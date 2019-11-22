Betting Insider
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Прогнозы
Статистика
1
3
1
3
3.125Победа ЦСКА и тотал меньше 2.5 - Да
ЦСКА — Крылья Советов|РПЛ
ЦСКА — Крылья Советов|РПЛ
Прогноз: 2:0. Пауза в чемпионате должна была пойти армейцам на пользу. Полагаю, они дадут «Крылышкам» ответ, симметричный поражению в первом туре.

Источник: sportbox
0
Повторить за 3.125
1
3
1
3
3.04Победа Краснодар и тотал больше 2.5 - Да
Арсенал Тула — Краснодар|РПЛ
Арсенал Тула — Краснодар|РПЛ
Прогноз: 1:2. Матч будет сложным для обеих команд, но «Краснодар» все же сильнее и не может позволить себе потерю очков в условиях плотной борьбы вверху таблицы.

Источник: sportbox
0
Повторить за 3.04
1
1
1
1
1.78Обе команды забьют - Да
Урал — Спартак|РПЛ
Урал — Спартак|РПЛ
Повторить за 1.78
1
3
1
3
3.125Победа Спартак и тотал больше 2.5 - Да
Урал — Спартак|РПЛ
Урал — Спартак|РПЛ
Прогноз: 1:2. К началу ноября новый тренерский штаб красно-белых в целом улучшил настроение команды и болельщиков. Гостевой матч с «Уралом» станет серьезным испытанием, успешное прохождение которого важно для дальнейшего роста.

Источник: sportbox
0
Повторить за 3.125
1
1
1
1
1.57Обе команды забьют - Нет
Уфа — Сочи|РПЛ
Уфа — Сочи|РПЛ
Повторить за 1.57
1
3
1
3
3.54Победа Уфа и тотал меньше 2.5 - Да
Уфа — Сочи|РПЛ
Уфа — Сочи|РПЛ
Прогноз: 1:0. Уфимцы увереннее смотрятся в матчах с лидерами, испытывают трудности, когда им приходится действовать первым номером с позиции силы. У «Сочи» есть шанс поправить плачевную ситуацию, но поставлю все же на хозяев.

Источник: sportbox
0
Повторить за 3.54
3
5
3
5
1.98Обе команды забьют - Да
Динамо — Ростов|РПЛ
Динамо — Ростов|РПЛ
Повторить за 1.98
4
13
4
13
3.46Ничья и тотал меньше 2.5 - Да
Динамо — Ростов|РПЛ
Динамо — Ростов|РПЛ
Прогноз: 1:1. До зимнего перерыва «Ростову» важно сохранить позиции в группе лидеров, «Динамо» — как можно дальше оторваться от опасной зоны. И те, и другие будут играть на победу, но довольствуются ничьей.

Источник: sportbox
0
Повторить за 3.46
6
9
6
9
1.63Обе команды забьют - Нет
Рубин — Зенит|РПЛ
Рубин — Зенит|РПЛ
Повторить за 1.63
3
9
3
9
3.04Победа Зенит и тотал меньше 2.5 - Да
Рубин — Зенит|РПЛ
Рубин — Зенит|РПЛ
Прогноз: 0:2. С тех пор, как «Зенит» разнес соперника в Санкт-Петербурге со счетом 5:0, «Рубин» пропустил всего два гола в шести турах, правда и забил столько же. Лидер чемпионата — явный фаворит.

Источник: sportbox
0
Повторить за 3.04
5
8
5
8
1.74Обе команды забьют - Нет
Оренбург — Ахмат|РПЛ
Оренбург — Ахмат|РПЛ
Повторить за 1.74
3
11
3
11
3.7Победа Оренбург и тотал меньше 2.5 - Да
Оренбург — Ахмат|РПЛ
Оренбург — Ахмат|РПЛ
Прогноз: 1:0. Обе команды не отличаются стабильностью, но дела у прорвавшегося в середину таблицы «Оренбурга» идут все же лучше, чем у предпоследнего «Ахмата». К тому же подопечные Федотова играют дома.

Источник: sportbox
0
Повторить за 3.7
6
10
6
10
1.75Обе команды забьют - Нет
Тамбов — Локомотив|РПЛ
Тамбов — Локомотив|РПЛ
Повторить за 1.72
4
12
4
12
3.2Победа Локомотив и тотал меньше 2.5 - Да
Тамбов — Локомотив|РПЛ
Тамбов — Локомотив|РПЛ
Прогноз: 0:1. Перед паузой на игры сборных «Тамбов» прибавил, «Локомотив» напротив держался из последних сил. За полторы недели Команда Семина должна была перевести дух, а в ее статусе фаворита нет сомнений.

Источник: sportbox
0
Повторить за 3.14
1
-1
1
-1
5.85Тотал меньше 0.5
Рубин — Динамо (0-1)|РПЛ
Рубин — Динамо (0-1)|РПЛ
Прогноз: 0:0. Четыре последних матча «Рубина» из пяти завершились со счетом 0:0.Динамовскую атаку тоже не назвать искрометной: меньше бело-голубых (11 голов) в чемпионате забили только казанцы и Ахмат». Потому закономерно предположить безголевую ничью.

Источник: Sportbox
0