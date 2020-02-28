Прогноз: 1:0. По уровню игры в конце прошлого года туляки значительно превосходили сочинцев. Допускаю, что гости наберут очки. Но отчаянное положение хозяев обязывает их выигрывать. Тем более после полноценных сборов и кадрового усиления сочинцы должны стать конкурентоспособней.
Прогноз: 1:0. Команде Леонида Слуцкого нужно время, чтобы сыграться и стать конкурентоспособной в боевых условиях. Первый блин выйдет комом.»Тамбову», которому перед стартом сезона только ленивый не пророчил вылет, важно еще дальше оторваться от опасной зоны.
Прогноз: 0:1. Играть в Грозном традиционно непросто, но «Ростов» значительно превосходит оппонента по составу, особенно в средней линии и группе атаки. Да и места в разных концах таблицы говорят о том, кто здесь фаворит.
Прогноз: 2:1. У «Локомотива» проблемы с составом. Отсутствуют Миранчуки, еще не готов Фарфан, на острие один Эдер. «Зениту» же есть из кого выбирать, к тому же лидер довольно уверенно выглядел в контрольных матчах.
Прогноз: 1:1. В принципе у «Динамо» поменьше проблем. «Спартак» перестраивается, а бело-голубые в концовке первой части сезона уже демонстрировали неплохое взаимопонимание, добротно усилились на рынке. Однако команда Тедеско даст бой и не проиграет.
Прогноз: 2:0. В кои-то веки у армейцев нет потерь, Ганчаренко может выбирать и вносить корректировки, исходя из полноценного состава. Это плюс плотная борьба за Лигу чемпионов и домашняя арена помогут ЦСКА победить.
Прогноз: 1:0. Важнейший матч на границе зоны вылета и «стыков», который весьма вероятно может сыграть решающую роль в вопросе выживания. Силы примерно равны, но самарцам поможет поддержка футбольного города.
Прогноз: 2:1. Вновь борьба за выживание, на сей раз в самом низу таблицы. Если «Сочи» не выиграет, начнет весеннюю часть с серьезным отставанием и низкими шансами покинуть зону вылета. Прокашлявшись, «Сочи» возьмет три очка.
Прогноз: 2:1. Трудная для прогноза пара, так как обе команды сейчас нестабильны. У «Ростова» все же в данный момент побольше проблем, а «Спартак» играет с неплохим настроем, тем более матч состоится в Москве.
Прогноз: 1:1. «Крылья» находятся прямо на границе зоны вылета, «Урал» всего в трех очках впереди. И тем, и другим важно укреплять позиции, личная встреча — это, безусловно, неплохой шанс. Обе команды будут играть на победу, но выйдет ничья.
Прогноз: 1:0. Последнюю победу в Грозном «Ахмат» одержал в начале августа, что для традиционно домашней команды просто неприемлемо. Местная публика заждалась, в субботу нужный результат, наконец, будет достигнут.
Прогноз: 1:0. Неделю назад оба участника Лиги Европы проявили себя не с лучшей стороны в домашних матчах с уступающими в классе соперниками. И «Краснодару», и ЦСКА зимний перерыв должен пойти на пользу, а прямо сейчас «быки» чуть сильнее, тем более на своем поле.