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Статистика
28
96
3.45Победа Эвертон и тотал больше 2.5 - Да
Эвертон — Саутгемптон| АПЛ
Эвертон — Саутгемптон| АПЛ
Вот это работа Карло Анчелотти! Хотя неудивительно, поскольку он выкладывается на все 100%. Мы все были потрясены тем, что за состав он выставил в прошлый раз, но ребята справились на «Энфилде». Меня удивил в этом сезоне и Ральф Хазенхюттль: «Саутгемптон» забуксовал в середине сезона, но это связано, скорее всего, с усталостью. Жду с нетерпением этого матча: команды различаются по стилю, но здесь я отдаю предпочтение «Эвертону» и ставлю на счет 2:1 в пользу «ирисок».

Источник: BetVictor
0
Повторить за 3.38
43
91
2.13Ливерпуль фора (-1.5)
Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль| АПЛ
Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль| АПЛ
Ну не везет в этом сезоне «Ливерпулю», катастрофически не везет. Свалилась на клуб буквально эпидемия травм, его трясет и выкручивает большую часть сезона. Так что найти точку опоры для того, чтобы построить игру, просто нереально, а плохая форма в домашних матчах усложняет все до предела.

А пару неделю назад мы все чуть ли не оды писали по выступлению Мо Салаха и Садио Мане в гостях против «Вест Хэма», когда «красные» победили. Вообще «Ливерпулю» лучше играть в гостях, и если они смогут показать ту игру, какую показывали на Лондонском стадионе «молотобойцев», то, думаю, три очка им обеспечены.

Прогноз: Шеффилд Юнайтед 1:3 Ливерпуль

Источник: BetVictor
0
Повторить за 2.13
36
123
3.44Ничья
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Челси — Манчестер Юнайтед| АПЛ
Главный матч выходных (но это не точно). «Манчестер Юнайтед» едет на «Стэмфорд Бридж», имея в своем активе феноменальное достижение по играм в гостях. Пару месяцев назад я бы поставил на «Юнайтед», который наверняка воспользовался бы атакующим стилем «Челси» и наказал бы их в контратаках.

Но много воды утекло после прихода Томаса Тухеля на пост главного тренера. «Челси» окреп и теперь возвращает былые позиции, все больше напоминая ту команду, которой руководил Жозе Моуринью много лет тому назад. С учетом этого я предполагаю, что «Челси» пожертвует территориальным преимуществом, что станет для «Юнайтед» проблемой.

И я предсказываю настоящую шахматную схватку на поле, которая наверняка закончится патовой ситуацией.

Прогноз: Челси 0:0 Манчестер Юнайтед

Источник: Betvictor
0
Повторить за 3.42
54
140
2.61Победит Бернли или ничья
Тоттенхэм — Бернли| АПЛ
Тоттенхэм — Бернли| АПЛ
Трудно поверить, но «шпоры» в пяти из шести последних матчей не смогли выиграть ни в первом тайме, ни по итогам встречи. С другой стороны, в четверг в еврокубках они доказали, что могут все-таки пересилить себя. Так что я слежу за командой Моуринью с особым вниманием.

Им предстоит играть против «Бернли», который наверняка постарается осложнить им до предела жизнь. «Бордовые» уже дали о себе знать в гостях – спросите «Ливерпуль», каково это играть с аутсайдером. Они что-то наверняка придумают и против «Тоттенхэма», который дома наверняка судорожно будет искать свою игру.

Прогноз: Тоттенхэм 1:1 Бернли

Источник: Betvictor
0
Повторить за 2.67
61
158
2.6Победит Лестер
Лестер — Арсенал| АПЛ
Лестер — Арсенал| АПЛ
Повторить за 2.6
50
202
4.05Победа Лестер и тотал больше 2.5 - Да
Лестер — Арсенал| АПЛ
Лестер — Арсенал| АПЛ
Разная судьба поджидала эти клубы в матчах Лиги Европы в четверг. Я удивлен и тому, что «Лестер» выбыл из борьбы, и тому, что «Арсенал» вырвал победу у «Бенфики». Если бы вы разговаривали с Бренданом Роджерсом один-на-один и задали бы ему вопрос, он бы сразу сказал, что для «лис» в этом сезоне важно, прежде всего, выйти в Лигу чемпионов УЕФА.

