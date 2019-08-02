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3.98ЦСКА фора (-1.5)
Рубин — ЦСКА|РПЛ
Рубин — ЦСКА|РПЛ
«Рубин» на старте сезона играет очень неплохо и современно при Шаранове. А сам Шаронов выделяется яркими, красивыми фразами, обращаясь к команде после игры. Это все здорово, но «Рубин» больше гола не забивает — он забил один «Локомотиву», «Динамо», «Ахмату», но сам «Рубин» мог пропустить больше. Когда-то этот фарт, который казанцы заслужили, должен закончиться.

Встречаются две самые молодые команды РПЛ по среднему возрасту, но на данном отрезке ЦСКА выглядит чуть поопытнее и квалифицированнее, чем нынешний «Рубин», при всем к нему уважении и уважении к Роману Шаронову. Плюс в тренерском штабе «Рубина» есть мой большой друг Олег Кузьмин, и мне хочется, чтобы у него была большая тренерская карьера.

Но я не верю, что на этот раз «Рубин» забьет в ворота ЦСКА. А то, что не влетело в ворота казанцев в матчах с «Динамо» и «Ахматом», вполне допускаю, влетит в матче с ЦСКА.

Прогноз: победа ЦСКА 2:0

Источник: Матч-ТВ
1
Повторить за 3.98
231
1 940
231
1 940
8.4Ничья и тотал больше 3.5 - Да
Зенит — Краснодар|РПЛ
Зенит — Краснодар|РПЛ
На мой взгляд, это главная игра тура, и мне, как комментатору этого матча, хочется, чтобы был огонь. Такой огонь, как дал Георгий Черданцев, когда был матч в Краснодаре. Когда была эта сумасшедшая драма, когда «Зенит» просто возил «Краснодар» первые 15-20 минут, потом краснодарцы вернулись в игру. Потом — снова «Зенит» со штрафным Ракицкого, затем сумасшедший гол Перейры от перекладины — 2:2. Казалось, что ничья будет логичным завершением этой игры, но гол Артема Дзюбы — и дорожка «Зенита» к чемпионству была открыта.

Сейчас эти команды играют на «Газпром Арене» и я сильно сомневаюсь, что будет такой же огонь. Но будут голы — в этом я не сомневаюсь.

«Зенит» в последних двух матчах не пропускал от «Оренбурга» и «Сочи», у тех и у других были моменты. У «Краснодара» атака пока выглядит интереснее, чем оборона — в матчах с «Ахматом» и «Уфой» в обороне были проблемы, да и «Сочи» мог забить «Краснодару».

Мне кажется, атака «Зенита» и «Краснодара» сейчас выглядит интереснее. Если плясать от атаки, голы здесь быть должны. Сильно сомневаюсь, что «Зенит» начнет с четырех побед подряд, даже несмотря на то, что он играет дома. Думаю, что «Краснодар» со своими новичками и тем футболом, который команда показывает при Мусаеве, имеет неплохие шансы не проиграть. «Краснодар» уже как-то не проигрывал на «Газпром Арене» с голом Классона в концовке, тогда еще были слезы Шатова, как это забыть?

Прогноз: мне, как комментатору этого матча, хотелось бы, чтобы была результативная ничья 2:2.

Источник: Матч-ТВ
0
Повторить за 8.3
250
1 362
250
1 362
5.45Обе команды забьют и тотал меньше 2.5 - Да
Спартак — Динамо|РПЛ
Спартак — Динамо|РПЛ
«Спартак» — после сумасшедшей недели, которая чем-то напоминала Black Friday, когда все распродают за дешево. Но «Спартак» распродавал не за дешево — хорошие деньги удалось получить за Фернандо, что-то — за Луиса Адриано. Плюс у Луиса Адриано была самая высокая зарплата. Расчистить зарплатную ведомость было необходимо, и Цорн со своей командой это сделали. Но вопрос — кто теперь будет дальше играть у «Спартака»?

Не думаю, что Шюррле взмахнет волшебной палочкой и «Спартак» заиграет по-новому. Не факт, что немец сыграет в дерби, да и Кононов на вряд ли понимает, в каком новичок состоянии.


