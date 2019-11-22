Прогноз: 1:2. К началу ноября новый тренерский штаб красно-белых в целом улучшил настроение команды и болельщиков. Гостевой матч с «Уралом» станет серьезным испытанием, успешное прохождение которого важно для дальнейшего роста.
Прогноз: 1:0. Уфимцы увереннее смотрятся в матчах с лидерами, испытывают трудности, когда им приходится действовать первым номером с позиции силы. У «Сочи» есть шанс поправить плачевную ситуацию, но поставлю все же на хозяев.
Прогноз: 1:1. До зимнего перерыва «Ростову» важно сохранить позиции в группе лидеров, «Динамо» — как можно дальше оторваться от опасной зоны. И те, и другие будут играть на победу, но довольствуются ничьей.
Прогноз: 1:0. Обе команды не отличаются стабильностью, но дела у прорвавшегося в середину таблицы «Оренбурга» идут все же лучше, чем у предпоследнего «Ахмата». К тому же подопечные Федотова играют дома.
Прогноз: 0:1. Перед паузой на игры сборных «Тамбов» прибавил, «Локомотив» напротив держался из последних сил. За полторы недели Команда Семина должна была перевести дух, а в ее статусе фаворита нет сомнений.
Прогноз: 0:0. Четыре последних матча «Рубина» из пяти завершились со счетом 0:0.Динамовскую атаку тоже не назвать искрометной: меньше бело-голубых (11 голов) в чемпионате забили только казанцы и Ахмат». Потому закономерно предположить безголевую ничью.