Рейтинг капперов формируется в зависимости от ROI, показателя успешности игрока. Для попадания в общий рейтинг необходимо сделать не менее 15 ставок, месячный — 10, недельный — 5.

Betting Insider раздает призы трем лучшим игрокам недели, сделавшим не менее 8 ставок, 5 из которых — с описанием. Победитель получает 7 тысяч рублей, второе место — 5 тысяч, третье — 3 тысячи.

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