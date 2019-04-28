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2.66Победит Краснодар
Краснодар — ЦСКА|РПЛ
Краснодар — ЦСКА|РПЛ
Центральный матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги состоится в Краснодаре, где местная команда сразится с московским ЦСКА. Многие ждут от данной игры много событий и яркой игры.

Такие ожидания имеют право на жизнь. Ведь не так давно краснодарцы провели очень красивый матч, проиграв на своем поле “Зениту” со счетом 2:3. Тот матч получился одним из лучших в текущем сезоне РПЛ. Встреча с питерцами показала, что у “Краснодара” есть определенные проблемы в обороне. Конечно, отлично действует молодой голкипер Матвей Сафонов, но защитники не всегда его выручают.

Напомню, что команды встречались в первом круге. Тогда в Москве армейцы вели в счете, но Ари и Классон принесли победу “Краснодару”. История противостояния соперников составляет 18 игр. Здесь мы видим практически равенство показателей: 7 побед ЦСКА, 5 выигрышей “Краснодара” и 6 ничейных исходов.

Мне кажется, что после такого горячего матча с “Зенитом” краснодарцы захотят реабилитироваться перед своими болельщиками. К тому же, пора уже “быкам” попасть впервые в своей истории в Лигу чемпионов. Поэтому ставлю на победу “Краснодара”.

Источник: СтавкаTV
0
Повторить за 2.82
1251
2577
2.06Обе команды забьют - Да
Локомотив — ЦСКА (1-1)|РПЛ
Локомотив — ЦСКА (1-1)|РПЛ
К очному матчу очередного тура Российской Премьер-Лиги “Локомотив” и ЦСКА подошли в разном настроении. Конечно, в столичном дерби может случиться всякое, но в прошлом туре результаты команд были совсем не похожи. ЦСКА дома неожиданно уступил “Оренбургу”. К тому же, лидер команды Марио Фернандес получил красную карточку и пропустит грядущий матч.

“Локомотив” на выезде одолел грозненский “Ахмат”. Железнодорожники отлично действовали в атаке и сумели забить аж трижды. Прекрасно себя проявили Джефферсон Фарфан и Алексей Миранчук. Стоит отметить, что команда Юрия Семина давно не проигрывает и продолжает преследовать лидирующий в турнирной таблице “Зенит”.

История встреч данных соперников достаточно богата. У команд одинаковое количество побед: по 24. Еще 11 матчей завершились вничью. ЦСКА будет действовать на выезде, но это абсолютно не смущает армейцев, который являются лучшей командой РПЛ по набранным очкам в гостевых матчах.

Мне кажется, что ЦСКА пойдет вперед, ведь еще есть шанс вернуться в чемпионскую гонку и нужно реабилитироваться за поражение в прошлом туре. “Локомотив” регулярно забивает и не станет дома отсиживаться в обороне. Поэтому жду голы и ставлю на обе забьют.

Источник: СтавкаTV
5
1404
2471
1.76Победит Валенсия
Валенсия — Вильярреал (2-0)|Лига Европы УЕФА
Валенсия — Вильярреал (2-0)|Лига Европы УЕФА

В ответном матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы “Валенсия” на “Месталье” сразится с “Вильярреалом”. В первой встрече на выезде со счетом 3:1 победили валенсийцы. Та победа очень сильно повышает шансы “летучих мышей” на выход в полуфинал.

В прошлом туре испанской Примеры обе команды одержали победы. “Вильярреал” одолел “Леванте”, а “Валенсия” выиграла “Жирону”. Турнирная ситуация в Ла Лиги у соперников разная. Валенсийцы продолжают бороться за попадание в еврокубки. “Вильярреал” активно борется за выживание. Поэтому абсолютно не исключено, что гости сделают ставку на национальное первенство, а не на Лигу Европы.

По первому матчу было заметно, что “Валенсия” сильно превосходит соперника по игровой составляющей. У “летучих мышей” лучше двигался мяч, а атаки получались более акцентированным. Плюс фактор вышедшего на замену Дениса Черышева сыграл свою роль. Поэтому ставлю на “сухую” победу “Валенсии”.

Источник: Ставка TV
7
1339
1767
1.32Победит Манчестер Сити
Манчестер Сити — Тоттенхэм (4-3)|Лига чемпионов УЕФА
Манчестер Сити — Тоттенхэм (4-3)|Лига чемпионов УЕФА
В ответной встрече четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов "Манчестер Сити" предстоит очень непростая задача. "Горожане" проиграли в первой игре с минимальным преимуществом, но все еще полны решимости взять реванш и выйти в полуфинал.

