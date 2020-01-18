Betting Insider
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1.61Ливерпуль фора (-1)
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Ливерпуль — Манчестер Юнайтед|АПЛ
«Ливерпуль» – «МЮ»

Уэйн Руни забил единственный гол в матче, когда «Манчестер Юнайтед» в последний раз побеждал на «Энфилде» более четырех лет назад.

Хорошо известно, что «Ливерпуль» в этом сезоне потерял всего два очка, и это было в обратном матче на «Олд Траффорд» в октябре. Юрген Клопп об этом помнит.

У «Юнайтед» есть интересные нападающие, но им не хватает энергии и качества «Ливерпуля» в середине поля, и именно там я ожидаю, что игра будет выиграна. «Ливерпуль» непобедим уже 51 матч дома в АПЛ – я ожидаю, что они сделают это и 52-оф раз и будут считать это одной из самых знаковых игр сезона.

Прогноз: Ф1 (-1)
0
Повторить за 1.61
141
260
141
260
1.85Победит Лестер
Бернли — Лестер|АПЛ
Бернли — Лестер|АПЛ
«Бернли» – «Лестер»

«Бернли» набрал всего одно очко в 11 своих играх в этом сезоне с командами из верхней половины таблицы.

Команда Брендана Роджерса будет стараться оправиться от своего домашнего поражения в «Саутгемптоне» в выходные. Они все еще хотят закончить сезон в первой четверке, что будет огромным достижением. Я беру их в качестве ставки, чтобы выиграть малозначительную интрижку на торфяном болоте.

Прогноз: П2
0
Повторить за 1.85
165
250
165
250
1.52Победит Челси
Ньюкасл — Челси|АПЛ
Ньюкасл — Челси|АПЛ
Повторить за 1.53
195
368
195
368
1.89Обе команды забьют - Да
Ньюкасл — Челси|АПЛ
Ньюкасл — Челси|АПЛ
«Ньюкасл» – «Челси»

Очень важное очко для «Ньюкасла» в Молине в выходные, но я не уверен, что они смогут построить на этом результат против «Челси», которые были слишком хороши в матче с «Бернли».

«Синие» не проигрывают в четырех матчах и сохранили сухие ворота в последних двух играх.

Прогноз: П2 и ОЗ (да)
0
Повторить за 1.9
128
442
128
442
3.46Ничья
Вест Хэм — Эвертон|АПЛ
Вест Хэм — Эвертон|АПЛ
«Вест Хэм Юнайтед» – «Эвертон»

«Вест Хэм» будет огорчен тем, что они не взяли очки на «Брэмолл-Лейн» в пятницу – ВАР решил, что Деклан Райс справился с мячом Роберта Снодграсса на последней минуте. Я уверен, что дорога назад в Ист-Энд Лондона для всех игрококв была очень долгой.

«Эвертон» оправился от своего разочаровывающего поражения в Кубке Англии на «Энфилде» после упорной победы (1:0) над «Брайтоном», и теперь «синие» имеют 14 сухих домашних встреч в лиге с начала прошлого сезона, уступив только «Ливерпулю» (15).

«Эвертон» исторически хорошо играет против «Хаммеров», они выиграли обратный матч в Гудисоне еще в октябре. Для Дэвида Мойеса это будет матч его команд, бывшей и настоящей, и я думаю, что они заработают ничью на Лондонском стадионе.

Прогноз: Ничья
0
Повторить за 3.46
251
449
251
449
1.79Обе команды забьют - Да
Саутгемптон — Вулверхэмптон|АПЛ
Саутгемптон — Вулверхэмптон|АПЛ
Повторить за 1.79
165
564
165
564
3.42Ничья
Саутгемптон — Вулверхэмптон|АПЛ
Саутгемптон — Вулверхэмптон|АПЛ
«Саутгемптон» – «Вулверхэмптон»

У Дэнни Ингса 14 голов в Премьер-лиге в этом сезоне после его перформанса на стадионе King Power в отличной победе святых в выходные. «Волкам» не помешает внимательно следить за этим нападающим.

«Волки» забили гол в ворота «Ньюкасла», добыв ничью в Молине в выходные. Они потеряли преимущество в счете по ходу матча в 15 из своих 22 матчей в чемпионате в этом году – удивительно, что это на два больше, чем любая другая команда.

Прогноз: Результативная ничья
0
Повторить за 3.42
251
552
251
552
2.2Победит Норвич Сити
Норвич — Борнмут|АПЛ
Норвич — Борнмут|АПЛ
«Норвич» – «Борнмут»

«Норвич» начинает уик-энд с девяти очков от зоны «безопасности», но я считаю, что они должны обыграть «Борнмут», который в настоящее время занимает 19-е место, только тогда у них есть реальный шанс сохранить свое место в Премьер-лиге в конце сезона.

«Вишни» взяли только четыре очка из последних 33 возможных и поражение (3:0) от рук товарищей по борьбе за выживание «Уотфорд». В воскресенье «Борнмут» нанес лишь один удар в створ ворот «Хорнетс» – в третий раз за последние семь матчей им не удалось забить больше одного мяча за 90 минут.

Это обещает быть напряженная, нервная, вероятно, низкого качества игра. Но я думаю, что хозяева возьмут очки.

