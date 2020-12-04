Betting Insider
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Прогнозы
Статистика
148
494
3.34Ничья
Сочи — Ахмат| РПЛ
Сочи — Ахмат| РПЛ
Прогноз: 0:0. «Ахмат» в последнее время играет в хорошем смысле агрессивно, но не однобоко, умеет и закрываться. То же можно сказать и о «Сочи». Команды примерно равны по силам.

Источник: Sportbox.ru
0
Повторить за 3.34
225
519
2.31Победа ЦСКА и тотал больше 2.5 - Да
ЦСКА — Химки| РПЛ
ЦСКА — Химки| РПЛ
Прогноз: 2:1. Армейцам нужно реабилитироваться за неудачу в Лиге Европы, проявить характер и сохранить лидирующие позиции. Думаю, им это удастся, хотя противостояние с «Химками» выйдет очень трудным.

Источник: Sportbox.ru
0
Повторить за 2.28
255
640
2.51Динамо Москва фора (-1)
Динамо — Арсенал Тула| РПЛ
Динамо — Арсенал Тула| РПЛ
Прогноз: 2:0. Несмотря на разгромное поражение в Ростове-на-Дону, атакующий потенциал «Динамо» выше. Хозяева должны уверенно брать три очка.

Источник: Sportbox.ru
0
Повторить за 2.39
210
684
3.26Ростов фора (-1.5)
Ростов — Уфа| РПЛ
Ростов — Уфа| РПЛ
Прогноз: 3:1. В силах «Ростова» развить успех последних туров и закрепиться вверху таблицы. «Уфа» прибавила, но не сможет выстоять.

Источник: Sportbox.ru
0
Повторить за 3.2
412
650
1.58Краснодар фора (-1)
Краснодар — Ротор| РПЛ
Краснодар — Ротор| РПЛ
Прогноз: 2:0. Решив задачу в Европе, «Краснодар» с хорошим настроением выйдет на оставшийся отрезок чемпионата, где должен перезагрузиться и прибавить.

Источник: Sportbox.ru
0
Повторить за 1.47
271
975
3.6Победа Зенит и тотал меньше 2.5 - Да
Зенит — Урал| РПЛ
Зенит — Урал| РПЛ
Прогноз: 1:0. После провала в Лиге чемпионов «Зениту» очень важно сохранить лидирующие позиции в РПЛ. Хотя состояние команды неважное, минимальная победа над «Уралом» вполне реальна.

Источник: Sportbox.ru
0
Повторить за 3.52
533
970
1.82Победа Спартак и тотал больше 2.5 - Да
Спартак — Тамбов| РПЛ
Спартак — Тамбов| РПЛ
Прогноз: 3:0. У «Тамбова» полно проблем — от игровых до психологических и финансовых. Не вижу ни одного аргумента в пользу гостей.

Источник: Sportbox.ru
0
Повторить за 1.61
627
1 178
1.88Обе команды забьют - Да
Локомотив — Рубин| РПЛ
Локомотив — Рубин| РПЛ
Повторить за 2.03
413
1 354
3.28Ничья
Локомотив — Рубин| РПЛ
Локомотив — Рубин| РПЛ
Прогноз: 1:1. «Рубин» сейчас выглядит лучше сбалансированным. У «Локомотива» большие проблемы с составом, он вынужден играть с уклоном в оборону. Игра будет вязкой, думаю, команда Николича не проиграет.

Источник: Sportbox.ru
0
Повторить за 3.32
186
293
1.58Спартак фора (-1)
Спартак — Ротор (2-0)| РПЛ
Спартак — Ротор (2-0)| РПЛ
Прогноз: 2:0. Хозяевам не поможет Айртон, очки в последних турах даются с трудом, но «Спартак» в данном случае все равно — явный фаворит. Хозяева должны выигрывать у одного из аутсайдеров.

Источник: Sportbox.ru
0
168
- 168
2.17Победит ЦСКА
Рубин — ЦСКА (1-0)| РПЛ
Рубин — ЦСКА (1-0)| РПЛ
Прогноз: 0:1. Хотя армейцы в большинстве не смогли дожать «Фейенорд», а до этого потеряли очки с «Сочи», у ЦСКА более сбалансированная команда, которой очень важно удержаться на первом месте.

Источник: Sportbox.ru
0
192
476
2.48Победит Уфа
Уфа — Тамбов (4-0)| РПЛ
Уфа — Тамбов (4-0)| РПЛ
Прогноз: 1:0. В прошлом туре «Уфа» много атаковала, хоть и уступила, имела неплохие моменты. В ее ситуации это уже прогресс, видно, что команда перестраивается и еще не потеряла надежды выбраться со дна. Матч с «Тамбовом» вполне может стать в этом смысле отправной точкой.

Источник: sportbox.ru
0
217
- 217
2.46Тотал больше 2.5
Урал — Сочи (1-0)| РПЛ
Урал — Сочи (1-0)| РПЛ
179
569
3.18Победит Урал
Урал — Сочи (1-0)| РПЛ
Урал — Сочи (1-0)| РПЛ
Прогноз: 2:1. У «Урала» сейчас оптимальный состав, матч состоится в Екатеринбурге — это хорошая возможность оторваться от зоны переходных матчей. «Сочи» тоже наверняка приедет за тремя очками, потому жду открытой игры.

Источник: sportbox.ru
0
351
691
1.97Обе команды забьют - Нет
Ахмат — Локомотив (0-0)| РПЛ
Ахмат — Локомотив (0-0)| РПЛ