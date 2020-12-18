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Прогнозы
Статистика
12
20
1.727Обе команды забьют - Да
Челси — Вест Хэм| АПЛ
Челси — Вест Хэм| АПЛ
Повторить за 1.73
15
22
1.5Победит Челси
Челси — Вест Хэм| АПЛ
Челси — Вест Хэм| АПЛ
Плохи дела у Фрэнка Лэмпарда: еще неделю назад его команду рассматривали как претендентов на титул, но после двух поражений даже самые ярые поклонники со «Стэмфорд Бридж» разочарованы. А вот «Вест Хэм» уже два матча подряд не проигрывает: с ними вообще трудно играть всем в этом сезоне, так что «Челси» придется потрудиться.

«Синие» не проигрывают в 11 из 12 домашних матчей, а у «Вест Хэма» тотал больше 2.5 наблюдался в 5 из 6 последних матчей АПЛ. Думаю, здесь и голы будут, и «Челси» сумеет добыть себе победу, несмотря на все свои проблемы.

Прогноз: Челси 3:1 Вест Хэм

Источник: BetVictor
0
Повторить за 1.5
9
31
3.52Ничья и тотал меньше 2.5 - Да
Бернли — Вулверхэмптон| АПЛ
Бернли — Вулверхэмптон| АПЛ
У «Бернли» с самого начала сезона был переполнен лазарет, но теперь у них все в строю. Им предстоить играть против «волков», которых никто не дооценивал, пока они не выгрызли дома победу над «Челси», забив дважды и порадовав своих болельщиков.

В общем, пока команды не отличаются ничем в этом сезоне. Думаю, и здесь ничего особенного не будет: ничья станет закономерным итогом.

Прогноз: Бернли 1:1 Вулверхэмптон

Источник: BetVictor
0
Повторить за 3.6
15
30
2Победит Астон Вилла
Вест Бромвич — Астон Вилла| АПЛ
Вест Бромвич — Астон Вилла| АПЛ
Билич добился ничьи на «Этихаде», но его все равно уволили из «Вест Брома»: его преемником стал Сэм Эллардайс. «Астон Вилла» неделю назад додавила все-таки «Вулверхэмптон», показав, что у нее есть кому забивать… а потом умудрилась сыграть 0:0 с «Бернли», хотя нанесла 27 ударов по воротам!

«Вест Бром» играет дома, поэтому наверняка будет рваться вперед. И если это так, то у «Виллы» есть шансы набрать очки благодаря контратакам: Грилиш и Уоткинс могут принести гостевую победу.

Прогноз: Вест Бромвич 0:2 Астон Вилла

Источник: BetVictor
0
Повторить за 1.952
16
35
2.2Тотал больше 3.5
Манчестер Юнайтед — Лидс| АПЛ
Манчестер Юнайтед — Лидс| АПЛ
Это исторический матч: впервые с февраля 2004 года на «Олд Траффорде» будет играть «Лидс»! Тогда встреча завершилась 1:1, и я ожидаю такого же накала страстей. Обычно «Лидс» лучше играет дома, но при большом желании может измотать физически кого угодно.
МЮ должен об этом помнить: если Сульшер не наломает дров, то он будет крайне осторожным, так как пропустить контратаку не очень хочется. В таком случае мы увидим в начале матча только разведку, однако все режить может всего один результативный удар…

Не могу не думать об игре «Лидса» с «Ливерпулем» в начале сезона. Если «Лидс» сыграет точно так же и в этот раз, мы увидим отличную игру, которая завершится в конце концов вничью.

Прогноз: Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс

Источник: BetVictor
0
Повторить за 2.21
19
41
2.19Обе команды забьют - Нет
Тоттенхэм — Лестер| АПЛ
Тоттенхэм — Лестер| АПЛ
Повторить за 2.19
742
1 558
2.1Победит Тоттенхэм
Тоттенхэм — Лестер| АПЛ
Тоттенхэм — Лестер| АПЛ
У Моуриньо почти все получилось на «Энфилде», и если бы не гол в самом конце встречи… В общем, «шпоры» на втором месте, и большая часть болельщиков этим и довольны. А у «Лестера» в этом сезоне дела не идут: чередуют отличные туры с провальными. В прошлый раз они провалились в игре с «Эвертоном» без шансов.

«Шпоры» в этом сезоне просто превосходны. Думаю, если «Лестер» будет играть первым номером, то Сон и Кейн накажут его в контратаках. Так что я ставлю не просто на победу, но на сухую победу «Тоттенхэма».

Прогноз: Тоттенхэм 2:0 Лестер

Источник: BetVictor
0
Повторить за 2.1
742
1 855
2.5Обе команды забьют и тотал меньше 4.5 - Да
Брайтон — Шеффилд Юнайтед| АПЛ
Брайтон — Шеффилд Юнайтед| АПЛ
У «Шеффилда» дела идут все хуже и хуже: поражение от МЮ. Хотя от них не ждали успеха, поражение особенно невыносимо, если ты пытался вернуть веру в команду. «Брайтон» тем временем разыграл нулевую ничью с «Фулхэмом»: «чайки» порой показывают хорошую игру, но очки все-таки брать надо.

