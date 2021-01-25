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1.41Манчестер Юнайтед фора (-1)
Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед| АПЛ
Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед| АПЛ
Лидеры АПЛ против аутсайдеров, «Манчестер Юнайтед» против «Шеффилд Юнайтед» на «Олд Траффорде». Обе команды уже решили свои дела, выиграв свои поединки в Кубке. «Дьяволы» нынче показывают фантастический футбол: в гостях они смотрятся и так прекрасно, но такой классной игры против «Ливерпуля» и такой победы манчестерского клуба я в этом сезоне еще не видел.

Важную роль играет здесь Эдисон Кавани, который умеет зарабатывать штрафные удары аккурат рядом со штрафной площадью, и его видение поля ‒ то, что приносит команде Сульшера пользу. В пользу «Шеффилда» может быть разве что только фактор, что команда в последнее время стала добиваться результатов, но не поздно ли?

Нас ждет хорошее зрелище. У хозяев более чем достаточно мощи, чтобы одержать еще одну жизненно важную победу.

Прогноз: МЮ 2:0 Шеффилд Юнайтед

Источник: BetVictor
0
Повторить за 1.41
16
36
2.31Победит Ливерпуль
Тоттенхэм — Ливерпуль| АПЛ
Тоттенхэм — Ливерпуль| АПЛ
«Ливерпуль» в последних пяти матчах забивал только один раз. И ни разу не победил. Поражение в Кубке от МЮ и вовсе невыносимо, потому что все было в руках «Ливерпуля» в тот день. Теперь им предстоит гостевой матч со «шпорами», которые отлично подготовлены.

Возможно, что Моуринью отдаст территорию, как и МЮ, чтобы подловить «красных» на контратаке. В какой-то мере это сработает, но у «Тоттенхэма» сбоит защита, и такое уж они не смогут себе позволить в полной мере. Я думаю, что теперь «Ливерпуль» должен прервать безвыигрышную серию.

Прогноз: Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль

Источник: BetVictor
0
Повторить за 2.26
27
44
1.65Обе команды забьют - Да
Тоттенхэм — Ливерпуль| АПЛ
Тоттенхэм — Ливерпуль| АПЛ
Повторить за 1.66
231
799
3.46Ничья
Эвертон — Лестер| АПЛ
Эвертон — Лестер| АПЛ
Февраль близко. И я не удивляюсь уже тому, что «Лестер» пытается опять замахнуться на чемпионство. Недавняя победа «лис» над «Челси» олицетворяет их стиль игры и нацеленность на ворота. Да и у «Эвертона» сезон неплохой: путевка в еврокубки в кармане, пять побед в последних шести матчах АПЛ… Я полагаю, что игра будет равной. Отмечу, что у «Лестера» не будет в составе Джейми Варди, а с учетом контратак, строящихся на Варди, предполагаю, что здесь будет ничья.

Прогноз: Эвертон 1:1 Лестер Сити

Источник: BetVictor
0
Повторить за 3.3
309
682
2.21Тотал больше 2.5
Брайтон — Фулхэм| АПЛ
Брайтон — Фулхэм| АПЛ
Кампания «Фулхэма» в Кубке Англии закончилась на «Бернли», что было ожидаемо. Впрочем, главная цель «дачников» ‒ не вылететь из АПЛ, так что они легко на ней сосредоточатся. А у «Брайтона» все в кои-то веки заработали: до Нового года, несмотря на все усилия «чаек», мяч в ворота не шел, а теперь они еще и «Лидс» в гостях обыграли. Нас ждет потрясающее зрелище, и я думаю, «Брайтон» окажется здесь сильнее.

Прогноз: Брайтон 2:1 Фулхэм

Источник: BetVictor
0
Повторить за 2.25
385
631
1.64Победит Челси
Челси — Вулверхэмптон| АПЛ
Челси — Вулверхэмптон| АПЛ
Увы, утром понедельника время Фрэнка Лэмпарда на посту тренера «Челси» истекло. Футбол ‒ это жестокая игра, и игрокам «Челси» придется немедленно привыкнуть к новым условиям, тем более дома они играют против «волков». Гости могут создать много проблем, но после того, как тяжелейшую травму головы получил Рауль Хименес, «волки» нынче не те. Они все же забьют, но я все же жду хоть какую-нибудь реакцию «Челси». И если она будет, то «синие» заслуженно победят.

Прогноз: Челси 2:1 Вулверхэмптон

Источник: BetVictor
0
Повторить за 1.64
385
734
1.909Тотал меньше 2.5
Бернли — Астон Вилла| АПЛ
Бернли — Астон Вилла| АПЛ
Меня очень впечатляет в последнее время «Астон Вилла»: они показывали отличный контратакующий футбол на «Этихаде», хотя в итоге остались ни с чем. Бертран Траоре ‒ настоящее открытие в центральной линии, а вместе с Грилишем и Уоткинсом в атаке они создают серьезную угрозу, особенно в гостях.

Впрочем, «Бернли» учтет это, если будет бороться за результат. На минувшей неделе они победили на «Энфилде» всухую ‒ на «Энфилде», где 68 матчей подряд хозяева не терпели поражений. В общем, у нас намечается интересный матч двух команд с разными стилями игры и отличной формой. Но я думаю, что «Вилла» возьмет верх благодаря одному точному удару и заберет себе очки.

