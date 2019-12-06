Betting Insider
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Прогнозы
Статистика
409
1 860
409
1 860
4.55Победа Сочи и тотал больше 2.5 - Да
Сочи — Рубин|РПЛ
Сочи — Рубин|РПЛ
Прогноз: 2:1. Вновь борьба за выживание, на сей раз в самом низу таблицы. Если «Сочи» не выиграет, начнет весеннюю часть с серьезным отставанием и низкими шансами покинуть зону вылета. Прокашлявшись, «Сочи» возьмет три очка.

Источник: sportbox
0
Повторить за 4.45
450
1 629
450
1 629
3.62Победа Спартак и тотал больше 2.5 - Да
Спартак — Ростов|РПЛ
Спартак — Ростов|РПЛ
Прогноз: 2:1. Трудная для прогноза пара, так как обе команды сейчас нестабильны. У «Ростова» все же в данный момент побольше проблем, а «Спартак» играет с неплохим настроем, тем более матч состоится в Москве.

Источник: sportbox
0
Повторить за 3.7
1
1
1
1
1.98Обе команды забьют - Да
Крылья Советов — Урал|РПЛ
Крылья Советов — Урал|РПЛ
Повторить за 1.96
1
3
1
3
3.8Ничья и тотал меньше 2.5 - Да
Крылья Советов — Урал|РПЛ
Крылья Советов — Урал|РПЛ
Прогноз: 1:1. «Крылья» находятся прямо на границе зоны вылета, «Урал» всего в трех очках впереди. И тем, и другим важно укреплять позиции, личная встреча — это, безусловно, неплохой шанс. Обе команды будут играть на победу, но выйдет ничья.

Источник: sportbox
0
Повторить за 3.8
1
1
1
1
1.57Обе команды забьют - Нет
Ахмат — Уфа (0-1)|РПЛ
Ахмат — Уфа (0-1)|РПЛ
1
-1
1
-1
3.54Победа Ахмат и тотал меньше 2.5 - Да
Ахмат — Уфа (0-1)|РПЛ
Ахмат — Уфа (0-1)|РПЛ
Прогноз: 1:0. Последнюю победу в Грозном «Ахмат» одержал в начале августа, что для традиционно домашней команды просто неприемлемо. Местная публика заждалась, в субботу нужный результат, наконец, будет достигнут.

Источник: sportbox
0
1
-1
1
-1
4.6Победа Краснодар и тотал меньше 2.5 - Да
Краснодар — ЦСКА (1-1)|РПЛ
Краснодар — ЦСКА (1-1)|РПЛ
Прогноз: 1:0. Неделю назад оба участника Лиги Европы проявили себя не с лучшей стороны в домашних матчах с уступающими в классе соперниками. И «Краснодару», и ЦСКА зимний перерыв должен пойти на пользу, а прямо сейчас «быки» чуть сильнее, тем более на своем поле.

Источник: sportbox
0
1
-1
1
-1
4.95Победа Тамбов и тотал меньше 2.5 - Да
Тамбов — Оренбург (3-0)|РПЛ
Тамбов — Оренбург (3-0)|РПЛ
Прогноз: 1:0. Из последних пяти матчей «Тамбов» проиграл только один, выглядит очень прилично, но вновь оказался в зоне вылета. Ситуацию перед перерывом нужно исправлять, хотя «Оренбург» всего на очко впереди и также постарается себя обезопасить.

Источник: sportbox
0
1
-1
1
-1
4.25Победа Локомотив и тотал меньше 2.5 - Да
Арсенал Тула — Локомотив (4-0)|РПЛ
Арсенал Тула — Локомотив (4-0)|РПЛ
Прогноз: 0:1. В прошлом туре «Арсенал» уже взял три очка в споре с номинальным фаворитом. Дела у «Локомотива» в конце первой части сезона идут не лучше, чем у ЦСКА. Но все же класс железнодорожников значительно выше, чем у туляков.

Источник: sportbox
0
1
1
1
1
1.66Обе команды забьют - Нет
Зенит — Динамо (3-0)|РПЛ
Зенит — Динамо (3-0)|РПЛ
1
-1
1
-1
3.2Победа Зенит и тотал меньше 2.5 - Да
Зенит — Динамо (3-0)|РПЛ
Зенит — Динамо (3-0)|РПЛ
Александр Бубнов. Прогноз: 2:0. Интересно, как воспрянувшее «Динамо» будет выглядеть в гостях на фоне лидера чемпионата. Не исключено, что навяжет серьезную борьбу, но ставлю все же на победу хозяев.

Источник: Sportbox
0
1
-1
1
-1
2.51Победа ЦСКА и тотал больше 2.5 - Да
ЦСКА — Арсенал Тула (0-1)|РПЛ
ЦСКА — Арсенал Тула (0-1)|РПЛ
Прогноз: 2:1. В нынешнем сезоне «Арсенал» больше не является грозой фаворитов. Туляки доставят проблемы армейцам, но ЦСКА одержит верх и не выпадет из лидирующей группы.

Источник: Sportbox
0
1
-1
1
-1
1.7Краснодар фора (-1)
Краснодар — Тамбов (0-0)|РПЛ
Краснодар — Тамбов (0-0)|РПЛ
Прогноз: 2:0. «Тамбов» пободается с «Краснодаром», но у «быков» все козыри на руках. Разве что гости будут несколько свежее.

Источник: Sportbox
1
1
1
1
1
1.833Зенит фора (-1)
Зенит — Спартак (1-0)|РПЛ
Зенит — Спартак (1-0)|РПЛ
Прогноз: 2:0. «Зенит» — явный фаворит. Игра петербуржцев неплохо отлажена и приносит результат, что в премьер-лиге, что в Лиге чемпионов, «Спартак» же только в начале строительства новой команды.

Источник: Sportbox
0
1
1
1
1
5.05Победа Сочи и тотал больше 2.5 - Да
Сочи — Оренбург|РПЛ
Сочи — Оренбург|РПЛ
Прогноз: 2:1. В оставшихся до зимнего перерыва двух домашних матчах у «Сочи» есть хороший шанс поправить аховое турнирное положение. В противном случае южане рискуют прочно окопаться на дне таблицы, откуда весной будет очень непросто выбраться.

Источник: Sportbox
0