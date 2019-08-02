На мой взгляд, это главная игра тура, и мне, как комментатору этого матча, хочется, чтобы был огонь. Такой огонь, как дал Георгий Черданцев, когда был матч в Краснодаре. Когда была эта сумасшедшая драма, когда «Зенит» просто возил «Краснодар» первые 15-20 минут, потом краснодарцы вернулись в игру. Потом — снова «Зенит» со штрафным Ракицкого, затем сумасшедший гол Перейры от перекладины — 2:2. Казалось, что ничья будет логичным завершением этой игры, но гол Артема Дзюбы — и дорожка «Зенита» к чемпионству была открыта.
Сейчас эти команды играют на «Газпром Арене» и я сильно сомневаюсь, что будет такой же огонь. Но будут голы — в этом я не сомневаюсь.
«Зенит» в последних двух матчах не пропускал от «Оренбурга» и «Сочи», у тех и у других были моменты. У «Краснодара» атака пока выглядит интереснее, чем оборона — в матчах с «Ахматом» и «Уфой» в обороне были проблемы, да и «Сочи» мог забить «Краснодару».
Мне кажется, атака «Зенита» и «Краснодара» сейчас выглядит интереснее. Если плясать от атаки, голы здесь быть должны. Сильно сомневаюсь, что «Зенит» начнет с четырех побед подряд, даже несмотря на то, что он играет дома. Думаю, что «Краснодар» со своими новичками и тем футболом, который команда показывает при Мусаеве, имеет неплохие шансы не проиграть. «Краснодар» уже как-то не проигрывал на «Газпром Арене» с голом Классона в концовке, тогда еще были слезы Шатова, как это забыть?
Прогноз: мне, как комментатору этого матча, хотелось бы, чтобы была результативная ничья 2:2.
Источник: Матч-ТВ
Сейчас эти команды играют на «Газпром Арене» и я сильно сомневаюсь, что будет такой же огонь. Но будут голы — в этом я не сомневаюсь.
«Зенит» в последних двух матчах не пропускал от «Оренбурга» и «Сочи», у тех и у других были моменты. У «Краснодара» атака пока выглядит интереснее, чем оборона — в матчах с «Ахматом» и «Уфой» в обороне были проблемы, да и «Сочи» мог забить «Краснодару».
Мне кажется, атака «Зенита» и «Краснодара» сейчас выглядит интереснее. Если плясать от атаки, голы здесь быть должны. Сильно сомневаюсь, что «Зенит» начнет с четырех побед подряд, даже несмотря на то, что он играет дома. Думаю, что «Краснодар» со своими новичками и тем футболом, который команда показывает при Мусаеве, имеет неплохие шансы не проиграть. «Краснодар» уже как-то не проигрывал на «Газпром Арене» с голом Классона в концовке, тогда еще были слезы Шатова, как это забыть?
Прогноз: мне, как комментатору этого матча, хотелось бы, чтобы была результативная ничья 2:2.
Источник: Матч-ТВ