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Прогнозы
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189
710
189
710
3.76Победа Сочи и тотал меньше 2.5 - Да
Сочи — Арсенал Тула|РПЛ
Сочи — Арсенал Тула|РПЛ
Прогноз: 1:0. По уровню игры в конце прошлого года туляки значительно превосходили сочинцев. Допускаю, что гости наберут очки. Но отчаянное положение хозяев обязывает их выигрывать. Тем более после полноценных сборов и кадрового усиления сочинцы должны стать конкурентоспособней.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 3.76
287
717
287
717
2.5Победа Краснодар и тотал больше 2.5 - Да
Краснодар — Уфа|РПЛ
Краснодар — Уфа|РПЛ
Прогноз: 2:1. «Уфа» умеет грамотно закрываться против лидеров, доставлять им неприятности, но в этот раз «Краснодар» справится с плотной обороной соперника.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 2.5
193
1 051
193
1 051
5.45Победа Тамбов и тотал меньше 2.5 - Да
Тамбов — Рубин|РПЛ
Тамбов — Рубин|РПЛ
Прогноз: 1:0. Команде Леонида Слуцкого нужно время, чтобы сыграться и стать конкурентоспособной в боевых условиях. Первый блин выйдет комом.»Тамбову», которому перед стартом сезона только ленивый не пророчил вылет, важно еще дальше оторваться от опасной зоны.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 5.45
255
1 236
255
1 236
4.85Победа Ростов и тотал меньше 2.5 - Да
Ахмат — Ростов|РПЛ
Ахмат — Ростов|РПЛ
Прогноз: 0:1. Играть в Грозном традиционно непросто, но «Ростов» значительно превосходит оппонента по составу, особенно в средней линии и группе атаки. Да и места в разных концах таблицы говорят о том, кто здесь фаворит.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 4.85
387
1 112
387
1 112
2.875Победа Зенит и тотал больше 2.5 - Да
Зенит — Локомотив|РПЛ
Зенит — Локомотив|РПЛ
Прогноз: 2:1. У «Локомотива» проблемы с составом. Отсутствуют Миранчуки, еще не готов Фарфан, на острие один Эдер. «Зениту» же есть из кого выбирать, к тому же лидер довольно уверенно выглядел в контрольных матчах.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 2.875
261
1 474
261
1 474
5.65Обе команды забьют и тотал меньше 2.5 - Да
Динамо — Спартак|РПЛ
Динамо — Спартак|РПЛ
Прогноз: 1:1. В принципе у «Динамо» поменьше проблем. «Спартак» перестраивается, а бело-голубые в концовке первой части сезона уже демонстрировали неплохое взаимопонимание, добротно усилились на рынке. Однако команда Тедеско даст бой и не проиграет.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 5.65
345
1 078
345
1 078
3.125Победа ЦСКА и тотал меньше 2.5 - Да
ЦСКА — Урал|РПЛ
ЦСКА — Урал|РПЛ
Прогноз: 2:0. В кои-то веки у армейцев нет потерь, Ганчаренко может выбирать и вносить корректировки, исходя из полноценного состава. Это плюс плотная борьба за Лигу чемпионов и домашняя арена помогут ЦСКА победить.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 3.125
310
1 550
310
1 550
5Победа Крылья Советов и тотал меньше 2.5 - Да
Крылья Советов — Оренбург|РПЛ
Крылья Советов — Оренбург|РПЛ
Прогноз: 1:0. Важнейший матч на границе зоны вылета и «стыков», который весьма вероятно может сыграть решающую роль в вопросе выживания. Силы примерно равны, но самарцам поможет поддержка футбольного города.

Источник: Sportbox
1
Повторить за 4.95
409
- 409
409
- 409
4.55Победа Сочи и тотал больше 2.5 - Да
Сочи — Рубин (1-1)|РПЛ
Сочи — Рубин (1-1)|РПЛ
Прогноз: 2:1. Вновь борьба за выживание, на сей раз в самом низу таблицы. Если «Сочи» не выиграет, начнет весеннюю часть с серьезным отставанием и низкими шансами покинуть зону вылета. Прокашлявшись, «Сочи» возьмет три очка.

Источник: sportbox
0
450
- 450
450
- 450
3.62Победа Спартак и тотал больше 2.5 - Да
Спартак — Ростов (1-4)|РПЛ
Спартак — Ростов (1-4)|РПЛ
Прогноз: 2:1. Трудная для прогноза пара, так как обе команды сейчас нестабильны. У «Ростова» все же в данный момент побольше проблем, а «Спартак» играет с неплохим настроем, тем более матч состоится в Москве.

Источник: sportbox
0
1
1
1
1
1.98Обе команды забьют - Да
Крылья Советов — Урал (2-3)|РПЛ
Крылья Советов — Урал (2-3)|РПЛ
1
-1
1
-1
3.8Ничья и тотал меньше 2.5 - Да
Крылья Советов — Урал (2-3)|РПЛ
Крылья Советов — Урал (2-3)|РПЛ
Прогноз: 1:1. «Крылья» находятся прямо на границе зоны вылета, «Урал» всего в трех очках впереди. И тем, и другим важно укреплять позиции, личная встреча — это, безусловно, неплохой шанс. Обе команды будут играть на победу, но выйдет ничья.

Источник: sportbox
0
1
1
1
1
1.57Обе команды забьют - Нет
Ахмат — Уфа (0-1)|РПЛ
Ахмат — Уфа (0-1)|РПЛ
1
-1
1
-1
3.54Победа Ахмат и тотал меньше 2.5 - Да
Ахмат — Уфа (0-1)|РПЛ
Ахмат — Уфа (0-1)|РПЛ
Прогноз: 1:0. Последнюю победу в Грозном «Ахмат» одержал в начале августа, что для традиционно домашней команды просто неприемлемо. Местная публика заждалась, в субботу нужный результат, наконец, будет достигнут.

Источник: sportbox
0
1
-1
1
-1
4.6Победа Краснодар и тотал меньше 2.5 - Да
Краснодар — ЦСКА (1-1)|РПЛ
Краснодар — ЦСКА (1-1)|РПЛ
Прогноз: 1:0. Неделю назад оба участника Лиги Европы проявили себя не с лучшей стороны в домашних матчах с уступающими в классе соперниками. И «Краснодару», и ЦСКА зимний перерыв должен пойти на пользу, а прямо сейчас «быки» чуть сильнее, тем более на своем поле.

Источник: sportbox
0