Прогноз: 2:1. Вновь борьба за выживание, на сей раз в самом низу таблицы. Если «Сочи» не выиграет, начнет весеннюю часть с серьезным отставанием и низкими шансами покинуть зону вылета. Прокашлявшись, «Сочи» возьмет три очка.
Прогноз: 2:1. Трудная для прогноза пара, так как обе команды сейчас нестабильны. У «Ростова» все же в данный момент побольше проблем, а «Спартак» играет с неплохим настроем, тем более матч состоится в Москве.
Прогноз: 1:1. «Крылья» находятся прямо на границе зоны вылета, «Урал» всего в трех очках впереди. И тем, и другим важно укреплять позиции, личная встреча — это, безусловно, неплохой шанс. Обе команды будут играть на победу, но выйдет ничья.
Прогноз: 1:0. Последнюю победу в Грозном «Ахмат» одержал в начале августа, что для традиционно домашней команды просто неприемлемо. Местная публика заждалась, в субботу нужный результат, наконец, будет достигнут.
Прогноз: 1:0. Неделю назад оба участника Лиги Европы проявили себя не с лучшей стороны в домашних матчах с уступающими в классе соперниками. И «Краснодару», и ЦСКА зимний перерыв должен пойти на пользу, а прямо сейчас «быки» чуть сильнее, тем более на своем поле.
Прогноз: 1:0. Из последних пяти матчей «Тамбов» проиграл только один, выглядит очень прилично, но вновь оказался в зоне вылета. Ситуацию перед перерывом нужно исправлять, хотя «Оренбург» всего на очко впереди и также постарается себя обезопасить.
Прогноз: 0:1. В прошлом туре «Арсенал» уже взял три очка в споре с номинальным фаворитом. Дела у «Локомотива» в конце первой части сезона идут не лучше, чем у ЦСКА. Но все же класс железнодорожников значительно выше, чем у туляков.
Прогноз: 2:1. В оставшихся до зимнего перерыва двух домашних матчах у «Сочи» есть хороший шанс поправить аховое турнирное положение. В противном случае южане рискуют прочно окопаться на дне таблицы, откуда весной будет очень непросто выбраться.