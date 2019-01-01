Betting Insider

Теперь все желающие смогут изучить наш рейтинг экспертов, бесплатно и без смс!:) А если серьезно, то интересно подсмотреть за звездами, которые пишут для спортивных сайтов, выступают на ТВ. Многие из них категоричны в прогнозах и оценках, поэтому хочется понять их логику.

В нашем рейтинге прогнозистов представлены футбольные комментаторы, ТВ-эксперты из России и других стран. Теперь можно сравнить точность «аналитики» Черданцева и Уткина на длинной дистанции.

Мы собрали прогнозы от экспертов на футбол в одном месте. Специалисты работают со ставочными платформами, оставляют прогнозы в ходе аналитических программ – теперь все это собрано на сайте Betting Insider. Ну, а наш рейтинг отсортирует экспертов по значению ROI – их показателю успешности в прогнозировании.

Теперь лучшие капперы России и мира собраны в одном месте – можно следить, как за рейтингом лучших прогнозистов проекта, так и за рейтингом футбольных экспертов.

Рейтинг лучших экспертов-прогнозистов Betting Insider

  • Генич – комментатор «Матч ТВ», регулярно оставляет прогнозы для Winline и Рейтинга Букмекеров. Специалист по испанскому футболу.
  • Черданцев – комментатор «Матч ТВ», составляет прогнозы для БК Олимп. Легенда беттинг-сообщества. Часто работает правило – «посмотри прогноз Черданцева и поставь наоборот».
  • Уткин – российский комментатор, работающий в барах, экспериментирует со своим Youtube-каналом.
  • Андронов – спортивный журналист, комментатор. Одно из первых лиц «Советского спорта». Сотрудничает с Рейтингом Букмекеров.
  • Казанский – комментатор «Матч ТВ», готовит прогнозы для Рейтинга Букмекеров и Winline.
  • Мерсон – эксперт британского Sky Sport. Специалист по английскому футболу.
  • Ловчев – футбольный эксперт. Регулярно готовит прогнозы для Рейтинга Букмекеров.
  • Шнякин – комментатор «Матч ТВ», сотрудничает с каналом Ставка TV.
  • Гусев – комментатор Первого канала. Работает на матчах футбольной и хоккейной сборных, готовит прогнозы для Ставка TV.
  • … и другие эксперты — в новом рейтинге Betting Insider.

Рейтинг

капперов
экспертов
Получи фрибет 1000 ₽
#ИмяСтавкиROI, %
1Александр Кержаков236.67
2Денис Казанский1341.59
3Евгений Ловчев1640.43
4Сергей Кривохарченко109-0.11
5Мaксим Калиниченко33-0.13
6Виктор Гусев138-0.22
7Константин Генич341-2.3
8Алексей Андронов272-2.67
9Валерий Непомнящий110-2.7
10Роман Гутцайт70-4.16