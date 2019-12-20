Betting Insider
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7
22
7
22
3.26Победа Тоттенхэм и тотал больше 2.5 - Да
Тоттенхэм — Челси|АПЛ
Тоттенхэм — Челси|АПЛ
Последняя игра Премьер-лиги перед Рождеством — потрясающее лондонское дерби, в котором Фрэнк Лэмпард впервые на «Стэмфорд Бридж» в качестве наставника встретится со своим бывшим менеджером Жозе Моуринью.

Стоит, однако, отметить, что «Дерби Каунти» Лэмпарда в серии пенальти выиграл прошлогоднюю схватку в Кубке Лиги на «Олд Траффорд», когда Моуринью был менеджером «Манчестер Юнайтед».

«Челси» проиграл четыре из последних пяти матчей в АПЛ, в то время как «шпоры» выиграли три из последних четырех. Я думаю, что именно хозяева добудут максимальное количество очков в игре между двумя великими командами.

Прогноз Майкла: Точный счет 2-1, коэффициент — 9.20
0
Повторить за 3.26
6
10
6
10
1.83Победит Манчестер Юнайтед
Уотфорд — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Уотфорд — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Повторить за 1.84
14
29
14
29
2.09Обе команды забьют - Нет
Уотфорд — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Уотфорд — Манчестер Юнайтед|АПЛ
У «Уотфорда» были свои моменты на «Энфилде» во время матча на прошлой неделе, однако, они набрали всего девять очков в первых 17 матчах АПЛ этого сезона. В истории Премьер-лиги только 9 команд набирали девять или меньше очков за отчетный период сезона. В итоге все они тогда понизились в классе.

«Манчестер Юнайтед» не сумел развить свой успех после блестящего выступления на «Этихад Стэдиум» — в прошлом туре «красным дьяволам» не удалось сломить «Эвертон» на «Олд Траффорд». Все же, я считаю, что на «Викаредж Роуд» у них найдется достаточно аргументов чтобы одолеть команду Найджела Пирсона.

Прогноз Майкла: Сухая победа Манчестер Юнайтед, коэффициент — 3.30
0
Повторить за 2.06
12
16
12
16
1.39Победит Манчестер Сити
Манчестер Сити — Лестер|АПЛ
Манчестер Сити — Лестер|АПЛ
Повторить за 1.39
15
24
15
24
1.64Обе команды забьют - Да
Манчестер Сити — Лестер|АПЛ
Манчестер Сити — Лестер|АПЛ
Серия «Лестера» из восьми побед подряд была прервана «Норвичем» в субботу на «Кинг Пауэр Стэдиум». Я думаю, что в матче между командами, занимающими вторую и третью строчки в турнирной таблице, чемпионы сумеют добыть три очка и повторить свой успех вслед за своей внушительной победой над «Арсеналом».

Игра Кевина де Брейне на «Эмирейтс» была выступлением мирового класса — даже несмотря на текущую форму и уверенность противника. Его присутствие в составе «горожан» имеет первостепенное значение для погони команды Пепа Гвардиолы за титулами одновременно на четырех фронтах.

Прогноз Майкла: Победа Манчестер Сити и обе забьют, коэффициент — 2.50
0
Повторить за 1.64
12
24
12
24
2.04Победит Вулверхэмптон
Норвич — Вулверхэмптон|АПЛ
Норвич — Вулверхэмптон|АПЛ
«Норвич» выиграл только одну из своих последних 12 игр АПЛ, и я думаю, что «волки», которые все еще задаются вопросом, как они сумели проиграть «шпорам» в воскресенье, вернутся на победный путь на «Карроу Роуд» — даже несмотря на то, что «канарейки» набрали важнейшее очко на «Кинг Пауэр Стэдиум» в субботу.

Сейчас огромный вклад в игру «волков» вносит Адама Траоре — его развитие в этом сезоне стало большим плюсом для команды с «Молинью».

Прогноз Майкла: Победа Вулверхэмптона, коэффициент — 1.98
0
Повторить за 2.03
10
34
10
34
3.45Ничья и тотал меньше 2.5 - Да
Ньюкасл — Кристал Пэлас|АПЛ
Ньюкасл — Кристал Пэлас|АПЛ
«Оба коллектива испытывают сложности с реализацией моментов, в то время как «Ньюкасл» на «Терф Мур» не смог нанести ни единого удара в створ ворот — это уже в третий раз по ходу нынешнего сезона.

«Сороки» показывают иной футбол на «Сент-Джеймс Парк», однако, я думаю, что в матче против «Кристал Пэлас» им, возможно, придется согласиться на ничью — подопечные Роя Ходжсона лучше выступают на выезде чем дома, а в последнем туре они сумели отыграться в матче с «Брайтоном» и взяли важное очко» .

Прогноз Майкла: Точный счет 1-1, коэффициент — 6.10
0
Повторить за 3.32
16
53
16
53
3.35Ничья
Брайтон — Шеффилд Юнайтед|АПЛ
Брайтон — Шеффилд Юнайтед|АПЛ
«Шеффилд Юнайтед» будет стремиться продлить свой непобедимый рекорд АПЛ в матче на «Амекс» против «Брайтона», который в понедельник до последнего доминировал в «Дерби М23» на «Селхерст Парк».

Грэм Поттер проделал огромную работу в «Брайтоне», где изменил стиль и футбольную философию. Тем не менее, Крис Уайлдер также проделал великолепную работу на «Брэмолл Лейн» и в настоящее время с «клинками» занимает седьмое место в таблице.

В этом матче я не могу выделить более сильную сторону и считаю, что ничья будет достойным результатом для двух команд».

