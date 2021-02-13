«Вест Хэм» демонстрирует пример последовательности в сезоне, но им придется учесть и список травмированных для того, чтобы справиться с «Шеффилд Юнайтед». «Клинки» выиграли шесть из девяти последних встреч во всех турнирах, что является поворотной точкой для команды, болтавшейся в подвале АПЛ большую часть сезона. Вот какова роль доверия в футболе!
Я приятно удивлён возвращением «Шеффилда», но не меньше удивлен игрой «Вест Хэма» в последнее время. «Молотобойцы» многому научились в этом сезоне и показывают свои блестящие навыки в домашних матчах. Так что я отдаю «Вест Хэму» своё предпочтение.
Прогноз: Вест Хэм 3:1 Шеффилд Юнайтед
Источник: BetVictor
Я приятно удивлён возвращением «Шеффилда», но не меньше удивлен игрой «Вест Хэма» в последнее время. «Молотобойцы» многому научились в этом сезоне и показывают свои блестящие навыки в домашних матчах. Так что я отдаю «Вест Хэму» своё предпочтение.
Прогноз: Вест Хэм 3:1 Шеффилд Юнайтед
Источник: BetVictor