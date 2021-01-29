Победив в четверг «Тоттенхэм», «Ливерпуль» начал возвращение былой мощи: теперь им предстоит играть в Лондоне против «Вест Хэма», который нынче выдает просто блестящие матчи. «Молотобойцы» выиграли четыре матча подряд, а их беспроигрышная серия длится шесть матчей, так что у них есть шансы на домашнюю победу. Но я думаю, игра будет равной: «Ливерпуль» сделает ставку на владение мячом, и всего один гол может подарить «красным» заветные три очка.
Прогноз: Вест Хэм 0:1 Ливерпуль
Источник: BetVictor
Прогноз: Вест Хэм 0:1 Ливерпуль
Источник: BetVictor