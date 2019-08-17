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2.29Победа Краснодар и тотал меньше 3.5 - Да
Тамбов — Краснодар|РПЛ
Тамбов — Краснодар|РПЛ
Александр Григорян снова делает из явного аутсайдера лиги очень организованную команду – в 2017-м он провернул этот трюк с «Анжи», а теперь – с «Тамбовом».

По качеству обороны «Тамбов» идет 11-м – например, «Спартак» и «Рубин» – ниже, а «Краснодар» – всего на две позиции выше.

Матч в Саранске для «Краснодара» очень неудобен: все эмоции после прохода «Порту» еще вряд ли улеглись, а «Олимпиакос» – уже на следующей неделе. Тут бы Мусаеву прибегнуть к ротации, но Намли дисквалифицирован, Ари – травмирован, а в центре поля в принципе особой альтернативы нет.

Думаю, «Краснодар» все-таки победит, но выноса новичка РПЛ не случится.
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Повторить за 2.29
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2.99Победа Зенит и тотал меньше 2.5 - Да
Зенит — Ахмат|РПЛ
Зенит — Ахмат|РПЛ
У «Ахмата» из-за дисквалификации не сыграет Мбенг – на старте сезона больше явных голевых моментов было только у Алексея Миранчука и пары нападающих «Зенита». В старте его заменит либо Митришев, не убедивший против «Спартака», либо Понсе.

Еще один аргумент в пользу сухого матча «Зенита» – скорее всего, Рахимов не решится выпустить вместе Иванова, Беришу, Исмаэля и Глушакова. Думаю, Иванов опять останется на скамейке, а вместе с ним – и мысль в атаке «Ахмата».

У «Зенита» точно не сыграет Дриусси и – наверняка – Малком, получивший ушибы при ударах от Юсупова. Это точно снизит качество атаки «Зенита» плюс «Ахмат» наверняка будет обороняться очень низко.

Так что спокойная, но не разгромная победа «Зенита».
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Повторить за 2.99
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1.5Победит Спартак
Спартак — Тун (2-1)|Лига Европы УЕФА
Спартак — Тун (2-1)|Лига Европы УЕФА
Сыграю в банальную победу «Спартака».

У «Туна» уж слишком слабый центр обороны, который не прикрывает система. «Спартак» вроде раззабивался, но против «Туна» не сыграют Тил (уже показал свою важность в прессинге и отдал две голевые) и Ларссон.

Бакаев, Шюррле и Понсе наверняка придумают несколько моментов, но количество голов совершенно непредсказуемо. «Тун» же может доставить проблемы, если «Спартак» будет неорганизованно прессинговать и пускаться в обводку у своей штрафной. Думаю, максимум швейцарцев – 1 гол, который не позволит им пробиться в последний квалификационный раунд.
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1 864
2.33Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Порту — Краснодар (2-3)|Лига чемпионов УЕФА
Порту — Краснодар (2-3)|Лига чемпионов УЕФА
В первом матче у «Краснодара» был только штрафной Берга и удар Кабелла – да и вообще пока команда Мусаева с трудом создает моменты (исключение – матч с «Сочи»).

В Португалии в старте наверняка выйдет Игнатьев – к качеству его игры есть вопросы, но моменты у него возникают потяни всегда (а сейчас порядок и с реализацией). Поэтому верю в Ивана и в то, что Кабелла, Намли, Вандерсон и Вильена что-нибудь придумают за счет индивидуальных качеств.

Но и в проход «Краснодара», к сожалению, не верю. Дома «Порту» точно будет наглее, чем в первом матче, а смещения Мареги в полуфланги были остры и неделю назад. Так что уверен, что и Марега, Корона и Мораес тоже не уйдут без голов, которые выведут их в последний раунд квалификации.
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2.51Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Ахмат — Спартак (1-3)|РПЛ
Ахмат — Спартак (1-3)|РПЛ
«Ахмат» пока играет средне: Рахимов вписал Беришу в схему с тремя центральными защитниками, но создавать много у грозненцев все равно пока не получается. У Мбенга моменты возникают в каждой игре, но пока он без голов – а забивать «Спартаку» он любит.

Тем более, сейчас у москвичей проходная опорная зона: Фернандо уехал в Китай, Зобнин в ужасной форме, Гулиев никогда не был очень дисциплинирован в выборе позиции. Моменты для быстрых атак у «Ахмата» точно будут.

У «Спартака» в старте должен выйти Шюррле, возможны дебюты Тиля и Ларссона, а Бакаев в любой игре может убежать, пульнуть издали или отдать точную проникающую передачу в штрафную.

Так что поставлю на «обе забьют плюс тотал больше 2,5».
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1.61Тотал меньше 2.5
Динамо — Зенит (0-2)|РПЛ
Динамо — Зенит (0-2)|РПЛ
На предматчевом брифинге Семак отметил, что мало кто в России защищается так, как «Динамо».

Такая оценка не случайна – в прошлом сезоне команда Дмитрия Хохлова стала второй в лиге по качеству допущенных моментов, а в первом круге почти ничего не дала создать «Зениту» (опасность была только в последние 15 минут, когда петербуржцы перешли на три центральных защитника, а Иванович прописался на чужой половине поля).

Допускаю, «Динамо» впервые в сезоне перейдет на схему с пятью защитниками, но даже если москвичи сыграют в четыре, все должно быть нормально: Паршивлюк – апгрейд прошлогоднему Козлову, а Рауш вернулся в старт. Поэтому «Зениту», который и так с трудом создает моменты (исключение – матч с «Сочи»), будет тяжело, а Дзюба против Рыкова и Шуньича не сможет легко выигрывать верх в чужой штрафной, как это было в матче с «Краснодаром».

Поэтому жду вязкой игры и минимум моментов.
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