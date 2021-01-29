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2.36Победит Тоттенхэм
Брайтон — Тоттенхэм| АПЛ
Брайтон — Тоттенхэм| АПЛ
«Тоттенхэм» большую часть матча против «Ливерпуля» смотрелся неубедительно, но если бы VAR не отменил голы Сона, кто знает, как бы все повернулось… «Брайтон» с начала года значительно продвинулся в игровом плане, и мало сомнений, что они станут головной болью для многих команд АПЛ.

Хочу обратить ваше внимание на Танги Ндомбеле, который играет под нападающим: в последнее время фаны все чаще вспоминают его удары и голы. А раз уж Гарри Кейн не выйдет на поле, то я не удивлюсь не только появлению Ндомбеле, но и его победному голу.

Прогноз: Брайтон 1:2 Тоттенхэм

Источник: BetVictor
0
Повторить за 2.375
58
134
2.32Тотал меньше 2.5
Вест Хэм — Ливерпуль| АПЛ
Вест Хэм — Ливерпуль| АПЛ
Победив в четверг «Тоттенхэм», «Ливерпуль» начал возвращение былой мощи: теперь им предстоит играть в Лондоне против «Вест Хэма», который нынче выдает просто блестящие матчи. «Молотобойцы» выиграли четыре матча подряд, а их беспроигрышная серия длится шесть матчей, так что у них есть шансы на домашнюю победу. Но я думаю, игра будет равной: «Ливерпуль» сделает ставку на владение мячом, и всего один гол может подарить «красным» заветные три очка.

Прогноз: Вест Хэм 0:1 Ливерпуль

Источник: BetVictor
0
Повторить за 2.375
86
136
1.59Обе команды забьют - Да
Лестер — Лидс| АПЛ
Лестер — Лидс| АПЛ
Повторить за 1.59
101
185
1.84Победит Лестер
Лестер — Лидс| АПЛ
Лестер — Лидс| АПЛ
А эта игра будет просто фантастической! «Лидс» одержал очень важную победу против «Ньюкасла», но теперь на «Кинг Пауэр» их ждет новое испытание: «Лестер» нынче в фантастической форме. Три победы дают «лисам» шанс замахнуться на титул, и даже отсутствие Джейми Варди их может и не остановить.

Прогноз: Лестер 3:1 Лидс Юнайтед

Источник: BetVictor
0
Повторить за 1.84
118
202
1.72Обе команды забьют - Нет
Челси — Бернли| АПЛ
Челси — Бернли| АПЛ
Повторить за 1.72
139
187
1.35Победит Челси
Челси — Бернли| АПЛ
Челси — Бернли| АПЛ
Томас Тухель, которому доверили спасать ситуацию с «Челси», добился не самого лучшего результата в виде нулевой ничьи против «волков», так что игроки должны вкалывать и вкалывать еще. Игроки «Бернли» в последнее время стали чаще давить физикой, однако у «Челси» должно быть достаточно сил, чтобы с Тухелем взять три очка.

Прогноз: Челси 2:0 Бернли

Источник: BetVictor
0
Повторить за 1.34
164
- 164
1.77Тотал больше 2.5
Саутгемптон — Астон Вилла (0-1)| АПЛ
Саутгемптон — Астон Вилла (0-1)| АПЛ
Мне нравится смотреть матчи «Виллы» в этом сезоне: если бы не провалы в обороне, они бы находились повыше в этом году в таблице Премьер-Лиги. Однако меня крайне неприятно удивила их безобразная оборона в игре против «Бернли», и Дину Смиту придется еще подумать, как это исправить.

Их противником будет «Саутгемптон», который нынче бросает то в жар, то в холод: сначала они победили «Арсенал» в Кубке, а потом проиграли ему в Лиге. Звучит примитивно, но им надо больше забивать, чтобы выигрывать. А вот «Вилла», если будет играть на высоком уровне все 90 минут, назабивает им достаточно.

Прогноз: Саутгемптон 1:2 Астон Вилла

Источник: BetVictor
0
149
- 149
2.62Победит Манчестер Юнайтед
Арсенал — Манчестер Юнайтед (0-0)| АПЛ
Арсенал — Манчестер Юнайтед (0-0)| АПЛ
Этот матч всегда был «гвоздем программы», центральным матчем туров АПЛ. Так будет и сейчас: «Час Быка» для «Арсенала» наконец-то закончился, а вот у «Юнайтед» серия успешных выступлений была прервана игрой против «Шеффилда». Игра будет проходить, однако, не на «Олд Траффорд», где «МЮ» недавно поражал всех нас.

Если «дьяволы» постараются применить ту же тактику, что и против «Ливерпуля» в недавних двух встречах, то смогут разобраться и с этим противником. Особенно надо обратить внимание на Маркуса Рэшфорда, опасного в контратаке. Если он будет играть так, как в Кубке против «Ливерпуля», то наверняка станет автором одного из голов.

