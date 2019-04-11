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Прогнозы
Статистика
657
1103
1.68Победит Наполи или ничья
Арсенал — Наполи|Лига Европы УЕФА
Арсенал — Наполи|Лига Европы УЕФА
Единственный матч из предложенных, где я считаю возможным рискнуть. И поставить на Наполи. 3,12 за победу гостей вытекают из статистики домашних матчей Арсенала, но помимо статистики ещё есть общее ощущение от того, во что играют команды. В матче с Дженоа было видно, что Наполи с трудом находит мотивацию для игр в чемпионате Италии, там всё для них ясно - второе место, а вот выиграть Лигу Европы это тема! Тем более у Наполи есть Анчелотти. Матч с Эвертоном показал, что стабильности в игре и результатах как не было так и нет, а тут Аечелотти, который едва не оставил без плей-офф Ливерпуль. Ставки:

«Вторая не проиграет за 1.65»
«П2 за 3.12»

Источник: БК Олимп
3
Повторить за 1.71
774
1462
1.89Обе команды забьют - Да
Вильярреал — Валенсия|Лига Европы УЕФА
Вильярреал — Валенсия|Лига Европы УЕФА
Вильярреал, несмотря на 4 забитых мяча Барселоне все никак не выкарабкается из зоны вылета, но как показали матчи с Зенитом, это не мешает команде растрачиваться на матчи Лиги Европы. Валенсия вполне неплохо играла в последнее время, но потопала в гостях ничего из себя не представляющему Райо Вальекано. На бумаге фаворит пары Валенсия, но думаю, что шансы абсолютно равные, и возможно все будет решаться в дополнительное время второго матча. Ставки:

«Х за 3.32»
«Обе забьют за 1.86»

Источник: БК Олимп
2
Повторить за 1.909
373
488
1.31Победит Барселона или ничья
Манчестер Юнайтед — Барселона (0-1)|Лига чемпионов УЕФА
Манчестер Юнайтед — Барселона (0-1)|Лига чемпионов УЕФА
Если бы Барселона не пропустила 4 от Вильярреала, я бы вообще не сомневался не только в подходе Барсы, я в этом и не сомневаюсь, а вообще бы не ставил под сомнение победу на выезде. Однако как показал матч с Атлетико Мадрид 4:4 с Вильярреалом это было недоразумение. Подписав полноценный контракт, Сульшер выдохнул, теперь он работает в долгую, и результат от него прямо сейчас уже никто не требует. Думаю, для МЮ эти матчи с Барселоной проверка сил и возможностей на будущее. Ставки:

«Вторая не проиграет за 1.31»
«Обе забьют за 1.64»

Источник: БК Олимп
2
61
106
1.75Обе команды забьют - Да
Аякс — Ювентус (1-1)|Лига чемпионов УЕФА
Аякс — Ювентус (1-1)|Лига чемпионов УЕФА
Аякс яркая, хорошая команда, но Ювентус слишком серьёзный для Аякса соперник. Да, Аякс провёл хорошие матчи против Баварии и блестяще прошёл Реал, но Бавария уже вне Лиги чемпионов, ну а Реал проводит такой сезон, что его вылет из ЛЧ тоже не выглядит неожиданностью. Ювентус на 20 очков опережает вторую команду своего чемпионата, поэтому финал ЛЧ для клуба и лично для Роналду является главным приоритетом. Проблем быть не должно. Ставки:

«Вторая не проиграет за 1.34»
«Обе забьют за 1.83»

Источник: БК Олимп
4
42
54
1.3Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Порту (2-0)|Лига чемпионов УЕФА
Ливерпуль — Порту (2-0)|Лига чемпионов УЕФА
Вроде бы очевидно, что фаворит Ливерпуль, но первый матч на выезде для Порту, на мой взгляд, уравнивает шансы команд. В прошлом сезоне Ливерпуль легко разобрался с Порту в двух матчах, но сейчас другая история. Оценить потенциал сегодняшнего Порту довольно сложно - группа в Лиге чемпионов была слабая, а чемпионат Португалии не даёт оснований делать выводы относительно формы команды, хотя недавнее поражение единственному конкуренту Бенфике заставляет развернуть прогноз в пользу Ливерпуля, который в последних пяти матчах меньше двух не забивал. Ставки:

«П1 за 1.32»
«Ливерпуль Тотал Б(1,5) за 1.42»

