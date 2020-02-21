Betting Insider
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Статистика
203
240
203
240
1.184Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Вест Хэм|АПЛ
Ливерпуль — Вест Хэм|АПЛ
Повторить за 1.178
238
421
238
421
1.77Обе команды забьют - Нет
Ливерпуль — Вест Хэм|АПЛ
Ливерпуль — Вест Хэм|АПЛ
Прогноз Майкла Оуэна для блога букмекера Betvictor. Матч 27-го тура АПЛ начнется в понедельник в 23:00.

Пусть «Ливерпуль» во вторник проиграл в Мадриде, но меня впечатлило, как они взяли игру в свои руки, пропустив гол. «Ливерпуль» не пропускал в 10 из 11 последних матчей АПЛ, и я не думаю, что соперник из зоны вылета помешает «красным» набрать 3 очка и вообще забьет Алиссону.

Источник: BetOn
0
Повторить за 1.77
217
453
217
453
2.09Победит Арсенал
Арсенал — Эвертон|АПЛ
Арсенал — Эвертон|АПЛ
Прогноз Майкла Оуэна для блога букмекера Betvictor. Матч 27-го тура АПЛ начнется в воскресенье в 19:30.

воскресенье «Арсенал» забил 4 «Ньюкаслу» во втором тайме, но после был трудный выезд в Грецию на матч Лиги Европы. Поэтому со свежим «Эвертоном» будет непросто.

С момента, когда Карло Анчелотти возглавил «Эвертон» в начале декабря, только «Ливерпуль» набрал больше очков в АПЛ: 17 против 24. Но у «Эвертона» был благоприятный календарь, о реальной силе команды мы узнаем в ближайшей серии: «Арсенал» (в гостях), «МЮ» (дома), «Челси» (в гостях), «Ливерпуль» (дома).
А в ближайшем туре ставлю на победу «канониров».

Источник: BetOn
0
Повторить за 2.1
319
494
319
494
1.55Обе команды забьют - Да
Лестер — Манчестер Сити|АПЛ
Лестер — Манчестер Сити|АПЛ
Повторить за 1.57
375
660
375
660
1.76Победит Манчестер Сити
Лестер — Манчестер Сити|АПЛ
Лестер — Манчестер Сити|АПЛ
Прогноз Майкла Оуэна для блога букмекера Betvictor. Матч 27-го тура АПЛ начнется в субботу в 20:30.

«Сити» переживает непростой период: новости о двухлетнем отлучении от еврокубков накладываются на сложнейший выезд в Мадрид, где в мидуик предстоит сыграть против «Реала», который лидирует в Примере.
«Лестер» не побеждает в трех последних матчах, бойкость, которая была до нового года, исчезла. Думаю, «Сити» победит.

Источник: BetOn
0
Повторить за 1.7
441
776
441
776
1.76Победит Челси
Челси — Тоттенхэм|АПЛ
Челси — Тоттенхэм|АПЛ
Прогноз Майкла Оуэна для блога букмекера Betvictor. Матч 27-го тура АПЛ начнется в субботу в 15:30.

В случай победы «шпоры» обойдут «Челси» и запрыгнут в лигочемпионскую четверку, но на неделе стало известно, что в списке травмированных к Кейну добавился Сон Хын Мин. Этот факт делает шансы хозяев предпочтительнее, даже несмотря на поражение от «МЮ» в понедельник.

Парням Лэмпарда не повезло с «Юнайтед», но все-таки победил сильнейший. Матч с «Тоттенхэмом» и игра с «Баварией» на «Стэмфорд Бридж» — решающий отрезок сезона для «Челси», который в сезоне уже 7 раз проиграл на своем поле.

Источник: BetOn
0
Повторить за 1.74
214
- 214
214
- 214
4.65Ничья и тотал меньше 2.5 - Да
Олимпиакос — Арсенал (0-1)|Лига Европы УЕФА
Олимпиакос — Арсенал (0-1)|Лига Европы УЕФА
Прогноз Майкла Оуэна для блога букмекера Betvictor. Матч 1/16 финала Лиги Европы начнется в четверг в 23:00.

«Олимпиакос» на своем поле взял сыграл вничью с «Тоттенхэмом» на групповом этапе Лиги чемпионов, и я думаю, чтобы против «Арсенала» будет аналогичный результат.

Поражение 2:3 от «Баварии» оборвало 10-матчевую беспроигрышную серию «Олимпиакоса» на своем поле в еврокубках. Поэтому Греция — серьезный тест для прошлогодних финалистов ЛЕ. «Арсенал» спокойно прошел групповую стадию, но ничья в Пирее против лидеров греческой лиги будет достойным результатом.

Источник: BetOn
0
235
780
235
780
3.32Ничья
Брюгге — Манчестер Юнайтед (1-1)|Лига Европы УЕФА
Брюгге — Манчестер Юнайтед (1-1)|Лига Европы УЕФА
Прогноз бывшего форварда «МЮ» Майкла Оуэна для блога букмекера Betvictor. Матч 1/16 финала Лиги Европы начнется в четверг в 20:55.

