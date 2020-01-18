«Бернли» – «Лестер»
«Бернли» набрал всего одно очко в 11 своих играх в этом сезоне с командами из верхней половины таблицы.
Команда Брендана Роджерса будет стараться оправиться от своего домашнего поражения в «Саутгемптоне» в выходные. Они все еще хотят закончить сезон в первой четверке, что будет огромным достижением. Я беру их в качестве ставки, чтобы выиграть малозначительную интрижку на торфяном болоте.
Прогноз: П2
«Бернли» набрал всего одно очко в 11 своих играх в этом сезоне с командами из верхней половины таблицы.
Команда Брендана Роджерса будет стараться оправиться от своего домашнего поражения в «Саутгемптоне» в выходные. Они все еще хотят закончить сезон в первой четверке, что будет огромным достижением. Я беру их в качестве ставки, чтобы выиграть малозначительную интрижку на торфяном болоте.
Прогноз: П2