Источник: БК Олимп
1
28
57
2.05Победит Тоттенхэм или ничья
Тоттенхэм — Манчестер Сити (1-0)|Лига чемпионов УЕФА
Тоттенхэм — Манчестер Сити (1-0)|Лига чемпионов УЕФА
Я бы взял победу Тоттенхема. Сити выиграл 14 матчей подряд, но если посмотреть на соперников, которых обыгрывал в последнее время Сити, это команды, явно уступавшие в классе, кроме Челси, с которым Сити в основное время финала Кубка Лиги сыграл 0:0. Первый еврокубковый матч на новом стадионе и полное отсутствие мотивации в чемпионате говорят о том, что для Тоттенхэма это один из важнейших матчей сезона. Думаю, первый матч выиграет Тоттенхэм, но по сумме двух пройдёт Сити. Ставки:

«Первая не проиграет за 2.06»
«Гол Кейна за 2.59»

Источник: БК Олимп
6
42
68
1.64Победит Эвертон или ничья
Эвертон — Арсенал (1-0)|АПЛ
Эвертон — Арсенал (1-0)|АПЛ
Думаю, что Арсенал не выиграет. Эвертон утратил турнирную мотивацию, но дома, когда на команду не давит ответственность за результат, она играет для своих болельщиков и играет удачно. Последние матчи Эвертон вообще разыгрался и проводит очень хорошо. В свою очередь Арсеналу с одной стороны очки нужнее, но с другой - Арсенал неважно играет на выезде: с конца октября в чемпионате Арсенал обыграл в гостях только Борнмут и Хаддерсфилд. Ставки:

«Первая не проиграет» за 1.62
«Обе забьют» за 1.55

Источник: БК Олимп
8
24
45
1.88Победит Ювентус
Ювентус — Милан (2-1)|Чемпионат Италии
Ювентус — Милан (2-1)|Чемпионат Италии
В какой-то момент Милан наладил игру, поднялся в таблице, и Гаттузо стал получать ото всех комплименты, но пока рановато. То ли Милан устал, то ли еще какие-то причины, но все опять вернулось к свойственной в целом по сезону нестабильности: Милан из трех последних матчей два проиграл и довольствовался лишь ничьей с Удинезе дома в последнем туре. Ювентусу осталось лишь формализовать свое очередное чемпионство, все мысли команды и Роналду в Лиге чемпионов, тем более там попался вполне проходимый Аякс. Но это не значит, что против Милана Ювентус будет отбывать номер, наоборот, думаю, команда накануне Лиги чемпионов должна подойти к матчу ответственно, и если так и будет, то шансов не проиграть у Милана я не вижу. Тем более за Ювентус на его поле дают 1,80! Ставки:

«П1» за 1.88
«Обе забьют: нет» за 1.79

Источник: БК Олимп
1
28
43
1.571Обе команды забьют - Да
Реал Мадрид — Эйбар (2-1)|Ла Лига
Реал Мадрид — Эйбар (2-1)|Ла Лига
Без Роналду и Зидан не Зидан. По крайней мере никаких чудес с Реалом после смены тренера не произошло, и не успел Зидан возглавить команду как тут же проиграл Валенсии. Эйбар не решает никаких задач в чемпионате, поэтому имеет все основания приехать и сыграть в футбол, то есть постараться забить. Реал далеко не все матчи играет на ноль, в том числе дома, а тут еще есть ряд травмированных игроков в обороне. Сенсации на своем поле Зидан, конечно, не допустит, а вот сыграть гол Эйбара вполне можно. Ставки:

«Обе забьют» за 1.59
«Тотал Б(3)» за 1.47

Источник: БК Олимп
0
25
58
2.34Тотал больше 3.5
Бавария — Боруссия Д (5-0)|Бундеслига
Бавария — Боруссия Д (5-0)|Бундеслига
Бавария в матче на кубок с командой второго дивизиона пропустила на своем поле 4 мяча. Это ненормальный показатель. Зато очень полезный для формирования прогноза на матч. Дело в том, что между собой эти две команды регулярно играют или результативно или очень результативно. Свои последние матчи обе команды тоже провели с голами. Баварии нужно играть только на победу. Боруссия тоже может рискнуть, так как победа в этом матче это широкий шаг к чемпионству - отрыв составит пять очков. Нужно рисковать. Конечно, матч как нарочно может получится низовым и скучным, но все-таки оснований ждать яркую и результативную игру больше. Ставки:

