Прогноз: 1:0. После трех поражений подряд и вылета из двух турниров «Краснодару» очень тяжело психологически. Да и функционально восстановиться после выезда в Загреб будет не так просто. Однако у «быков» нет выбора. Нужно обязательно переламывать ситуацию здесь и сейчас. Поэтому рискну с прогнозом.
Прогноз: 1:0. Если «Зенит» намерен защитить титул, то нужно выигрывать даже в нынешней непростой ситуации с кадрами. «Ростов», хоть и расстался с Еременко, в целом неплохо выглядит, постарается прессинговать соперника, контратаковать и точно даст бой. «Зенит» ждет тяжелый матч.
Прогноз: 0:0. До перерыва «Химки» были хороши, играют дома, но сейчас крупно уступили в Кубке России. «Уфа» ушла зимовать в зоне вылета, но имела возможность перезагрузиться при Рахимове, к тому же усилилась Ивановым. В этой паре нет явного фаворита.
Прогноз: 1:0. «Сочи» выиграл два последних матча против трудных соперников, «Динамо» уступило в двух предыдущих турах из трех. По игре «Сочи» в декабре выглядит лучше, имеет хорошие шансы обыграть прямого конкурента и закончить год в пятерке лучших.
Прогноз: 2:1. В прошлом туре против «Динамо» «Зенит» начал подавать признаки жизни, эпизодами напоминал себя прежнего и добился уверенной победы. В свою очередь «Спартак» уступил «Сочи» при посредственной игре. В пользу «Зенита» фактор своего поля, к тому же в принципиальном матче есть реальный шанс оторваться в чемпионской гонке.
Прогноз: 2:0. «Краснодар» почти в боевом составе, серьезно прибавил за последние недели и выглядит явным фаворитом в споре с одним из аутсайдеров. Плохое турнирное положение «быков» не позволит им допустить недооценки.
Прогноз: 2:1. Каких-то полтора месяца назад было бы удивительно ставить на подмосковный клуб в этом противостоянии, но ситуация кардинально изменилась. У «Локомотива» очень серьезные игровые проблемы, а «Химки» одержали четыре победы подряд.