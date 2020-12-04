Прогноз: 1:1. «Рубин» сейчас выглядит лучше сбалансированным. У «Локомотива» большие проблемы с составом, он вынужден играть с уклоном в оборону. Игра будет вязкой, думаю, команда Николича не проиграет.
Прогноз: 1:0. В прошлом туре «Уфа» много атаковала, хоть и уступила, имела неплохие моменты. В ее ситуации это уже прогресс, видно, что команда перестраивается и еще не потеряла надежды выбраться со дна. Матч с «Тамбовом» вполне может стать в этом смысле отправной точкой.
Прогноз: 2:1. У «Урала» сейчас оптимальный состав, матч состоится в Екатеринбурге — это хорошая возможность оторваться от зоны переходных матчей. «Сочи» тоже наверняка приедет за тремя очками, потому жду открытой игры.