В последнем туре Английской Премьер-Лиги обе команды выиграли свои матчи достаточно уверенно. Лондонцы разгромили "Хаддерсфилд", а манкунианцы разобрались с "Кристал Пэлас". "Шпорам" в предстоящем матче не сможет помочь основной ударный форвард Харри Кейн. Команде Пепа Гвардиолы не поможет Александр Зинченко. Тем не менее, у "Манчестер Сити" просто потрясающий резерв, ведь у данного клуба есть два полноценных состава.

В домашних матчах текущего сезона "Манчестер Сити" играет просто потрясающе и практически не проигрывает. Маурисио Почеттино, как мне кажется, уже сотворил с "Тоттенхэмом" невозможное, добравшись до столь поздней стадии Лиги чемпионов и навязав "горожанам" борьбу в первой встрече. Однако не думаю, что у гостей есть хоть какие-либо шансы на успех. Поэтому ставлю на проход "Манчестер Сити".

Источник: СтавкаTV
0
951
1959
2.06Обе команды забьют - Да
Ростов — Спартак (2-1)|РПЛ
Ростов — Спартак (2-1)|РПЛ
В грядущем туре Российской Премьер-Лиги сразятся “Спартак” и “Ростов”. В прошлом туре оба соперника сыграли крайне неудачно, поэтому в очной игре обеим командам нужна только победа.

“Спартак” проиграл в принципиальном столичном дерби ЦСКА. Мало того, что “красно-белые” уступили армейцам, так они еще и не сумели распечатать ворота Игоря Акинфеева. К тому же, из-за перебора желтых карточек команда Олега Кононова потеряла Георгия Джикию, а голкипер Александр Селихов сломал палец. Поэтому у “Спартака” намечаются очень большие проблемы в обороне.

“Ростов” неожиданно уступил с минимальным счетом “Уфе” и также не сумел забить. Теперь ростовчане попадают на раненого зверя в лице “Спартака”. Для экс-спартаковца в качестве и игрока, и тренера Валерия Карпина матч против бывшей команды станет крайне принципиальным.

В первом круге соперники уже встречались. Тогда со счетом 1:0 победили ростовчане. Учитывая, что “Спартак” захочет взять реванш, а обе команды давненько не забивали, их мотивация будет запредельной. Именно поэтому жду забитые голы именно в грядущей игре и ставлю на обе забьют.

Источник: СтавкаTV
1
1081
1794
1.66Обе команды забьют - Нет
Ливерпуль — Порту (2-0)|Лига чемпионов УЕФА
Ливерпуль — Порту (2-0)|Лига чемпионов УЕФА

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов “Ливерпуль” сразится с “Порту”. Встреча пройдет на легендарном стадионе “Энфилд”, на котором мерсисайдцы очень и очень сильны.

Не стоит скрывать, что практически все участники стадии 1/4 финала хотели себе в соперники “Порту”. При всем уважении этот португальский клуб является главным аутсайдером четвертьфиналов. Однако “драконы” много забивают и вполне могут доставить неприятности многим соперникам.

“Ливерпуль” не так давно одержал важнейшую победу в Английской Премьер-Лиге над лондонским “Тоттенхэмом”. В прошлой стадии мерсисайдцы одолели мюнхенскую “Баварию”, полностью переиграв команду Нико Ковача в ответном матче и сведя к ничьей первую игру.

“Порту” в 1/8 финала в сложнейшем противостоянии одолел “Рому”. Для выявления победителя командам даже пришлось провести дополнительное время в ответной встрече. “Ливерпуль” и “Порту” встречались друг с другом совсем недавно. В прошлом сезоне эти команды уже играли в первой стадии плей-офф. Тогда по всем статьям с общим счетом 5:0 победили англичане.

У команды Юргена Клоппа просто потрясающая статистика в домашним матчах. В 12 последних играх на “Энфилде” мерсисайдцы выиграли 8 раз и много играли на ноль. Поэтому, мне кажется, что и в грядущей игре хозяева должны доминировать. Ставлю на обе забьют нет.

Источник: Ставка TV
0
712
-712
3.84Ничья
Тоттенхэм — Манчестер Сити (1-0)|Лига чемпионов УЕФА
Тоттенхэм — Манчестер Сити (1-0)|Лига чемпионов УЕФА
В четвертьфинале Лиги чемпионов нас ждет очень интересное противостояние между “Тоттенхэмом” и “Манчестер Сити”. В своеобразном английском дерби ожидаю борьбу минимум в первой встрече.

