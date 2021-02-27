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Прогнозы
Статистика
211
768
3.64Победа Краснодар и тотал меньше 2.5 - Да
Краснодар — Урал| РПЛ
Краснодар — Урал| РПЛ
Прогноз: 1:0. После трех поражений подряд и вылета из двух турниров «Краснодару» очень тяжело психологически. Да и функционально восстановиться после выезда в Загреб будет не так просто. Однако у «быков» нет выбора. Нужно обязательно переламывать ситуацию здесь и сейчас. Поэтому рискну с прогнозом.

Источник: Sportbox.ru
0
Повторить за 3.64
414
799
1.93Обе команды забьют - Да
Ахмат — Динамо| РПЛ
Ахмат — Динамо| РПЛ
Повторить за 1.93
273
895
3.28Ничья
Ахмат — Динамо| РПЛ
Ахмат — Динамо| РПЛ
Прогноз: 1:1. «Ахмат» действует очень агрессивно, особенно дома, зато «Динамо» неплохо обороняется и контратакует. Найдет коса на камень, потому — ничья.

Источник: Sportbox.ru
0
Повторить за 3.28
300
945
3.15Победа Спартак и тотал больше 2.5 - Да
Спартак — Рубин| РПЛ
Спартак — Рубин| РПЛ
Прогноз: 2:1. «Рубин» по составу ничем не уступает «Спартаку». И все же ставлю на красно-белых из-за фактора своего поля. Любопытно также сыграет ли Промес.

Источник: Sportbox.ru
0
Повторить за 3.15
330
1 039
3.15Победа Сочи и тотал больше 2.5 - Да
Сочи — Арсенал Тула| РПЛ
Сочи — Арсенал Тула| РПЛ
Прогноз: 2:1. «Арсенал» возобновил сезон победой над «Зенитом», «Сочи» — над «Краснодаром». Ставлю все же на южан, которые борются за еврокубки и сильны командной игрой.

Источник: Sportbox.ru
0
Повторить за 3.15
646
1 188
1.84Обе команды забьют - Да
Локомотив — ЦСКА| РПЛ
Локомотив — ЦСКА| РПЛ
Повторить за 1.85
426
1 525
3.58Ничья
Локомотив — ЦСКА| РПЛ
Локомотив — ЦСКА| РПЛ
Прогноз: 1:1. Обе команды, кажется, неплохо готовы к возобновлению чемпионата, продемонстрировали хорошую форму на сборах и в 1/8 финала кубкового турнира. Нас ждет увлекательное дерби.

Источник: Sportbox.ru
0
Повторить за 3.58
468
1 525
3.26Победа Зенит и тотал меньше 2.5 - Да
Зенит — Ростов| РПЛ
Зенит — Ростов| РПЛ
Прогноз: 1:0. Если «Зенит» намерен защитить титул, то нужно выигрывать даже в нынешней непростой ситуации с кадрами. «Ростов», хоть и расстался с Еременко, в целом неплохо выглядит, постарается прессинговать соперника, контратаковать и точно даст бой. «Зенит» ждет тяжелый матч.

Источник: Sportbox.ru
0
Повторить за 3.2
919
1 608
1.75Обе команды забьют - Нет
Химки — Уфа| РПЛ
Химки — Уфа| РПЛ
Повторить за 1.75
606
1 999
3.3Ничья
Химки — Уфа| РПЛ
Химки — Уфа| РПЛ
Прогноз: 0:0. До перерыва «Химки» были хороши, играют дома, но сейчас крупно уступили в Кубке России. «Уфа» ушла зимовать в зоне вылета, но имела возможность перезагрузиться при Рахимове, к тому же усилилась Ивановым. В этой паре нет явного фаворита.

Источник: Sportbox.ru
1
Повторить за 3.3
408
1 958
4.8Победа Сочи и тотал меньше 2.5 - Да
Сочи — Динамо (2-0)| РПЛ
Сочи — Динамо (2-0)| РПЛ
Прогноз: 1:0. «Сочи» выиграл два последних матча против трудных соперников, «Динамо» уступило в двух предыдущих турах из трех. По игре «Сочи» в декабре выглядит лучше, имеет хорошие шансы обыграть прямого конкурента и закончить год в пятерке лучших.

Источник: Sportbox.ru
0
408
- 408
3.6Ничья и тотал меньше 2.5 - Да
Ротор — Арсенал Тула (1-0)| РПЛ
Ротор — Арсенал Тула (1-0)| РПЛ
Прогноз: 0:0. И тем, и другим очень нужна победа — матч жизни за шесть очков. Игра будет напряженной — много борьбы, мало моментов.

Источник: Sportbox.ru
0
544
- 544
2.36Победа Зенит и тотал меньше 3.5 - Да
Зенит — Спартак (3-1)| РПЛ
Зенит — Спартак (3-1)| РПЛ
Прогноз: 2:1. В прошлом туре против «Динамо» «Зенит» начал подавать признаки жизни, эпизодами напоминал себя прежнего и добился уверенной победы. В свою очередь «Спартак» уступил «Сочи» при посредственной игре. В пользу «Зенита» фактор своего поля, к тому же в принципиальном матче есть реальный шанс оторваться в чемпионской гонке.

Источник: Sportbox.ru
0
408
1 379
3.38Победа Краснодар и тотал меньше 2.5 - Да
Краснодар — Уфа (1-0)| РПЛ
Краснодар — Уфа (1-0)| РПЛ
Прогноз: 2:0. «Краснодар» почти в боевом составе, серьезно прибавил за последние недели и выглядит явным фаворитом в споре с одним из аутсайдеров. Плохое турнирное положение «быков» не позволит им допустить недооценки.

Источник: Sportbox.ru
0
340
2 125
6.25Победа Химки и тотал больше 2.5 - Да
Химки — Локомотив (3-2)| РПЛ
Химки — Локомотив (3-2)| РПЛ
Прогноз: 2:1. Каких-то полтора месяца назад было бы удивительно ставить на подмосковный клуб в этом противостоянии, но ситуация кардинально изменилась. У «Локомотива» очень серьезные игровые проблемы, а «Химки» одержали четыре победы подряд.

Источник: Sportbox.ru
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