Что ж, будет интересно посмотреть на то, как события сложатся в этот раз. У «Арсенала» наверняка будет владение мячом, но я думаю, что это будет на руку «Лестеру». Я уже говорил, что трио Барнс–Мэддисон–Варди играет великолепно, и если они снова настроятся на игру, то «Лестер» сорвет в этом поединке куш.

Прогноз: Лестер 2:1 Арсенал

Источник: Betvictor
0
Повторить за 4.05
99
158
1.6Фулхэм фора ()
Кристал Пэлас — Фулхэм| АПЛ
Кристал Пэлас — Фулхэм| АПЛ
Повторить за 1.54
65
279
4.3Победа Фулхэм и тотал меньше 2.5 - Да
Кристал Пэлас — Фулхэм| АПЛ
Кристал Пэлас — Фулхэм| АПЛ
«Кристал Пэлас» одержал жизненно важную гостевую победу над «Брайтоном» в понедельник и теперь обезопасил себя от зоны вылета. «Фулхэм» же ведет непрекращающуюся борьбу: «дачники» не проигрывают четыре матча подряд, выиграв два из них. В этой встрече, как мне кажется, победит тот, кто больше этого захочет: «дачники» вошли в ритм, и у гостей есть возможность взять три очка на «Селхерст-Парке».

Прогноз: Кристал Пэлас 0:1 Фулхэм

Источник: BetVictor
0
Повторить за 4.05
99
198
2Обе команды забьют - Да
Ньюкасл — Вулверхэмптон (1-1)| АПЛ
Ньюкасл — Вулверхэмптон (1-1)| АПЛ
81
249
3.08Ничья
Ньюкасл — Вулверхэмптон (1-1)| АПЛ
Ньюкасл — Вулверхэмптон (1-1)| АПЛ
«Ньюкасл» неумолимо приближается к зоне вылета, поэтому должен дома набирать очки в игре против «Вулверхэмптона». Я видел игру «сорок» против «Манчестер Юнайтед»: несмотря на поражение 1:3, они здорово выглядели в некоторых моментах матча. Против «Волков», которые и укусить толком не могут, у них есть шанс зацепиться за ничью.

Прогноз: Ньюкасл Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон

Источник: BetVictor
0
160
- 160
1.55Обе команды забьют - Да
Лидс — Астон Вилла (0-1)| АПЛ
Лидс — Астон Вилла (0-1)| АПЛ
105
- 105
4.45Победа Астон Вилла и тотал больше 2.5 - Да
Лидс — Астон Вилла (0-1)| АПЛ
Лидс — Астон Вилла (0-1)| АПЛ
С нетерпением жду этот матч. Обе команды в этом сезоне продемонстрировали отличную игру, и здесь будет тактический поединок. Без сомнений, «Вилла» опять попытается выкрутиться на контратаках, и если «Лидс» на это клюнет, то у него появится очень много проблем. Отдавая территорию, «Вилла» получит возможность в какой-то момент распрямиться подобно пружине и проломить слабенькую оборону «Лидса». И если так и будет, то «Астон Вилла» заберет 3 очка.

Прогноз: Лидс Юнайтед 1:3 Астон Вилла

Источник: BetVictor
0
207
395
1.909Обе команды забьют - Нет
Вест Бромвич — Брайтон (1-0)| АПЛ
Вест Бромвич — Брайтон (1-0)| АПЛ
136
- 136
3.95Победа Брайтон и тотал меньше 2.5 - Да
Вест Бромвич — Брайтон (1-0)| АПЛ
Вест Бромвич — Брайтон (1-0)| АПЛ
Фанаты «Брайтона» находятся в замешательстве: их команда проиграла «матч жизни» против «Кристал Пэлас». Владея игровым преимуществом, «Брайтон» опять остался у разбитого корыта – и это происходит не первый раз в сезоне. Дома «чайки» не удержали даже ничью – а им ведь сейчас надо цепляться за очки, особенно с учетом того, что только 4 очка их отделяют от зоны вылета.

Им предстоит выезд к «Вест Бромвичу», которому в глобальном плане больше ничего не светит в АПЛ. Так или иначе, «Большой Сэм» Эллардайс не смог спасти «дроздов». И если «Брайтон» постарается в этот раз, то сможет победить.

Прогноз: Вест Бромвич 0:1 Брайтон

Источник: BetVictor
0
267
- 267
1.69Обе команды забьют - Нет
Манчестер Сити — Вест Хэм (2-1)| АПЛ
Манчестер Сити — Вест Хэм (2-1)| АПЛ