Не так давно “Манчестер Сити” одолел “Фулхэм” со счетом 2:0, а “Тоттенхэм” уступил “Ливерпулю” (1:2). Групповой этап обе команды прошли не без осечек и поражений. Однако на стадии 1/8 финала соперники очень легко разобрались со своими оппонентами. “Манчестер Сити” буквально разорвал немецкий “Шальке”, а “Тоттенхэм” прошел еще один клуб из Германии дортмундскую “Боруссию”.

В последних четырех очных матчах победил “Манчестер Сити”. Действительно, атакующий потенциал команды Пепа Гвардиолы очень велик. В отличной форме находятся игроки линии атаки “горожан” Лерой Сане, Рахим Стрелинг и особенно Серхио Агуэро.

Мне кажется, что “Манчестер Сити” в первом выездном матче сыграет максимально осторожно. “Горожане” продолжают борьбу во всех турнирах, в которых принимают участие, а именно сейчас подходит важнейшая финишная пора сезона. “Тоттенхэм” должен действовать на контратаках и искать редкие возможности впереди. Поэтому ставлю на ничейный результат.

Источник: Ставка TV
0
807
2001
2.48Победит ЦСКА
Спартак — ЦСКА (0-2)|РПЛ
Спартак — ЦСКА (0-2)|РПЛ
В главном дерби Российской Премьер-Лиги сразятся “Спартак” и ЦСКА. Мне кажется, что именно это противостояние является самым принципиальным во всем отечественном футболе.

В прошлом туре соперники сыграли по-разному. “Спартак” на выезде со счетом 3:1 одолел грозненский “Ахмат”. Однако есть большие вопросы по качеству игры команды Олега Кононова. Ей очень сильно помог сам соперник, совершавший несколько раз совершенно глупые ошибки буквально на ровном месте.

ЦСКА в минувшие выходные сыграл на своем поле вничью с одним из главных аутсайдеров чемпионата “Уфой”. Армейцы вели со счетом 2:0 и мысленно уже находились в раздевалке, но соперник сумел забить два гола в самой концовке, а ЦСКА уступил реальную победу, которая было очень близко.

В первом туре соперники разошлись миром, что не совсем типично для данного противостояния, ведь ничейных результатов до этого не было с 2013 года. В прошлом сезоне РПЛ команды обменялись домашними победами. ЦСКА победил со счетом 2:1, а “Спартак” выиграл с разгромным счетом 3:0.

ЦСКА является лучшей командой чемпионата по игре на выезде: 5 побед, 5 ничьих и всего одно поражение. “Спартак” по играм дома всего на седьмом месте и уступил на своем поле уже четырежды в текущем сезоне РПЛ.

Соперники еще и являются соседями в турнирной таблице, ведь армейцы идут на четвертой строчке и всего на один балл и одну позицию опережают “Спартак”. Мне кажется, что ЦСКА должен сделать все выводы из предыдущего матча с “Уфой”. К тому же, армейцы выглядят более организованной и цельной командой. Поэтому ставлю на победу ЦСКА.

Источник: СтавкаTV
2
917
-917
2.16Ахмат фора (0)
Ахмат — Спартак (1-3)|РПЛ
Ахмат — Спартак (1-3)|РПЛ
Грозненский “Ахмат” не является типичной домашней командой. По матчам на своем поле грозненцы в текущем сезоне занимают всего 11-е место. Более того, на своем поле в прошлом чемпионате “Ахмат” проиграл “Спартаку”. “Спартак” по выездным матчам занимает четвертое место: четыре победы, четыре ничьи и всего одно поражение.

Сейчас у “Спартака” просто ужасная ситуация с травмированными футболистами. Матч пропустят Роман Зобнин, Софиан Ханни и Фернандо. Могут не сыграть Кутепов, Мельгарехо и Рассказов. Однако парадоксальным образом в последних пяти турах “красно-белые” выдали лучший результат из всех команд Российской Премьер-Лиги.

В прошлом туре соперники сыграли по-разному. Москвичи в домашнем матче разошлись миром с лидером чемпионата “Зенитом” (1:1). Грозненцы на выезде одержали сложную победу над одним из аутсайдером “Уфой”.

Мне кажется, что нас ждет очень напряженная игра. Конечно, класс гостей выше, но у москвичей слишком много травмированных. Думаю, вполне можно рискнуть и поставить на победу “Ахмата” с форой (0).

