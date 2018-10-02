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2.05Севилья тотал больше 1.5Краснодар — Севилья (2-1) | Лига Европы
3
0
126 -126
2.32Победит СевильяКраснодар — Севилья (2-1) | Лига Европы
Любопытно, что судя по линии Севилья хотя и считается фаворитом, но с небольшим перевесом. Краснодар в отличной форме и на кураже, но если вы внимательно следили за матчем Краснодара с Динамо, до гола Ари Динамо играло с преимуществом и должно было забивать. Причём не один раз. Против Севильи нельзя играть в атаку. Это самоубийство. А может ли Краснодар против на данный момент одной из самых ярких команд Европы закрыться, я не знаю. Как нарочно для Краснодара именно сейчас Севилья в полном порядке. Наконец нашёл своего тренера и свою команду Андре Силва, который регулярно забивает. При всём уважении к Краснодару, считаю, что силы на данный момент не равны, тем более когда на победу Севильи, которая только что обыграла 3:0 Реал дают больше 2! Ставки:

«П2» за 2.32
«Тотал Севилья Б(1.5)» за 2.09

Источник: Георгий Черданцев для БК Олимп
6
4
158 -158
1.89Тотал меньше 2.5Спартак — Вильярреал (3-3) | Лига Европы
Если бы Спартак был в форме, то можно было бы на Спартак, но Спартак совсем не в форме. Понятно, что есть трибуны, болельщики, которые поддержат команду, но с Ахматом и Ростовом это не помогло. Вильярреал тоже не в лучшем состоянии, но все-таки это клуб из чемпионата Испании. Да, Спартак обыгрывал Севилью, но тогда Спартак был в порядке, а Севилья и особенно ее вратарь провели, наверное худший матч в сезоне. Вильярреалу как и Спартаку нужна победа, чтобы вернуть уверенность перед следующим матчем чемпионата, у команды хороший состав, так что матч, я думаю, все-таки на три результата. В первом туре Вильярреал не смог дома обыграть очень средний по подбору игроков Рейнджерс, однако если взять гостевые матчи в ЛЕ, тут у испанцев хорошие показатели. В общем, когда обе команды не в форме, сложно что-то обосновать логически. Но Вильярреал команда не очень результативная, а Спартак почти не забивает с игры. От этого и оттолкнёмся. Ставки:

«Тотал М(2.5)» за 1.86
«1:0 в первом тайме» за 4.8

Источник: Георгий Черданцев для БК Олимп
4
0
170 -170
2.14Победит ЛиверпульНаполи — Ливерпуль (1-0) | Лига чемпионов
Больше двойки за П2 это хорошее предложение. Согласно с программой, которая рассчитала небольшое преимущество гостей. Анчеллотти, конечно, большой тренер, но он только два месяца работает с этой командой, а Клопп уже сыграл в двух финалах еврокубков. Ливерпуль и Наполи сыграли основными составами в начале августа, и англичане вынесли итальянцев 5:0. С тех пор Наполи, конечно, в чем-то прибавил, но странная трансферная политика сделала нынешний Наполи, на мой взгляд, слабее Наполи Сарри, который в больших матчах еврокубков проседал. Свой первый большой матч с Наполи Анчеллотти проиграл Ювентусу, думаю, учитывая футбол, который Ливерпуль показал с тем же Челси в матче чемпионата, где просто надо было реализовать свои моменты, имеет все шансы на победу. Конечно, это игра на три результата, но за 2,12 я бы рискнул. Ставки:

«П2» за 2.12
«Салах забьет не менее 2 голов» за 4.5

Источник: Георгий Черданцев для БК Олимп
3
1
152 -152
2.58Реал Мадрид фора (-1.5)ЦСКА — Реал Мадрид (1-0) | Лига чемпионов
Та же история, что в первом матче, но только в пользу гостей. Но здесь я бы не стал так уж грузить на Реал. Кстати, линия очень ровная для такого матча. Брать чистый Реал за 1,63 я бы не стал, мало ли что. Лужники, полный стадион, отсутствие в Реале половины основы по разным причинам - ЦСКА есть шансы не проиграть. Но за «первая не проиграет» дают меньше 3. Когда играешь с трёхкратным подряд обладателем Кубка чемпионов это не такой соблазнительный коэффициент. С другой стороны - ЦСКА в хорошей форме, но к сожалению все это на фоне российского футбола, в Лиге же чемпионов ЦСКА имел проблемы против скромной команды из Чехии. Реал не забивал два матча подряд на той неделе, но как справедливо заметил у меня в эфире Рашид Рахимов: а с кем они играли? Да, с топ испанскими командами. В общем, я не исключаю и сенсации в этом матче, но скорее всего Реал выиграет просто на классе. Ставки:

