Рейтинг экспертов по месяцам

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Май
#
Имя
Ставки
ROI, %
1
Arthur Gilbert
52
51.37
2
Rika
35
37.02
3
Алексей Бондарев
29
34
4
Ruslan Ammaev
1
33.5
5
Santa🎅
22
32.44
6
Jeyhun Chariev
27
32.19
7
Tony Fil
22
31.45
8
подлец Елисей
19
30.77
9
Bosit Zamin
30
25.25
10
armydrawer
43
24.65
LIVE матчи
Ульсан Хендай — Сувон Самсунг Блювингс
45 минута
0 : 0
Сириз — Янгон Юнайтед
26 минута
0 : 0
Гейлан Юнайтед — Янг Лайонз
10 минута
1 : 0
Матч дня
Севилья — Реал Мадрид
сегодня, 19:30
•
Испания. Примера
07
:
33
:
36
до начала матча
П1
2.07
Х
4.2
П2
3.22
Меньше
Тотал
Больше
6.8
1.5
1.065
6
2
1.1
3.32
2.5
1.31
2.72
3
1.46
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