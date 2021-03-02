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92
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6.15Обе команды забьют и тотал меньше 2.5 - Да
Фулхэм — Тоттенхэм| АПЛ
Фулхэм — Тоттенхэм| АПЛ
«Шпоры» разразились голами благодаря крупным победам в Лиге Европы и АПЛ. Но их ждет «Фулхэм», борющийся за выживание в АПЛ: на выходных «дачники» взяли одно очко, и здесь такой же результат станет для них аналогичным успехом. Внешне «Тоттенхэм» кажется командой, которая откроет счет, но я думаю, что хозяева смогут справиться с их напором и удержать ценную ничью.

Прогноз: Фулхэм 1:1 Тоттенхэм

Источник: BetVictor
0
Повторить за 6.2
92
588
6.4Обе команды забьют и тотал меньше 2.5 - Да
Ливерпуль — Челси| АПЛ
Ливерпуль — Челси| АПЛ
Нас ждет центральный матч середины недели. С одной стороны, «Ливерпуль» попытается из последних сил вернуться в гонку после того, как провалил несколько домашних матчей. С другой стороны, «Челси» будет соблюдать крайнюю осторожность: если Томас Тухель решится играть на контратаках, то у «Ливерпуля» начнутся проблемы. А вот если кто у «Челси» и будет отсутствовать, так это та самая «девятка». Исходя из вышесказанного, я ставлю на равную игру и ничью 1:1.

Прогноз: Ливерпуль 1:1 Челси

Источник: BetVictor
0
Повторить за 6.2
111
333
3Победа Эвертон и тотал больше 2.5 - Да
Вест Бромвич — Эвертон| АПЛ
Вест Бромвич — Эвертон| АПЛ
«Большой Сэм» возвращается на «Гудисон Парк» после всего лишь второй победы «Вест Брома» под его руководством. Ну да, как работал, так и заработал, но, с другой стороны, три очка не пахнут. Они встретятся с «Эвертоном», который уж точно устроит им «сладкую жизнь»: «ириски» великолепно выступают под руководством Карло Анчелотти и не знают поражений в восьми гостевых матчах подряд. Здесь очевидна еще одна гостевая победа, и если Доминик Калверт-Льюин, вернувшийся после травмы, вольется в игру, то сможет отличиться.

Прогноз: Вест Бромвич 1:2 Эвертон

Источник: BetVictor
0
Повторить за 3.15
92
621
6.75Победа Манчестер Юнайтед и тотал меньше 1.5 - Да
Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Беспроигрышная серия «дьяволов» достигла 20 матчей после ничьи на «Стэмфорд-Бридж». Контратакующий стиль в этой игре «МЮ» не помог, но тут больше сыграла свою роль тактика «Челси». А вот в матче против «Пэлас» все будет наверняка по-другому: они играют дома первым номером. Следовательно, «Юнайтед» снова попытается извлечь пользу путем контратак. Ну и я отдаю им предпочтение, но с минимальным перевесом.

Прогноз: Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед

Источник: BetVictor
0
Повторить за 6.65
111
466
4.2Победа Астон Вилла и тотал меньше 2.5 - Да
Шеффилд Юнайтед — Астон Вилла| АПЛ
Шеффилд Юнайтед — Астон Вилла| АПЛ
Наши постоянные читатели прекрасно знают, как я переживаю за «Астон Виллу». В этом сезоне они прекрасно выступают, а в минувшей гостевой игре на «Элланд Роуд» просто задавили соперника. Более того, они даже и без Джека Грилиша это сделали. Для командного доверия это тем важно, что опровергает теорию о том, что без Грилиша команда ничего не сможет сделать. Что касается «Шеффилда», то его песенка уже спета в этом сезоне, и все его игроки смирились с этим. Ну а если дела так обстоят, то у команды из Вест-Мидлендса есть возможность одержать еще одну гостевую победу в этом сезоне.

