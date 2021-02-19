«Манчестер Юнайтед» как-то слишком спокойно, фактически пешком играл против «Вест Брома» и в итоге доигрался до ничейного результата. Но потом они решили больше такого не допускать и попросту вынесли «Реал Сосьедад» в четверг в гостях со счетом 4:0. Тем временем Стив Брюс добился наконец-то от своих игроков ответной реакции, особенно с учетом провального старта. «Ньюкасл» ждет серьезное испытание, но думаю, что они его не выдержат. Отдаю преимущество МЮ и ставлю на счет 2:0 в их пользу.
Источник: BetVictor
Источник: BetVictor