Напряженная неделя для «МЮ», до выезда в Бельгию «Юнайтед» сыграли против «Челси» в на «Стэмфорд Бридж».

«Брюгге» с отрывом в 9 очков лидирует в своем чемпионате. Самый заметный результат в Лиге чемпионов — выездная ничья 2:2 в Мадриде против «Реала». «Брюгге» — сложный соперник, хотя уже 10 не может выиграть у английской команды. Думаю, Оле-Гуннар Сульшер ограничится ничьей в Бельгии.

Источник: BetOn
1
258
- 258
258
- 258
3.56Ничья
Тоттенхэм — РБ Лейпциг (0-1)|Лига чемпионов УЕФА
Тоттенхэм — РБ Лейпциг (0-1)|Лига чемпионов УЕФА
У «Тоттенхэма» противоречивая статистика против немецких клубов. На групповом этапе они дважды проиграли «Баварии», в 1/8 финала прошлой ЛЧ прошли «Боруссию».

«Лейпциг» лидировал в Бундеслиге большую часть сезона, но сейчас «Бавария» обошла их на одно очко. Недавно они сыграли 0:0 в Мюнхене.

В Лондоне будет жесткий матч, думаю, все решится в Германии в ответной игре. А здесь будет ничья.

Источник: BetOn
0
283
- 283
283
- 283
3.2Ничья
Атлетико — Ливерпуль (1-0)|Лига чемпионов УЕФА
Атлетико — Ливерпуль (1-0)|Лига чемпионов УЕФА
«Ливерпуль» почти в полной боевой готовности готов возвращению на мадридский стадион, где в июне прошлого года завоевывал трофей Лиги чемпионов. У «Атлетико» же имеются определенные проблемы: ряд важных игроков получили повреждения. Хотя несмотря на сложности, на своем стадионе мадридцы выступают очень хорошо, что говорить, если в их активе 13 победных матчей на родном домашней арене.

В субботу «Ливерпуль» был далек от лучшей своей игры, но все равно смог набрать максимум. Думаю, ничья в Мадриде – неплохой результат для Клоппа, ведь будет еще ответная игра на «Энфилде». Считаю, ничья – вполне достойный исход первой встречи в Испании.

Перевод: Footboom
8
473
473
473
473
1.41Манчестер Сити фора (-2)
Манчестер Сити — Вест Хэм (2-0)|АПЛ
Манчестер Сити — Вест Хэм (2-0)|АПЛ
Дэвид Мойес провел длинную неделю, обдумывая, как его команда умудрилась упустить победу на своем поле, выигрывая у «Брайтона» 3:1 за 15 минут до финального свистка.

«Вест Хэм» идет в зоне вылета, и после выезда в Манчестер их ждем матч с «Ливерпулем». Похоже, что в этих турах «молотобойцам» ничего не светит.

«Сити» не забил 4 из 6 последних пенальти во всей турнирах, и воскресное поражение от «Тоттенхэма» прекрасно резюмирует сезон: яркий атакующий футбол, недостаток хладнокровия в решающие моменты и хрупкая оборона.

Мой прогноз — победа «Ман Сити» с форой -2.

Источник: BetOn
1
418
- 418
418
- 418
1.56Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Шрусбери (1-0)|Кубок Англии
Ливерпуль — Шрусбери (1-0)|Кубок Англии
381
781
381
781
2.05Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Шрусбери (1-0)|Кубок Англии
Ливерпуль — Шрусбери (1-0)|Кубок Англии
"Ливерпуль" в этом матче будет представлять команда U-23 во главе с Нилом Кричли. На "Энфилде" царит определенная аура, поэтому я полагаю, что "красные" переиграют строптивого соперника. "Шрюсбери" после ничьей 2:2 с "Ливерпулем" проиграл оба матча в третьем дивизионе".

Источник: Footboom
0
559
- 559
559
- 559
1.95Победит Ньюкасл
Оксфорд Юнайтед — Ньюкасл (2-3)|Кубок Англии
Оксфорд Юнайтед — Ньюкасл (2-3)|Кубок Англии
"Ожидаю, что "Ньюкасл" сыграет сильнейшим составом, поскольку следующий матч команда проведет через полторы недели. "Сороки" не проигрывают в АПЛ четыре матча кряду, но разочарованы ничейным исходом встречи с "Норвичем". Более того, если бы не реакция Мартина Дубравки, "канарейки" увезли бы домой победу. "Оксфорд" надеется обыграть соперника из АПЛ, но я думаю, что именно "Ньюкасл" выйдет в следующий раунд".

Источник: Footboom
0
333
- 333
333
- 333
1.58Победит Манчестер Сити
Тоттенхэм — Манчестер Сити (2-0)|АПЛ
Тоттенхэм — Манчестер Сити (2-0)|АПЛ