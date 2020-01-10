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Джокович - Медведев: прогноз на матч 11 января АТР Cup от экспертов Betting Insider

Чуть более месяца прошло с момента четвертьфинального матча между сборными России и Сербии на Кубке Дэвиса в Мадриде. Тогда все решилось в пользу российской команды в парном матче.

На ATP Сup 11 января у сборной Сербии появляется шанс на реванш, а у россиян – подтвердить неслучайность мадридского успеха. В этот раз команды сыграют на стадии полуфинала. У сербов лидер все тот же – Новак Джокович. У российской команды на этот раз в качестве первого номера Даниил Медведев. Теннисисты выйдут на корт вторыми, после игры между Кареном Хачановым и Душаном Лайовичем.

Медведев в 2019 году дважды побеждал Джоковича

Впервые Даниил Медведев сыграл с Новаком Джоковичем в 2017 году в Кубке Дэвиса. Тогда россиянин взял стартовый сет, но из-за травмы снялся с матча. В том же году на траве в Истборне Джокович был сильнее (6-4, 6-4).

В 2019 году между теннисистами были равные матчи, по итогам которых сложился счет 2:1 в пользу Даниила. Причем свои победы Медведев одержал на двух видах покрытий: на грунте в Монте-Карло (6-3, 4-6, 6-2) и на харде в Цинциннати (3-6, 6-3, 6-3).

Теннисисты на АТР Cup не проиграли ни одного матча

Джокович и Медведев полностью оправдывают в Австралии статус лидеров своих команд. Оба провели по четыре матча, в которых ни разу не проиграли.

Для Джоковича самым тяжелым получился матч в четвертьфинале против Дениса Шаповалова (4-6, 6-1, 7-6). Представитель Канады был хорош, сумел вернуться в игру в решающем сете и сделал обратный брейк. Новак же сказал свое веское слово на тай-брейке.

У Даниила Медведева самым непростым получился также четвертьфинальный поединок против Диего Шварцмана. Россиянин «завелся», вступил в перепалку с аргентинцем, пустил в ход ракетку (правда, судейская вышка не пострадала). Однако в третьей партии собрался, не позволил сопернику даже подобраться к возможному брейку, сам же использовал свой шанс на приеме (6-4, 4-6, 6-3).

Благодаря своим успехам на АТР Cup, Медведев вновь вернется на самое высокое в карьере четвертое место в рейтинге АТР.

Букмекеры по-прежнему не верят в россиянина

С момента последнего матча между теннисистами в Цинциннати в 2019 году коэффициенты остались практически неизменными. Между тем, не все так однозначно в предстоящем матче.

  • Джокович отдавал сет Шаповалову, играл два тай-брейка с Андерсоном
  • У Медведева был лишний день на отдых и восстановление
  •  Из пяти личных встреч только один раз россиянин уходил без взятого сета
  • Две последние личные встречи выиграл Даниил.

Ожидаем, что в предстоящем матче у российского теннисиста будут шансы минимум на то, чтобы выиграть сет у Джоковича.

Ставка: победа Медведева с форой (+1.5) по сетам с коэффициентом 1.80.

Автор: Кey point

Кто победит в топ-матче? Обсудим в комментариях!

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Комментарии
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Джокович Медведев тотал матчя 22.5 больше
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хм ... необходимо понимать, что коэффициенты букмекеров это не оценка шансов - а оценка букмекера некоторой точки уравновешивающей спрос с той и другой стороны с учетом не числа, а суммарного объема поставленных сумм 
имхо ... если чисто по спорту - то шансы на победу в матче Новака и Даниила приблизительно равны
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