Прогноз: Бернли 0:1 Астон Вилла

Источник: BetVictor
0
Повторить за 1.97
385
465
1.21Победит Манчестер Сити
Вест Бромвич — Манчестер Сити (0-5)| АПЛ
Вест Бромвич — Манчестер Сити (0-5)| АПЛ
Сэм Эллардайс, он же «Большой Сэм», научился в последнее время выжимать все из своих игроков. Но вот только «Манчестер Сити» ‒ та команда, которая сметет любого, кто встает у нее на пути. Да, в Кубке Англии они долго возились с «Челтенхэмом», хотя и прошли его. Навряд ли «Вест Бром» что-то предложит в контратаке, так что я думаю, что «Сити» раскатает их. Именно это они и сделают, продолжая рваться к титулу чемпионов АПЛ.

Прогноз: Вест Бромвич 0:2 Манчестер Сити

Источник: BetVictor
0
231
- 231
3.28Победит Саутгемптон
Саутгемптон — Арсенал (1-3)| АПЛ
Саутгемптон — Арсенал (1-3)| АПЛ
Нас ждет повторение субботней кубковой встречи этих двух команд. Я уже говорил перед кубковым матчем о том, что симпатизирую «Саутгемптону». Я думаю, они провели великолепный матч: видна работа Ральфа Хазенхюттля. Теперь, что касается матча Премьер-лиги, я не думаю, что тренеры изменят состав. Поэтому предсказываю еще одну победу хозяев.

Прогноз: Саутгемптон 1:0 Арсенал

Источник: BetVictor
0
309
747
2.42Победит Вест Хэм
Кристал Пэлас — Вест Хэм (2-3)| АПЛ
Кристал Пэлас — Вест Хэм (2-3)| АПЛ
За восемь матчей АПЛ «Кристал Пэлас» выиграл только один раз: с учетом неплохого старта фанатам «орлов» есть о чем беспокоиться. А вот «Вест Хэм» продолжает радовать фанатов: три победы в Премьер-Лиге, выход в 5-й раунд Кубка Англии… В общем, Дэвид Мойес работает на совесть. Одним из лучших моментов сезона является игра Томаша Соучека. Если он снова покажет свою мощь, то «молотобойцы» возьмут верх в этом лондонском дерби.

Прогноз: Кристал Пэлас 1:2 Вест Хэм

Источник: BetVictor
0
231
- 231
3.95Ничья
Ньюкасл — Лидс (1-2)| АПЛ
Ньюкасл — Лидс (1-2)| АПЛ
«Лидс» едет в Ньюкасл с надеждой на результат: йоркширцы проиграли три матча подряд во всех своих турнирах и надеются вернуться в ритм в игре на «Тайнсайд». Впрочем, и про «Ньюкасл» можно сказать то же самое: он проиграл четыре матча подряд в АПЛ. И чем ближе «сороки» к зоне вылета, тем больше давление на Стива Брюса. В общем, я не уверен ни в одной из команд, так что ничье не удивлюсь.

Прогноз: Ньюкасл Юнайтед 1:1 Лидс

Источник: BetVictor
0
31
-31
2.73Победит Ливерпуль
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль (3-2)| Кубок Англии
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль (3-2)| Кубок Англии
Это будет второе за неделю дерби «МЮ» и «Ливерпуля», но на этот раз «Олд Траффорд» принимает кубковый матч, победитель которого обязан как минимум быть в четвертьфинале. Итак, мы наверняка увидим не только перекроенный состав, но и другую тактику: минувшая встреча представляла собой больше тактический поединок, победителем из которого в плане тактики по итогам 90 минут вышел «Юнайтед».

Теперь все будет по другому. «МЮ» играет дома, и отдавать «Ливерпулю» территорию, как это было на «Энфилде», они не намерены. Если так «Юнайтед» и поступит, то у «Ливерпуля» появится возможность подловить их на контратаке. Так что я думаю, что «Ливерпуль» хоть и с минимальным преимуществом, но прорвется дальше.

Источник: Betvictor
2
46
76
1.66Обе команды забьют - Да
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль (3-2)| Кубок Англии
Манчестер Юнайтед — Ливерпуль (3-2)| Кубок Англии
42
-42
2.29Победит Фулхэм
Фулхэм — Бернли (0-3)| Кубок Англии
Фулхэм — Бернли (0-3)| Кубок Англии
Наконец-то выступающие в Премьер-Лиге «Фулхэм» и «Бернли» сыграют друг против друга на «Крейвен Коттедж» в этом сезоне. Конечно, после Нового года они стали выступать значительно лучше, но большого количества голов в этом матче мы не увидим. За исключением гостевой победы на «Эмирейтс», в гостях «Бернли» выступает слабо. С учетом этого жду победы «Фулхэма» с минимальным перевесом.

Источник: Betvictor
0
34
-34
4.85Победит Брентфорд
Брентфорд — Лестер (1-3)| Кубок Англии
Брентфорд — Лестер (1-3)| Кубок Англии
Отличных матчей в Кубке Англии будет много, и вот один из примеров: «Лестеру» надо опасаться всерьез игры против «Брентфорда». Их противник движется вперед: только из-за невезения они проиграли «Тоттенхэму» в полуфинале Кубка Лиги в этом месяце. Брендан Роджерс наверняка изменит стартовый состав, но стиль игры останется прежним.

«Лестер» отлично выступает в Премьер-Лиге, поэтому на Кубок они могут не обращать внимания. А вот для «Брентфорда» это будет значить многое. Думаю, игра будет равной, но я не удивлюсь, если «пчелы» прорвутся дальше.

Источник: Betvictor
0