Betting Insider
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Прогнозы
Статистика
120
229
120
229
1.909Обе команды забьют - Да
Ахмат — Спартак|РПЛ
Ахмат — Спартак|РПЛ
Повторить за 1.909
109
251
109
251
2.31Победит Ахмат
Ахмат — Спартак|РПЛ
Ахмат — Спартак|РПЛ
Победа Ахмата. Там один Глушаков будет бегать за свою новую команду так, как наверное давно не бегал. Полагаю, он специально под Спартак и готовился, дебютировав только в прошлом туре. Для Рахимова Спартак всегда принципиальный соперник, Спартак в четверг был на выезде, сейчас опять выезд. Ну и по игре, несмотря на победу над достаточно посредственной швейцарской командой к Спартаку много вопросов. Ахмат такой проходной двор в защите не устроит. Ставки:

«П1» за 2.39
«Обе забьют» за 1.93

Источник: БК "ОЛИМП"
0
Повторить за 2.31
124
275
124
275
2.22Победит Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед — Челси|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Челси|АПЛ
От Челси и молодого тренера Лэмпарда не ждут подвигов с первого матча, тем более на таком выезде. А вот Юнайтед по составу это команда для борьбы за чемпионство. Минус балласт Лукаку, плюс очень хороший защитник Макгуайер. Возвращаясь к тезису о том, что переоценивать результаты товарищеских матчей не нужно, нельзя тем не менее не обратить внимание на то, что Юнайтед не проиграл ни одного матча в межсезонье. Не вижу никаких причин, чтобы сомневаться в победе хозяев. Тем более за такой бешеный коэффициент! Ставки:

«П1» за 2.21
«МЮ забьет свой первый гол в первом тайме» за 1.98

Источник: БК "ОЛИМП"
0
Повторить за 2.2
183
320
183
320
1.75Манчестер Сити фора (-1.5)
Вест Хэм — Манчестер Сити|АПЛ
Вест Хэм — Манчестер Сити|АПЛ
В прошлом сезоне Сити выиграл в Лондоне 4:0, в июле в предсезонном турнире - 4:1. Понятно, что к результатам товарищеского матча можно и нужно относится сдержанно, но я видел Сити в воскресенье на «Уэмбли». Команда в порядке, и это ещё не играл Агуэро. Так что, несмотря на первый домашний матч Вест Хэма, мотивацию и так далее, расклад сил как и составы команд с прошлого сезона сильно не изменились. Думаю, Сити начнёт с уверенной победы. Ставки:

«П2 с Ф(-1.5)» за 1.69
«Первый гол с 1 по 23 минуту» за 1.93

Источник: БК "ОЛИМП"
0
Повторить за 1.76
215
395
215
395
1.84Ливерпуль фора (-2)
Ливерпуль — Норвич|АПЛ
Ливерпуль — Норвич|АПЛ
Победа Ливерпуля с форой. Я видел матч за Суперкубок Англии на стадионе. Ливерпуль и ряд его лидеров в частности Салах уже в неплохой форме. Правда были проблемы в защите, но Норвич это не та команда, чтобы ими воспользоваться. Ставки:

«П1 с Ф(-2)» за 1.73
«Ливерпуль забьет в обоих таймах» за 1.61

Источник: БК "ОЛИМП"
0
Повторить за 1.72
57
-57
57
-57
1.53Победит Тун или ничья
Тун — Спартак (2-3)|Лига Европы УЕФА
Тун — Спартак (2-3)|Лига Европы УЕФА
67
118
67
118
1.77Обе команды забьют - Да
Тун — Спартак (2-3)|Лига Европы УЕФА
Тун — Спартак (2-3)|Лига Европы УЕФА
Рука не поднимается ставить против российского клуба, но боюсь у Спартака могут возникнуть проблемы особенно в первом матче. Надеюсь, дома Спартак добьётся нужного результата, тем более что за это время успеют адаптироваться новички, а вот в первом матче фаворит, на мой взгляд, Тун, который сумел забить два мяча успешно стартовавшему в Лиге чемпионов Базелю. Ставки:

«Обе забьют» за 1.82
«Первая не проиграет» за 1.54

Источник: БК "ОЛИМП"
6
79
-79
79
-79
1.53Тотал меньше 2.5
АПОЭЛ — Карабах (1-2)|Лига чемпионов УЕФА
АПОЭЛ — Карабах (1-2)|Лига чемпионов УЕФА
93
175
93
175
1.89Победит Карабах или ничья
АПОЭЛ — Карабах (1-2)|Лига чемпионов УЕФА
АПОЭЛ — Карабах (1-2)|Лига чемпионов УЕФА
Я бы ставил на проход Карабаха. Киприоты вроде поопытнее, но клубный футбол в Азербайджане прогрессирует, в чем недавно убедился тульский Арсенал. В прошлом сезоне АПОЭЛ умудрился по сумме двух матчей уступить команде из Литвы, в то время как Карабах уже в этом розыгрыше прошёл команду из Албании, где тоже научились играть в футбол, не пропустив при этом ни одного мяча. Ставки:

