Прогноз: 1:2. Очень важный матч для обеих команд. В случае поражения от принципиального соперника вылетевший из Лиги Европы «Спартак» ждет еще один болезненный удар. С другой стороны, красно-белые выиграли в чемпионате три матча подряд, тогда как «Зенит» набрал только одно очко в последних двух турах в споре с не самыми сильными оппонентами. И все же команда Семака лучше сыграна, более устойчива и мастеровита.
Прогноз: .0:1. После неудачи в Лиге чемпионов, потери целого ряда ключевых исполнителей «Краснодару» важно не поплыть. Гостям должен помочь тот факт, что оборона «Урала» в этом году допускает много ошибок.
Прогноз: 1:0. Пожалуй, впервые в этом чемпионате «Рубин» выйдет на поле в качестве всамделишного фаворита. Команда Шаронова продолжает строиться, но казанцы продвинулись в этом отношении значительно дальше сочинцев.
Прогноз: 2:1. «Оренбург» упустил возможность одержать первую победу в сезоне, дважды подряд принимая дома новичков. С чего бы результату улучшиться в гостях в споре с другим потенциальным конкурентом по борьбе за выживание. Тем более «Уфа» выиграла два последних матча, в частности сенсационно приложила «Зенит».
Прогноз: 3:1. «Оренбург» дважды подряд на своем поле не смог обыграть новичков премьер-лиги, добиться первой победы в сезоне. «Арсенал» также не дотягивает до планки прошлого первенства, но выглядит все же предпочтительнее соперника, к тому же играет дома.
Прогноз: 0:3. Несмотря на поражение от «Браги», «Спартак» набирает ход, в состав вернутся Тиль и Ларссон и победная серия в чемпионате продлится. «Крылья Советов» выиграли в прошлом туре, но команда Божовича пока слишком нестабильна.
Прогноз: 2:3. Еще прошлой весной оба коллектива считались явно оборонительными, при составлении прогноза очевидно просматривалась линия «тотал меньше». Однако на старте нового сезона «Ростов» является одной из самых забивных команд, «Рубин» также стремится строить игру через контроль. Рискну предположить, что быстрый контратакующий футбол казанцев принесет успех.
Прогноз: 3:1. У обеих команд хватает проблем в новом сезоне, успешные выступления чередуются с провальными, явно недостает стабильности. Тем не менее дома армейцы должны брать три очка, особенно после обидного поражения в дерби.
Прогноз: 1:1. Перед своими болельщиками «Краснодар» выложится по полной, дабы хоть немного сгладить тягостное впечатление от разгрома в Греции. «Локомотив» находится в куда более стабильном состоянии, в частности психологическом. Однако настрой «Краснодара» и фактор своего поля не позволят «Локомотиву» увезти три очка.