Андре Шюррле / Фото: © ФК «Спартак»
Кто сыграет в середине поля у «Спартака» — тоже большой вопрос. Если раньше при плохой игре можно было выехать за счет стандартов Фернандо (удачный штрафной, угловой), то сейчас, без Фернандо, кому-то надо вести игру. Бразилец был главной мыслью, интеллектом в середине поля «Спартака». Этого всего сейчас нет.

«Динамо» очень неуступчивый соперник. Оно наконец одержало первую победу в чемпионате, обыграв «Урал». По первым матчам динамовцы эпизодически выглядели очень неплохо. У них сейчас неплохая селекция, посмотрим, сможет ли сыграть Клинтон Н’джие. Но и без него «Динамо» на страте понравилось, даже если было давление на Хохлова. (Кононов в этот момент посмеялся: «Ха-ха, какое же это давление?»)

«Динамо» для «Спартака» не совсем удобный соперник. Да, была победа 2:1 с голом Джикии, когда во втором тайме «Спартак» по большей части отбивался на «Арене Химки».

Есть такая закономерность — за последние 12 матчей эти команды сыграли только один раз вничью. Помните пост-чемпионский сезон, еще при Каррере, когда в первом тайме «Спартак» играл очень здорово, забил два мяча, а потом встал. Просто встал и получил два мяча. Если бы еще минут пять — то «Спартак» вполне мог бы и проиграть. Тогда заговорили о том, что «Спартак» к сезону не готов.

Думаю, что сейчас ничья для «Спартака» будет хорошим результатом. Пока все новички приедут, сыграются, пока давление спадет, позволит раскрепоститься игрокам.

Мне кажется, «Спартаку» с «Динамо» будет очень тяжело. Да, поставлен ультиматум перед Кононовым, что надо ситуацию исправлять, но как и кем? Впереди сыграют Мирзов, Бакаев, Понсе… «Спартака» может забить, но, как мне кажется, не больше гола. А динамовцы могут свой момент реализовать, у красно-белых в обороне не то, чтобы проходной двор, но проблем хватает.

Прогноз: ничья 1:1

Источник: Матч-ТВ
0
Повторить за 5.45
330
1 141
330
1 141
3.46Победа Локомотив и тотал меньше 2.5 - Да
Крылья Советов — Локомотив|РПЛ
Крылья Советов — Локомотив|РПЛ
Не верю, что «Локомотив» оступится в двух турах кряду. Да, команда, может быть, показала не очень содержательный как по содержанию, так и по игре футбол в матче с ЦСКА, но у Семина есть очень неплохие ресурсы, чтобы ситуацию исправить. А если в строй вернется Антон Миранчук — все будет замечательно.

«Крылья» после победы дома над ЦСКА затем два матча проиграли. Хотя по игре в Уфе — если бы команда Божовича свои моменты в концовке реализовала, то вполне могла бы увезти из столицы Башкортостана очки.

«Крылья» неплохо сделаны и собраны по составу, но мне кажется, «Локомотив» помастеровитее. В прошлом году «Локо» тоже неудачно стартовал, голы давались с большим трудом. А свою первую победу команда Семина одержала в Самаре — после стандарта забил Крыховяк. Потом, уже в меньшинстве, «Локомотив» отчаянно сражался и свою победу отстоял — 1:0.

Думаю, примерно то же самое мы можем увидеть в Самаре и на этот раз. Скорее всего, будет не очень результативная игра. «Локомотив» пока в этом чемпионате не провел ни одного матча на ноль. Это должно беспокоить Семина и Гилерме. От ЦСКА пропустили с пенальти — кроме этого, по большому счету, ничего серьезного не было. Но тенденция есть — три тура подряд «Локомотив» пропускает. Пора бы железнодорожникам сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Прогноз: 1:0 в пользу «Локо».

Источник: Матч-ТВ
1
Повторить за 3.46
370
- 370
370
- 370
2.625Арсенал Тула тотал больше 1.5
Нефтчи — Арсенал Тула (3-0)|Лига Европы УЕФА
Нефтчи — Арсенал Тула (3-0)|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ИТБ1,5 (2)
в матче «Нефтчи» — «Арсенал» Тула. Вот его доводы:

1. После поражения дома, туляки в очень трудной ситуации. Очевидно, что они сыграли не на максимум своих возможностей.
2. Были и моменты со стандартов и удары, поэтому «Арсенал» может быть доволен тем, что пропустил только один.

