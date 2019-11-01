Betting Insider
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Прогнозы
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7
19
7
19
2.81Победа Спартак и тотал больше 2.5 - Да
Спартак — Арсенал Тула|РПЛ
Спартак — Арсенал Тула|РПЛ
Прогноз: 2:1. Безвыигрышная серия «Арсенала» сильно затянулась, а последние результаты настраивают, скорее, на пессимистический лад. «Спартак» с приходом Тедеско напротив смотрится гораздо увереннее, чем прежде и добивается желаемого результата.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 2.9
6
22
6
22
3.7Победа Крылья Советов и тотал меньше 2.5 - Да
Крылья Советов — Рубин|РПЛ
Крылья Советов — Рубин|РПЛ
Прогноз: 1:0. «Рубину» более ли менее удалось стабилизировать результаты, но «Крылья Советов» все равно выглядят более цельной командой, которая должна побеждать на своем поле.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 3.7
7
28
7
28
4.1Ничья и тотал меньше 2.5 - Да
Урал — Оренбург|РПЛ
Урал — Оренбург|РПЛ
Прогноз: 1:1. Встречаются примерно равные по силам оппоненты. В пользу «Урала» говорит фактор своего поля, «Оренбурга» — лучшее функциональное состояние. «Оренбург» не играл в Кубке, а «Урал» провел против «Арсенала» четыре сложных тайма.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 4.1
7
31
7
31
4.45Ничья и тотал меньше 2.5 - Да
Краснодар — Ростов|РПЛ
Краснодар — Ростов|РПЛ
Прогноз: 1:1. Очень важная для обоих соперников игра на три результата. «Краснодар» прибавляет, привыкая к новым вынужденным сочетаниям, «Ростов» в порядке и сделал ставку на чемпионат, выставив в Кубке не самый сильный состав против «Спартака». И те, и другие будут играть на победу, но дело завершится ничьей.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 4.45
10
34
10
34
3.46Победа Зенит и тотал меньше 2.5 - Да
Зенит — ЦСКА|РПЛ
Зенит — ЦСКА|РПЛ
Прогноз: 2:0. В данном случае во встрече двух больших российских команд есть ярко выраженный фаворит. «Зенит» на подъеме, ЦСКА в кризисе. Но даже без учета этого факта, петербуржцы превосходят оппонента по комплектации и качеству исполнителей во всех линиях кроме вратарской.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 3.46
10
36
10
36
3.62Победа Сочи и тотал меньше 2.5 - Да
Сочи — Тамбов|РПЛ
Сочи — Тамбов|РПЛ
Прогноз: 2:0. В противостоянии выходцев из ФНЛ шансы сочинцев представляются весомее. Их кадровый потенциал выше, к тому же играют они дома.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 3.62
10
34
10
34
3.46Победа Локомотив и тотал меньше 2.5 - Да
Уфа — Локомотив|РПЛ
Уфа — Локомотив|РПЛ
Прогноз: 0:1. «Локомотив» устал, много травмированных, сложный график, впереди «Ювентус», а «Уфа» хорошо играет против фаворитов. Тем не менее железнодорожники должны брать три очка за счет класса исполнителей и морально-волевых.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 3.42
13
38
13
38
2.99Победа Динамо Москва и тотал меньше 2.5 - Да
Динамо — Ахмат|РПЛ
Динамо — Ахмат|РПЛ
Прогноз: 1:0. После смены тренера «Динамо» набрало четыре очка в матчах с лидерами и на этом фоне выглядит фаворитом в споре с «Ахматом».

Источник: Sportbox
0
Повторить за 3.04
6
-6
6
-6
2.36Победа Краснодар и тотал больше 2.5 - Да
Краснодар — Оренбург (1-1)|РПЛ
Краснодар — Оренбург (1-1)|РПЛ
Прогноз: 2:1. «Краснодар» провел хороший матч против «Трабзонспора» в Лиге Европы, улучшил себе настроение и турнирное положение в группе. «Оренбург» — соперник непростой, но хозяева выше классом.

Источник: Sportbox
0
4
-4
4
-4
3.8Победа Локомотив и тотал меньше 2.5 - Да
Локомотив — Спартак (0-3)|РПЛ
Локомотив — Спартак (0-3)|РПЛ
Прогноз: 1:0. Еще одно столичное дерби, в котором, вроде бы, все очевидно с расстановкой сил: «Локомотив» лидирует, «Спартак» только-только прервал серию из пяти поражений подряд. Однако потратившим много сил в Турине железнодорожникам нельзя терять концентрацию.

Источник: Sportbox
0
6
-6
6
-6
3.54Победа ЦСКА и тотал меньше 2.5 - Да
ЦСКА — Динамо (0-1)|РПЛ
ЦСКА — Динамо (0-1)|РПЛ
Прогноз: 1:0. Московское дерби, в котором результат крайне важен для обеих сторон. ЦСКА во всех турнирах проиграл три последних матча из четырех, «Динамо» нужно выбираться из зоны вылета. При этом проблем меньше все-таки у хозяев, которые продолжают бороться за самые высокие места.

Источник: Sportbox
0
12
19
12
19
1.61Победит Зенит
Крылья Советов — Зенит (0-2)|РПЛ
Крылья Советов — Зенит (0-2)|РПЛ
7
-7
7
-7
3.54Обе команды забьют и тотал больше 3.5 - Да
Крылья Советов — Зенит (0-2)|РПЛ
Крылья Советов — Зенит (0-2)|РПЛ
Прогноз: 1:3. Самарцы одержали три победы подряд, заметно прибавили в игре, но сладить с одним из лидеров чемпионата даже на своем поле не получится. Несмотря на поражение в Лейпциге, «Зенит» сейчас в полном порядке.

Источник: Sportbox
0
8
26
8
26
3.32Победа Ростов и тотал меньше 2.5 - Да
Ростов — Сочи (2-0)|РПЛ
Ростов — Сочи (2-0)|РПЛ
Прогноз: 2:0. Ростовчанам нужно реабилитироваться за разгромное поражение в Санкт-Петербурге. Валерий Карпин сказал, что счет 1:6 должен вернуть его подопечных на землю. Вот и посмотрим, как южане, отстающие от первого места всего на три очка, держат удар.

Источник: Sportbox
0
7
-7
7
-7
5.05Победа Арсенал Тула и тотал больше 2.5 - Да
Ахмат — Арсенал Тула (1-1)|РПЛ
Ахмат — Арсенал Тула (1-1)|РПЛ
Прогноз: 1:2. Туляки не выигрывали с августа, шесть туров кряду, при этом зачастую демонстрируют неплохой по содержанию футбол. У «Ахмата» с этим компонентом в текущем первенстве большие проблемы. Думаю, безвыигрышная серия «Арсенала» прервется.

Источник: Sportbox
0