Прогноз Майкла: Ничья, коэффициент — 3.50
0
Повторить за 3.32
19
56
19
56
2.96Победит Бернли
Борнмут — Бернли|АПЛ
Борнмут — Бернли|АПЛ
«На выходных обе команды добыли важные победы со счетом 1-0, в одной из которых «Борнмут», обыграв «Челси», прервал серию из пяти поражений подряд. Эдди Хау должен находиться в восторге от матча на ноль на «Стэмфорд Бридж», в то время как «сороки» не смогли нанести ни единого удара по воротам «Бёрнли», который до этого проигрывал в трех матчах кряду.

Я думаю, что «Бернли» окажется слишком крепким и сильным для футболистов «Борнмута», который даже несмотря на превосходную победу в столице на минувших выходных, испытывает проблемы с созданием голевых моментов».

Прогноз Майкла: Победа Бернли, коэффициент — 3.10
0
Повторить за 2.97
22
55
22
55
2.5Победит Астон Вилла
Астон Вилла — Саутгемптон|АПЛ
Астон Вилла — Саутгемптон|АПЛ
«Астон Вилла» проиграла шесть из своих последних восьми игр в АПЛ, и победа «святых» на «Вилла Парк» приведет к тому, что клуб с Мидленда опустится в зону вылета.

На данный момент «Саутгемптон» набрал больше очков на выезде (8), чем на «Сент-Мэрис» (7), но я верю, что в нервном и напряженном матче хозяева смогут переиграть своего оппонента.

Джек Грилиш не реализовал пенальти в субботу на «Брэмолл Лейн», однако, капитан «Виллы» — ключ бирмингемцев к тому, чтобы сохранить статус участника АПЛ».

Прогноз Майкла: Победа Астон Виллы, коэффициент — 2.40
0
Повторить за 2.52
22
52
22
52
2.375Победит Эвертон
Эвертон — Арсенал|АПЛ
Эвертон — Арсенал|АПЛ
«В воскресенье на «Эмирейтс» «Арсенал» нанес только один удар по воротам «Манчестер Сити», и это произошло на первой минуте игры. «Канониры» не имеют права играть так же ужасно в субботнем матче на «Гудисон Парк», однако, я думаю, что именно «Эвертон» возьмет верх в противостоянии двух клубов, которые на момент написания статьи находятся в поисках постоянных менеджеров.

«Ириски» под руководством временного тренера Дункана Фергюсона набрали четыре очка в двух играх, и, хотя они испытывают ощутимые проблемы с травмами игроков, я ожидаю, что в предстоящей игре они победят.

Интересно узнать, успеет ли какой-либо из двух клубов назначить нового менеджера до наступления выходных. Сообщается, что для «ирисок предпочтительным вариантом является Карло Анчелотти, в то время как бывший полузащитник «Эвертона» и «Арсенала» Микель Артета, похоже, находится под прицелом руководства клуба, выступающего на «Эмирейтс» [Артета уже назначен тренером «Арсенала», — прим. Betting Insider].

Прогноз Майкла: Победа Эвертона, коэффициент — 2.35
0
Повторить за 2.4
7
23
7
23
3.34Ничья
Кристал Пэлас — Брайтон (1-1)|АПЛ
Кристал Пэлас — Брайтон (1-1)|АПЛ
«В последних трех играх «Пэлас» сохранил свои ворота сухими, однако, я думаю, что в понедельник вечером в «Дерби М23» с «Брайтоном» ему придется согласиться только на одно очко.

«Чайки» в своей последней игре на выезде переиграли «Арсенал», а также сыграли свою роль в захватывающей ничье 2:2 против находящихся в отличной форме «волков» на «Амексе». «Орлы», тем временем, продемонстрировали свой характер, обыграв в своей последней домашней игр «Борнмут».

Это один из самых мало ожидаемых дерби в календаре, но и этот матч обещает создать потрясающую атмосферу на «Селхерст Парк». Ожидаю увидеть здесь ничью.

Прогноз Майкла: Ничья, коэффициент — 3.20
0
12
24
12
24
2.08Манчестер Сити фора (-1.5)
Арсенал — Манчестер Сити (0-3)|АПЛ
Арсенал — Манчестер Сити (0-3)|АПЛ
В понедельник «Арсенал» набрал три важных очка на «Лондон Стэдиум», однако, я не думаю, что он сможет остановить «Сити», который переживает тяжелый период после поражения на выходных в манчестерском дерби.

После полуфинала Кубка Англии в апреле 2017 года «Сити» одержал победу в последних пяти очных встречах, при этом забив целых 14 мячей. Несмотря на победу в начале недели над «Вест Хэмом», я не уверен, что «Арсенал» сможет конкурировать с командой Пепа Гвардиолы — даже имея отличные возможности в атаке.

Прогноз Майкла: Победа Манчестер Сити с форой (-1.5), коэффициент — 2.08
0
21
34
21
34
1.66Обе команды забьют - Да
Вулверхэмптон — Тоттенхэм (1-2)|АПЛ
Вулверхэмптон — Тоттенхэм (1-2)|АПЛ
15
-15
15
-15
3.55Ничья
Вулверхэмптон — Тоттенхэм (1-2)|АПЛ
Вулверхэмптон — Тоттенхэм (1-2)|АПЛ
На «Молинью» лицом к лицу сойдутся две команды, которые находятся в приличной форме. «Волки» идут без поражений уже 11 матчей кряду, в то время как «шпоры», разгромив на прошлых выходных «Бёрнли» на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», вернулись в строй после поражения от «МЮ» на «Олд Траффорд».

Только одно очко разделяет команды в таблице, и я не решаюсь определить сильнейшего в этом матче.

Прогноз Майкла: Результативная ничья, коэффициент — 4.80
0