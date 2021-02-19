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Прогнозы
Статистика
88
325
3.7Ничья
Брайтон — Кристал Пэлас| АПЛ
Брайтон — Кристал Пэлас| АПЛ
И опять «Пэласу» не поможет их главная звезда по имени Вильфрид Заа. Без него они будут играть против «Брайтона», у которого на прошлой неделе внезапно выросло число фанатов после побед над «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом». Хотя, если посмотреть на их домашнюю статистику, рано радоваться. В 15 из 16 домашних встреч в Премьер-Лиге «Чайки» не смогли одержать победу, и я бы с осторожностью подходил к этой встрече на их месте. «Кристал Пэлас», как мне кажется, будет пытаться сыграть на контратаках, и если они забьют, этого им может хватить для ничейного результата.

Прогноз: Брайтон 1:1 Кристал Пэлас

Источник: BetVictor
0
Повторить за 3.66
173
314
1.82Победа Манчестер Юнайтед и тотал больше 2.5 - Да
Манчестер Юнайтед — Ньюкасл| АПЛ
Манчестер Юнайтед — Ньюкасл| АПЛ
«Манчестер Юнайтед» как-то слишком спокойно, фактически пешком играл против «Вест Брома» и в итоге доигрался до ничейного результата. Но потом они решили больше такого не допускать и попросту вынесли «Реал Сосьедад» в четверг в гостях со счетом 4:0. Тем временем Стив Брюс добился наконец-то от своих игроков ответной реакции, особенно с учетом провального старта. «Ньюкасл» ждет серьезное испытание, но думаю, что они его не выдержат. Отдаю преимущество МЮ и ставлю на счет 2:0 в их пользу.

Источник: BetVictor
1
Повторить за 1.81
203
381
1.88Манчестер Сити фора (-1)
Арсенал — Манчестер Сити| АПЛ
Арсенал — Манчестер Сити| АПЛ
«Арсенал» наращивает свою мощь: в воскресенье он обыграл «Лидс», сделав игру еще в первом тайме, хотя два пропущенных гола во втором тайме заставляют фанатов «канониров» насторожиться. Ну а «Манчестер Сити» продолжает давить всех в этом сезоне, выиграв на «Гудисон Парке» в середине недели. «Горожане» никому не дают ни шанса, и у меня есть ощущение, что и на «Эмирейтс» исход битвы уже предопределен.

Прогноз: Арсенал 1:3

Источник: BetVictor
0
Повторить за 1.9
239
463
1.94Тоттенхэм фора ()
Вест Хэм — Тоттенхэм| АПЛ
Вест Хэм — Тоттенхэм| АПЛ
Каждую неделю мы говорим, что у Жозе Моуринью на носу важная игра. «Шпоры» справились с «Вольфсбергом» в Лиге Европы УЕФА, а Гарет Бэйл показал, что готов вернуться на поля сражений. Вот теперь их ждет испытание «Вест Хэмом». Команда Дэвида Мойеса предстала перед нами организованной и заряженной на победы, она проводит просто великолепный сезон. Думаю, у нас будет очередной равный матч, и я не удивлюсь, если «молотобойцы» вырвут победу.

Прогноз: Вест Хэм 1:0 Тоттенхэм

Источник: BetVictor
0
Повторить за 1.86
157
- 157
3.95Победа Фулхэм и тотал больше 2.5 - Да
Фулхэм — Шеффилд Юнайтед (1-0)| АПЛ
Фулхэм — Шеффилд Юнайтед (1-0)| АПЛ
«Шеффилд Юнайтед», проиграв 10 из 12 гостевых матчей в АПЛ, готовится к выезду на «Крэйвен Коттедж». Хозяевам действительно пора прекратить расходиться миром и пора начать побеждать: в этом сезоне они уже 10 раз так заканчивали встречи, хотя на минувших выходных знатно порадовали болельщиков, победив 2:0 «Эвертон».

Эта игра должна по логике быть равной. Но я видел предыдущий матч «Шеффилда» – они были побиты «Вест Хэмом» 3:0, причем «молотобойцы» даже не выпустили свою главную звезду в атаке. Это меня настораживает: боюсь, что «клинки» еще до стартового свистка проиграют эту встречу, выйдя на поле уже обреченными. Ну и тогда победа останется за хозяевами.

Прогноз: Фулхэм 2:1 Шеффилд Юнайтед

Источник: BetVictor
0
238
- 238
2.08Победа Ливерпуль и тотал больше 2.5 - Да
Ливерпуль — Эвертон (0-2)| АПЛ
Ливерпуль — Эвертон (0-2)| АПЛ
Трудно представить, но «Ливерпуль» не проиграл ни одной из 24 последних встреч против «Эвертона» на своем поле. Эта серия началась в 1999 году, и я участвовал в том сезоне в домашней игре против «Эвертона»: в этом дерби «дух старой школы» проявился в виде трех красных карточек.

И в то же время «Ливерпуль» не может выиграть уже пять матчей подряд у себя дома. Гостевая победа над «Лейпцигом» в Лиге чемпионов УЕФА должна серьезно ободрить команду. «Эвертон» сюда едет в очень хорошей форме, поскольку семь матчей подряд они не проигрывают в Премьер-Лиге.

«Ливерпуль» на этой неделе стал возвращать себе привычный облик: Мо Салах играл великолепно, и если он будет в духе, то сможет в этом же стиле сыграть и против «Ирисок». Увы, но «Эвертону», как мне кажется, еще долго ждать своей победы на «Энфилде». Короче, я ставлю на «красных» в этом захватывающем дерби.

