Прогноз: 1:1. После оглушительных поражений в Лиге Европы и те, и другие постараются реабилитироваться в очной встрече. Да и промежуточное положение в чемпионате требует от каждой из команд победы. Как водится в таких случаях, будет ничья.
Прогноз: 2:1. Соседи по турнирной таблице примерно равны по классу и находятся в схожей форме. В прошлом туре «Урал» в гостях обыграл «Спартак», но в целом на выезде выступает заметно хуже. Поэтому ставлю на туляков
Прогноз: 1:0. Собранный в июле–августе «Сочи» постепенно сыгрывается, тем не менее вряд ли добьется удовлетворительного результата. «Динамо» до сих пор выиграло лишь один матч на своем поле, мало забивает, при этом в среднем имеет несколько верных моментов за матч. Рано или поздно ситуация должна переломиться.
Прогноз: 0:1. «Локомотиву» будет очень непросто на выезде в Оренбурге. Три дня на восстановление, искусственное поле, раннее начало матча, много травмированных, к тому же хозяева одержали две победы подряд. Однако Юрий Семин умеет сплотить команду в ответственный момент и добиться результата.
Прогноз: 0:2. Дебютант премьер-лиги навязывает борьбу почти в каждом туре, но пока с большим трудом набирает очки. Вряд ли «Тамбову» удастся остановить «Ростов», который набрал отличный ход и ведет борьбу за лидерство.
Прогноз: 2:1. Грозненцы не могут победить пять туров кряду, самарцы — три. Обе команды только стремятся обрести ту игру, которую хотят видеть тренеры. Ставлю на «Ахмат» только потому, что встреча состоится в Грозном.
Прогноз: 1:0. «Ростов» выдает один хороший матч за другим и по праву возглавляет таблицу вместе с «Зенитом» и «Краснодаром». «Ахмат» пока выглядит не лучшим образом, не демонстрирует слаженной игры и вряд ли выстоит под натиском мощной группы атаки.
Прогноз: 2:1. «Динамо» неудачно стартовало, одержало всего две победы в восьми матчах, проиграло три встречи из четырех на своем поле. Нужно исправлять положение и реабилитироваться перед болельщиками. Ресурсы для этого есть, пауза была в помощь.
Прогноз: 2:1. Самарцы забивают почти столько же, сколько пропускают, чаще проигрывают, но в борьбе. Впрочем, если в текущем первенстве «Краснодар» рассчитывает замахнуться на нечто большее, чем место в тройке, в подобных матчах он должен брать максимум очков.
Прогноз: 0:1. «Локомотиву» зачастую непросто выступать после паузы на игры сборных, но поражение от «Ростова» должно мобилизовать команду Семина. Если не обыграть «Сочи», отставание от лидеров станет очень значительным.
Прогноз: 1:0. Команды Парфенова традиционно являются проблемой для его бывшего клуба, тем более «Спартак» только ищет свою игру. Но пусть даже на морально-волевых, красно-белые должны брать дома три очка.