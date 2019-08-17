У «Ахмата» из-за дисквалификации не сыграет Мбенг – на старте сезона больше явных голевых моментов было только у Алексея Миранчука и пары нападающих «Зенита». В старте его заменит либо Митришев, не убедивший против «Спартака», либо Понсе.
Еще один аргумент в пользу сухого матча «Зенита» – скорее всего, Рахимов не решится выпустить вместе Иванова, Беришу, Исмаэля и Глушакова. Думаю, Иванов опять останется на скамейке, а вместе с ним – и мысль в атаке «Ахмата».
У «Зенита» точно не сыграет Дриусси и – наверняка – Малком, получивший ушибы при ударах от Юсупова. Это точно снизит качество атаки «Зенита» плюс «Ахмат» наверняка будет обороняться очень низко.
Так что спокойная, но не разгромная победа «Зенита».
Еще один аргумент в пользу сухого матча «Зенита» – скорее всего, Рахимов не решится выпустить вместе Иванова, Беришу, Исмаэля и Глушакова. Думаю, Иванов опять останется на скамейке, а вместе с ним – и мысль в атаке «Ахмата».
У «Зенита» точно не сыграет Дриусси и – наверняка – Малком, получивший ушибы при ударах от Юсупова. Это точно снизит качество атаки «Зенита» плюс «Ахмат» наверняка будет обороняться очень низко.
Так что спокойная, но не разгромная победа «Зенита».