Ливерпуль совершенно не важно, но если мой анализ окажется верным, то играть победу Ливерпуля с форой (-1.5), это минимально доступное предложение на эту встречу. Читать превью legalbet.ru/blogs/gradus/
4
0
Повторить за 2.4
час назад
Evdokimov
|
ROI 8.27
1.47
•
Победит Бавария
•
Ганновер 96 — Бавария
|
Германия. Бундеслига
Тут Бавария будет разрывать, уверен, что Ганноверу не поздоровится. Тем более, что сейчас это одна из худших команд Бундеслиги. Вылет ей не грозит (оторвались на 6 очков за 4 тура до финиша), но лишь благодаря удачному старту сезона. А вот гости уверенно идут в направлении золотого требла. Бундеслига выиграна. Во вторник вышли в финал кубка Германии, растерев в порошок Байер в 2:6. Спокойненько дошли до полуфинала ЛЧ. И, что самое главное, Бавария не выглядит выдохшейся. Наоборот, она прибавляет от матча к матчу. Мой прогноз победа гостей. Пусть и без форы, зато с подстраховочкой.
1
0
Повторить за 1.46
час назад
Ставка дня
|
ROI 4.03
1.56
•
Победит Ливерпуль
•
Вест Бромвич — Ливерпуль
|
Англия. Премьер-лига
79% игроков Betting Insider ставят на победу «Ливерпуля» в этом матче
8
6
Повторить за 1.56
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Топ 10 ставочников
Имя
ROI, %
Evgenij
Приз 50$
109.59
Arstan Alisherov
Приз 30$
60.83
Игорь Порофиев
Приз 15$
56.44
Betting Expert1975
54.34
Азамат Оспанов
53.13
mr_erjigit
52.73
Азамат Бегалин
50.98
DARBETSK
49.74
Виталий Бирюков
49.14
Павел Лакида
48.67
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LIVE матчи
Персипура — Митра Кукар
87 минута
2 : 0
Пхохан Стилерс — Санчжу Санму
58 минута
0 : 1
П1
7.5
Х
3.6
П2
1.53
Виссел Кобе — Нагоя Грампус
56 минута
2 : 0
П1
1.03
Х
18.5
П2
46
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Матч дня
Вест Бромвич — Ливерпуль
сегодня, 11:30
•
Англия. Премьер-лига
03
:
13
:
36
до начала матча
П1
6.9
Х
4.35
П2
1.56
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10.5
1
1.035
4.2
1.5
1.23
3.2
2
1.37
2.05
2.5
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