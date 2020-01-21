Мария Шарапова вылетела с Australian Open. Букмекеры оценили шансы теннисистки закончить карьеру в 2020 году

В первом матче на Australian Open Мария Шарапова проиграла Донне Векич (3:6, 4:6). Для российской теннисистки поражение стало четвертым подряд , что является повторением ее самой продолжительной серии в карьере.

«Когда я была моложе, не думала, что буду играть после 30. Теперь я вообще не вспоминаю о возрасте, не собираюсь останавливаться. У меня есть мотивация, чтобы продолжать играть, потому что, несмотря на все травмы, мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Любовь к моему делу, к людям, с которыми я работаю, делает этот процесс особенным», – заявляла теннисистка перед Australian Open.

Однако после поражения она высказалась о своем будущем менее уверенно: «В этом году мне, к счастью, удалось подготовиться к турниру, и организаторы дали мне возможность участвовать. Трудно сказать, что случится через 12 месяцев».

Букмекеры оценили шансы Марии Шараповой закончить карьеру в 2020 году коэффициентом 1.66.

Также это третий раз кряду, когда Шарапова выбывает на первом же этапе «Большого шлема» – такое происходит со спортсменкой впервые в карьере.

После турнира теннисистка с 145-й позиции в рейтинге выпадет из топ-350.

На то, что Мария получит звание первой ракетки России, букмекеры в конце 2019 года давали кэф 15.00.

На данный момент линии на такой исход нет, а российская теннисистка даже не попала в букмекерский топ на звание первой ракетки мира.

Когда Шарапова закончит карьеру? Пишите в комментариях

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