Вильярреал, несмотря на 4 забитых мяча Барселоне все никак не выкарабкается из зоны вылета, но как показали матчи с Зенитом, это не мешает команде растрачиваться на матчи Лиги Европы. Валенсия вполне неплохо играла в последнее время, но потопала в гостях ничего из себя не представляющему Райо Вальекано. На бумаге фаворит пары Валенсия, но думаю, что шансы абсолютно равные, и возможно все будет решаться в дополнительное время второго матча. Ставки:
«Х за 3.32»
«Обе забьют за 1.86»
Источник: БК Олимп
«Х за 3.32»
«Обе забьют за 1.86»
Источник: БК Олимп