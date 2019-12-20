У «Уотфорда» были свои моменты на «Энфилде» во время матча на прошлой неделе, однако, они набрали всего девять очков в первых 17 матчах АПЛ этого сезона. В истории Премьер-лиги только 9 команд набирали девять или меньше очков за отчетный период сезона. В итоге все они тогда понизились в классе.
«Манчестер Юнайтед» не сумел развить свой успех после блестящего выступления на «Этихад Стэдиум» — в прошлом туре «красным дьяволам» не удалось сломить «Эвертон» на «Олд Траффорд». Все же, я считаю, что на «Викаредж Роуд» у них найдется достаточно аргументов чтобы одолеть команду Найджела Пирсона.
Прогноз Майкла: Сухая победа Манчестер Юнайтед, коэффициент — 3.30
«Манчестер Юнайтед» не сумел развить свой успех после блестящего выступления на «Этихад Стэдиум» — в прошлом туре «красным дьяволам» не удалось сломить «Эвертон» на «Олд Траффорд». Все же, я считаю, что на «Викаредж Роуд» у них найдется достаточно аргументов чтобы одолеть команду Найджела Пирсона.
Прогноз Майкла: Сухая победа Манчестер Юнайтед, коэффициент — 3.30