«Ливерпуль» в последних пяти матчах забивал только один раз. И ни разу не победил. Поражение в Кубке от МЮ и вовсе невыносимо, потому что все было в руках «Ливерпуля» в тот день. Теперь им предстоит гостевой матч со «шпорами», которые отлично подготовлены.
Возможно, что Моуринью отдаст территорию, как и МЮ, чтобы подловить «красных» на контратаке. В какой-то мере это сработает, но у «Тоттенхэма» сбоит защита, и такое уж они не смогут себе позволить в полной мере. Я думаю, что теперь «Ливерпуль» должен прервать безвыигрышную серию.
Прогноз: Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль
Источник: BetVictor
Возможно, что Моуринью отдаст территорию, как и МЮ, чтобы подловить «красных» на контратаке. В какой-то мере это сработает, но у «Тоттенхэма» сбоит защита, и такое уж они не смогут себе позволить в полной мере. Я думаю, что теперь «Ливерпуль» должен прервать безвыигрышную серию.
Прогноз: Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль
Источник: BetVictor