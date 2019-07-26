Прогноз: 0:0. «Рубин» прекрасно стартовал, находится в приподнятом настроении и постарается развить успех в первом матче перед своими зрителями. Но в гости к казанцам приедет неуступчивый «Ахмат» во главе с опытным Рахимовым. Грозненцы хотят реабилитироваться за обидное поражение в Екатеринбурге в прошлом туре.
Прогноз: 0:1. «Арсенал» на неделе провел непростой матч в Лиге Европы, уступил, потому готовится к «Ростову» не в оптимальном физическом и психологическом состоянии. Команда Валерия Карпина воспользуется удобным моментом.
Известный эксперт и бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов дал свой прогноз на матч третьего тура РПЛ «Динамо» – «Урал»:
В прошлом туре динамовцам не повезло в домашнем матче с «Рубином», они имели много моментов, но в итоге пропустили сами на последней минуте. Желание реабилитироваться перед своими болельщиками будет предельным.
Бубнов предлагает поставить на то, что «Динамо» победит «Урал» со счетом 1:0.
Прогноз: 1:2. В составе дебютанта премьер-лиги целый ряд экс-зенитовцев, которые хотят максимально проявить себя в матче с бывшим клубом. Чемпион сильнее и сыграннее, но простой победы над новичком ждать не приходится.
Прогноз: 0:0. Неделю назад обновленный «Рубин» здорово сыграл против «Локомотива», обрел уверенность и не сдастся без боя во втором подряд московском матче. «Динамо» будет нагнетать давление, но соперники поделят очки.
Прогноз: 1:0. Несмотря на неожиданную домашнюю ничью с «Рубином, «Локомотив» все равно произвел неплохое впечатление движением и скоростью развития атак. Недооценки Юрий Семин не допустит, а уровень соперников существенно разнится.
Прогноз: 2:1. Три недели назад «Ростов» уже обыграл «Спартак» на турнире в Австрии. Понятно, что сейчас обстоятельства и мотивация иные. Однако и чемпионат команда Валерия Карпина начала заметно увереннее: по делу одолела «Оренбург», тогда как «Спартак» в последний момент дожал дебютанта «Сочи».