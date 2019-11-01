Прогноз: 2:1. Безвыигрышная серия «Арсенала» сильно затянулась, а последние результаты настраивают, скорее, на пессимистический лад. «Спартак» с приходом Тедеско напротив смотрится гораздо увереннее, чем прежде и добивается желаемого результата.
Прогноз: 1:1. Встречаются примерно равные по силам оппоненты. В пользу «Урала» говорит фактор своего поля, «Оренбурга» — лучшее функциональное состояние. «Оренбург» не играл в Кубке, а «Урал» провел против «Арсенала» четыре сложных тайма.
Прогноз: 1:1. Очень важная для обоих соперников игра на три результата. «Краснодар» прибавляет, привыкая к новым вынужденным сочетаниям, «Ростов» в порядке и сделал ставку на чемпионат, выставив в Кубке не самый сильный состав против «Спартака». И те, и другие будут играть на победу, но дело завершится ничьей.
Прогноз: 2:0. В данном случае во встрече двух больших российских команд есть ярко выраженный фаворит. «Зенит» на подъеме, ЦСКА в кризисе. Но даже без учета этого факта, петербуржцы превосходят оппонента по комплектации и качеству исполнителей во всех линиях кроме вратарской.
Прогноз: 0:1. «Локомотив» устал, много травмированных, сложный график, впереди «Ювентус», а «Уфа» хорошо играет против фаворитов. Тем не менее железнодорожники должны брать три очка за счет класса исполнителей и морально-волевых.
Прогноз: 1:0. Еще одно столичное дерби, в котором, вроде бы, все очевидно с расстановкой сил: «Локомотив» лидирует, «Спартак» только-только прервал серию из пяти поражений подряд. Однако потратившим много сил в Турине железнодорожникам нельзя терять концентрацию.
Прогноз: 1:0. Московское дерби, в котором результат крайне важен для обеих сторон. ЦСКА во всех турнирах проиграл три последних матча из четырех, «Динамо» нужно выбираться из зоны вылета. При этом проблем меньше все-таки у хозяев, которые продолжают бороться за самые высокие места.
Прогноз: 1:3. Самарцы одержали три победы подряд, заметно прибавили в игре, но сладить с одним из лидеров чемпионата даже на своем поле не получится. Несмотря на поражение в Лейпциге, «Зенит» сейчас в полном порядке.
Прогноз: 2:0. Ростовчанам нужно реабилитироваться за разгромное поражение в Санкт-Петербурге. Валерий Карпин сказал, что счет 1:6 должен вернуть его подопечных на землю. Вот и посмотрим, как южане, отстающие от первого места всего на три очка, держат удар.
Прогноз: 1:2. Туляки не выигрывали с августа, шесть туров кряду, при этом зачастую демонстрируют неплохой по содержанию футбол. У «Ахмата» с этим компонентом в текущем первенстве большие проблемы. Думаю, безвыигрышная серия «Арсенала» прервется.