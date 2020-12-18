У «Бернли» с самого начала сезона был переполнен лазарет, но теперь у них все в строю. Им предстоить играть против «волков», которых никто не дооценивал, пока они не выгрызли дома победу над «Челси», забив дважды и порадовав своих болельщиков.
В общем, пока команды не отличаются ничем в этом сезоне. Думаю, и здесь ничего особенного не будет: ничья станет закономерным итогом.
Прогноз: Бернли 1:1 Вулверхэмптон
Источник: BetVictor
В общем, пока команды не отличаются ничем в этом сезоне. Думаю, и здесь ничего особенного не будет: ничья станет закономерным итогом.
Прогноз: Бернли 1:1 Вулверхэмптон
Источник: BetVictor