Прогноз: Ливерпуль 2:1 Эвертон

Источник: BetVictor
0
351
603
1.72Тотал меньше 2.5
Бернли — Вест Бромвич (0-0)| АПЛ
Бернли — Вест Бромвич (0-0)| АПЛ
319
- 319
2.04Победит Бернли
Бернли — Вест Бромвич (0-0)| АПЛ
Бернли — Вест Бромвич (0-0)| АПЛ
«Бернли» не проигрывает уже три матча АПЛ подряд, сведя матч среды против «Фулхэма» вничью 1:1. «Вест Бром», в свою очередь, шесть матчей подряд не может одержать победу в АПЛ, хотя на выходных он сумел вырвать ничью против «МЮ», да и в игре были какие-то позитивные моменты. Считаю, что здесь будет абсолютно другой футбол: «Бернли» наверняка отдаст игровое преимущество «Вест Брому», рассчитывая, что те клюнут на приманку. С учетом этого отдаю предпочтение «Бернли» и жду победы хозяев.

Прогноз: Бернли 2:0 Вест Бромвич

Источник: BetVictor
0
263
- 263
4.05Победа Челси и тотал меньше 2.5 - Да
Саутгемптон — Челси (1-1)| АПЛ
Саутгемптон — Челси (1-1)| АПЛ
«Челси» едет на стадион «Сент-Мэрис» в бодром настроении с момента приезда Томаса Тухеля. «Синие» не только продолжают свою беспроигрышную серию, но и укрепили защиту. Им предстоит матч против «Саутгемптона», который после серьезной буксовки на экваторе сезона начал показывать признаки возвращения. Я думаю, эта игра наверняка будет равной, но «Челси» умеет добиваться результата через силу, не подпуская противника к своим воротам. Полагаю, что здесь случится то же самое.

Прогноз: Саутгемптон 0:1 Челси

Источник: BetVictor
0
516
- 516
1.87Обе команды забьют - Да
Вулверхэмптон — Лидс (1-0)| АПЛ
Вулверхэмптон — Лидс (1-0)| АПЛ
106
- 106
3.4Ничья
Вулверхэмптон — Лидс (1-0)| АПЛ
Вулверхэмптон — Лидс (1-0)| АПЛ
После гостевого поражения от «Арсенала» 2:4 результаты команды Марсело Бьелсы в последних 11 матчах таковы: 6 побед, 5 поражений. Несмотря на это, они опережают «волков» на 2 очка. Даже с учетом «раздвоения» их игрового стиля три гостевые победы из пяти возможных вполне неплохо.

«Волки» выиграли четыре предыдущие очные встречи, в том числе одержав на «Элланд Роуд» победу 1:0. Однако дома они выиграли ровно 4 матча за сезон, что ставит под удар их перспективы попасть в еврокубки. Эти команды почти ничем отличаются друг от друга, и я не удивлюсь, если они разыграют ничью.

Прогноз: Вулверхэмптон 1:1 Лидс Юнайтед

Источник: BetVictor
0
270
534
1.98Обе команды забьют - Да
Антверпен — Рейнджерс (3-4)| Лига Европы УЕФА
Антверпен — Рейнджерс (3-4)| Лига Европы УЕФА
178
- 178
3.6Ничья
Антверпен — Рейнджерс (3-4)| Лига Европы УЕФА
Антверпен — Рейнджерс (3-4)| Лига Европы УЕФА
Стивен Джеррард и его «рейнджеры» приехали в Австрию в статусе победителей группы. Команда с «Айброкс» до сих пор не проиграла ни единого матча ни в чемпионате, ни в Лиге Европы, что уже можно считать хорошим достижением. В то же время «Антверпен» показал свой потенциал, обыграв на групповом этапе «Тоттенхэм», так что я не сомневаюсь, что шотландская команда будет играть внимательно.

Предполагаю, что игра будет равной. «Рейнджеры» могут просто засесть в оборону и дожидаться шанса для контратаки. И если бы вы спросили Стивена Джеррарда, которого я прекрасно знаю, устроит ли его ничья перед ответной игрой в Глазго… он бы наверняка согласился на такой исход. Так что ждем 1:1.

Прогноз: Антверпен 1:1 Рейнджерс

Источник: BetVictor
0
195
- 195
3.68Победит Бенфика
Бенфика — Арсенал (1-1)| Лига Европы УЕФА
Бенфика — Арсенал (1-1)| Лига Европы УЕФА
Наставник «Арсенала» Микель Артета уже в панике из-за переноса матча в Рим, но и для «Бенфики» подобное решение ничего хорошего не гарантирует. Португальцы выиграли 12 из 16 домашних матчей в этом сезоне, так что они точно так же недовольны решением о переносе матча.

Мы увидели лучшие игровые качества «канониров» за минувшие несколько недель, однако они проиграли три из четырех минувших гостевых матчей. В общем, им еще работать и работать над своей игрой, а против хорошо организованной «Бенфики» им навряд ли выстоять. Так что ставлю на минимальную победу номинальных хозяев.

Прогноз: Бенфика 1:0 Арсенал

Источник: BetVictor
0
384
710
1.85Обе команды забьют - Нет
Славия — Лестер (0-0)| Лига Европы УЕФА
Славия — Лестер (0-0)| Лига Европы УЕФА