«Клинки» проиграли восемь гостевых матчей подряд. Боюсь, что Крис Уайлдер не избежит в игре против «Брайтона» девятого поражения.

Прогноз: Брайтон 2:1 Шеффилд Юнайтед

Источник: BetVictor
0
Повторить за 2.5
556
1 834
3.3Победа Ньюкасл и тотал меньше 3.5 - Да
Ньюкасл — Фулхэм| АПЛ
Ньюкасл — Фулхэм| АПЛ
«Фулхэм» не проиграл два последних матча, и это должно придать им уверенности в себе. Хотя они не в лучшей форме, но очки у «Брайтона» они отняли: если хочешь не вылететь из АПЛ, приходится жертвовать зрелищностью ради очков. У «дачников» остаются шансы не вылететь.

Но им предстоит играть против «Ньюкасла», который был растерзан «Лидсом»: он неплохо держался, но в конце матча рассыпался и пропустил три гола. В этот раз я отдаю предпочтение «сорокам»: если они покажут такую же игру, как в первом тайме против «Лидса», то накидают «Фулхэму» полную сетку.

Прогноз: Ньюкасл 2:0 Фулхэм

Источник: BetVictor
0
Повторить за 3.3
789
1 362
1.727Обе команды забьют - Да
Саутгемптон — Манчестер Сити| АПЛ
Саутгемптон — Манчестер Сити| АПЛ
Повторить за 1.72
928
1 401
1.51Победит Манчестер Сити
Саутгемптон — Манчестер Сити| АПЛ
Саутгемптон — Манчестер Сити| АПЛ
«Ман Сити» обжегся дома с «Вест Бромвичем» во вторник: судя по всему, сил на чемпионский титул у «горожан» не осталось, и я думаю, что Пеп Гвардиола сделает ставку в этом сезоне на ЛЧ.

А я не перестаю восхищаться «Саугемптоном» в этом сезоне: на них приятно смотреть! Ральф Хазенхюттль отлично работает, и у меня нет сомнений, что его команда будет биться до конца.

Борьба будет упорной, но в пользу «Сити» говорит возвращение Агуэро, и если он сможет вернуть былую форму, то это и решит исход матча.
Прогноз: Саутгемптон 1:2 Манчестер Сити

Источник: BetVictor
0
Повторить за 1.5
556
1 957
3.52Ничья
Эвертон — Арсенал| АПЛ
Эвертон — Арсенал| АПЛ
Две победы подряд вернули «Эвертон» на прежние рельсы: «ириски» после победы над «Лестером» поднялись на 5-е место и имеют хорошие шансы на победу над «Арсеналом». У последних не получается ничего: 15-е место и безвыигрышная серия из 6 матчей. Если Артета и сейчас не выиграет, то на «Эмирейтс» может больше и не вывести команду.

В последних четырех матчах «Эвертона» пробивался тотал меньше 2.5 – что интересно, такой же тотал голов «Арсенала» в последних четырех выездных матчах. В общем, придется признать, что голов в матче будет мало. Вероятно, что ничья устроит обе команды, и я рассчитываю, что она не будет безголевой на «Гудисоне».
Прогноз: Эвертон 1:1 Арсенал

Источник: BetVictor
0
Повторить за 3.5
789
1 372
1.74Обе команды забьют - Да
Кристал Пэлас — Ливерпуль| АПЛ
Кристал Пэлас — Ливерпуль| АПЛ
Повторить за 1.71
928
1 456
1.57Победит Ливерпуль
Кристал Пэлас — Ливерпуль| АПЛ
Кристал Пэлас — Ливерпуль| АПЛ
Победив «Тоттенхэм» благодаря позднему голу, «Ливерпуль» оторвался на три очка в АПЛ. Вот так и выигрываются чемпионаты, и даже не говорите мне, что «красные» не в форме.

Ну а «Кристал Пэлас» тем временем раскатал ничью 1:1 с «Вест Хэмом»: все говорит о том, что Рой Ходжсон и компания встали на правильный путь, а ведь перед началом сезона я предрекал им место где-нибудь ближе к подвалу. Если Уилфрид Заа будет в форме, они имеют шансы показать всю свою мощь!

Статистика гласит, что в гостях у «Ливерпуля» не клеится. Впрочем, у «Пэласа» всего две домашние победы, и я думаю, третья им не светит.
Прогноз: Кристал Пэлас 1:3 Ливерпуль

Источник: BetVictor
0
Повторить за 1.66
867
1 274
1.47Манчестер Сити фора (-1)
Манчестер Сити — Марсель (3-0)| Лига чемпионов УЕФА
Манчестер Сити — Марсель (3-0)| Лига чемпионов УЕФА
Несмотря на то, что «Манчестер Сити» уже гарантировал себе первое место в группе, эта игра значит для команды чуть больше чем три очка. К тому же, учитывая, что Гвардиоле предстоит манчестерское дерби, то победа в этом матче может придать команде дополнительный импульс к важному матчу.

«Марсель» неудачно проявил себя на групповом этапе Лиги чемпионов. Однако, если они сыграют лучше, чем «Олимпиакос» в параллельном матче, то смогут пробиться в Лигу Европы.

Но это маловероятно. Если они решат открыто играть против «Сити», то я полагаю, что хозяева их легко одолеют.

Источник: betonmobile
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