«Юнайтед» должен восстановиться после ужасного шоу в прошлом матче – та игра показала необходимость в возвращении Поля Погба. Француз вышел на замену и выглядел бодро и опасно после долгого отсутствия из-за травмы.
Я думаю, что Поль выйдет в старте против «Ньюкасла», который не проигрывает в восьми матчах дома. Стив Брюс проделал отличную работу, чтобы подойти к Рождеству в верхней половине таблицы. Они вполне могут победить на «Олд Траффорд».
Ставка: Однако думаю, что все-таки «Юнайтед» победит 2:1.
Я думаю, что Поль выйдет в старте против «Ньюкасла», который не проигрывает в восьми матчах дома. Стив Брюс проделал отличную работу, чтобы подойти к Рождеству в верхней половине таблицы. Они вполне могут победить на «Олд Траффорд».
Ставка: Однако думаю, что все-таки «Юнайтед» победит 2:1.