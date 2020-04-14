Букмекеры рассказали, кто выиграет первый трофей ATP после возвращения тенниса – варианта всего два

«Уимблдон» отменен (впервые с 1945 года), «Ролан Гаррос» в лучшем случае проведут осенью, а теннисисты продолжают тренироваться в домашних условиях. Многие из них жалуются на отсутствие мотивации. Например, Петра Квитова, которая в одном из последних интервью сказала, что не знает, зачем тренируется. 30-летняя теннисистка уже выходит на местные корты, потому что в Чехии эпидемия коронавируса идет на спад (хоть какие-то хорошие новости).

В идеале теннис должен возобновиться летом, но Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что от многих турниров все равно придется отказаться, а первые соревнования, по его мнению, пройдут не раньше середины осени.

Сидит дома и скучает по теннису первая ракетка мира Новак Джокович. Недавно в инстаграме серб опубликовал фото своих кроссовок, шнурки которых аккуратно разложил в форме ракетки.





Рафаэль Надаль, который на данный момент занимает вторую позицию в мировом рейтинге, тренируется со своей сестрой, используя кресла.

После того, как официальный сайт ATP объявил про отмену травяного отрезка, теннисисты сразу стали готовиться к харду. В связи с этим, букмекеры открыли спецлинию, предположив кто первым выиграет ATP турнир после возобновления сезона:

Новак Джокович – 1.6 ;

; Рафаэль Надаль – 2.34.

Джокович – явный фаворит, потому что на быстрых покрытиях серб играет увереннее, а в его активе 59 побед на хардовых турнирах. Надаль за всю карьеру на харде выиграл 23 титула. Что немаловажно, в очных встречах Новак тоже доминирует. С 2013 года серб регулярно обыгрывает Рафу на харде, причем за это время не отдал испанцу ни одного сета.

Автор: Ирина Пироженко

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