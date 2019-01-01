Теперь все желающие смогут изучить наш рейтинг экспертов, бесплатно и без смс!:) А если серьезно, то интересно подсмотреть за звездами, которые пишут для спортивных сайтов, выступают на ТВ. Многие из них категоричны в прогнозах и оценках, поэтому хочется понять их логику.
В нашем рейтинге прогнозистов представлены футбольные комментаторы, ТВ-эксперты из России и других стран. Теперь можно сравнить точность «аналитики» Черданцева и Уткина на длинной дистанции.
Мы собрали прогнозы от экспертов на футбол в одном месте. Специалисты работают со ставочными платформами, оставляют прогнозы в ходе аналитических программ – теперь все это собрано на сайте Betting Insider. Ну, а наш рейтинг отсортирует экспертов по значению ROI – их показателю успешности в прогнозировании.
Теперь лучшие капперы России и мира собраны в одном месте – можно следить, как за рейтингом лучших прогнозистов проекта, так и за рейтингом футбольных экспертов.
Рейтинг лучших экспертов-прогнозистов Betting Insider
- Генич – комментатор «Матч ТВ», регулярно оставляет прогнозы для Winline и Рейтинга Букмекеров. Специалист по испанскому футболу.
- Черданцев – комментатор «Матч ТВ», составляет прогнозы для БК Олимп. Легенда беттинг-сообщества. Часто работает правило – «посмотри прогноз Черданцева и поставь наоборот».
- Уткин – российский комментатор, работающий в барах, экспериментирует со своим Youtube-каналом.
- Андронов – спортивный журналист, комментатор. Одно из первых лиц «Советского спорта». Сотрудничает с Рейтингом Букмекеров.
- Казанский – комментатор «Матч ТВ», готовит прогнозы для Рейтинга Букмекеров и Winline.
- Мерсон – эксперт британского Sky Sport. Специалист по английскому футболу.
- Ловчев – футбольный эксперт. Регулярно готовит прогнозы для Рейтинга Букмекеров.
- Шнякин – комментатор «Матч ТВ», сотрудничает с каналом Ставка TV.
- Гусев – комментатор Первого канала. Работает на матчах футбольной и хоккейной сборных, готовит прогнозы для Ставка TV.
- … и другие эксперты — в новом рейтинге Betting Insider.