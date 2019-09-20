Betting Insider
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Прогнозы
Статистика
10
39
10
39
3.9Ничья и тотал меньше 2.5 - Да
ЦСКА — Краснодар|РПЛ
ЦСКА — Краснодар|РПЛ
Прогноз: 1:1. После оглушительных поражений в Лиге Европы и те, и другие постараются реабилитироваться в очной встрече. Да и промежуточное положение в чемпионате требует от каждой из команд победы. Как водится в таких случаях, будет ничья.
0
Повторить за 3.9
10
33
10
33
3.32Победа Арсенал Тула и тотал больше 2.5 - Да
Арсенал Тула — Урал|РПЛ
Арсенал Тула — Урал|РПЛ
Прогноз: 2:1. Соседи по турнирной таблице примерно равны по классу и находятся в схожей форме. В прошлом туре «Урал» в гостях обыграл «Спартак», но в целом на выезде выступает заметно хуже. Поэтому ставлю на туляков
0
Повторить за 3.32
10
31
10
31
3.14Победа Динамо Москва и тотал меньше 2.5 - Да
Динамо — Сочи|РПЛ
Динамо — Сочи|РПЛ
Прогноз: 1:0. Собранный в июле–августе «Сочи» постепенно сыгрывается, тем не менее вряд ли добьется удовлетворительного результата. «Динамо» до сих пор выиграло лишь один матч на своем поле, мало забивает, при этом в среднем имеет несколько верных моментов за матч. Рано или поздно ситуация должна переломиться.
0
Повторить за 3.14
10
38
10
38
3.8Победа Локомотив и тотал меньше 2.5 - Да
Оренбург — Локомотив|РПЛ
Оренбург — Локомотив|РПЛ
Прогноз: 0:1. «Локомотиву» будет очень непросто на выезде в Оренбурге. Три дня на восстановление, искусственное поле, раннее начало матча, много травмированных, к тому же хозяева одержали две победы подряд. Однако Юрий Семин умеет сплотить команду в ответственный момент и добиться результата.
0
Повторить за 3.8
15
49
15
49
3.32Победа Ростов и тотал меньше 2.5 - Да
Тамбов — Ростов|РПЛ
Тамбов — Ростов|РПЛ
Прогноз: 0:2. Дебютант премьер-лиги навязывает борьбу почти в каждом туре, но пока с большим трудом набирает очки. Вряд ли «Тамбову» удастся остановить «Ростов», который набрал отличный ход и ведет борьбу за лидерство.
0
Повторить за 3.32
15
54
15
54
3.62Зенит фора (-2.5)
Зенит — Рубин|РПЛ
Зенит — Рубин|РПЛ
Прогноз: 3:0. Казанцы ярко выглядели на старте, но по ходу чемпионата ощутимо сдали. «Зенит», несмотря на плотный календарь, должен брать уверенные три очка на своем поле.
0
Повторить за 3.62
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58
15
58
3.9Победа Ахмат и тотал больше 2.5 - Да
Ахмат — Крылья Советов|РПЛ
Ахмат — Крылья Советов|РПЛ
Прогноз: 2:1. Грозненцы не могут победить пять туров кряду, самарцы — три. Обе команды только стремятся обрести ту игру, которую хотят видеть тренеры. Ставлю на «Ахмат» только потому, что встреча состоится в Грозном.
0
Повторить за 3.9
16
53
16
53
3.32Ничья и тотал меньше 2.5 - Да
Уфа — Спартак|РПЛ
Уфа — Спартак|РПЛ
Прогноз: 0:0. «Уфа» не проиграла в гостях «Динамо», так почему должна выступить хуже в домашнем матче с другим московским клубом, у которого сейчас как минимум не менее серьезные проблемы?
0
Повторить за 3.32
10
-10
10
-10
3.26Победа Ростов и тотал меньше 2.5 - Да
Ростов — Ахмат (2-1)|РПЛ
Ростов — Ахмат (2-1)|РПЛ
Прогноз: 1:0. «Ростов» выдает один хороший матч за другим и по праву возглавляет таблицу вместе с «Зенитом» и «Краснодаром». «Ахмат» пока выглядит не лучшим образом, не демонстрирует слаженной игры и вряд ли выстоит под натиском мощной группы атаки.

Источник: Sportbox
1
10
-10
10
-10
3.14Победа Динамо Москва и тотал больше 2.5 - Да
Динамо — Уфа (0-0)|РПЛ
Динамо — Уфа (0-0)|РПЛ
Прогноз: 2:1. «Динамо» неудачно стартовало, одержало всего две победы в восьми матчах, проиграло три встречи из четырех на своем поле. Нужно исправлять положение и реабилитироваться перед болельщиками. Ресурсы для этого есть, пауза была в помощь.

Источник: SportboxV
0
14
29
14
29
2.08Победа Краснодар и тотал больше 2.5 - Да
Краснодар — Крылья Советов (4-2)|РПЛ
Краснодар — Крылья Советов (4-2)|РПЛ
Прогноз: 2:1. Самарцы забивают почти столько же, сколько пропускают, чаще проигрывают, но в борьбе. Впрочем, если в текущем первенстве «Краснодар» рассчитывает замахнуться на нечто большее, чем место в тройке, в подобных матчах он должен брать максимум очков.

Источник: Sportbox
0
10
32
10
32
3.2Победа ЦСКА и тотал меньше 2.5 - Да
Тамбов — ЦСКА (0-2)|РПЛ
Тамбов — ЦСКА (0-2)|РПЛ
Прогноз: 0:1. Команда Александра Григоряна упрется, даже постарается навязать фавориту контригру, но тот использует свой шанс и увезет три очка.

Источник: Sportbox
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8
-8
8
-8
5.6Победа Рубин и тотал больше 2.5 - Да
Оренбург — Рубин (2-1)|РПЛ
Оренбург — Рубин (2-1)|РПЛ
Прогноз: 2:1. После первой победы в чемпионате хозяевам важно развить успех и покинуть зону вылета. Однако в новом сезоне обе команды нестабильны, потому здесь в целом игра на три результата.

Источник: Sportbox
0
15
51
15
51
3.46Победа Локомотив и тотал меньше 2.5 - Да
Сочи — Локомотив (0-1)|РПЛ
Сочи — Локомотив (0-1)|РПЛ
Прогноз: 0:1. «Локомотиву» зачастую непросто выступать после паузы на игры сборных, но поражение от «Ростова» должно мобилизовать команду Семина. Если не обыграть «Сочи», отставание от лидеров станет очень значительным.

Источник: Sportbox
0
15
-15
15
-15
3.62Победа Спартак и тотал меньше 2.5 - Да
Спартак — Урал (1-2)|РПЛ
Спартак — Урал (1-2)|РПЛ
Прогноз: 1:0. Команды Парфенова традиционно являются проблемой для его бывшего клуба, тем более «Спартак» только ищет свою игру. Но пусть даже на морально-волевых, красно-белые должны брать дома три очка.

Источник: Sportbox
0