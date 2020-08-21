Betting Insider
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Прогнозы
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291
966
3.32Ничья
Спартак — Локомотив|РПЛ
Спартак — Локомотив|РПЛ
Прогноз: 1:1. Дерби, игра на три результата. У «Локомотива» неплохая средняя линия, которая не даст «Спартаку» возможности владеть инициативой, но и красно-белые сейчас в хороших кондициях. Думаю, команды в итоге разойдутся миром.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 3.34
264
1 016
3.85Победа Ростов и тотал меньше 2.5 - Да
Уфа — Ростов|РПЛ
Уфа — Ростов|РПЛ
Прогноз: 0:1. «Ростов» пока находится в поиске себя, не все в порядке на старте и у «Уфы». Хозяева по обыкновению закроются, но один мяч гости все-таки забьют.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 3.76
291
1 178
4.05Победа Сочи и тотал меньше 2.5 - Да
Ротор — Сочи|РПЛ
Ротор — Сочи|РПЛ
Прогноз: 0:1. Столп обороны «Ротора» Гогуа пропустит матч. «Сочи» будет легче атаковать. Связка полузащитников-созидателей Жоазиньо — Нобоа снова проявит себя.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 3.95
291
948
3.26Победа ЦСКА и тотал меньше 2.5 - Да
ЦСКА — Рубин|РПЛ
ЦСКА — Рубин|РПЛ
Прогноз: 2:0. Армейцы легко разбираются с командами, идущими внизу таблицы, а «Рубин» сейчас находится именно там. Если Влашич сможет сыграть, у ЦСКА не будет больших проблем.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 3.26
484
953
1.97Победа Зенит и тотал меньше 3.5 - Да
Зенит — Тамбов|РПЛ
Зенит — Тамбов|РПЛ
Прогноз: 3:0. «Зенит» — явный фаворит. Весь вопрос — сколько забьет петербургский клуб?

Источник: Sportbox
0
Повторить за 1.97
387
928
2.4Победа Динамо Москва и тотал меньше 3.5 - Да
Арсенал Тула — Динамо|РПЛ
Арсенал Тула — Динамо|РПЛ
Прогноз: 1:2. «Динамо» уверенно обыграло «Ростов», в последнее время в победных матчах забивает минимум два гола. «Арсенал» много пропускает и испытывает проблемы с организацией атак.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 2.53
387
1 112
2.875Победа Ахмат и тотал меньше 3.5 - Да
Химки — Ахмат|РПЛ
Химки — Ахмат|РПЛ
Прогноз: 1:2. Талалаев хорошо знает «Химки» изнутри. Группа атаки грозненцев сильнее, вдобавок «Ахмат» усилился арендованным Мелкадзе.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 3.32
100
376
3.76Победа Краснодар и тотал меньше 2.5 - Да
Урал — Краснодар|РПЛ
Урал — Краснодар|РПЛ
Прогноз: 0:2. «Краснодар во всех линиях превосходит Урал». Команде Мусаева нужно воплотить преимущество в результат. «Урал» во главе со своим лидером Бикфалви постарается не дать это сделать, но гости возьмут три очка.

Источник: Sportbox
0
409
- 409
3.52Победа Зенит и тотал меньше 2.5 - Да
Зенит — ЦСКА (2-1)|РПЛ
Зенит — ЦСКА (2-1)|РПЛ
Прогноз: 2:0. Серьезней тест, прежде всего, для ЦСКА, который уверенно стартовал. Впрочем, как и «Зенит». Команда Семака проведет первый матч в Санкт-Петербурге и постарается обыграть конкурента. ЦСКА неплох, но против заряженного «Зенита» не сдюжит.

Источник: Sportbox
0
450
- 450
3.6Победа Ростов и тотал меньше 3.5 - Да
Динамо — Ростов (2-0)|РПЛ
Динамо — Ростов (2-0)|РПЛ
Прогноз: 1:2. «Ростов», хоть и проиграл «Зениту», проявил себя с лучшей стороны. Если подопечные Карпина будут действовать в том же ключе против «Динамо», то соперник не устоит.

Источник: Sportbox
0
450
- 450
3.85Победа Ахмат и тотал меньше 2.5 - Да
Ахмат — Ротор (3-1)|РПЛ
Ахмат — Ротор (3-1)|РПЛ
Прогноз: 1:0. Грозненцы проведут первый матч дома — настрой будет особым, к тому же им очень нужны очки. Оборонявшийся «Ротор» неплохо проявил себя с «Динамо», которое не смогло воплотить в голы большое территориальное преимущество. Второй раз подряд такая история не повторится, «Ахмат» добьется своего.

Источник: Sportbox
0
450
- 450
3.76Победа Локомотив и тотал меньше 2.5 - Да
Урал — Локомотив (1-1)|РПЛ
Урал — Локомотив (1-1)|РПЛ
Прогноз: 0:1. «Урал» пока действует очень нестабильно, «Локомотив» же уверенно начал сезон. Хозяева без боя не сдадутся, но московский клуб возьмет три очка.

Источник: Sportbox
0
450
- 450
3.3Победа Спартак и тотал меньше 2.5 - Да
Уфа — Спартак (1-1)|РПЛ
Уфа — Спартак (1-1)|РПЛ
Прогноз: 0:1. Похоже, «Спартак» поймал свою игру и приедет в Уфу за победой. Команда Евсеева привычно выстроит плотную оборону, но хотя бы раз красно-белые преодолеют редуты и забьют.

Источник: Sportbox
1
510
- 510
2.83Краснодар тотал больше 2.5
Краснодар — Арсенал Тула (2-0)|РПЛ
Краснодар — Арсенал Тула (2-0)|РПЛ
750
1 095
1.46Победит Краснодар
Краснодар — Арсенал Тула (2-0)|РПЛ
Краснодар — Арсенал Тула (2-0)|РПЛ
Прогноз: 3:1. Несмотря на поражение «Локомотиву», «Краснодар» выглядел солидно, «Арсенал» же проиграл дома «Уфе», пропустив три мяча. Хозяева в этой встрече являются очевидными фаворитами.

Источник: Sportbox
0