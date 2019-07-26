Betting Insider
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Прогнозы
Статистика
16
51
16
51
3.2Ничья и тотал меньше 2.5 - Да
Рубин — Ахмат|РПЛ
Рубин — Ахмат|РПЛ
Прогноз: 0:0. «Рубин» прекрасно стартовал, находится в приподнятом настроении и постарается развить успех в первом матче перед своими зрителями. Но в гости к казанцам приедет неуступчивый «Ахмат» во главе с опытным Рахимовым. Грозненцы хотят реабилитироваться за обидное поражение в Екатеринбурге в прошлом туре.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 3.2
18
61
18
61
3.4Победит Локомотив
ЦСКА — Локомотив|РПЛ
ЦСКА — Локомотив|РПЛ
Прогноз: 0:1. Дерби с участием претендентов на высокие места — всегда трудно предсказуемая история. Однако в данный момент кажется, что «Локомотив» несколько лучше готов к сезону, чем ЦСКА.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 3.4
27
64
27
64
2.4Победит Ростов
Арсенал Тула — Ростов|РПЛ
Арсенал Тула — Ростов|РПЛ
Прогноз: 0:1. «Арсенал» на неделе провел непростой матч в Лиге Европы, уступил, потому готовится к «Ростову» не в оптимальном физическом и психологическом состоянии. Команда Валерия Карпина воспользуется удобным моментом.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 2.4
30
87
30
87
2.9Победа Зенит и тотал больше 2.5 - Да
Оренбург — Зенит|РПЛ
Оренбург — Зенит|РПЛ
Прогноз: 1:2. «Оренбург» изо всех сил будет стараться избежать третьего кряду поражения на старте, но ничего не сможет поделать с превосходящим его по всем параметрам «Зенитом».

Источник: Sportbox
0
Повторить за 2.85
34
74
34
74
2.18Победа Краснодар и тотал больше 2.5 - Да
Краснодар — Сочи|РПЛ
Краснодар — Сочи|РПЛ
Прогноз: 3:0. Краснодарцы пока не слишком уверенно вошли в новый сезон, но домашний матч с новичком премьер-лиги — это хорошая возможность повысить скорость и обрести уверенность.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 2.09
28
91
28
91
3.26Победа Спартак и тотал меньше 2.5 - Да
Тамбов — Спартак|РПЛ
Тамбов — Спартак|РПЛ
Прогноз: 0:2. «Тамбов» лишен преимущества в виде своих трибун, а в плане класса и сыгранности шансы «Спартака» на успех выше.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 3.2
31
102
31
102
3.32Ничья и тотал меньше 2.5 - Да
Уфа — Крылья Советов|РПЛ
Уфа — Крылья Советов|РПЛ
Известный эксперт и бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов дал свой прогноз на матч третьего тура РПЛ «Уфа» – «Крылья Советов»:

«Уфа» не смогла набрать ни одного очка в двух турах и на своем поле постарается выжать максимум в споре с вероятным конкурентом по дистанции. Однако и «Крылья» настраиваются на победу.

Бубнов предлагает поставить на то, что в матче «Уфа» «Крылья Советов» будет ничья со счетом 1:1.

Источник: Sportbox
1
Повторить за 3.2
34
117
34
117
3.46Победа Динамо Москва и тотал меньше 2.5 - Да
Динамо — Урал (2-0)|РПЛ
Динамо — Урал (2-0)|РПЛ
Известный эксперт и бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов дал свой прогноз на матч третьего тура РПЛ «Динамо» – «Урал»:

В прошлом туре динамовцам не повезло в домашнем матче с «Рубином», они имели много моментов, но в итоге пропустили сами на последней минуте. Желание реабилитироваться перед своими болельщиками будет предельным.

Бубнов предлагает поставить на то, что «Динамо» победит «Урал» со счетом 1:0.

Источник: Sportbox
6
61
-61
61
-61
2.51Победа Зенит и тотал больше 2.5 - Да
Сочи — Зенит (0-2)|РПЛ
Сочи — Зенит (0-2)|РПЛ
Прогноз: 1:2. В составе дебютанта премьер-лиги целый ряд экс-зенитовцев, которые хотят максимально проявить себя в матче с бывшим клубом. Чемпион сильнее и сыграннее, но простой победы над новичком ждать не приходится.

Источник: Sportbox
0
22
-22
22
-22
5.65Тотал меньше 0.5
Динамо — Рубин (0-1)|РПЛ
Динамо — Рубин (0-1)|РПЛ
Прогноз: 0:0. Неделю назад обновленный «Рубин» здорово сыграл против «Локомотива», обрел уверенность и не сдастся без боя во втором подряд московском матче. «Динамо» будет нагнетать давление, но соперники поделят очки.

Источник: Sportbox
0
41
-41
41
-41
2.7Победа Локомотив и тотал меньше 2.5 - Да
Локомотив — Тамбов (2-1)|РПЛ
Локомотив — Тамбов (2-1)|РПЛ
Прогноз: 1:0. Несмотря на неожиданную домашнюю ничью с «Рубином, «Локомотив» все равно произвел неплохое впечатление движением и скоростью развития атак. Недооценки Юрий Семин не допустит, а уровень соперников существенно разнится.

Источник: Sportbox
0
28
-28
28
-28
5.35Обе команды забьют и тотал меньше 2.5 - Да
Урал — Ахмат (3-0)|РПЛ
Урал — Ахмат (3-0)|РПЛ
Прогноз: 1:1. Встречаются примерно равные по классу команды, которые начали первенство с победы и хотят закрепить успех. Ставлю на ничью.

Источник: Sportbox
1
36
-36
36
-36
4.1Победа Ростов и тотал больше 2.5 - Да
Ростов — Спартак (2-2)|РПЛ
Ростов — Спартак (2-2)|РПЛ
Прогноз: 2:1. Три недели назад «Ростов» уже обыграл «Спартак» на турнире в Австрии. Понятно, что сейчас обстоятельства и мотивация иные. Однако и чемпионат команда Валерия Карпина начала заметно увереннее: по делу одолела «Оренбург», тогда как «Спартак» в последний момент дожал дебютанта «Сочи».

Источник: Sportbox
0
55
-55
55
-55
2.63Победа ЦСКА и тотал меньше 2.5 - Да
ЦСКА — Оренбург (2-1)|РПЛ
ЦСКА — Оренбург (2-1)|РПЛ
Прогноз: 1:0. Армейцы проиграли в первом туре впервые с 2001 года. Ситуацию нужно исправлять, тем более ЦСКА играет дома, а у «Оренбурга» в межсезонье случились значительные кадровые потери.

Источник: Sportbox
0
45
-45
45
-45
3.98Победа Крылья Советов и тотал меньше 2.5 - Да
Крылья Советов — Арсенал Тула (2-3)|РПЛ
Крылья Советов — Арсенал Тула (2-3)|РПЛ
Прогноз: 1:0. В прошлом розыгрыше премьер-лиги у самарцев было всего 4 очка после пяти туров, в нынешнем есть реальный шанс набрать 6 после двух. Победа над ЦСКА должна вдохновить «Крылья».

Источник: Sportbox
0