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Betting Insider
Прогнозы на спорт
Рейтинг экспертов
Рейтинг экспертов
Неделя
Месяц
Все время
Спонсор рейтинга
#
Имя
Ставки
ROI, %
1
Arstan Alisherov
47
20
2
#coys
474
18.1
3
Sergey Matvey
17
17.44
4
Ulan Rymbekov
98
17.21
5
redleopardps3
227
16.41
6
Эли
162
15.66
7
Ислам Нишанов
73
15.19
8
Роберто Баджо
90
14.91
9
Андрей Кун1
149
14.02
10
Дима Криворотов
62
13.81
LIVE матчи
Сривиджая — Баянкара
90 минута
2 : 0
Хеган Юнайтед — Гейлан Юнайтед
69 минута
0 : 2
Волунтари — Шепши
45 минута
0 : 2
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Матч дня
Реал Мадрид — Сельта
сегодня, 18:45
•
Испания. Примера
07
:
48
:
32
до начала матча
П1
1.3
Х
6.25
П2
9.8
Меньше
Тотал
Больше
4.4
2.5
1.196
3.78
3
1.27
2.57
3.5
1.571
1.99
4
1.82
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