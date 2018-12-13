«Краснодар» – удивительная команда. Из всех российских клубов он набрал больше всего очков на групповой стадии, считая Лигу чемпионов и Лигу Европы. Но пока еще не обеспечил себе право выступать в плей-офф. В последней игре в Севилье, полагаю, можно ждать от «Краснодара» много чего, но он точно не будет себе изменять.
«Краснодар», как правило, играет тотал больше 2.5 в этом турнире и в матче с «Севильей» себе не изменит.
Ставьте тотал больше 2.5 в матче, «Севилья» ведь и сама тоже не дура повеселиться.
«Краснодар», как правило, играет тотал больше 2.5 в этом турнире и в матче с «Севильей» себе не изменит.
Ставьте тотал больше 2.5 в матче, «Севилья» ведь и сама тоже не дура повеселиться.