Прогноз: Шеффилд Юнайтед 0:2 Астон Вилла

Источник: BetVictor
0
Повторить за 4.45
92
630
6.85Победа Лестер и тотал меньше 1.5 - Да
Бернли — Лестер| АПЛ
Бернли — Лестер| АПЛ
«Лестер» умудрился проиграть дважды на прошлой неделе, и Брендан Роджерс в замешательстве. Хотя его клуб и остается в зоне лигочемпионской квалификации, год назад все закончилось очень плохо, и «лисам» такого повторения уж точно не хочется. У «Бернли» же был жаркий матч против «Тоттенхэма»: хорошо организованную команду, к сожалению, выбил из игры быстрый гол Гарета Бэйла. Я хоть и не думаю, что воскресный ужас для «Бернли» повторится, но все же отдаю предпочтение «Лестеру», которому и одного гола может хватит для победы.

Прогноз: Бернли 0:1 Лестер Сити

Источник: BetVictor
0
Повторить за 6.45
217
- 217
1.76Победа Манчестер Сити и тотал меньше 3.5 - Да
Манчестер Сити — Вулверхэмптон (4-1)| АПЛ
Манчестер Сити — Вулверхэмптон (4-1)| АПЛ
Вплоть до субботы хорошо выступавший «Вест Хэм» оставался единственной командой, которая не проигрывала «Манчестеру Сити» в этом сезоне, но и «молотобойцы» в итоге пали. Суммарно у «горожан» уже 14 побед подряд в АПЛ, и нет ни малейшего признака того, что эту машину кто-нибудь остановит.

В то же время «Вулверхэмптон» продлил свою беспроигрышную серию до 5 матчей, выиграв из них три. Неплохо, но не забывайте, что в матче против «Ньюкасла» их атака была крайне беззубой. В этот раз на «Этихаде», как я уверен, никаких чудес не предвидится. Джаггернаут «горожан» сокрушит и «волков».

Прогноз: Манчестер Сити 3:0 Вулверхэмптон

Источник: BetVictor
0
28
-28
3.45Победа Эвертон и тотал больше 2.5 - Да
Эвертон — Саутгемптон (1-0)| АПЛ
Эвертон — Саутгемптон (1-0)| АПЛ
Вот это работа Карло Анчелотти! Хотя неудивительно, поскольку он выкладывается на все 100%. Мы все были потрясены тем, что за состав он выставил в прошлый раз, но ребята справились на «Энфилде». Меня удивил в этом сезоне и Ральф Хазенхюттль: «Саутгемптон» забуксовал в середине сезона, но это связано, скорее всего, с усталостью. Жду с нетерпением этого матча: команды различаются по стилю, но здесь я отдаю предпочтение «Эвертону» и ставлю на счет 2:1 в пользу «ирисок».

Источник: BetVictor
0
43
91
2.13Ливерпуль фора (-1.5)
Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль (0-2)| АПЛ
Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль (0-2)| АПЛ
Ну не везет в этом сезоне «Ливерпулю», катастрофически не везет. Свалилась на клуб буквально эпидемия травм, его трясет и выкручивает большую часть сезона. Так что найти точку опоры для того, чтобы построить игру, просто нереально, а плохая форма в домашних матчах усложняет все до предела.

А пару неделю назад мы все чуть ли не оды писали по выступлению Мо Салаха и Садио Мане в гостях против «Вест Хэма», когда «красные» победили. Вообще «Ливерпулю» лучше играть в гостях, и если они смогут показать ту игру, какую показывали на Лондонском стадионе «молотобойцев», то, думаю, три очка им обеспечены.

