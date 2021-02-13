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1.63Обе команды забьют - Нет
Челси — Ньюкасл| АПЛ
Челси — Ньюкасл| АПЛ
Под руководством Томаса Тухеля «Челси» стал выступать лучше: немец улучшил организацию игры в обороне и добился желаемого эффекта. «Ньюкасл» не так давно тоже отметился со знаком «плюс»: теперь «джорди» вернули доверие болельщиков после очень неубедительного начала этого года. Но думаю, что гостям будет крайне тяжело: «Челси» нацелены на Лигу чемпионов в грядущих матчах, так что здесь мало шансов того, что «синим» кто-то помешает.

Прогноз: Челси 3:0 Ньюкасл

Источник: BetVictor
0
Повторить за 1.63
144
254
1.77Победит Вест Хэм
Вест Хэм — Шеффилд Юнайтед| АПЛ
Вест Хэм — Шеффилд Юнайтед| АПЛ
«Вест Хэм» демонстрирует пример последовательности в сезоне, но им придется учесть и список травмированных для того, чтобы справиться с «Шеффилд Юнайтед». «Клинки» выиграли шесть из девяти последних встреч во всех турнирах, что является поворотной точкой для команды, болтавшейся в подвале АПЛ большую часть сезона. Вот какова роль доверия в футболе!
Я приятно удивлён возвращением «Шеффилда», но не меньше удивлен игрой «Вест Хэма» в последнее время. «Молотобойцы» многому научились в этом сезоне и показывают свои блестящие навыки в домашних матчах. Так что я отдаю «Вест Хэму» своё предпочтение.

Прогноз: Вест Хэм 3:1 Шеффилд Юнайтед

Источник: BetVictor
0
Повторить за 1.77
130
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2.04Победит Эвертон
Эвертон — Фулхэм| АПЛ
Эвертон — Фулхэм| АПЛ
Я впечатлен игрой «Эвертона», которую он показывает в последнее время. «Ириски» в четвертьфинале Кубка Англии, а еврокубки от них никуда не убежали. Да еще отличная форма Доминика Калверта-Левина: он нацелен на ворота! Залюбуешься на него смотреть, и я уверен, что мы его и на Евро летом увидим.
Отсюда я делаю вывод, что он может отличиться против «Фулхэма», которому уже нечего ловить в этом сезоне. Хотя, с другой стороны, шансов мало на его выход, так как он повредил подколенное сухожилие в кубковом матче. В принципе, «Эвертон» и без него обязан выигрывать.

Прогноз: Эвертон 2:0 Фулхэм

Источник: BetVictor
0
Повторить за 2.04
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1.56Обе команды забьют - Да
Арсенал — Лидс| АПЛ
Арсенал — Лидс| АПЛ
Такая афиша заставляет вспомнить старые добрые времена — вот ещё один аргумент в пользу возвращения «Лидса» в АПЛ. Он, кстати, едет к «канонирам» в качестве аутсайдера, но я думаю, это «Лидс» устраивает. Свою тактику они будут использовать и против «Арсенала»: никто так в Премьер-Лиге не работает упорно с мячом, как команда Марсело Бьелсы. Поэтому «канонирам» придётся потрудиться, чтобы взять максимум очков.
«Арсенал» не пропускает дома уже три встречи подряд и не проигрывает дома пять встреч подряд. Именно с таким багажом надо подходить к таким играм. Жду захватывающей встречи и победы «Арсенала».

Прогноз: Арсенал 2:1 Лидс Юнайтед

Источник: BetVictor
0
Повторить за 1.56
226
301
1.333Победит Манчестер Юнайтед
Вест Бромвич — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Вест Бромвич — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Похоже, что Сэм Эллардайс не справляется со своей миссией. «Мешки» трещат по всем фронтам и теперь и ждёт игра против команды, которая в гостевых матчах АПЛ больше года не знает поражений. Думаю, что «МЮ» угадал с покупкой Эдисона Кавани летом: его игра принесла жизненно важные победы в недавних встречах, и не думаю, что кому-то терпится против него сыграть. Так что тут двух мнений быть не может — «Манчестер Юнайтед».

Прогноз: Вест Бромвич 0:2 Манчестер Юнайтед

Источник: BetVictor
0
Повторить за 1.333
266
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1.83Обе команды забьют - Нет
Саутгемптон — Вулверхэмптон| АПЛ
Саутгемптон — Вулверхэмптон| АПЛ
Повторить за 1.83
242
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2.46Победит Саутгемптон
Саутгемптон — Вулверхэмптон| АПЛ
Саутгемптон — Вулверхэмптон| АПЛ
В 5-м раунде Кубка Англии «Саутгемптон» взял верх над «волками», что стало важной победой после двух недель… кхм… неудач. «Волки» смотрятся хорошо, но в атаке у них проблемы. Это их серьёзный недостаток, и «Саутпгемтон», победивший в середине недели, наверняка извлечёт из этого выгоду.

