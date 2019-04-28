К очному матчу очередного тура Российской Премьер-Лиги “Локомотив” и ЦСКА подошли в разном настроении. Конечно, в столичном дерби может случиться всякое, но в прошлом туре результаты команд были совсем не похожи. ЦСКА дома неожиданно уступил “Оренбургу”. К тому же, лидер команды Марио Фернандес получил красную карточку и пропустит грядущий матч.
“Локомотив” на выезде одолел грозненский “Ахмат”. Железнодорожники отлично действовали в атаке и сумели забить аж трижды. Прекрасно себя проявили Джефферсон Фарфан и Алексей Миранчук. Стоит отметить, что команда Юрия Семина давно не проигрывает и продолжает преследовать лидирующий в турнирной таблице “Зенит”.
История встреч данных соперников достаточно богата. У команд одинаковое количество побед: по 24. Еще 11 матчей завершились вничью. ЦСКА будет действовать на выезде, но это абсолютно не смущает армейцев, который являются лучшей командой РПЛ по набранным очкам в гостевых матчах.
Мне кажется, что ЦСКА пойдет вперед, ведь еще есть шанс вернуться в чемпионскую гонку и нужно реабилитироваться за поражение в прошлом туре. “Локомотив” регулярно забивает и не станет дома отсиживаться в обороне. Поэтому жду голы и ставлю на обе забьют.
Источник: СтавкаTV
“Локомотив” на выезде одолел грозненский “Ахмат”. Железнодорожники отлично действовали в атаке и сумели забить аж трижды. Прекрасно себя проявили Джефферсон Фарфан и Алексей Миранчук. Стоит отметить, что команда Юрия Семина давно не проигрывает и продолжает преследовать лидирующий в турнирной таблице “Зенит”.
История встреч данных соперников достаточно богата. У команд одинаковое количество побед: по 24. Еще 11 матчей завершились вничью. ЦСКА будет действовать на выезде, но это абсолютно не смущает армейцев, который являются лучшей командой РПЛ по набранным очкам в гостевых матчах.
Мне кажется, что ЦСКА пойдет вперед, ведь еще есть шанс вернуться в чемпионскую гонку и нужно реабилитироваться за поражение в прошлом туре. “Локомотив” регулярно забивает и не станет дома отсиживаться в обороне. Поэтому жду голы и ставлю на обе забьют.
Источник: СтавкаTV