Теперь все желающие смогут изучить наш рейтинг экспертов, бесплатно и без смс!:) А если серьезно, то интересно подсмотреть за звездами, которые пишут для спортивных сайтов, выступают на ТВ. Многие из них категоричны в прогнозах и оценках, поэтому хочется понять их логику.

В нашем рейтинге прогнозистов представлены футбольные комментаторы, ТВ-эксперты из России и других стран. Теперь можно сравнить точность «аналитики» Черданцева и Уткина на длинной дистанции.

Мы собрали прогнозы от экспертов на футбол в одном месте. Специалисты работают со ставочными платформами, оставляют прогнозы в ходе аналитических программ – теперь все это собрано на сайте Betting Insider. Ну, а наш рейтинг отсортирует экспертов по значению ROI – их показателю успешности в прогнозировании.

Теперь лучшие капперы России и мира собраны в одном месте – можно следить, как за рейтингом лучших прогнозистов проекта, так и за рейтингом футбольных экспертов.