Прогноз: Саутгемптон 1:0 Вулверхэмптон

Источник: BetVictor
0
Повторить за 2.46
274
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2.57Победит Астон Вилла
Брайтон — Астон Вилла| АПЛ
Брайтон — Астон Вилла| АПЛ
Я с нетерпением жду игры двух команд с противоположными стилями игры, способных при желании провести шикарный матч. Я обратил внимание в начале сезона на «Брайтон», но после их безголевой серии был очень разочарован. Теперь они могут наверняка кому-нибудь дать прикурить.
«Вилла» в этом году играет здорово на контратаках, а Джек Грилиш блистает. Предполагаю, что «Брайтон» будет играть первым номером, и если так и будет, то «Вилла» насоздает им проблем в контратаках и увезет с их стадиона три очка.

Прогноз: Брайтон 1:2 Астон Вилла

Источник: BetVictor
0
Повторить за 2.57
404
549
1.36Победит Манчестер Сити
Манчестер Сити — Тоттенхэм| АПЛ
Манчестер Сити — Тоттенхэм| АПЛ
Повторить за 1.36
475
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1.99Обе команды забьют - Да
Манчестер Сити — Тоттенхэм| АПЛ
Манчестер Сити — Тоттенхэм| АПЛ
Моуринью, к своему несчастью, находится на первом месте в списке тренеров АПЛ, которые наверняка подадут в отставку. А всему виной плохие результаты команды, апофеозом которых стал вылет от «Эвертона» в Кубке. Северному Лондону час от часу не легче: никому не пожелаешь в такое время играть против «Ман Сити», да ещё и в гостях.
Моуринью попытается поймать «горожан» на контратаках, но сколько мы уже раз видели, как у «Тоттенхэма» выходит из строя оборона? Такое непростительно в играх против «Сити», и тогда просто не остается других вариантов исхода для гостей.

Прогноз: Манчестер Сити 3:1 Тоттенхэм

Источник: BetVictor
0
Повторить за 1.99
559
1 045
1.87Тотал больше 2
Кристал Пэлас — Бернли| АПЛ
Кристал Пэлас — Бернли| АПЛ
Повторить за 1.87
369
1 158
3.14Ничья
Кристал Пэлас — Бернли| АПЛ
Кристал Пэлас — Бернли| АПЛ
Никто из этих команд похвастаться отличной формой не может. Бернли не могут забить в семи из своих последних гостевых встреч в АПЛ, но я думаю, что «бордовым» по зубам в этот раз насолить гостям. У «Пэласа» дела совсем плохо: они проиграли 18 из последних 23 встреч, не имея в стартовом составе Вилфреда Заа. Звезда «Орлов» и здесь не сыграет, так что все очень и очень плохо.
Между этими командами вообще мало общего. «Бернли» болтается на 17-м месте, но на восемь очков выше «Фулхэма». Я думаю, если бы обеим командам предложили ничью, они бы с радостью согласились на нее. Я лично жду 1:1.

Прогноз: Кристал Пэлас 1:1 Бернли

Источник: BetVictor
0
Повторить за 3.14
723
1 330
1.84Тотал больше 2.5
Лестер — Ливерпуль| АПЛ
Лестер — Ливерпуль| АПЛ
Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп будет ждать адекватного ответа от своих игроков на поражение от «Манчестер Сити». «Красные» играют против «Лестера», который чуток утратила прыть: логично, что голевая засуха началась после выбывания Джейми Варди.
На бумаге здесь ожидается рубилово, поскольку обе команды полезут вперёд. Но я думаю, что у гостей есть тактическое преимущество. «Лестер» наверняка отдаст пространство «красным», чтобы выкрутиться на контратаках, но все 90 минут играть в таком темпе против «Ливерпуля» нереально. Если «Ливерпуль» выйдет вперёд, то «Лестер» раскроется, и тогда по такому сценарию мерсисайдцы наберут очки.

Прогноз: Лестер 1:2 Ливерпуль

Источник: BetVictor
0
Повторить за 1.81
136
252
1.86Обе команды забьют - Нет
Барнсли — Челси (0-1)| Кубок Англии
Барнсли — Челси (0-1)| Кубок Англии
160
211
1.32Победит Челси
Барнсли — Челси (0-1)| Кубок Англии
Барнсли — Челси (0-1)| Кубок Англии
Все идет хорошо у Тухеля в «Челси». Недавние результаты подняли настроение «синим». «Барнсли» будет надеяться только на то, что игроки «Челси» недооценят противника, и обязательно выложится по полной. Но я думаю, тут двух вариантов быть не может – в четвертьфинале наверняка будут играть «синие».

Прогноз: Барнсли 0:2 Челси

Источник: BetVictor
0