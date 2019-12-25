Betting Insider
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Статистика
4
5
4
5
1.47Победит Манчестер Сити
Вулверхэмптон — Манчестер Сити|АПЛ
Вулверхэмптон — Манчестер Сити|АПЛ
Повторить за 1.46
4
6
4
6
1.74Обе команды забьют - Да
Вулверхэмптон — Манчестер Сити|АПЛ
Вулверхэмптон — Манчестер Сити|АПЛ
Чемпионы будут искать реванш на выезде, вспоминая, что «волки» выиграли первый матч со счетом 2:0 на «Этихаде» на старте сезона. «Сити» выиграл свой 250-й матч десятилетия против «Лестера» в выходные, став всего лишь вторым клубом, добившимся этого результата (после «МЮ» в 2000-х годах).

В субботу «Сити» был в своем лучшем состоянии против «Лестера», и я думаю, что чемпионы сыграют с «волками» в открытый и интересный футбол.

Ставка: «Сити» победит и обе забьют
0
Повторить за 1.727
4
8
4
8
2.04Победа Манчестер Юнайтед и тотал больше 2.5 - Да
Манчестер Юнайтед — Ньюкасл|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Ньюкасл|АПЛ
«Юнайтед» должен восстановиться после ужасного шоу в прошлом матче – та игра показала необходимость в возвращении Поля Погба. Француз вышел на замену и выглядел бодро и опасно после долгого отсутствия из-за травмы.

Я думаю, что Поль выйдет в старте против «Ньюкасла», который не проигрывает в восьми матчах дома. Стив Брюс проделал отличную работу, чтобы подойти к Рождеству в верхней половине таблицы. Они вполне могут победить на «Олд Траффорд».

Ставка: Однако думаю, что все-таки «Юнайтед» победит 2:1.
0
Повторить за 2.01
6
11
6
11
1.88Победит Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед — Уотфорд|АПЛ
Шеффилд Юнайтед — Уотфорд|АПЛ
Повторить за 1.88
7
12
7
12
1.84Обе команды забьют - Нет
Шеффилд Юнайтед — Уотфорд|АПЛ
Шеффилд Юнайтед — Уотфорд|АПЛ
«Уотфорд» одержал важную победу над разочаровывающим «МЮ» на у себя дома в воскресенье, но я ожидаю, что набравший ход «Шеффилд» заберет очки в этом матче. После того, как они продолжили свою беспроигрышную серию в выездных матчах против «Брайтона», так точно.

С начала прошлого сезона ни одна команда в четырех главных чемпионатах английского футбола не одержала больше сухих побед. Посмотрим, как «Уотфорд» справится с их обороной.

Ставка: Сухая победа «Шеффилд Юнайтед»
0
Повторить за 1.84
4
17
4
17
4.45Ничья и тотал меньше 2.5 - Да
Эвертон — Бернли|АПЛ
Эвертон — Бернли|АПЛ
Карло Анчелотти впервые возглавит «Эвертон» в этом матче, но я не верю, что он у него получится в Boxing Day заработать 5 очков, как у команды получилось это сделать в прошлом сезоне.

Анчелотти потребуется время и ресурсы. Этот соперник сейчас очень осложнит ему жизнь. Думаю, обе забьют по голу.

Ставка: точный счет 1:1
0
Повторить за 4.45
4
13
4
13
3.42Ничья
Кристал Пэлас — Вест Хэм|АПЛ
Кристал Пэлас — Вест Хэм|АПЛ
«Пэлас» до сих пор не смог забить в восьми матчах из своих 18 в лиге в этом сезоне, хотя у них и были моменты против «Ньюкасла» на «Сент-Джеймс-Парке» в последнем матче.

У «Вест Хэма» не было матча в выходные с «Ливерпулем» из-за клубного ЧМ в Катаре, и поэтому я думаю, что это будет лондонское дерби, в котором мы увидим мало голов.

