Если вы любите делать ставки на теннис, то наверняка следите за всеми ключевыми турнирами ATP, WTA и Большого шлема, знаете фаворитов женской и мужской сетки турниров. Хотя любители тенниса делают ставки не только на топовые турниры сезона 2019, но и на матчи ITF.

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В новом сезоне хватает своих интриг и крутых сюжетов. Например, вот некоторые из сюжетов мужского сезона:

Кто станет первой ракеткой по итогам мужского сезона – Джокович или Надаль.

Удастся ли кому-то в 2019 году разбить топ-тройку лидеров Джокович, Надаль, Федерер.

Сможет ли вернуться на свой топ-уровень после замены тазобедренного сустава Энди Маррей.

Где потолок «новой» волны – Медведев, Зверев, Циципас, Хачанов.

В женском теннисе все еще сложнее, недавние звезды рейтинга WTA сдали позиции из-за травм, возраста и сейчас тут нет ярких и однозначных фаворитов. Из известных имен в первой десятке рейтинга вечная Серена Уильямс, Симона Халеп, Петра Квитова и набирающая обороты украинка Элина Свитолина.

Возможно, вы знаете ответы на многие из этих вопросов и готовы поделиться своими прогнозами на теннис.