Рейтинг экспертов

Рейтинг экспертов по месяцам

Спонсор рейтинга
2017Август2017Сентябрь2017Октябрь2017Ноябрь2017Декабрь2018Январь2018Февраль2018Март2018Апрель2018Май
#ИмяСтавкиROI, %
1
Arthur Gilbert5251.37
2
Rika3537.02
3
Алексей Бондарев2934
4
Ruslan Ammaev133.5
5
Santa🎅2232.44
6
Jeyhun Chariev2732.19
7
Tony Fil2231.45
8
подлец Елисей1930.77
9
Bosit Zamin3025.25
10
armydrawer4324.65
LIVE матчи
Ульсан Хендай — Сувон Самсунг Блювингс
45 минута
0 : 0
Сириз — Янгон Юнайтед
26 минута
0 : 0
Гейлан Юнайтед — Янг Лайонз
10 минута
1 : 0
Матч дня
Севилья — Реал Мадрид
Испания. Примера
07:33:36
до начала матча
МеньшеТоталБольше
1.5
2
2.5
3
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