Ставка: Ничья
0
Повторить за 3.42
9
12
9
12
1.4Победит Челси
Челси — Саутгемптон|АПЛ
Челси — Саутгемптон|АПЛ
Повторить за 1.4
11
16
11
16
1.47Тотал больше 2.5
Челси — Саутгемптон|АПЛ
Челси — Саутгемптон|АПЛ
Решение Фрэнка Лэмпарда вернуться к схеме с тремя защитниками было полностью оправдано в матче против «Тоттенхэма» в воскресенье. Его команда впервые в этом сезоне одержала сухую выездную победу в чемпионате.

Два гола Дэнни Ингса и впечатляющая победа (3:1) на «Вилла Парк» в эти выходные. Теперь нападающий сравнялся со своим личным рекордом (11) голов до Рождества! Обновленная защита «Челси» должна будет внимательно следить за форвардом. Но я думаю, что «синим» он не помешает сыграть в футбол в свое удовольствие.

Ставка: «Челси» победит и тотал матча более 2,5 голов
0
Повторить за 1.47
13
19
13
19
1.49Обе команды забьют - Да
Астон Вилла — Норвич|АПЛ
Астон Вилла — Норвич|АПЛ
Повторить за 1.49
12
25
12
25
2.14Победит Астон Вилла
Астон Вилла — Норвич|АПЛ
Астон Вилла — Норвич|АПЛ
Капитан-талисман «Виллы» Джек Грелиш забил в трех матчах из последних пяти в лиге, а сегодня важнейшая игра для команды Дина Смита – они не могут позволить себе проиграть «Норвичу».

«Канарейки» потеряли очки во второй домашней игре подряд против «волков» в субботу, и они изо всех сил постараются сохранить ворота сухими в сегодняшнем матче. Тем не менее, если они забьют первыми – это наверняка очень взбодрит стадион. Но я думаю, что все-таки хозяева заберут очки.

Ставка: «Вилла» победит и обе команды забьют
0
Повторить за 2.14
13
26
13
26
2.02Победит Арсенал
Борнмут — Арсенал|АПЛ
Борнмут — Арсенал|АПЛ
Первый матч Микеля Артеты в качестве нового главного тренера «Арсенала». Предыдущий матч его команда закончила безголовой ничьей – первой за 77 матчей на «Гудисон-парке». Эта игра пройдёт на гостевом стадионе «Виталисе».

Первый и последний гол в игре «Борнмута» с «Бернли» в субботу был забит на 89-й минуте. Я думаю, что канониры принесут еще больше неприятностей Эдди Хоу на Рождество.

Ставка: «Арсенал» победит
0
Повторить за 2.02
20
30
20
30
1.53Победит ТоттенхэмСтавка дня
Ставка дня
Тоттенхэм — Брайтон|АПЛ
Тоттенхэм — Брайтон|АПЛ
Обе команды постараются оправиться после разочаровывающих домашних поражений на прошлых выходных, и я бы взял то, что «шпор» выиграют с минимальным преимуществом.

Жозе Моуринью больно от тактического мастер-класса Фрэнка Лэмпарда и превосходства «Челси» в воскресенье, и при этом ему придется играть без удаленного Сона. «Шпоры» должны победить, иначе медовый месяц для Моуринью в Северном Лондоне закончится.

Ставка: Победа «Тоттенхэма»
0
Повторить за 1.53
24
37
24
37
1.58Обе команды забьют - Да
Лестер — Ливерпуль|АПЛ
Лестер — Ливерпуль|АПЛ
Повторить за 1.57
21
45
21
45
2.17Победит Ливерпуль
Лестер — Ливерпуль|АПЛ
Лестер — Ливерпуль|АПЛ
Две лучших команды встретятся лицом к лицу на стадионе King Power, где «Лестер» попытается сократить отставание от «Ливерпуля», который победил в матче первого круга (2:1) на «Энфилде».

К своему трофею Лиги чемпионов в 2019 году «красные» добавили кубок клубного Чемпионата мира, который закончился в Катаре в субботу. В тот же день «лисы» проиграли «Ман Сити» на «Этихаде».

Я думаю, что лидеры чемпионата укрепят свое место в верхней части таблицы.

Ставка: «Ливерпуль» победит и обе команды забьют
0
Повторить за 2.17