Betting Insider
119 -15.5% ROI за все время
Место
Подписчики
202 688
Подписки
0
Прогнозы
Статистика
15
48
15
48
3.26Победа Зенит и тотал больше 2.5 - Да
Спартак — Зенит|РПЛ
Спартак — Зенит|РПЛ
Прогноз: 1:2. Очень важный матч для обеих команд. В случае поражения от принципиального соперника вылетевший из Лиги Европы «Спартак» ждет еще один болезненный удар. С другой стороны, красно-белые выиграли в чемпионате три матча подряд, тогда как «Зенит» набрал только одно очко в последних двух турах в споре с не самыми сильными оппонентами. И все же команда Семака лучше сыграна, более устойчива и мастеровита.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 3.32
15
54
15
54
3.62Победа ЦСКА и тотал меньше 2.5 - Да
Арсенал Тула — ЦСКА|РПЛ
Арсенал Тула — ЦСКА|РПЛ
Прогноз: 1:0. Тут, по большому счету, игра на три результата. Обеим командам не хватает стабильности, есть проблемы с игрой в атаке. Думаю, все решит один гол. Кто его забьет? Поставлю на хозяев.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 3.62
15
61
15
61
4.1Победа Краснодар и тотал меньше 2.5 - Да
Урал — Краснодар|РПЛ
Урал — Краснодар|РПЛ
Прогноз: .0:1. После неудачи в Лиге чемпионов, потери целого ряда ключевых исполнителей «Краснодару» важно не поплыть. Гостям должен помочь тот факт, что оборона «Урала» в этом году допускает много ошибок.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 4.1
15
54
15
54
3.62Ничья и тотал меньше 2.5 - Да
Ахмат — Тамбов|РПЛ
Ахмат — Тамбов|РПЛ
Прогноз: 2:0. «Ахмат» неудачно начал сезон, ситуацию нужно исправлять. А когда еще это делать, как не в домашнем матче с дебютантом премьер-лиги?

Источник: Sportbox
0
Повторить за 3.7
15
51
15
51
3.42Победа Локомотив и тотал меньше 2.5 - Да
Локомотив — Ростов|РПЛ
Локомотив — Ростов|РПЛ
Прогноз: 1:0. Несмотря на равенство в таблице, «Локомотив» посильнее «Ростова» во всех линиях, к тому же играет дома. Однако решающее значение здесь, вероятно, будет иметь фактор первого гола.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 3.4
15
49
15
49
3.32Победа Рубин и тотал меньше 2.5 - Да
Рубин — Сочи|РПЛ
Рубин — Сочи|РПЛ
Прогноз: 1:0. Пожалуй, впервые в этом чемпионате «Рубин» выйдет на поле в качестве всамделишного фаворита. Команда Шаронова продолжает строиться, но казанцы продвинулись в этом отношении значительно дальше сочинцев.

Источник: Sportbox
0
Повторить за 3.32
15
66
15
66
4.45Победа Уфа и тотал больше 2.5 - Да
Уфа — Оренбург|РПЛ
Уфа — Оренбург|РПЛ
Прогноз: 2:1. «Оренбург» упустил возможность одержать первую победу в сезоне, дважды подряд принимая дома новичков. С чего бы результату улучшиться в гостях в споре с другим потенциальным конкурентом по борьбе за выживание. Тем более «Уфа» выиграла два последних матча, в частности сенсационно приложила «Зенит».

Источник: Sportbox
1
Повторить за 4.4
16
54
16
54
3.4Ничья и тотал меньше 2.5 - Да
Крылья Советов — Динамо (0-0)|РПЛ
Крылья Советов — Динамо (0-0)|РПЛ
Прогноз: 1:1. И те, и другие будут играть на победу, но в равном по характеру матче у соперников не хватит ресурсов, чтобы выжать победу.

Источник: Sportbox
0
8
-8
8
-8
10Победа Урал и тотал больше 4.5 - Да
Урал — Сочи (3-1)|РПЛ
Урал — Сочи (3-1)|РПЛ
Прогноз: 3:2. После двух подряд болезненных поражений команда Дмитрия Парфенова найдет в себе силы переломить ситуацию. «Урал» лучше сыгран, а дома в целом выглядит неплохо.

Источник: Sportbox
3
8
-8
8
-8
6.6Победа Арсенал Тула и тотал больше 3.5 - Да
Арсенал Тула — Оренбург (2-1)|РПЛ
Арсенал Тула — Оренбург (2-1)|РПЛ
Прогноз: 3:1. «Оренбург» дважды подряд на своем поле не смог обыграть новичков премьер-лиги, добиться первой победы в сезоне. «Арсенал» также не дотягивает до планки прошлого первенства, но выглядит все же предпочтительнее соперника, к тому же играет дома.

Источник: Sportbox
0
8
-8
8
-8
8.3Спартак фора (-2)
Крылья Советов — Спартак (1-2)|РПЛ
Крылья Советов — Спартак (1-2)|РПЛ
Прогноз: 0:3. Несмотря на поражение от «Браги», «Спартак» набирает ход, в состав вернутся Тиль и Ларссон и победная серия в чемпионате продлится. «Крылья Советов» выиграли в прошлом туре, но команда Божовича пока слишком нестабильна.

Источник: Sportbox
0
5
-5
5
-5
13.5Победа Рубин и тотал больше 3.5 - Да
Ростов — Рубин (2-1)|РПЛ
Ростов — Рубин (2-1)|РПЛ
Прогноз: 2:3. Еще прошлой весной оба коллектива считались явно оборонительными, при составлении прогноза очевидно просматривалась линия «тотал меньше». Однако на старте нового сезона «Ростов» является одной из самых забивных команд, «Рубин» также стремится строить игру через контроль. Рискну предположить, что быстрый контратакующий футбол казанцев принесет успех.

Источник: Sportbox
0
8
-8
8
-8
5Победа ЦСКА и тотал больше 3.5 - Да
ЦСКА — Ахмат (3-0)|РПЛ
ЦСКА — Ахмат (3-0)|РПЛ
Прогноз: 3:1. У обеих команд хватает проблем в новом сезоне, успешные выступления чередуются с провальными, явно недостает стабильности. Тем не менее дома армейцы должны брать три очка, особенно после обидного поражения в дерби.

Источник: Sportbox
1
15
58
15
58
3.9Ничья и тотал меньше 2.5 - Да
Краснодар — Локомотив (1-1)|РПЛ
Краснодар — Локомотив (1-1)|РПЛ
Прогноз: 1:1. Перед своими болельщиками «Краснодар» выложится по полной, дабы хоть немного сгладить тягостное впечатление от разгрома в Греции. «Локомотив» находится в куда более стабильном состоянии, в частности психологическом. Однако настрой «Краснодара» и фактор своего поля не позволят «Локомотиву» увезти три очка.

Источник: Sportbox
0
15
-15
15
-15
3.125Победа Зенит и тотал меньше 2.5 - Да
Уфа — Зенит (1-0)|РПЛ
Уфа — Зенит (1-0)|РПЛ
Прогноз: 0:2. После неудачи с «Ахматом» подопечные Семака приложат все усилия, чтобы победить, а возможности «Зенита» в разы выше, чем у «Уфы».

Источник: Sportbox
0