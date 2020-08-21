Прогноз: 1:1. Дерби, игра на три результата. У «Локомотива» неплохая средняя линия, которая не даст «Спартаку» возможности владеть инициативой, но и красно-белые сейчас в хороших кондициях. Думаю, команды в итоге разойдутся миром.
Прогноз: 0:2. «Краснодар во всех линиях превосходит Урал». Команде Мусаева нужно воплотить преимущество в результат. «Урал» во главе со своим лидером Бикфалви постарается не дать это сделать, но гости возьмут три очка.
Прогноз: 2:0. Серьезней тест, прежде всего, для ЦСКА, который уверенно стартовал. Впрочем, как и «Зенит». Команда Семака проведет первый матч в Санкт-Петербурге и постарается обыграть конкурента. ЦСКА неплох, но против заряженного «Зенита» не сдюжит.
Прогноз: 1:0. Грозненцы проведут первый матч дома — настрой будет особым, к тому же им очень нужны очки. Оборонявшийся «Ротор» неплохо проявил себя с «Динамо», которое не смогло воплотить в голы большое территориальное преимущество. Второй раз подряд такая история не повторится, «Ахмат» добьется своего.