Прогноз Майкла Оуэна для блога букмекера Betvictor. Матч 27-го тура АПЛ начнется в воскресенье в 19:30.
воскресенье «Арсенал» забил 4 «Ньюкаслу» во втором тайме, но после был трудный выезд в Грецию на матч Лиги Европы. Поэтому со свежим «Эвертоном» будет непросто.
С момента, когда Карло Анчелотти возглавил «Эвертон» в начале декабря, только «Ливерпуль» набрал больше очков в АПЛ: 17 против 24. Но у «Эвертона» был благоприятный календарь, о реальной силе команды мы узнаем в ближайшей серии: «Арсенал» (в гостях), «МЮ» (дома), «Челси» (в гостях), «Ливерпуль» (дома).
А в ближайшем туре ставлю на победу «канониров».
Источник: BetOn
воскресенье «Арсенал» забил 4 «Ньюкаслу» во втором тайме, но после был трудный выезд в Грецию на матч Лиги Европы. Поэтому со свежим «Эвертоном» будет непросто.
С момента, когда Карло Анчелотти возглавил «Эвертон» в начале декабря, только «Ливерпуль» набрал больше очков в АПЛ: 17 против 24. Но у «Эвертона» был благоприятный календарь, о реальной силе команды мы узнаем в ближайшей серии: «Арсенал» (в гостях), «МЮ» (дома), «Челси» (в гостях), «Ливерпуль» (дома).
А в ближайшем туре ставлю на победу «канониров».
Источник: BetOn