«П2 в 2 гола» за 4.5
«П2 ровно в 2-3 гола» за 3

Источник: Георгий Черданцев для БК Олимп
4
2
212 -212
1.9Бавария фора (-2)Бавария — Аякс (1-1) | Лига чемпионов
Это матч команд разной весовой категории. Можно, конечно, сказать, что Бавария не форме, но 25 ударов по воротам Герты говорят скорее о том, что Баварии нужно прибавлять в реализации и результат матча не является логичным следствием содержания игры. Значит ли это, что у Аякса есть шансы? Думаю, нет. Тем более, что 0:3 Аякса от ПСВ было совсем не давно, пусть Аякс и не выглядел таким уж разобранным. У Баварии должен вернуться в строй Мюллер, у Аякса же много травмированных и под вопросом участие в матче Зиеха. С ПСВ Аякс ни разу не ударил в створ. Очевидно, что в Мюнхене до ворот добраться будет ещё сложнее, а дальше - как пойдёт. Если Бавария быстро забьёт, то может выиграть и с крупным счётом. Ставки:

«П1 с Ф(-2)» за 1.93
«П1 в 1-м тайме с Ф(-1)» за 2.1

Источник: Георгий Черданцев для БК Олимп
3
2
135 +256
1.9Победит Ростов или ничьяСпартак — Ростов (0-1) | Россия. Премьер-лига
3
0
86 +378
4.4Победит РостовСпартак — Ростов (0-1) | Россия. Премьер-лига
Ростов выиграет. Спартаку нужен тренер, Каррера кто угодно, но только не главный тренер, не постановщик игры. Последний матч в Кубке России лишний раз показал, что игры у Спартака нет. Если раньше во внутреннем чемпионате Спартак играл ярко в атаке за счет исполнителей, прежде всего Промеса, то без него впереди стало совсем не интересно. К тому же у Спартака случаются регулярные провалы в обороне. Карпин сделал хорошую команду, она и по составу очень приличная. Можно только себе представить, как Карпин настроит свою команду на Спартак. Для него, я думаю, сверхпринципиально обыграть команду, принадлежащую человеку, который назвал его сбитым летчиком. Думаю, Карпин в случае чего премиальные своим игрокам выдаст из своей зарплаты. Ставки:

«П2» за 4.55
«Вторая не проиграет» за 1.94

Прогноз дан для БК Олимп

Источник: БК Олимп
8
9
92 -92
4.1Победа Лацио и тотал больше 2.5 - ДаРома — Лацио (3-1) | Италия. Серия А
1
0
98 -98
3.1Победит ЛациоРома — Лацио (3-1) | Италия. Серия А
Я за Лацио. С самого начала говорил, что назначение Ди Франческо авантюра. Для большой команды с серьезными планами это не тот тренер, который нужен Роме. Да, волей случая Рома обыграла Барселону и вышла в полуфинал Лиги чемпионов, что вынудило руководство клуба даже не задумываться о смене тренера, а поменять его бы не помешало. Рома провалила старт сезона, что в чемпионате, что в Лиге чемпионов. Как уже было сказано выше, Севилья показала, что с этим Реалом можно играть на равных и выигрывать. На фоне Реала при всем уважении к итальянской команде, она играла так слабо, что вообще было сложно поверить, что это команда из Серии А. Лацио в хорошей форме, статистика дерби ровным счетом не дает никаких подсказок: у хозяев нет преимущества. Поэтому фактор своего поля отбрасываем в сторону и рискуем. Ставки:

«П2» за 3.02
«П1,П2» за 29

Прогноз дан для БК Олимп

Источник: БК Олимп
1
2