3. Поэтому тулякам нужно идти в перед всеми силами и забивать, а влучше не один.
4. Во втором матче мы скорее всего увидим зеркальную историю – если в первом матче в обороне сидел «Арсенал», то тут оборонять свое преимущество будет соперник.

Источник: РБ
7
544
952
544
952
1.75Победа Яблонец и тотал меньше 3.5 - Нет
Яблонец — Пюник (0-0)|Лига Европы УЕФА
Яблонец — Пюник (0-0)|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П1 и ТМ (3,5) в матче «Яблонец» — «Пюник». Вот его доводы:

1. Трудно пройти мимо, когда на матче работает команда судей из России – Сергей Лапочкин обслужит матч.

2. «Пюник» – знакомая нам команда . Там работает наш специалист — Александр Тарханов. До этого работал Андрей Талалаев. И все помнят, как эта команда в прошлом году героически выступала в квалификации ЛЧ. Они имеют большой шанс пройти дальше – тем более, что первый матч закончился в их пользу 2:1.

3. Однако я посмотрел игру, и могу сказать, что им на самом деле повезло. Да, они забили два быстрых мяча, но во втором матче им сильно везло. По статистике противник их переиграл полностью.
4. «Пюник» попытается сохранить свое преимущество, поэтому будет играть очень закрыто – ждать много мячей в этом матче не стоит.

Источник: РБ
3
532
608
532
608
1.144Тотал меньше 3.5
Рубин — Ахмат (1-0)|РПЛ
Рубин — Ахмат (1-0)|РПЛ
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на X2 и ТМ (3,5) в матче «Рубин» — «Ахмат». Вот его доводы:

1. От «Рубина» ничего не ждали, а ни радуют. Они восхищают – команда молодая, дерзкая, смелая. Прям как ЦСКА в прошлом году. Однако вопрос, на сколько хватит такую команду? К тому же играть в гостях – психологически проще, а дома будет тяжело.

2. «Ахмат» же проиграл на выезде 0:3, но счет был не по игре. Такое переживать трудно, но нужно двигаться дальше. Они хорошо сыграны и крепко держатся на ногах. Поэтому нынешний «Ахмат» ни в чем не уступает молодому «Рубину».

Источник: РБ
0
627
- 627
627
- 627
1.55Победит Ахмат или ничья
Рубин — Ахмат (1-0)|РПЛ
Рубин — Ахмат (1-0)|РПЛ
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на X2 и ТМ (3,5) в матче «Рубин» — «Ахмат». Вот его доводы:

1. От «Рубина» ничего не ждали, а ни радуют. Они восхищают – команда молодая, дерзкая, смелая. Прям как ЦСКА в прошлом году. Однако вопрос, на сколько хватит такую команду? К тому же играть в гостях – психологически проще, а дома будет тяжело.

2. «Ахмат» же проиграл на выезде 0:3, но счет был не по игре. Такое переживать трудно, но нужно двигаться дальше. Они хорошо сыграны и крепко держатся на ногах. Поэтому нынешний «Ахмат» ни в чем не уступает молодому «Рубину».

Источник: РБ
6
445
912
445
912
2.05Победа Зенит и тотал меньше 3.5 - Да
Оренбург — Зенит (0-2)|РПЛ
Оренбург — Зенит (0-2)|РПЛ
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П2 и ТМ (3,5) в матче «Оренбург» – «Зенит». Вот его доводы:

1. К «эль-газико» «Зенит» подходит с максимально возможным количеством очков, но по игре все равно есть вопросы.

2. Однако во встречах этих команд «Оренбург» никогда не выигрывал и даже не брал очки. Возможно сегодня случится это же. К тому же по игре в предыдущих турах видно, что «Оренбург» вряд ли что-то по игре создаст.

Источник: РБ
0
655
- 655
655
- 655
1.72Победа Зенит и тотал меньше 3.5 - Нет
Оренбург — Зенит (0-2)|РПЛ
Оренбург — Зенит (0-2)|РПЛ
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П2 и ТМ (3,5) в матче «Оренбург» – «Зенит». Вот его доводы:

1. К «эль-газико» «Зенит» подходит с максимально возможным количеством очков, но по игре все равно есть вопросы.