«Вторая не проиграет» за 1.91
«Тотал М(2.5)» за 1.53

Источник: БК "ОЛИМП"
0
109
198
109
198
1.82Победит ПАОК или ничья
ПАОК — Аякс (2-2)|Лига чемпионов УЕФА
ПАОК — Аякс (2-2)|Лига чемпионов УЕФА
129
241
129
241
1.87Обе команды забьют - Да
ПАОК — Аякс (2-2)|Лига чемпионов УЕФА
ПАОК — Аякс (2-2)|Лига чемпионов УЕФА
Всем понятно, что в квалификационной паре, где играет финалист Лиги чемпионов, он является безусловным фаворитом. И вот этим, думаю, в данном случае можно воспользоваться. Команды играли в квалификации три года назад, Аякс прошёл с трудом. Но тогда и Ростов обыгрывал Аякс. Голландцы с тех пор стали сильнее, но потери ключевых игроков не могут не сказываться. ПАОК в свою очередь тоже стал более крепкий командой. Аякс должен проходить по сумме двух матчей, но в первом ПАОК может выиграть. Ставки:

«Первая не проиграет» за 1.81
«Обе забьют» за 1.91

Источник: БК "ОЛИМП"
0
117
- 117
117
- 117
2.22Победа Базель и тотал больше 2.5 - Да
Базель — ЛАСК (1-2)|Лига чемпионов УЕФА
Базель — ЛАСК (1-2)|Лига чемпионов УЕФА
Проходить дальше должен Базель, который уже заявил о своих намерениях играть в основном турнире, пройдя ПСВ. ЛАСК дебютирует в Лиге чемпионов, так что отсутствие опыта у соперника это тоже в пользу Базеля. Однако австрийский клуб очень хорошо начал сезон и просто так своему сопернику не сдастся. Здесь та же стратегия, что и в любом первом матче по системе дома/выезд, но эти две команды слишком результативно сейчас играют, чтобы остановиться и в этом матче выдать низ. Ставки:

«П1» за 1.55
«Тотал Б(2.5)» за 1.64

Источник: БК "ОЛИМП"
0
172
299
172
299
1.74Тотал меньше 2.5
Брюгге — Динамо Киев (1-0)|Лига чемпионов УЕФА
Брюгге — Динамо Киев (1-0)|Лига чемпионов УЕФА
За последние три года Динамо не выиграло на выезде ни одного матча и забило всего три мяча. У Брюгге дела не лучше - за те же три года команда не выиграла ни одного матча дома. Думаю, в этом матче ближе к низовой ничьей. Динамо, имея в запасе матч дома, не будет рисковать, ну а задача Брюгге в такой игре, где силы примерно равны, не попустить на своём поле. Ставки:

«Тотал М(2.5)» за 1.74
«Х в первом тайме» за 2.12

Источник: БК "ОЛИМП"
4
79
153
79
153
1.94Победит Бенфика
Бенфика — Спортинг (5-0)|Суперкубок Португалии
Бенфика — Спортинг (5-0)|Суперкубок Португалии
Это дерби, но матч пройдёт на нейтральном поле, что как мне кажется, сыграет против Спортинга. У этой команды хорошая статистика последних матчей против Бенфики, например, в этом году Спортингу удалось выбить Бенфику из кубка страны, но это все происходило в Лиссабоне. В данном матче должен выиграть тот, кто лучше готов. Бенфику можно было увидеть даже по телевизору. Очевидно, что на данный момент Бенфика готова лучше.
Ставки:
П1 2.24
Обе забьют 1.88
Источник: БК "ОЛИМП"
0
93
132
93
132
1.42Тотал меньше 3.5
Ливерпуль — Манчестер Сити (1-1)|Суперкубок Англии
Ливерпуль — Манчестер Сити (1-1)|Суперкубок Англии
Пишу этот прогноз, находясь в Англии. Здесь отношение к предстоящему матчу, особенно в Лондоне, спокойное: все-таки матч за Суперкубок это предсезонный матч, но сам по себе матч, конечно, особенный, ведь Сити играет с лучшей командой Лиги чемпионов. Желание выиграть ещё один трофей будет у обоих тренеров, так что стоит ждать хорошей игры. Ливерпуль никого пока не купил, в предсезонных матчах выглядел плохо, в отличие от Сити, поэтому если отталкиваться от формы на сегодня, Сити фаворит, но это игра за трофей, так что обладатель Кубка чемпионов будет готов играть на результат.
Ставки:
Тотал М(3.5) 1.43
Ничья в первом тайме 2.33
Источник: БК "ОЛИМП"
0