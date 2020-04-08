Федерер против истории: кэфы на обновление рекорда по победам на ATP

Четвертая ракетка мира Роджер Федерер за профессиональную карьеру выиграл 103 титула ATP и не планирует останавливаться. Роджеру уже 38, но он продолжает рубиться на высочайшем уровне против лучших теннисистов мира.

Федерер играет не только с соперниками на корте, но и против истории – он может побить рекорд легенды тенниса Джимми Коннорса, который оформил 109 побед на ATP турнирах. В связи с этим букмекеры открыли спецлинию:

Роджер Федерер (103 титула) побьет рекорд Джимми Коннорса (109 титулов) по трофеям на турнирах ATP: да – 2.40; нет – 1.50.

Роджер уже побил несколько рекордов американца – провел 752 недели в качестве теннисиста топ-3. Коннорс смог продержаться в этом статусе 591 неделю. Первую строчку швейцарец удерживал 310 недель, а Джимми был первой ракеткой мира на протяжении 268 недель. Федерер также обошел американца в количестве выигранных трофеев на турнирах Большого шлема (20) – у Коннорса только 8.

Что может остановить Федерера?

Сейчас его карьера под угрозой: теннисиста уже долгое время беспокоило правое колено, а после консультации с врачом и командой, швейцарец решился на операцию и должен вернутся в строй к июлю.

Добавляет оптимизма факт, что в 2016 году Роджер уже переносил сложную операцию на левом колене из-за проблем с мениском, после чего на протяжении четырех лет он все еще разрывает в теннисном топ-5.

Автор: Ирина Пироженко

Сможет ли Федерер выиграть битву не только у своего здоровья, но и у истории?

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