«Тотал Б (3.5)» за 2.23
«Обе забьют» за 1.65

Источник: БК Олимп
0
18
27
1.5Тотал меньше 2.5
Урал — Арсенал Тула (1-0)|Кубок России Олимп
Урал — Арсенал Тула (1-0)|Кубок России Олимп
Фаворит в паре Арсенал. Урал обладает крепким характером, приличная, играющая команда, но Арсенал в этой части сезона выглядит предпочтительнее, тем более, что в отличие от Урала Арсеналу не грозит вылет, и он может сосредоточится на Кубке России, тем более, что все топ-клубы кроме Локомотива вылетели, и это действительно шанс, такой же как и у Тосно. Впрочем, именно Парфенов - тренер Урала - и выиграл Кубок с Тосно. Думаю, в этой паре будет много борьбы и мало голов. Возможно, все будет решаться в дополнительное время. Так как это первый матч - главный задача гостей не пропустить, а они, между прочим, в этой части сезона в пяти матчах пропустили всего 1 (!) мяч! Ставки:

«Тотал М (2.5)» за 1.49
«Арсенал М (1)» за 1.57

Источник: БК Олимп
1
22
43
1.98Обе команды забьют - Да
Саутгемптон — Ливерпуль (1-3)|АПЛ
Саутгемптон — Ливерпуль (1-3)|АПЛ
После смены тренера в конце прошлого года у Саутгемптона дела пошли получше, но топ-клубам два матча они все-таки проиграли, хотя последний домашний матч провели успешно и победили Тоттенхэм, несколько утративший интерес к чемпионату после того, как потерял шансы в борьбе за чемпионство. Это я к тому, что не стоит так уже высоко оценивать значение этой победы. Ливерпуль должен побеждать. Во всех матчах. Это единственный путь к долгожданному чемпионству. До Лиги чемпионов с Порту (со жребием повезло) есть время на восстановление, так что на этот матч нужно выходить и выигрывать, хотя соперник будет биться - это ясно, ведь он недалеко от зоны вылета, и дома очки нужно стараться брать у любого соперника. Думаю, Ливерпуль может потерять здесь очки. Ставки:

«Обе забьют» за 2.01
«Тотал матча М (3.5)» за 1.43

Источник: БК Олимп
0
25
37
1.48Победит Тоттенхэм
Тоттенхэм — Кристал Пэлас (2-0)|АПЛ
Тоттенхэм — Кристал Пэлас (2-0)|АПЛ
Не думаю, что в этом матче есть какая-то интрига. Впереди у Тоттенхэма домашний матч Лиги чемпионов с Манчестер Сити, но игра с Кристал Пэлас не подходит для того, чтобы что-то наигрывать. После обидного поражения в Ливерпуле нужно просто взять три очка, так как впереди еще выезд в гости к Сити не только на Лигу чемпионов, но и на матч чемпионата. Впрочем, календарь для Тоттенхэма хороший, так что место в четверке они, думаю, не упустят. Так что матч с Пэлас это не та игра, которую нужно выиграть во что бы то ни стало. Ее нужно просто выиграть, тем более, что соперник никаких задач в чемпионате по сути не решает, особенно на таком выезде. Ставки:

«П1» за 1.47
«Гол Кейна» за 1.7

Источник: БК Олимп
1
10
18
1.83Тотал больше 2.5
Рома — Наполи (1-4)|Чемпионат Италии
Рома — Наполи (1-4)|Чемпионат Италии
Самый сложный матч из предложенных. Может быть, что угодно, кроме, пожалуй, 0:0. Рома играет нестабильно, но очки нужны именно ей. Наполи готовится к Арсеналу в Лиге Европы, так как задач в чемпионате по большому счёту не решает. Можно попробовать сыграть в этом матче голы. Рома команда бесшабашная, пропускает и забивает, Наполи понадёжнее в обороне, и так же хорошо выглядят в атаке. Должны быть голы, хотя матч в Неаполе закончился 1:1, но дома Рома играет более открыто. Ставки:

«Тотал Б(2,5) за 1.79»
«Гол Маноласа за 16.75»

Источник: БК Олимп
0
12
14
1.191Победит Барселона
Барселона — Эспаньол (2-0)|Ла Лига
Барселона — Эспаньол (2-0)|Ла Лига
Тут выбор между крупной победой Барселоны или Эспаньол с форой. Давно замечено, что Барселона после перерыва на сборные играет тяжело, к тому же есть травмированные. Эспаньол никаких задач в чемпионате не решает, так что по сути это главный матч для Эспаньола в конце сезона. Исходя из этого, логично предположить, что Барселона выиграет, но с небольшим преимуществом по голам. Впрочем с Барселоной это всегда как рулетка: забьют быстрый гол, и соперник может посыпаться. Ставки:

«Барселона 2 гола за 3.93»
«П1П1 за 1.56»

Источник: БК Олимп
4