Прогноз: П1
0
Повторить за 2.19
369
411
369
411
1.116Победит Манчестер Сити
Манчестер Сити — Кристал Пэлас|АПЛ
Манчестер Сити — Кристал Пэлас|АПЛ
Повторить за 1.1
336
806
336
806
2.4Обе команды забьют - Да
Манчестер Сити — Кристал Пэлас|АПЛ
Манчестер Сити — Кристал Пэлас|АПЛ
«Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас»

Кевин Де Брюйне заработал еще два ассиста, их у него уже 15 в этом сезоне – на пять больше, чем у любого другого игрока. Я думаю, что бельгийский плеймейкер вдохновит «Сити» взять еще на три очка в предстоящем матче.

«Пэлас», как известно, выиграл матч со счетом 3:2 в прошлом сезоне, но это была редкая победа против команды Пепа Гвардиолы, и я был бы удивлен, если бы они повторили этот результат в выходные, учитывая уровень выступления чемпионов в последние недели. Но похоже, что «Сити» все-таки не смогут сделать хет-трик титулов Премьер-лиги. Однако они остаются великолепной командой.

Прогноз: П1 и ОЗ (да)
0
Повторить за 2.4
276
1 131
276
1 131
4.1Ничья
Брайтон — Астон Вилла|АПЛ
Брайтон — Астон Вилла|АПЛ
«Брайтон» – «Астон Вилла»

«Вилла» уже дважды обыграла «Брайтон» в этом сезоне – в Кубке Лиги и в ответном матче АПЛ на «Вилла Парк» в октябре, когда Мэтт Таргетт забил победный гол на 90-й минуте.

Команда Дина Смита, возможно, лучшая команда на дистанции в последнее время: они выиграли «Бернли», сыграли вничью с «Лестером» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги.

Я думаю, что это будет ничья.

Прогноз: Ничья
0
Повторить за 4.1
542
1 018
542
1 018
1.88Победит Арсенал
Арсенал — Шеффилд Юнайтед|АПЛ
Арсенал — Шеффилд Юнайтед|АПЛ
«Арсенал» – «Шеффилд»

В субботу «Арсенал» сыграл последние минуты матча вдесятером, в итоге – ничья. «Канониры» придется играть без Обамеянга в следующих трех матчах, но я чувствую, что они заберут все три очка в матче с «Шеффилд Юнайтед» на «Эмирейтс».

«Канониры» очень плохо сыграли в матче первого круга на «Брэмолл-Лейн» в начале сезона. Под руководством Микеля Артеты команда играет с большей энергией и страстью. «Клинки» в этом сезоне проиграли только на «Энфилде» и «Этихаде» в чемпионате, но я ожидаю, что «Арсенал» возьмет три очка.

Прогноз: П1
0
Повторить за 1.86
357
1 192
357
1 192
3.34Победит Уотфорд
Уотфорд — Тоттенхэм|АПЛ
Уотфорд — Тоттенхэм|АПЛ
«Уотфорд» – «Тоттенхэм»

«Уотфорд» набрал тринадцать очков из возможных 15, включая победу в последних трех матчах. Они стали откровением с тех пор, как Найджел Пирсон занял место на тренерском мостике.

В прошлом сезоне «Шершни» выиграли очную встречу со счетом 2:1 и добились ничьи в ответном матче. Я не вижу причин, почему хозяева не могут повторить прошлогодние результаты.

Прогноз: П1
0
Повторить за 3.34
304
604
304
604
1.99Победит Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон (1-0)|Кубок Англии
Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон (1-0)|Кубок Англии
Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон

«Манчестер Юнайтед» забил четыре гола в последних двух домашних матчах Лиги, но я чувствую, что двух может быть достаточно, чтобы выйти в 4-й тур. «Волки» испытывают проблемы в атаке – они забили всего два мяча в своих последних четырех матчах, которые, кстати, они не выигрывали.

Первый матч закончился в ничью – 10 дней назад в Молине это было разочарованием для всех. Но я буду удивлен, если мы увидим подобную игру на «Олд Траффорд».

Когда фанаты поддерживают их своими песнями, у «Юнайтед» в изобилии есть темп и качество, хотя они и испытывают кадровые и качественные трудности в центре поля. Я думаю, что «Юнайтед» выиграет в Кубке и отправится на уик-энд в «Энфилд» с бодрым духом.

Прогноз: П1
3
276
563
276
563
2.04Обе команды забьют - Да
Тоттенхэм — Мидлсбро (2-1)|Кубок Англии
Тоттенхэм — Мидлсбро (2-1)|Кубок Англии
Тоттенхэм – Мидлсбро

У «шпор» действительно были возможности взять хотя бы очко против «Ливерпуля» в субботу вечером.

Я не думаю, что эта нынешний «Тоттенхэм» порвет «Боро», который не проигрывает уже в течение месяца и к тому же выиграл у лидеров чемпионата «Вест Брома».

При этом «Боро» приехал в Лондон в понедельник и остался в столице до выходных, учитывая, что в пятницу вечером им предстоит крупная игра в чемпионате против «Фулхэма».

Менеджер Джонатан Вудгейт и все в «Риверсайде» знают, что хорошая вторая половина сезона все еще может вывести их в плей-офф, и Лига является их приоритетом. Но я думаю, все-таки бывшие игроки «шпор» Вудгейт и его помощник Робби Кин убедятся, что их команда хорошо зарекомендовала себя в Северном Лондоне.

Прогноз: П1 и ОЗ (да)
0