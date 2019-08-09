От Челси и молодого тренера Лэмпарда не ждут подвигов с первого матча, тем более на таком выезде. А вот Юнайтед по составу это команда для борьбы за чемпионство. Минус балласт Лукаку, плюс очень хороший защитник Макгуайер. Возвращаясь к тезису о том, что переоценивать результаты товарищеских матчей не нужно, нельзя тем не менее не обратить внимание на то, что Юнайтед не проиграл ни одного матча в межсезонье. Не вижу никаких причин, чтобы сомневаться в победе хозяев. Тем более за такой бешеный коэффициент! Ставки:
«П1» за 2.21
«МЮ забьет свой первый гол в первом тайме» за 1.98
Источник: БК "ОЛИМП"
«П1» за 2.21
«МЮ забьет свой первый гол в первом тайме» за 1.98
Источник: БК "ОЛИМП"