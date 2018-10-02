Если бы Спартак был в форме, то можно было бы на Спартак, но Спартак совсем не в форме. Понятно, что есть трибуны, болельщики, которые поддержат команду, но с Ахматом и Ростовом это не помогло. Вильярреал тоже не в лучшем состоянии, но все-таки это клуб из чемпионата Испании. Да, Спартак обыгрывал Севилью, но тогда Спартак был в порядке, а Севилья и особенно ее вратарь провели, наверное худший матч в сезоне. Вильярреалу как и Спартаку нужна победа, чтобы вернуть уверенность перед следующим матчем чемпионата, у команды хороший состав, так что матч, я думаю, все-таки на три результата. В первом туре Вильярреал не смог дома обыграть очень средний по подбору игроков Рейнджерс, однако если взять гостевые матчи в ЛЕ, тут у испанцев хорошие показатели. В общем, когда обе команды не в форме, сложно что-то обосновать логически. Но Вильярреал команда не очень результативная, а Спартак почти не забивает с игры. От этого и оттолкнёмся. Ставки:
«Тотал М(2.5)» за 1.86
«1:0 в первом тайме» за 4.8
Источник: Георгий Черданцев для БК Олимп
«Тотал М(2.5)» за 1.86
«1:0 в первом тайме» за 4.8
Источник: Георгий Черданцев для БК Олимп