Источник: СтавкаTV
0
557
1230
2.21сборная Норвегии по футболу фора (1.5)
Испания — Норвегия (2-1)|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Испания — Норвегия (2-1)|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Сборная Испании в Валенсии на знаменитой “Месталье” примут национальную команду Норвегии в матче отборочного турнира на Евро-2020. Кроме данных команд в группе выступают сборные Швеции, Румынии, Мальты и Фарерских Островов.

Стоит отметить, что испанцы являются трехкратными чемпионами Европы. Более того, именно “Фурия Роха” сумела защитить титул европейских чемпионов в 2012 году после победы в 2008-м. Это удавалось только испанским футболистам. Как мы помним, на чемпионате мира испанцы провалились, проиграв на стадии 1/8 финала российской команде. В Лиге Наций испанцы не сумели занять первое место в группе, пусть и разгромили в одном из матчей вице-чемпионов мира хорватов со счетом 6:0.

У норвежцев, конечно, нет столь звездного и одаренного подбора игроков. Однако, мне кажется, что эта команда способна преподнести одноразовый сюрприз. В восьми последних матчах норвежцы одержали семь побед, проиграв лишь сборной Болгарии.

Поскольку в сборной Испании продолжается смена поколений, а у норвежцев крепкая команда, не стоит заранее отдавать разгромную победу фавориту. Поэтому ставлю на победу сборной Норвегии с форой (+1,5).

Источник: СтавкаTV
6
646
1156
1.79Тотал меньше 2.5
Португалия — Украина (0-0)|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Португалия — Украина (0-0)|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Сборной Украине выпало непростое испытание на самом старте квалификационного раунда отбора на Евро-2020. Украинцы начнут борьбу за заветную путевку выездным матчем с действующими чемпионами Европы из Португалии.

Португальцы постоянно выходили из группы в отборе на европейское первенство. Эта сборная не пропустила уже шесть первенств подряд. В Лиге Наций сборная Португалии даже без Криштиану Роналду выиграла свою группу. Украинская команда также выиграла свою группу в Лиге Наций. До этого соперники встречались всего дважды в истории, а в тех поединках было совсем немного забитых голов. Кроме данных команд в группе выступают сборные Сербии, Литвы и Люксембурга.

У Украины сильная и организованная команда, которая способна преподнести сюрприз. К тому же, у гостей есть Александр Зинченко, который очень уверенно в последнее время действует за “Манчестер Сити”. На данный момент говорят, что команде не сможет помочь лидер атак Андрей Ярмоленко из “Вест Хэма”. Конечно, это большая потеря. Однако форвард еще может успеть восстановиться к грядущей игре.

Исходя из стиля соперников и их предыдущих очных матчей, мне кажется, что не стоит ожидать много забитых голов в данном противостоянии. Поэтому ставлю на тотал меньше 2,5.

Источник: СтавкаTV
0
624
836
1.34Победит Сборная Бельгии по футболу
Бельгия — Россия (3-1)|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Бельгия — Россия (3-1)|Отборочный турнир ЕВРО-2020
Сборная России стартует в квалификации Евро 2020 года выездным матчем с национальной командой Бельгии. Мне кажется, нашей команде сразу выпало очень сложное испытание наполненной звездами мирового масштаба бельгийской сборной.

Бельгийская команда находится на первой строчке мирового рейтинга сборных. Что ж, команде Станислава Черчесова предстоит максимально сложная задача. Поэтому усложню задачу и себе и поставлю на точный счет.

Что же может нам помочь в данном противостоянии? Быть может, это травмы бельгийцев. В матче с россиянами не сыграют Венсан Компани, Кевин Де Брёйне и Аксель Витсель. Еще говорят, что из-за травмы участие во встрече не примет Ромелу Лукаку.

Тем не менее, бельгийцы находятся в потрясающей форме. В 32 последних матчах "красные дьяволы" потерпели только два поражения. Одно в полуфинале чемпионата мира от будущих чемпионов французов. Второе в заключительном туре Лиги Наций от Швейцарии. Тем самым, бельгийцы не сумели занять первое место в группе Лиги Наций, поэтому пробиться на Евро-2020 они могут только благодаря удачному выступлению в квалификации.

Исходя из этого, на своем поле Бельгия будет крайне мотивирована. Этой команде важно показать свое превосходство в отборе уже с первой же игры. Надеюсь, что наша сборная расклеится не сильно. Ставлю на точный счет 2:0 в пользу сборной Бельгии.

