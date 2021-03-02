Нас ждет центральный матч середины недели. С одной стороны, «Ливерпуль» попытается из последних сил вернуться в гонку после того, как провалил несколько домашних матчей. С другой стороны, «Челси» будет соблюдать крайнюю осторожность: если Томас Тухель решится играть на контратаках, то у «Ливерпуля» начнутся проблемы. А вот если кто у «Челси» и будет отсутствовать, так это та самая «девятка». Исходя из вышесказанного, я ставлю на равную игру и ничью 1:1.
Прогноз: Ливерпуль 1:1 Челси
Источник: BetVictor
Прогноз: Ливерпуль 1:1 Челси
Источник: BetVictor