Прогноз: Шеффилд Юнайтед 1:3 Ливерпуль

Источник: BetVictor
0
36
123
3.44Ничья
Челси — Манчестер Юнайтед (0-0)| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед (0-0)| АПЛ
Главный матч выходных (но это не точно). «Манчестер Юнайтед» едет на «Стэмфорд Бридж», имея в своем активе феноменальное достижение по играм в гостях. Пару месяцев назад я бы поставил на «Юнайтед», который наверняка воспользовался бы атакующим стилем «Челси» и наказал бы их в контратаках.

Но много воды утекло после прихода Томаса Тухеля на пост главного тренера. «Челси» окреп и теперь возвращает былые позиции, все больше напоминая ту команду, которой руководил Жозе Моуринью много лет тому назад. С учетом этого я предполагаю, что «Челси» пожертвует территориальным преимуществом, что станет для «Юнайтед» проблемой.

И я предсказываю настоящую шахматную схватку на поле, которая наверняка закончится патовой ситуацией.

Прогноз: Челси 0:0 Манчестер Юнайтед

Источник: Betvictor
0
54
-54
2.61Победит Бернли или ничья
Тоттенхэм — Бернли (4-0)| АПЛ
Тоттенхэм — Бернли (4-0)| АПЛ
Трудно поверить, но «шпоры» в пяти из шести последних матчей не смогли выиграть ни в первом тайме, ни по итогам встречи. С другой стороны, в четверг в еврокубках они доказали, что могут все-таки пересилить себя. Так что я слежу за командой Моуринью с особым вниманием.

Им предстоит играть против «Бернли», который наверняка постарается осложнить им до предела жизнь. «Бордовые» уже дали о себе знать в гостях – спросите «Ливерпуль», каково это играть с аутсайдером. Они что-то наверняка придумают и против «Тоттенхэма», который дома наверняка судорожно будет искать свою игру.

Прогноз: Тоттенхэм 1:1 Бернли

Источник: Betvictor
0
61
-61
2.6Победит Лестер
Лестер — Арсенал (1-3)| АПЛ
Лестер — Арсенал (1-3)| АПЛ
50
-50
4.05Победа Лестер и тотал больше 2.5 - Да
Лестер — Арсенал (1-3)| АПЛ
Лестер — Арсенал (1-3)| АПЛ
Разная судьба поджидала эти клубы в матчах Лиги Европы в четверг. Я удивлен и тому, что «Лестер» выбыл из борьбы, и тому, что «Арсенал» вырвал победу у «Бенфики». Если бы вы разговаривали с Бренданом Роджерсом один-на-один и задали бы ему вопрос, он бы сразу сказал, что для «лис» в этом сезоне важно, прежде всего, выйти в Лигу чемпионов УЕФА.

Что ж, будет интересно посмотреть на то, как события сложатся в этот раз. У «Арсенала» наверняка будет владение мячом, но я думаю, что это будет на руку «Лестеру». Я уже говорил, что трио Барнс–Мэддисон–Варди играет великолепно, и если они снова настроятся на игру, то «Лестер» сорвет в этом поединке куш.

Прогноз: Лестер 2:1 Арсенал

Источник: Betvictor
0
99
99
1.6Фулхэм фора ()
Кристал Пэлас — Фулхэм (0-0)| АПЛ
Кристал Пэлас — Фулхэм (0-0)| АПЛ
65
-65
4.3Победа Фулхэм и тотал меньше 2.5 - Да
Кристал Пэлас — Фулхэм (0-0)| АПЛ
Кристал Пэлас — Фулхэм (0-0)| АПЛ
«Кристал Пэлас» одержал жизненно важную гостевую победу над «Брайтоном» в понедельник и теперь обезопасил себя от зоны вылета. «Фулхэм» же ведет непрекращающуюся борьбу: «дачники» не проигрывают четыре матча подряд, выиграв два из них. В этой встрече, как мне кажется, победит тот, кто больше этого захочет: «дачники» вошли в ритм, и у гостей есть возможность взять три очка на «Селхерст-Парке».

Прогноз: Кристал Пэлас 0:1 Фулхэм

Источник: BetVictor
0