Источник: СтавкаTV
0
599
850
1.42Победит Спартак или ничья
Спартак — Зенит (1-1)|РПЛ
Спартак — Зенит (1-1)|РПЛ
Матч между “Спартаком” и “Зенитом” выглядит центральной встречей не только 20-го тура, но и всего второго круга Российской Премьер-Лиги. Четвертая команда чемпионата принимает на своем поле лидера турнира. Поражение в данном матче может выбросить москвичей не только из чемпионской гонки, но и сильно усложнить борьбу за попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Команды уже встречались в первом круге между собой. В Санкт-Петербурге соперники разошлись нулевой ничьей. В прошлом чемпионате команды обменялись домашними победами. “Зенит” победил со счетом 5:1, а “Спартак” взял реванш со счетом 3:1. Всего в рамках РПЛ команды встречались 52 года. 20 раз победили москвичи, 18 раз сильнее оказались питерцы, а еще в 14-ти встречах была зафиксирована ничья.

Очень важно, что по результатам прошлого тура у “Спартака” пропустят из-за перебора желтых карточек Аяз Гулиев и Зе Луиш. Для команды Олега Кононова это очень серьезная потеря, ведь оба футболиста практически всегда выходят в основном составе. Также важно, что “Зенит” не всегда хорошо действует на чужом поле, ведь питерцы проиграли в этом сезоне национального чемпионата уже 4 раза.

Интересный факт, что по результатам последних пяти туров “Спартак” занимает первое место. Видимо, команда постепенно привыкает к Олегу Кононову, и это дает результат. Поэтому ставлю на “Спартак” не проиграет.

Источник: СтавкаTV
0
550
1034
1.88Тотал больше 2.5
Вильярреал — Зенит (2-1)|Лига Европы УЕФА
Вильярреал — Зенит (2-1)|Лига Европы УЕФА
В ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы питерскому “Зениту” предстоит крайне сложная задача. В матче с “Вильярреалом” команде Сергея Семака нужна только победа с разницей больше одного забитого мяча.

В первой встрече питерцы неожиданно проиграли на своем поле. До этого “Зенит” выиграл аж шесть матчей подряд в Лиге Европы на своем поле. В предыдущем туре Российской Премьер-Лиги питерцы одержали сложную победу над одним из аутсайдеров чемпионата “Уфой” со счетом 2:1. Мы видим, что у команды Семака все еще есть проблемы в атаке. К тому же, основной голкипер Андрей Лунев пока выглядит не самым надежным игроком команды.

Перед “Вильярреалом” стоит сложный выбор. С одной стороны, эта команда проваливает текущий сезон испанской Примеры и сильно рискует вылететь. С другой, может быть сделана ставка именно на Лигу Европы, ведь пошуметь на международной арене всегда престижно и приятно.

Питерцы очень плохо играют в выездных матчах Лиги Европы. В шести последних выездных встречах “Зенит” четырежды проиграл. В предстоящем поединке “сине-бело-голубые” должны рвануть в атаку, ведь им необходимо забивать. Однако есть риск попасться и на ответную контратаку. Поэтому, мне кажется, что стоит ожидать забитые голы, как это и было в первом матче команд. Ставлю на тотал больше 2,5.

Источник: СтавкаTV
0
406
840
2.07Барселона фора (-2)
Барселона — Лион (5-1)|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Лион (5-1)|Лига чемпионов УЕФА
В ответном матча 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов между “Барселоной” и “Лионом” ожидаю очень яркую и результативную игру. В первую очередь, речь идет о каталонцах, на чьем поле и состоится встреча.

В первом матче французы сумели сдержать “Барселону”, а игра завершилась безголевой ничьей. Теперь, мне кажется, что у каталонцев должно залететь в ворота соперника все, что не залетало в первом поединке.

К тому же, каталонцы находятся в отличной форме и дважды за прошлую неделю одолели принципиального соперника “Реал” в Эль-Класико. “Барселона” продолжает лидировать в турнирной таблице испанской Примеры. Более того, “сине-гранатовые” по-прежнему имеют отличные шансы на победу во всех турнирах, в которых они участвуют.

Думаю, каталонцы должны уверенно победить, ведь едва ли “Лиону” по силам дважды подряд сдержать мощнейшую атаку соперника. Исходя из этого, ставлю на победу “Барселоны” с форой (-2).

Источник: СтавкаTV
0