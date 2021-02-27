Ну не везет в этом сезоне «Ливерпулю», катастрофически не везет. Свалилась на клуб буквально эпидемия травм, его трясет и выкручивает большую часть сезона. Так что найти точку опоры для того, чтобы построить игру, просто нереально, а плохая форма в домашних матчах усложняет все до предела.
А пару неделю назад мы все чуть ли не оды писали по выступлению Мо Салаха и Садио Мане в гостях против «Вест Хэма», когда «красные» победили. Вообще «Ливерпулю» лучше играть в гостях, и если они смогут показать ту игру, какую показывали на Лондонском стадионе «молотобойцев», то, думаю, три очка им обеспечены.
Прогноз: Шеффилд Юнайтед 1:3 Ливерпуль
Источник: BetVictor
А пару неделю назад мы все чуть ли не оды писали по выступлению Мо Салаха и Садио Мане в гостях против «Вест Хэма», когда «красные» победили. Вообще «Ливерпулю» лучше играть в гостях, и если они смогут показать ту игру, какую показывали на Лондонском стадионе «молотобойцев», то, думаю, три очка им обеспечены.
Прогноз: Шеффилд Юнайтед 1:3 Ливерпуль
Источник: BetVictor