2. Однако во встречах этих команд «Оренбург» никогда не выигрывал и даже не брал очки. Возможно сегодня случится это же. К тому же по игре в предыдущих турах видно, что «Оренбург» вряд ли что-то по игре создаст.


Источник: РБ
2
771
- 771
771
- 771
1.79Тотал меньше 3
Реал Мадрид — Атлетико (3-7)|Международный кубок чемпионов
Реал Мадрид — Атлетико (3-7)|Международный кубок чемпионов
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТМ3 в матче «Реал» – «Атлетико». Вот его доводы:

1. Дерби есть дерби – игра будет боевой, эти команды между собой всегда играют не на шутку. Однако много мячей ждать не стоит.
2. Если смотреть на матчи «Атлетико» – те по традиции ничего не пропускают. Фелиш получил травму, несколько ведущих игроков ушли: Хосе Луис, Годин, Хуанфран, Гризман.
3. «Реал» же показал очень равную игру в предыдущих матчах этого турнира. Но сейчас они больше переживают из-за травмы Асенсио. Это может повлиять на других игроков психологически. Так что они будут играть осторожнее.

Источник: РБ
7
530
1 250
530
1 250
2.36Тотал меньше 2
Арсенал Тула — Нефтчи (0-1)|Лига Европы УЕФА
Арсенал Тула — Нефтчи (0-1)|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ТМ2 в матче «Арсенал» Тула — «Нефтчи». Вот его доводы:

1. «Нефтчи» – очень неуступчивый и неприятный соперник, недооценивать их нельзя. Ведь в прошлом сезоне их тренер работал в «Шерифе», который в группе ЛЕ обыграл московский «Локомотив»
2. Однако «Арсенал» хорошо подготовился, не будет мандража. Они способны стратегически правильно распределить время на два матча. У «Арсенала» есть первостепенная задача – не пропустить, хотя, сделать это будет трудно.
3.«Нефтчи» не забивал последний раз в феврале – сегодня это должно повториться.

Источник: РБ
0
358
- 358
358
- 358
6.95Обе команды забьют и тотал меньше 2.5 - Да
Арсенал Тула — Нефтчи (0-1)|Лига Европы УЕФА
Арсенал Тула — Нефтчи (0-1)|Лига Европы УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на Обе команды не забьют и ТМ2 в матче «Арсенал» Тула — «Нефтчи». Вот его доводы:

1. «Нефтчи» – очень неуступчивый и неприятный соперник, недооценивать их нельзя. Ведь в прошлом сезоне их тренер работал в «Шерифе», который в группе ЛЕ обыграл московский «Локомотив»
2. Однако «Арсенал» хорошо подготовился, не будет мандража. Они способны стратегически правильно распределить время на два матча. У «Арсенала» есть первостепенная задача – не пропустить, хотя, сделать это будет трудно.
3.«Нефтчи» не забивал последний раз в феврале – сегодня это должно повториться.

Источник: РБ
13
511
730
511
730
1.43Победит ЦСКА
ЦСКА — Оренбург (2-1)|РПЛ
ЦСКА — Оренбург (2-1)|РПЛ
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на сухую победу первой команды в матче ЦСКА – «Оренбург». Вот его доводы:

1. «Оренбург» не показал ничего, кроме стандартов и подач, в матче первого тура. Вместе Суторминым из команды ушел какой-либо нестандартный креатив.
2. В первом домашнем матче сезона, на глазах полностью заполненных трибун, ЦСКА важно сыграть на ноль. А при игре от обороны нужно пробивать соперника контратаками.

Источник: РБ
4
602
1 143
602
1 143
1.9Победит Краснодар
Уфа — Краснодар (2-3)|РПЛ
Уфа — Краснодар (2-3)|РПЛ
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на проход Алжира в финальном матче Кубка Африки. Вот его доводы:

1. Обычно встречи этих двух команд малорезультативны. «Уфа» достаточно неудобный соперник для «Краснодара».
2. «Уфа» верит, что наберет очки, но «Краснодар» обыгрывал их в последнем матче у них же дома – это же случится и сегодня.

Источник: РБ
3