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Вильярреал — Спартак. Прогноз Дон Марафон - 13.12.2018

Дон Марафон|ROI -6.55
4.95НичьяВильярреал — Спартак | Лига Европы
🔥 УГАДАЙ АВТОРА ПЕРВОГО ГОЛА В МАТЧЕ ВИЛЬЯРРЕАЛ — СПАРТАК И ВЫИГРАЙ ФРИБЕТ НА СЧЕТ БК МАРАФОН!

💰 СУММА ФРИБЕТА ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА ЛАЙКОВ ПОД ЭТИМ ПРОГНОЗОМ. 1 ЛАЙК = 10 РУБЛЕЙ.

1) Напишите в комментариях автора первого гола в матче Вильрреал Спартак. Пример комментария: Дарья Глушакова

2) Все, кто угадают автора первого гола, получат фрибет на сумму, которая зависит от количества лайков под прогнозом, от БК «Марафон».

Для получения приза напишите на электронную почту support[a]betting.team с указанием своего никнейма и логина в БК Марафон.

Тема письма: Конкурс прогнозов Вильярреал — Спартак.

Важно: победитель конкурса может получить только один фрибет в месяц.
88
149Повторить за 5
Комментарии
Сначала новые
Сначала старые
шаман | ROI -5.01
экамби
Максим Степанов9 | ROI -0.43
зе луишь в первом тайме
шаман | ROI -5.01
экамби гоооол забей
UDO | ROI -2.38
Джикия
Max Myasnikov | ROI -0.62
Адриано
gazgolder | ROI -5.04
зе луиш
Дмитрий Гайденко | ROI 1.78
Токо экамби
Be Happy | ROI -8.29
карл экамби
Alexander.Chelov
Глушаков
Шамиль Мурзаев | ROI -15.88
Мельгарехо

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«Краснодар», как правило, играет тотал больше 2.5 в этом турнире и в матче с «Севильей» себе не изменит.
Ставьте тотал больше 2.5 в матче, «Севилья» ведь и сама тоже не дура повеселиться.
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8Повторить за 1.49
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