Прогноз: Арсенал 1:2 МЮ

Источник: BetVictor
0
169
- 169
2.33Победит Фулхэм
Вест Бромвич — Фулхэм (2-2)| АПЛ
Вест Бромвич — Фулхэм (2-2)| АПЛ
Это классический «матч за шесть очков», в котором «Фулхэм» будет играть в гостях против «Бромвича» на стадионе «Хоторнс». Несмотря на улучшение дел, у «дачников» все равно мало побед: следующая игра даст им возможность значительно улучшить статистику. Выступает же их противник в лице команды Сэма Эллардайса, мягко говоря, ужасно: дома они играют невнятно, и исправить это не получается никак. «Фулхэм» наверняка пойдет вперед, и у них хватит сил, чтобы вскрыть оборону противника и забрать себе три очка.

Прогноз: Вест Бромвич 0:2 Фулхэм

Источник: BetVictor
0
249
- 249
1.75Манчестер Сити фора (-2)
Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед (1-0)| АПЛ
Манчестер Сити — Шеффилд Юнайтед (1-0)| АПЛ
Многие из нас (в том числе я) не ожидали, что «Шеффилд» сотворит сенсацию на «Олд Траффорд». К «клинкам» не было доверия с начала сезона, но теперь хоть какие-то черты команды, блиставшей в прошлом сезоне, уже проглядываются. Но не поздно ли начала просыпаться команда? В любом случае будет интересно понаблюдать за командой Криса Уайлдера после сенсационной победы над «Манчестер Юнайтед».

Логично, что многие ждут продолжения банкета, но, увы, следующий противник «Шеффилда» – это «Манчестер Сити», который сметает всех, кто встает на их пути. С учетом календаря вся система ротации состава команды Гвардиолы очень даже хорошо работает. Великолепная игра «Сити» не позволяет найти хотя бы одну причину, почему «Шеффилд» должен победить снова.

Прогноз: Манчестер Сити 4:0 Шеффилд Юнайтед

Источник: BetVictor
0
164
- 164
3.24Ничья
Кристал Пэлас — Вулверхэмптон (1-0)| АПЛ
Кристал Пэлас — Вулверхэмптон (1-0)| АПЛ
«Пэлас» отлично начал игру против «Вест Хэма», но в итоге проиграл 2:3. Им не улыбается играть против «волков»: три последние очные встречи завершились победами «Вулверхэмптона». Впрочем, и их противники уже семь матчей не могут победить, так что никому предпочтение я не отдаю. Жду ничейный результат.

Прогноз: Кристал Пэлас 1:1 Вулверхэмптон.

Источник: BetVictor
0
322
- 322
1.615Победит Эвертон
Эвертон — Ньюкасл (0-2)| АПЛ
Эвертон — Ньюкасл (0-2)| АПЛ
«Эвертону» не повезло в матче против «Лестера»: всего лишь ничья. Однако, думаю, Карло Анчелотти мог предвидеть такой исход, так что позитивного вполне хватает. А вот про «Ньюкасл» такого не скажешь: девять матчей подряд без побед в АПЛ. С учетом того, что «Эвертон» не забивает много, им наверняка хватит и одного гола, чтобы продлить безвыигрышную серию «Ньюкасла».

Прогноз: Эвертон 1:0 Ньюкасл.

Источник: BetVictor
0
9
-9
1.41Манчестер Юнайтед фора (-1)
Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед (1-2)| АПЛ
Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед (1-2)| АПЛ
Лидеры АПЛ против аутсайдеров, «Манчестер Юнайтед» против «Шеффилд Юнайтед» на «Олд Траффорде». Обе команды уже решили свои дела, выиграв свои поединки в Кубке. «Дьяволы» нынче показывают фантастический футбол: в гостях они смотрятся и так прекрасно, но такой классной игры против «Ливерпуля» и такой победы манчестерского клуба я в этом сезоне еще не видел.

Важную роль играет здесь Эдисон Кавани, который умеет зарабатывать штрафные удары аккурат рядом со штрафной площадью, и его видение поля ‒ то, что приносит команде Сульшера пользу. В пользу «Шеффилда» может быть разве что только фактор, что команда в последнее время стала добиваться результатов, но не поздно ли?

Нас ждет хорошее зрелище. У хозяев более чем достаточно мощи, чтобы одержать еще одну жизненно важную победу.

Прогноз: МЮ 2:0 Шеффилд Юнайтед

Источник: BetVictor
0
16
36
2.31Победит Ливерпуль
Тоттенхэм — Ливерпуль (1-3)| АПЛ
Тоттенхэм — Ливерпуль (1-3)| АПЛ
«Ливерпуль» в последних пяти матчах забивал только один раз. И ни разу не победил. Поражение в Кубке от МЮ и вовсе невыносимо, потому что все было в руках «Ливерпуля» в тот день. Теперь им предстоит гостевой матч со «шпорами», которые отлично подготовлены.

Возможно, что Моуринью отдаст территорию, как и МЮ, чтобы подловить «красных» на контратаке. В какой-то мере это сработает, но у «Тоттенхэма» сбоит защита, и такое уж они не смогут себе позволить в полной мере. Я думаю, что теперь «Ливерпуль» должен прервать безвыигрышную серию.

Прогноз: Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль

Источник: BetVictor
1
27
44
1.65Обе команды забьют - Да
Тоттенхэм — Ливерпуль (1-3)| АПЛ
Тоттенхэм — Ливерпуль (1-3)| АПЛ