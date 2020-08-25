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Александр Бубнов
Александр Бубнов
1 399
-28.63%
ROI
за все время
Прогнозы Александра Бубнова для sportbox
Место
11 149
Подписчики
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Подписки
4
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Прогнозы
Статистика
138
518
час назад
3.76
Победа Зенит и тотал меньше 2.5 - Да
Динамо — Зенит
|
РПЛ
Динамо — Зенит
|
РПЛ
Прогноз: 0:2. Преимущество «Зенита» очевидно. Петербуржцы, у которых все получаются, не станут останавливаться на достигнутом и добьются очередной победы.
Источник: Sportbox
8
0
Повторить за 3.68
151
520
час назад
3.45
Ничья
Краснодар — ЦСКА
|
РПЛ
Краснодар — ЦСКА
|
РПЛ
Прогноз: 1:1. У «Краснодара» много травмированных, у ЦСКА далеко не все в порядке с обороной. И те, и другие проиграли в 4-м туре, постараются реабилитироваться за неудачи, но дело завершится ничьей.
Источник: Sportbox
5
0
Повторить за 3.46
166
604
час назад
3.64
Победа Ростов и тотал меньше 2.5 - Да
Ростов — Урал
|
РПЛ
Ростов — Урал
|
РПЛ
Прогноз: 1:0. В споре соседей по таблице отдаю предпочтения хозяевам. «Ростову» пора стабилизировать результаты, компенсировать потери на старте, а форвардам — начать забивать.
Источник: Sportbox
5
0
Повторить за 3.64
183
596
час назад
3.26
Победа Спартак и тотал меньше 2.5 - Да
Ротор — Спартак
|
РПЛ
Ротор — Спартак
|
РПЛ
Прогноз: 0:2. «Спартак» набрал ход, идет вторым, хороша и результативна группа атаки. В споре с новичком ставлю на красно-белых.
Источник: Sportbox
6
0
Повторить за 3.26
201
667
час назад
3.32
Победа Рубин и тотал меньше 2.5 - Да
Рубин — Уфа
|
РПЛ
Рубин — Уфа
|
РПЛ
Прогноз: 1:0. По матчу с ЦСКА видно, что «Рубин» существенно прибивал, неплохо контролирует мяч, находится в хорошем настроении. Поединок с «Уфой» получится упорным, но хозяева одержат верх.
Источник: Sportbox
6
0
Повторить за 3.32
220
847
час назад
3.85
Победа Локомотив и тотал меньше 2.5 - Да
Локомотив — Ахмат
|
РПЛ
Локомотив — Ахмат
|
РПЛ
Прогноз: 1:0. Несмотря на потерю двух ведущих игроков, у «Локомотива» достаточно внутренних ресурсов, чтобы победить «Ахмат» на своем поле.
Источник: Sportbox
5
0
Повторить за 3.85
243
935
час назад
3.85
Победа Арсенал Тула и тотал меньше 2.5 - Да
Арсенал Тула — Химки
|
РПЛ
Арсенал Тула — Химки
|
РПЛ
Прогноз: 2:0. «Арсенал» выдал хороший матч с «Динамо». Туляки отошли от неудачного старта, приходят в себя. В свою очередь, «Химки» набрали пока всего одно очко, проиграли и в прошлом туре дома.
Источник: Sportbox
6
0
Повторить за 3.85
267
1 054
час назад
3.95
Победа Сочи и тотал меньше 2.5 - Да
Тамбов — Сочи
|
РПЛ
Тамбов — Сочи
|
РПЛ
Прогноз: 0:1. «Сочи» — третий сверху, «Тамбов» — снизу. В прошлом туре команда Федотова уже обыграла одного из аутсайдеров, недавно усилилась Поповым и теперь возьмет три очка с «Тамбовом».
Источник: Sportbox
6
0
Повторить за 2.62
291
- 291
4 дня назад
3.32
Ничья
Спартак — Локомотив
(2-1)
|
РПЛ
Спартак — Локомотив
(2-1)
|
РПЛ
Прогноз: 1:1. Дерби, игра на три результата. У «Локомотива» неплохая средняя линия, которая не даст «Спартаку» возможности владеть инициативой, но и красно-белые сейчас в хороших кондициях. Думаю, команды в итоге разойдутся миром.
Источник: Sportbox
6
0
264
1 016
4 дня назад
3.85
Победа Ростов и тотал меньше 2.5 - Да
Уфа — Ростов
(0-1)
|
РПЛ
Уфа — Ростов
(0-1)
|
РПЛ
Прогноз: 0:1. «Ростов» пока находится в поиске себя, не все в порядке на старте и у «Уфы». Хозяева по обыкновению закроются, но один мяч гости все-таки забьют.
Источник: Sportbox
6
0
291
- 291
4 дня назад
4.05
Победа Сочи и тотал меньше 2.5 - Да
Ротор — Сочи
(1-2)
|
РПЛ
Ротор — Сочи
(1-2)
|
РПЛ
Прогноз: 0:1. Столп обороны «Ротора» Гогуа пропустит матч. «Сочи» будет легче атаковать. Связка полузащитников-созидателей Жоазиньо — Нобоа снова проявит себя.
Источник: Sportbox
6
0
291
- 291
4 дня назад
3.26
Победа ЦСКА и тотал меньше 2.5 - Да
ЦСКА — Рубин
(1-2)
|
РПЛ
ЦСКА — Рубин
(1-2)
|
РПЛ
Прогноз: 2:0. Армейцы легко разбираются с командами, идущими внизу таблицы, а «Рубин» сейчас находится именно там. Если Влашич сможет сыграть, у ЦСКА не будет больших проблем.
Источник: Sportbox
6
1
484
- 484
4 дня назад
1.97
Победа Зенит и тотал меньше 3.5 - Да
Зенит — Тамбов
(4-1)
|
РПЛ
Зенит — Тамбов
(4-1)
|
РПЛ
Прогноз: 3:0. «Зенит» — явный фаворит. Весь вопрос — сколько забьет петербургский клуб?
Источник: Sportbox
7
0
387
- 387
4 дня назад
2.4
Победа Динамо Москва и тотал меньше 3.5 - Да
Арсенал Тула — Динамо
(2-0)
|
РПЛ
Арсенал Тула — Динамо
(2-0)
|
РПЛ
Прогноз: 1:2. «Динамо» уверенно обыграло «Ростов», в последнее время в победных матчах забивает минимум два гола. «Арсенал» много пропускает и испытывает проблемы с организацией атак.
Источник: Sportbox
5
0
387
1 112
4 дня назад
2.875
Победа Ахмат и тотал меньше 3.5 - Да
Химки — Ахмат
(1-2)
|
РПЛ
Химки — Ахмат
(1-2)
|
РПЛ
Прогноз: 1:2. Талалаев хорошо знает «Химки» изнутри. Группа атаки грозненцев сильнее, вдобавок «Ахмат» усилился арендованным Мелкадзе.
Источник: Sportbox
6
0
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